Rogobete: România intră în era terapiilor celulare
Jurnalul.ro, 11 noiembrie 2025 22:10
„România intră în era terapiilor celulare. Lansăm centrul național ATMP-HUB la Institutul Clinic Fundeni”, spune, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Centrul va dezvolta prima terapie CAR-T anti-CDH17, destinată tratamentului pentru cancerul colorectal cu metastaze.
• • •
Acum 10 minute
22:20
Oana Pellea intervine în scandalul de la vârful Asociației „Dăruiește Viață”: Mă doare! # Jurnalul.ro
Tensiuni majore la vârful uneia dintre cele mai respectate organizații non-guvernamentale din România.
22:20
Pentru alegerile locale parţiale din decembrie, campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune începe pe data de 22 noiembrie, potrivit unei decizii adoptate, marţi, de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA).
Acum 30 minute
22:10
22:10
De câte ori n-ai auzit expresia „a cântat cucuveaua” și te-ai întrebat dacă e același lucru cu bufnita?
22:00
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu - Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae - au fost condamnați la ani grei de pușcărie de către magistrații Tribunalului Alba.
Acum o oră
21:40
Ministrul Sănătății spune că România produce medicamente: proiect de peste 370 milioane de lei # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România produce medicamente, după ce marți a fost semnat un proiect cu finanțare europeană de peste 370 milioane de lei.
21:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, finalizarea proiectului de simplificare a procedurilor pentru avizele ISU. Termenele de obținere vor fi reduse, procesul va fi debirocratizat și digitalizat, iar regulile clare vor elimina interpretările neunitare, fără a reduce standardele de siguranță.
21:30
Guvernul României intenționează să preia controlul asupra operațiunilor grupului rus Lukoil din țară, înainte ca sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii să intre în vigoare pe 21 noiembrie 2025.
21:30
Norocosul jucător din Arad, un inginer de aproximativ 30 de ani, a încasat astăzi premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 49,1 milioane lei. El spune că a ales numerele la întâmplare și că „lucrurile se întâmplă atunci când ți le dorești”.
Acum 2 ore
21:20
Blocul Naţional Sindical (BNS) va sesiza Comisia Europeană în situaţia în care decidenţii politici îşi vor menţine propunerea de îngheţare a salariului minim şi nu vor respecta formula de calcul, pe cale de consecinţă România riscând să piardă bani europeni din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), se arată într-un comunicat al organizaţiei sindicale.
21:10
Evazionistul Dani Mocanu are obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei # Jurnalul.ro
Manelistul Dani Mocanu are noi probleme. Surse MEDIAFAX au declarat că artistul care are obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei este manelistul Dani Mocanu, prins în Napoli, Italia, după ce a fugit din România în urma condamnării.
21:10
Pe 12 noiembrie 2025, șase zodii chinezești se bucură de noroc și prosperitate financiară.
21:00
Nicuşor Dan: Traversăm cea mai gravă criză de securitate în Europa după al Doilea Război Mondial # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan subliniază, marți, rolul esențial al militarilor români în apărarea suveranității naționale și în menținerea României ca pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, în contextul celei mai grave crize de securitate din Europa după al Doilea Război Mondial.
20:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că Bucureștiul trebuie să colaboreze cu Ilfovul, dar fiecare să aibă autonomie. „Nimeni nu este Superman!”, este de părere edilul Sectorului 4. Dacă ajunge Dacă va conduce Capitala, Băluță vrea să fie respectat referendumul lui Nicușor Dan.
20:40
Situație de criză în Bulgaria. Autoritățile spun că există rezerve de benzină pentru doar o lună # Jurnalul.ro
Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru o lună, în contextul sancțiunilor impuse de SUA privind petrolul rusesc.
20:40
Răspunsul lui Tudorel Toader, întrebat dacă declarația Oanei Gheorghiu e de natură penală # Jurnalul.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, consideră că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu nu reprezintă o faptă penală, dar „ a pus gaz pe foc” și „a instigat”.
20:30
Virgil Popescu: Securitatea energetică a României cere clarificări urgente asupra Lukoil # Jurnalul.ro
Europarlamentarul PNL și fost ministru al Energiei, Virgil Popescu, avertizează că statul român trebuie să clarifice rapid situația activelor Lukoil pentru a nu afecta securitatea energetică. Petrotel Ploiești și rețeaua Lukoil România ar putea intra sub restricții.
20:30
Există riscul ruperii coaliției după alegerile pentru Primăria Capitalei? Ce spune Kelemen Hunor # Jurnalul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, într-un interviu acordat publicației Cotidianul, dacă există riscul ruperii coaliției de guvernare după alegerile pentru Primăria Capitalei, în contextul în care în cursa pentru fotoliul de primar general, PNL, PSD și USR au candidați proprii.
