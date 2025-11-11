De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66%

17:45

Ultimii ani au venit cu o pre­si­une mai mare pe umerii oame­nilor, iar problemele care ţin de viaţa emoţională şi sănătatea mintală apar din ce în ce mai des, susţine Corina Cerchez, psiholog. Din discuţiile pe care le are cu clienţii săi, burnoutul (supraîn­cărcarea), nivelul salarial şi costu­rile în creştere, dar şi relaţiile personale sunt principalele aspec­te discutate în cadrul şedinţelor de psihoterapie.