Ministrul Dezvoltării explică sistemul convenit de coaliție pentru reducerile din administrație. „La central ne așteptăm la un impact financiar mai ridicat decât la local”
HotNews.ro, 11 noiembrie 2025 22:00
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți la Digi24 că în coaliție s-a ajuns la un acord „cu privire la întreg pachetul pe administrație”, fiind convenite inclusiv formulele care vor fi aplicate pentru reducerea cheltuielilor…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
22:10
Cristian Tudor Popescu critici pentru Oana Gheorghiu pe tema pensiilor magistraților: „Procedeu manipulator” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a criticat-o, marți seară, pe vicepremierul Oana Gheorghiu pentru argumentul folosit de aceasta cu privire la pensiile speciale și a comentat inlusiv disputa publică între cele două cofondatoare ale…
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
Președintele Nicușor Dan a trimis, marți, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, transmite…
Acum 2 ore
21:20
Serghei Lavrov ironizează Marea Britanie, după acuzațiile rusești de complot privind Baza Mihail Kogălniceanu. „Acel imperiu nu mai există” # HotNews.ro
Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru presa rusă că Marea Britanie vrea să compenseze „puterea militară mai degrabă slabă” prin a încerca să dezbine și să cucerească, transmite TASS.…
21:20
ULTIMA ORĂ Ministrul Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil # HotNews.ro
Ministerul Energiei lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie…
21:10
Politicienii, giganții petrolieri și activiștii climatici sunt atenți la fiecare cuvânt al său. Administrația Trump l-a criticat dur. Cum a ajuns un economist să fie cunoscut în toată lumea? The New York Times spune povestea…
20:50
Carmen Uscatu denunță presiuni și îi cere Oanei Gheorghiu să protejeze asociația fondată împreună. „O situație fără precedent în România” # HotNews.ro
„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul Romaniei”,…
20:40
Negocieri privind noul mecanism UE pentru redistribuirea migranților. Statele din prima linie, ajutate cu relocări efective sau sprijin financiar # HotNews.ro
Comisia Europeană a declarat, marți, că Italia, Spania, Grecia și Cipru ar trebui să primească ajutor în redistribuirea a cel puțin 30.000 de solicitanți de azil pentru a reduce din presiunea provocată de migranția neregulată,…
Acum 4 ore
20:20
Finanțări IMM de zeci de milioane EUR, eliminate din calendarul Programului Regional București-Ilfov # HotNews.ro
Un așteptat program de digitalizare a firmelor din București și județul Ilfov a fost diminuat cu 10 milioane EUR, iar alte trei linii de finanțare, în valoare totală de 24,5 milioane EUR, au fost anulate,…
20:10
Plângerea penală care o vizează pe Oana Gheorghiu a fost trimisă Parchetului, anunță numărul 2 din CSM: „S-a trecut o linie roșie” / Sandu indică „procentul rezonabil” pentru pensiile magistraților # HotNews.ro
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a anunțat marți seară că plângerea penală care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la Parchetul General, susținând că demersul reprezintă „un exercițiu democratic”. „A fost…
20:00
Pe care dintre proiectele lui Nicușor Dan susține Daniel Băluță că vrea să le continue dacă va fi primarul Capitalei. „Orașul a devenit mult prea îngust și aglomerat” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat marți la Antena 1 că „un obiectiv foarte important” pentru el în cazul în care va câștiga scrutinul din 7 decembrie „este acela de…
19:30
ANCOM, îndrumări înaintea campaniei electorale: „Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conținut care ar putea încălca legislația” # HotNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei, pentru președinția Consiliului Județean Buzău și pentru primării din alte 12 localități vor avea loc în 7 decembrie, iar campania electorală va începe în 22 noiembrie. În acest context, Autoritatea Națională…
19:30
Kelemen Hunor: „Nu știu dacă se va rupe coaliția după alegerile din București, dar vor fi urmări. Să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, întrebat dacă actuala coaliție s-ar putea rupe după alegerile din Capitală, având în vedere că PNL, PSD și USR au candidați proprii, că nu știe dacă se va ajunge…
19:10
Registrul Auto Român, avertisment pentru șoferii care vor să cumpere o mașină second hand # HotNews.ro
