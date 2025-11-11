Rogobete: România intră în era terapiilor celulare

15:40

Dormitorul nu mai este de mult doar o cameră pentru somn. În 2026, devine un sanctuar personal, un spațiu al echilibrului și reconectării, unde designul interior se împletește cu funcționalitatea, iar confortul este prioritatea absolută. Noile tendințe pun accent pe armonie vizuală, sustenabilitate și personalizare - iar fiecare detaliu, de la iluminat până la dimensiunea saltelei, contribuie la crearea unui spațiu cu adevărat relaxant.