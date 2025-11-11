Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale și pentru a proteja securitatea energetică a României
G4Media, 11 noiembrie 2025 22:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
22:20
Moto AI, disponibil și în limba română, începând de marți / Primul model care va beneficia de actualizare este motorola edge 70 # G4Media
Motorola extinde disponibilitatea platformei sale de inteligență artificială, moto AI, adăugând suport pentru mai multe limbi europene, inclusiv româna, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro. © G4Media.ro.
22:20
ICDL România a încheiat la Politehnica București prima grupă pilot a noului program AI Prompt Engineering, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale # G4Media
ICDL România a încheiat prima grupă pilot a noului program ICDL AI Prompt Engineering, parte a inițiativei internaționale ICDL AI Empowered, care integrează inteligența artificială... © G4Media.ro.
22:20
Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate # G4Media
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu, care apare în dosarul lui Călin Georgescu, compară Holocaustul evreilor cu scandalul din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților: ”A început cu nişte semne galbene pe haine” # G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe... © G4Media.ro.
21:40
Dezbaterea cu privire la criza din BBC în Camera Comunelor a parlamentului britanic alunecă în poziții politice partizane: stânga apără corporația, dreapta o critică # G4Media
După demisia luni a directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei știrilor BBC, Deborah Tressing, a venit rândul politicienilor care decid finanțarea și... © G4Media.ro.
21:40
Kelemen Hunor, în caz că CSM întârzie avizul pe legea pensiilor magistraților, iar Guvernul nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie impus în PNRR: Chiar nu avem ce face. Dacă durează 30 de zile, trebuie să așteptăm # G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus în emisiune la cotidianul.ro că a citit motivarea CCR pentru decizia de acum o lună, de respingere a legii... © G4Media.ro.
21:30
Acum 2 ore
21:20
Evaluarea Națională să nu mai fie folosită ca metodă de selecție pentru liceu: Dacă am regândi toată rețeaua școlară, s-ar putea face, spune Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare # G4Media
Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, a fost întrebat dacă într-un viitor apropiat sau îndepărtat ar putea dispărea componenta de selecție... © G4Media.ro.
21:00
George Simion anunță că Autoritatea Electorală Permanentă a blocat rambursarea sumei de 3,5 milioane de euro cheltuiți în campania electorală / G4Media a scris în octombrie 2024 că o parte din bani ar fi venit de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus # G4Media
Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat marți într-o conferință de presă că AUR a fost amendat de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi... © G4Media.ro.
21:00
Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind răscumpărarea infrastructurii energetice de la aeroportul din Chişinău # G4Media
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare... © G4Media.ro.
21:00
20:50
Boeing primește aprobarea pentru a începe următoarea fază a testelor de certificare pentru aeronava 777X # G4Media
Boeing a primit săptămâna trecută aprobarea agenției de reglementare în domeniul aviației din Statele Unite (FAA) pentru a începe a treia din cele cinci faze majore ale... © G4Media.ro.
20:50
Kelemen Hunor, despre rotativa din 2027, când se presupune că Grindeanu ar trebui să fie numit premier: Când se apropie momentul rotativei, actualul premier nu mai are autoritatea necesară și ministerele rămân blocate # G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus într-o emisiune la Cotidianul.ro că indiferent de tensiunile din coaliție, mai ales în contextul actual al alegerilor pentru Primăria... © G4Media.ro.
20:30
Un bărbat din Argeș a fost reținut de poliție pentru că și-ar fi agresat soția. El avea deja ordin de protecție # G4Media
Un bărbat din localitatea argeșeană Bogați a fost reținut marți de poliția din Topoloveni pentru că și-ar fi agresat soția. Bărbatul avea deja ordin de... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:10
75 de milioane de euro fonduri europene pentru un Centru de cercetare-dezvoltare şi producţie a medicamentelor critice realizat de Antibiotice Iaşi # G4Media
Antibiotice Iaşi a semnat, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), un contract de finanţare în valoare de 75 milioane de euro pentru dezvoltarea... © G4Media.ro.
20:10
Scrisoare deschisă semnată de mii de persoane, printre care și personalități cunoscute artiști, scriitori, jurnaliști, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # G4Media
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane... © G4Media.ro.
19:50
Lituania respinge o ofertă a preşedintelui belarus Lukaşenko de a discuta redeschiderea frontierei # G4Media
Ministrul lituanian de externe Kestutis Budrys a respins luni o ofertă de negociere a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko pentru redeschiderea frontierei dintre Lituania şi Belarus,... © G4Media.ro.
19:40
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer cu renovarea unui apartament # G4Media
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat, marți seară, la Antena 3, construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer de către Asociația ”Dăruiește Viață” cu renovarea... © G4Media.ro.