Registrul Auto Român (RAR) recomandă cumpărarea unei mașini doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului. RAR a anunțat marți că a demarat o acțiune de informare și control la nivel național,…
19:00
Tensiuni în AfD din cauza călătoriei unor membri în Rusia. Mesajul transmis de liderul partidului german de extremă dreapta # HotNews.ro
Alice Weidel, copreședintă a Alternativei pentru Germania (AfD), i-a criticat pe colegii de partid care au fost de acord să călătorească în Rusia, în contextul acuzațiilor de spionaj și apropiere de Kremlin cu care se…
18:50
Administrația Trump încearcă să elimine dintr-o rezoluție ONU pasajele care condamnă ocupația rusă și reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei # HotNews.ro
Administrația Trump încearcă să elimine dintr-o rezoluție ONU pasajele care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă ocupația rusă din Crimeea și alte regiuni, au declarat a două persoane familiarizate cu discuțiile interne de la…
18:40
Cine este tânărul care a câștigat marele premiu la loto de aproape 10 milioane de euro. „Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile se pot întâmpla” # HotNews.ro
Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminică, în valoare de peste 9,66 milioane de euro, și-a ridicat câștigul și nu a dorit să-și facă publică identitatea, a anunțat marți Loteria Română.…
18:30
Fost mare fotbalist român, la un parc fotovoltaic preluat de un colos energetic al Chinei. Parcul a intrat în probe # HotNews.ro
Dezvoltatorul Grup Blauer București a finalizat lucrările de construire la proiectul său de parc fotovoltaic, de peste 130 MW, unitatea de generare de energie regenerabilă solară intrând în probe de producție, relevă date analizate de…
18:30
Guvernul Lituaniei, îndemnat de ministrul de externe să respingă propunerea Belarusului: „Lukașenko nu stabilește regulile” # HotNews.ro
Șeful diplomației lituaniene a declarat marți că el ar refuza discuțiile cu Belarus despre o posibilă redeschidere a frontierei, după ce omologul său de la Minsk a primit ordin să redeschidă negocierile din partea președintelui…
Acum 6 ore
18:20
La doar 6 luni după ce a devenit cancelar, popularitatea lui Merz s-a prăbușit / Una din pietrele de temelie ale economiei germane, în stare de „alertă roșie” # HotNews.ro
La șase luni de la preluarea mandatului, cancelarul german Friedrich Merz se chinuie să-și îndeplinească promisiunile de a revigora cea mai mare economie europeană și de a combate extrema dreaptă, însă doar o cincime dintre…
18:10
Fondatorul Google Brain spune că ștacheta nu a fost niciodată atât de jos pentru programatori, dar că absolvenții se angajează tot mai greu # HotNews.ro
„Ștacheta de intrare în programare este acum mai jos decât oricând”, afirmă Andrew Ng, renumitul profesor de la Universitatea Stanford care a fondat proiectul Google Brain. „Oamenii care programează – fie că sunt directori, specialiști…
18:10
Aplicația de pe telefon prin care pot fi cumpărate bilete pentru transportul în comun în 22 de orașe din țară mai funcționează doar în București. Ce spune compania # HotNews.ro
Serviciile aplicației 24Pay, cu care de pe telefonul mobil se pot cumpăra bilete și abonamente pentru transportul în comun în 22 de orașe din țară, mai funcționează normal doar în București, iar problema durează de…
18:10
Reprezentanții pacienților critică modificarea criteriilor pentru încadrarea în grad de handicap: „Ne-au vindecat din pix!” # HotNews.ro
Noile criterii medico-psihosociale pentru încadrarea în grad de handicap, aprobate la începutul lunii noiembrie, sunt criticate de ONG-urile care apără drepturile pacienților cu dizabilități. „Mii de oameni cu boli cronice sau dizabilități se tem că…
18:00
Ciprian Ciucu îi dă o replică Ancăi Alexandrescu și reclamă „nivelul de manipulare la care s-a ajuns”. „Într-un mod absolut pervers, sistemul își creează anti-sistem” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a criticat-o marți la B1 TV pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, și a spus că fosta realizatoare TV de la Realitatea Plus își creștea audiența „pe…
18:00
Lecția despre performanță. La Sibiu s-a deschis un nou sezon plin de emoție, forță și demnitate: baschet în scaun rulant # HotNews.ro
La Sibiu, în Sala Transilvania, în perioada 7-9 noiembrie, șapte echipe din întreaga țară au revărsat pe parchet o demonstrație a depășirii limitelor, o lecție de putere și reziliență. Campionatului Național de Baschet în Scaun…
17:40
