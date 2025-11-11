Triumf în lupta cu infertilitatea. Sarcină obținută prin FIV la o pacientă de 40 de ani cu istoric complex de infertilitate și patologie uterină

17:20

Bradul de Crăciun va ajunge în această seară în Piața Sfatului. Brașovul va avea, din nou, cel mai înalt brad de Crăciun natural din România, cu o înălțime pe picior de 31 de metri. Bradul este donat de Biserica ortodoxă – Mitropolia Ardealului și este adus din zona de pășune din Poiana Brașov, anunță reprezentanții [...]