19:30
EXCLUSIV Măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale: nu vor putea tranzacționa imobile și mașini, vor avea permisul suspendat automat – deciziile coaliției de guvernare # G4Media
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au convenit marți schimbarea legislației pentru introducerea de măsuri dure împotriva persoanelor care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale,... © G4Media.ro.
19:20
Vicepreședintele CSM: Plângerea penală pe numele Oanei Gheorghiu a fost trimisă la Parchetul General / Claudiu Sandu: O plângere penală este un exercițiu democratic # G4Media
Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat, marți seară, la Antena 3, că plângerea penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la... © G4Media.ro.
19:00
FBI cere date de la un registrator de domenii web pentru a afla cine este proprietarul Archive.ph # G4Media
FBI încearcă să identifice proprietarul Archive.today și al numeroaselor sale site-uri oglindă, precum Archive.is și Archive.ph, relatează The Verge. © G4Media.ro.
18:50
Compania americană Celestis vrea să fie prima care trimite rămășițe umane pe Marte / Misiunea ar putea avea loc în 2030 # G4Media
Compania americană Celestis, specializată în zboruri spațiale memoriale, a deschis rezervările pentru misiunea „Mars300”, un zbor ce își propune să trimită rămășițe umane pe orbita... © G4Media.ro.
18:30
Nouă spitale scoase din PNRR vor fi finanțate din alte fonduri europene, anunță Guvernul / Lista proiectelor # G4Media
Nouă spitale care au pierdut finanțarea din PNRR, pentru că nu puteau fi finalizate la timp, vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027, adică tot... © G4Media.ro.
18:30
VIDEO La Iași, minim 8 tone de frunze sunt adunate zilnic din cele două parcuri municipale și transformate în compost # G4Media
Administrația din Iași colectează frunzele din parcurile municipale și le transportă la stația de compost pentru a le transforma în îngrășământ, care o parte e... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:20
BREAKING Coaliția a ajuns la un acord pe reducerea cheltuielilor din administrația publică: Tăieri de 10% în local și central, anunță ministrul Dezvoltării # G4Media
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară, la Antena 3, că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cheltuielilor cu personalul... © G4Media.ro.
18:10
Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane, arată un raport al Băncii Centrale Europene # G4Media
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe pieţele europene, vândute la preţ de dumping,... © G4Media.ro.
18:00
Reducerile fiscale acordate de administrația Trump către Big Tech ar fi putut finanța beneficii medicale pentru milioane de americani, susține senatoarea democrată Elizabeth Warren # G4Media
„Big Beautiful Bill” al președintelui Donald Trump acordă miliarde de dolari în reduceri fiscale, iar o nouă analiză realizată de biroul senatoarei democrate Elizabeth Warren... © G4Media.ro.
18:00
Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind „teste nucleare” secrete ruse # G4Media
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare subterane, s-a declarat marţi gata să discute cu Washingtonul despre afirmaţiile preşedintelui american, în timp ce... © G4Media.ro.
17:50
17:50
Alimentarea cu gaz într-un bloc din Alba, oprită după ce locatarii au simțit miros puternic de gaz, iar o persoană dintr-un apartament a fost găsită decedată # G4Media
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice în Alba Iulia, pe strada V. Goldis. Locatarii unui bloc au solicitat intervenția pompierilor după... © G4Media.ro.
17:40
UE planifică înființarea unui nou serviciu de informații pe fondul amenințărilor globale în creștere / Noua unitate va consolida capacitatea executivă a UE în materie de securitate și analiză, colaborând cu serviciile existente # G4Media
Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen pune bazele unei noi celule de coordonare a informațiilor la Bruxelles, informează Politico. Inițiativa se află încă... © G4Media.ro.
17:40
Primăria Timișoara a câștigat definitiv procesul retrocedării palatului de pe Loga 52. Tribunalul a dispus eliberarea imobilului # G4Media
Primăria Timișoara a obținut victoria definitivă în procesul de evacuare a familiei care a ocupat ilegal clădirea de pe bulevardul Loga nr. 52. Tribunalul Arad... © G4Media.ro.
17:30
Germania va cheltui 26,5 miliarde de euro pentru uniforme militare şi vehicule blindate în următorii ani # G4Media
Germania are în plan alocarea a aproape 19 miliarde de euro pentru dotarea militarilor săi cu uniforme şi echipament personal noi în următorii ani, precum... © G4Media.ro.