Controale ANAF 2026: „Încercăm să vizităm cât mai puțin contribuabilul onest”, afirmă șeful Fiscului. Ce spune despre rambursările de TVA # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica (foto), spune că, începând cu anul 2026, pe partea de inspecții fiscale, Fiscul va transparentiza procesul controlului și va prezenta zonele de risc identificate, măsurile luate și rezultatele pe care le…
17:40
Gabriel Liiceanu, editorial despre ce putem face în ultima luptă, de care depinde dacă „dispărem ca popor”. „Cum de i-a răbdat și-i rabdă Pământul pe toți acești îmbuibați?” # HotNews.ro
Trăim timpuri în care bugetul dezechilibrat al țării ne arată că suferim de „îndatorare publică în formă continuată”, din cauza alegerilor făcute de mulți politicieni, nu pentru popor, ci pentru ei înșiși, scrie Gabriel Liiceanu…
17:40
SuperLiga: Kyros Vassaras susține că Dinamo a primit incorect penalty-ul din meciul cu FK Csikszereda # HotNews.ro
Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, susține, într-o analiză publicată pe site-ul oficial al FRF, că echipa Dinamo a primit incorect penalty-ul din care a deschis scorul în partida cu FK Csikszereda Miercurea…
17:30
Venezuela anunță o „desfășurare masivă” pentru a contracara prezența militară a SUA din regiune # HotNews.ro
Caracasul a anunțat, marți, ceea ce a descris drept o desfășurare militară majoră la nivel național cu scopul de a contracara prezența navală americană din largul coastelor venezuelene, transmite AFP. Washingtonul a lansat o campanie…
17:30
2.352 de ani de închisoare, ceruți de procuratura turcă pentru primarul Istanbulului, principalul rival politic al lui Erdogan # HotNews.ro
Un procuror turc a cerut marți o pedeapsă cu închisoarea de la 828 până la 2.352 de ani pentru Ekrem Imamoglu, primarul din opoziție al Istanbulului, aflat în închisoare, pentru că edilul ar fi condus…
17:20
O influenceriță din Mali, executată public de jihadiști pentru postări pro-armată pe TikTok # HotNews.ro
O influenceriță de pe TikTok a fost executată public de presupuşi jihadişti în Mali, un incident care arată cât de mult s-a erodat controlul statului în această țară din vestul Africii. Mariam Cissé își exprima…
17:00
VIDEO Peste 50 de pasageri ai unei nave de croazieră au ajuns în derivă în largul mării după ce au vrut să privească apusul # HotNews.ro
O ambarcațiune de excursie s-a scufundat în largul coastei Republicii Dominicane, după ce pasageri de la bordul navei germane de croazieră „Mein Schiff 1” au pornit duminică într-o ieșire în larg cu catamaranul pentru a…
17:00
SuperLiga: Mihai Rotaru explică de nu va fi niciodată liniște la echipa lui. „Trăim în Oltenia și asta ne ocupă tot timpul” # HotNews.ro
Principalul acționar al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a afirmat, în conferința de presă în care a anunțat demisia antrenorului Mirel Rădoi, că este încrezător în echipă și că va face tot ce…
16:50
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat, marți, că a depistat obligații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Agenția Națională de Administrare…
16:40
Germania vrea să cheltuiască 26,5 miliarde de euro pe uniforme militare și noi vehicule blindate pentru Budeswehr în doar câțiva ani # HotNews.ro
Germania intenționează să aloce aproape 19 miliarde de euro (22,16 miliarde de dolari) pentru a le furniza soldaților săi uniforme noi și echipament personal în următorii ani, dar și o sumă de 7,5 miliarde de…
16:30
Bărbat arestat după ce a complotat pentru uciderea unor politicieni germani. Erau vizați inclusiv foștii cancelari # HotNews.ro
Autoritățile germane l-au arestat pe un bărbat suspectat că a lansat apeluri online pentru uciderea unor politicieni, vizându-i inclusiv pe foștii cancelari Angela Merkel și Olaf Scholz, au declarat surse judiciare, marți, pentru AFP. Suspectul,…
Acum 8 ore
16:20
VIDEO Un avion militar turcesc de transport marfă s-a prăbușit la granița dintre Georgia și Azerbaidjan / Nu se știe câți membri ai echipajului se aflau la bord / Erdogan și-a exprimat condoleanțele pentru „martiri” # HotNews.ro
Un avion militar de transport marfă al Turciei s-a prăbușit marți în Georgia, în apropiere de granița cu Azerbaidjanul, au anunțat autoritățile turce și georgiene, potrivit The Washington Post. Imagini difuzate de posturile de știri…
16:20
Proiectul imobiliar derulat de ginerele lui Donald Trump la Belgrad a scos mii de sârbi în stradă # HotNews.ro
Mii de protestatari au înconjurat marți fosta clădire a Statului Major al armatei sârbe, în semn de protest față de o nouă lege menită să accelereze transformarea acesteia într-un complex de lux închiriat unei companii…