Acum 4 ore
20:20
Băluță,despre acuzațiile privind legături între administrație și mafia imobiliară: Rechinii ne atacă # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat într-un interviu la Antena 1 că își dorește ca statul să cedeze Casa Radio municipalității, pentru a o transforma într-un centru cultural de amploare, dar spune că decizia finală trebuie luată după consultarea societății civile.
20:10
Ce plătești, de fapt, când cumperi o pâine bio din făină de ovăz. Află despre preț și beneficii # Jurnalul.ro
Ești pregătit să dai meselor tale o altă formă? Dacă până în prezent, acestea nu erau complete fără clasica pâine din făină de grâu, ce-ar fi să treci pe o variantă mai sănătoasă, mai bună pentru digestie - pâinea bio din făină de ovăz. Citind mai departe, vei descoperi despre prețul acesteia, dar și despre beneficiile pe care le introduce în joc.
20:00
O grevă a angajaților va paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia, potrivit unei atenționări lansate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
19:50
Vicepreședintele CSM explică plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu: S-a trecut o linie roșie # Jurnalul.ro
„În ultimele 5-6 luni luni, magistrații au fost supuși unor atacuri continue”, spune vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, care explică plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu prin faptul că „s-a trecut o linie roșie”.
19:40
Iubirea le bate la ușă! Zodiile care vor trăi o poveste de dragoste ca în filme în următoarele zile # Jurnalul.ro
Astrele pregătesc o perioadă intensă din punct de vedere sentimental. În următoarele zile, cinci zodii vor simți iubirea într-un mod cu totul nou, trăind emoții profunde, conexiuni neașteptate și momente care le pot schimba percepția asupra fericirii și a sufletului pereche.
19:40
O elevă din Otopeni, în stare gravă la cabinetul medical după ce a luat mai multe pastile # Jurnalul.ro
O elevă a Liceului Teoretic „Ioan Petruș” din Otopeni, județul Ilfov, a fost dusă în stare gravă la cabinetul medical de către profesorul de serviciu, după ce a ingerat mai multe pastile antispastice.
19:30
Coaliția de guvernare a decis reducerea cheltuielilor cu personalul în administrația centrală cu 10% și ajustarea posturilor din administrația locală.
19:10
„Jaful secolului” - Cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio din Italia # Jurnalul.ro
„Jaful secolului”/ „Traffic”, regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a primit o nouă distincție la un festival european: Premiul pentru cel mai bun film (Premio Tertio Millennio al Miglior Film) la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio, Roma. Spectatorii italieni prezenți la festival, alături de votanții la Premiile Oscar din industria italiană de film, au fost impresionați de calitatea filmului care reprezintă propunerea României la Premiile Academiei Americane de Film 2026, în categoria cel mai bun film internațional.
18:50
Stelian Ion, despre „șantajul CSM” : „90% dintre români ar trebui să meargă la închisoare!” # Jurnalul.ro
Stelian Ion (USR) declară că CSM a depășit o linie roșie, „e o formă de șantaj. 90% dintre români ar trebui să meargă la închisoare, pentru că îndrăznesc să rostească niște cuvinte care nu convin unor doamne sau domni de pe acolo”.
Acum 6 ore
18:20
Editura Paul Editions aduce la chioșcurile de ziare o nouă colecție excepțională dedicată celei mai fascinante civilizații din istorie: Imperiul Roman. Sub semnătura reputatului istoric Dumitru Tudor, seria „Figuri de împărați romani” redă, într-un stil captivant, viața și destinul celor care au modelat lumea antică prin putere, viziune și ambiție.
18:20
Aproximativ 1.000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din toată țara vor protesta miercuri, 12 noiembrie, la București, pentru aplicarea Legii nr. 5/2021 privind statutul personalului operativ de intervenție și pentru protecție împotriva agresiunilor.
18:10
Primăria Capitalei va împrumuta 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru facturi restante la termoficare # Jurnalul.ro
Primăria Capitalei urmează să împrumute 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru plata unor facturi restante la termoficare, a anunţat marţi edilul interimar, Stelian Bujduveanu.
17:50
Descoperă colecția de cuțite Quttin Terra – precizie, echilibru și eleganță în bucătărie # Jurnalul.ro
Cuțitele Quttin Terra readuc bucuria gătitului în fiecare bucătărie. Inspirată de natură și creată special pentru pasionații de gătit, această colecție reunește 7 cuțite esențiale, realizate din materiale de înaltă calitate și concepute pentru confort, durabilitate și acuratețe maximă.
17:50
Tentativă de omor în Capitală. L-a urmărit 400 de metri și l-a înjunghiat de 33 de ori # Jurnalul.ro
Un bărbat de 68 de ani a primit 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor și capului în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un tânăr de 20 de ani, a urmărit victima aproximativ 400 de metri înainte de atac.