17:20
Un şofer francez de taxi îi cere regelui Charles al III-lea să-i plătească nota neplătită de ministrul de Externe David Lammy, care l-a acuzat de furtul bagajelor după o cursă din Italia de 1.550 € # G4Media
Un şofer francez de taxi, Nasim Mimum, originar din Avignon, acuzat de faptul că a furat bagajele ministrului britanic de Externe David Lammy şi soţiei... © G4Media.ro.
17:10
Blocul Naţional Sindical anunţă că va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul României va decide îngheţarea salariului minim # G4Media
Blocul Naţional Sindical (BNS) salută decizia de marţi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care confirmă valabilitatea Directivei europene privind salariul minim adecvat,... © G4Media.ro.
17:10
Liderii europeni se vor întruni la Kiev pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la UE # G4Media
Miniștrii europeni se vor deplasa în Ucraina luna viitoare pentru a-și manifesta sprijinul față de cererea de aderare a țării la UE, o mișcare care... © G4Media.ro.
17:00
Actor vedetă din Squid Game, în vârstă de 81 de ani, achitat de acuzațiile de hărțuire sexuală / Ar fi îmbrățișat și sărutat pe obraz o femeie împotriva voinței ei # G4Media
Starul din Squid Game, O Yeong-Su, a fost achitat de acuzațiile de hărțuire sexuală de către un tribunal din Coreea de Sud, relatează BBC. Bărbatul... © G4Media.ro.
17:00
Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest... © G4Media.ro.
16:50
Peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile în Germania, unde sunt aşteptaţi zeci de milioane de vizitatori # G4Media
Peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile în Germania anul acesta. Primele târguri au fost inaugurate din 10 noiembrie şi... © G4Media.ro.
16:50
ANAF acuză un „solist de muzică de petrecere” de eludarea taxelor către stat, peste 1,6 milioane de lei. Surse: Este vorba despre Dani Mocanu # G4Media
Antifrauda ANAF anunță că a descoperit un solist de muzică de petrecere care a eludat bugetul statului prin nedeclararea unor obligații fiscale de peste 1,6... © G4Media.ro.
16:50
Manifestaţie la Belgrad împotriva unui proiect imobiliar al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner / Acesta prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave pentru a permite construirea unui hotel de lux # G4Media
Studenţi sârbi şi locuitori din Belgrad au protestat marţi împotriva unui proiect imobiliar ce prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave... © G4Media.ro.
16:50
Trei târguri de Crăciun se deschid în București din 29 noiembrie: Piața Universității, Piața Constituției și esplanada Operei # G4Media
Trei târguri de Crăciun cu intrare liberă se deschid în București din 29 noiembrie: Piața Universității, Piața Constituției și esplanada Operei Primăria Municipiului București deshide... © G4Media.ro.
16:40
Producătorii de băuturi spirtoase propun autorităţilor o reformă substanţială a modului de calcul al accizei pentru băuturile cu alcool, care ar aduce statului venituri suplimentare de 3,6 miliarde de lei, până în 2030 # G4Media
Spirits România, asociaţia patronală care reuneşte principalii producători şi importatori de băuturi spirtoase din România, a trimis autorităţilor o propunere de reformă substanţială a modului... © G4Media.ro.
16:30
Ministrul ungar al Economiei, Marton Nagy, estimează că deficitul Ungariei va urca până la 5 % din PIB atât în 2025, cât şi în 2026,... © G4Media.ro.
16:30
Primăria Capitalei solicită Guvernului o secţiune din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai # G4Media
Primăria Capitalei solicită Guvernului transmiterea unei secţiuni din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai, transmite Agerpres. Este vorba despre tronsonul cuprins între str.... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:20
Un tânăr de 25 de ani, arestat preventiv pentru tâlhărie, a fost găsit spânzurat cu un hanorac în arestul IPJ Galați # G4Media
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, arestat preventiv pentru tâlhărie şi aflat în custodia Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului... © G4Media.ro.
16:20
Femeie din Bistriţa-Năsăud este cercetată penal pentru că ar fi vândut ilegal creme cu clorură de mercur amoniacală / O persoană care a folosit-o s-a intoxicat şi a ajuns la spital # G4Media
O femeie din Bistriţa-Năsăud este cercetată penal şi a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi vândut ilegal creme cu clorură de mercur... © G4Media.ro.
16:10
VIDEO Daniel Băluță: În doi ani putem să facem Prelungirea Ghencea / Acest oraș este într-o stare în care are nevoie să începem treaba de îndată # G4Media
Lucrările la Bulevardul Prelungirea Ghencea pot fi finalizate în următorii doi ani, dă asigurări Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei. Daniel Băluță este conștient că... © G4Media.ro.
16:10
SoftBank a anunțat marți că a vândut întreaga sa participație la producătorul american de cipuri Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari, gigantul japonez urmărind să... © G4Media.ro.