16:20
SuperLiga: Șeful arbitrilor explică de ce nu au putut fi trasate liniile de ofsaid la golul prin care CFR Cluj a învins Unirea Slobozia # HotNews.ro
Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a venit cu clarificări privind imposibilitatea utilizării liniilor de ofsaid în meciul Unirea Slobozia vs CFR Cluj. Unicul gol al partidei de la Clinceni a fost marcat în…
16:10
Comisia Europeană vrea să-și facă o agenție de spionaj. O figură politică notorie, la conducere # HotNews.ro
Unitatea, care va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenţionează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informaţii din Uniunea Europeană şi să colecteze informaţii în scopuri comune, potrivit Financial Times, citat de…
16:10
Clădirea Teatrului Foarte Mic are o foarte mare bulină roșie. Pentru cine a fost construit edificiul cu minunate elemente Art Nouveau # HotNews.ro
În centrul orașului, la doi pași de Universitate, un Palat din alte timpuri marchează intersecția străzii Jean Louis Calderon cu Bulevardul Carol I: Clădirea Teatrului Foarte Mic, cu fațade la străzile ce formează un unghi…
16:00
Prima sentință în dosarul uciderii afaceristului Adrian Kreiner: Doi dintre inculpați au primit închisoare pe viață # HotNews.ro
Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae au fost condamnați marți de Tribunalul Alba la închisoare pe viață în dosarul de omor calificat, în timp ce Cosmin Zuleam a primit 30 de ani de închisoare, potrivit…
15:50
Francis Ford Coppola a renunțat la insula sa idilică după ce a spus că eșecul filmului în care și-a investit averea l-a lăsat fără bani # HotNews.ro
Regizorul veteran Francis Ford Coppola a renunțat la contractul de luare în concesiune a unei insule private din Belize în condițiile în care se confruntă cu probleme financiare în urma eșecului filmului său „Megalopolis”, în…
15:40
SuperLiga: Mirel Rădoi, criticat de un fost coechipier de la națională: „Ăia de la Craiova, săracii, stăteau într-un stres continuu” # HotNews.ro
Fostul atacant Ciprian Marica a comentat plecarea antrenorului Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Acționarul celor de la Farul Constanța susține că despărțirea dintre cele două părți era inevitabilă, având în vedere atmosfera tensionată din…
15:40
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, în Capitală. Parchet: Atac de o „ferocitate ieșită din comun” # HotNews.ro
Un tânăr din București, în vârstă de 20 de ani, a atacat pe stradă un bărbat de 68 de ani, căruia i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit în abdomen, torace, membre și cap. Victima…
15:40
Cum se naște un brevet la Adobe România: De la o idee personală la un algoritm folosit de milioane # HotNews.ro
Brevetul Adobe care a pornit de la un album de familie și a deschis drumul pentru alte 40 de brevete. Inovația este forța care conduce progresul în Adobe, iar procesul de brevetare joacă un rol…
15:20
Fost ministru al Justiției, despre pensiile „speciale” ale magistraților: „Independența nu depinde de mărimea salariilor și a pensiilor” # HotNews.ro
Expresia „drepturi câștigate”, pe care magistrații o repetă în dezbaterea prin reforma pensiilor, esta una inventată în 2005-2007 de câțiva membri CSM, atunci când, în magistratură, a început furia acordării de sporuri, unii altora, prin…
15:20
O elevă de 17 ani a unui liceu de elită din Timișoara a murit după ce a mâncat „fructele roșii ale unei plante ornamentale” # HotNews.ro
Fata de 17 ani s-a prezentat duminică seara la Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara cu starea de sănătate vizibil alterată. Adolescenta a murit în spital la șapte ore și jumătate după ce s-a…
15:20
Un dirijor a murit și o țară întreagă îl plânge. „«Maestrul Beppe Vessicchio dirijează orchestra» nu era doar o frază: era acasă, era Italia” # HotNews.ro
Una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii italiene, dirijorul Beppe Vessicchio a murit sâmbătă la vârsta de 69 de ani, Spitalul San Camillo din Roma din cauza unor afecțiuni pulmonare. Dirijor, aranjor și personalitate…
15:10
„El aici pescuiește într-un acvariu”. Opt femei acuză un lider influent din comunitatea adventistă de hărțuire și agresiuni sexuale # HotNews.ro
Opt femei spun că au fost hărțuite și agresate sexual, de-a lungul a aproape trei decenii, de către Daniel Țecu, un membru influent al comunității adventiste române din Spania, cunoscut pentru legăturile sale politice și…