17:50
Monica Anghel, din nou pe masa de operație! Cântăreața a spus adevărul despre internarea în spital – „Mă înclin în fața voastră!” # Jurnalul.ro
Monica Anghel a fost din nou internată în spital și a trecut printr-o nouă operație la coloană. Artista a făcut mărturisiri emoționante și le-a transmis fanilor un mesaj plin de recunoștință.
17:40
Planeta Uranus revine pentru ultima dată în zodia Taur, marcând încheierea unui ciclu de transformare început în 2018.
17:40
Miercuri, 12 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, Sala AUDITORIUM a Bibliotecii Metropolitane București „Mihail Sadoveanu” (str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1) va găzdui Gala Premiilor HESPERUS 2025, organizată sub egida Fundației Culturale HESPERUS.
17:20
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, semnalează apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite. Într-un mesaj public, edilul califică aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”.
17:10
În octombrie 2025, pensia medie în România a urcat la 2.775 lei, însă diferențele între județe și categorii de pensionari rămân uriașe. Bucureștiul conduce topul, iar pensionarii din agricultură primesc de peste 30 de ori mai puțin decât beneficiarii de pensii speciale.
17:10
Postul Crăciunului 2025 începe mai devreme: Când este Lăsata Secului și în ce zile este dezlegare la pește # Jurnalul.ro
Lăsata Secului de Crăciun 2025 va fi sărbătorită joi, 13 noiembrie, cu o zi mai devreme decât în mod obișnuit.
16:50
Moneda naţională s-a apreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0845 lei, în scădere cu 0,09 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0854 lei.
16:40
Noiembrie aduce introspecție, liniște și transformare. Află care sunt cele 5 zodii care profită de magia toamnei târzii pentru a se elibera, a se vindeca și a-și rescrie destinul.
16:40
Au început filmările pentru cea mai mare petrecere a finalului de an, la Antena 1, Revelionul cel mai nebun! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției # Jurnalul.ro
Timpul trece, iar din 2025 a mai rămas doar o lună și jumătate! Până la acel moment, planurile pentru seara care marchează trecerea dintre ani sunt aproape gata, iar lista activităților nu ar putea fi completă, fără un show de neuitat! Antena 1 pregătește o petrecere ce nu va putea fi ratată: o emisiune cu surprize, premiere și distracție din cale afară – Revelionul cel mai nebun!
Acum 8 ore
16:20
Un elev a mers cu o armă la un liceu din Cluj-Napoca. Aceasta s-a descărcat și a rănit o elevă # Jurnalul.ro
Un elev a mers cu o armă la liceu, iar aceasta s-a descărcat rănind o fată. Incidentul s-a produs săptămâna trecută într-o școală din Cluj-Napoca. Eleva a fost rănită la cap.
16:10
Semafoare inteligente la Brașov: dacă depășești viteza, prinzi roșu automat timp de 10 secunde # Jurnalul.ro
La Brașov, semafoarele inteligente opresc automat șoferii care depășesc limita legală de viteză, schimbând culoarea pe roșu pentru 10 secunde. Sistemul, unic în România, reduce semnificativ accidentele și disciplinează traficul.
15:50
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a transmis un nou mesaj radical la adresa actualei clase politice, afirmând că România trăiește „într-un climat de frică”. „Șahul se joacă până cade regele”, afirmă el.
15:40
Dormitorul nu mai este de mult doar o cameră pentru somn. În 2026, devine un sanctuar personal, un spațiu al echilibrului și reconectării, unde designul interior se împletește cu funcționalitatea, iar confortul este prioritatea absolută. Noile tendințe pun accent pe armonie vizuală, sustenabilitate și personalizare - iar fiecare detaliu, de la iluminat până la dimensiunea saltelei, contribuie la crearea unui spațiu cu adevărat relaxant.
15:40
Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliţie, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie.
15:20
Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației și a luptat pentru libertate și dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiți, încarcerați, torturați și condamnați la moarte, a afirmat, marți președintele Nicușor Dan.
15:10
Ai o săptămână grea? Pentru 3 zodii, Universul are vești excelente după 16 noiembrie 2025! # Jurnalul.ro
Săptămână cu hopuri la start și final luminos: cum transformă Mercur retrograd și Soare–Jupiter încercările în reușite.
14:50
Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, susține că este agresat verbal de un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții. „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”, a relatat Fritz. „Javra. Infect. Necuratule. Dute (!) la pădurea neagră”, sunt cuvintele adresate primarului.
14:40
Jaqueline Cristian, pe locul 39 mondial la final de sezon. Trei jucătoare române în Top 100 WTA # Jurnalul.ro
Trei jucătoare de tenis din România încheie sezonul 2025 în Top 100 în clasamentul WTA, Jaqueline Cristian fiind cea mai bine clasată dintre acestea, ocupând locul 39, cel mai bun din carieră. Aryna Sabalenka (Belarus) a încheiat pe locul 1, la peste 2000 de puncte înaintea polonezei Iga Świątek.
