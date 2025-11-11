Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu „noul Donnarumma”

19:10

România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un duel uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Partida are miză directă în Grupa H, acolo unde tricolorii încearcă să prindă locul 2, care duce la baraj în condiții favorabile.