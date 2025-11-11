De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66%
De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66%
Guvernul vrea să preia operaţiunile Lukoil din România. Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra companiei, pentru a asigura securitatea sistemului energetic naţional, pentru a proteja locurile de muncă şi a se conforma sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei
Coaliţia de guvernare s-a pus de acord pe reducerea cheltuielilor din administraţie: se vor tăia 30% din posturi, însă doar 10% din oameni pleacă acasă. Ministerul Dezvoltării estimează economii la buget de aproape 2 miliarde de lei
Coaliţia de guvernare a decis reducerea cheltuielilor cu personalul în administraţia centrală cu 10% şi ajustarea posturilor din administraţia locală.
ZF Index Imobiliar octombrie 2025. Locuinţele vechi din Capitală se apropie de pragul de 135.000 de euro. Cererea redirecţionată de pe piaţa nouă şi scăderea stocului de apartamente noi susţin creşterea preţurilor
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
Fără frică: numărul de companii şi PFA noi a crescut cu 22% în primele nouă luni, la peste 110.000. În primele nouă luni din acest an, aproape 33.000 de PFA au fost înfiinţate, cel mai mare număr din ultimii şase ani
Unul dintre indicatorii care iau pulsul încrederii în economia locală este legat de numărul firmelor înfiinţate. Fără curaj şi puţină încredere în economie, numărul firmelor înfiinţate ar scădea, însă acest lucru nu s-a întâmplat în 2025.
Michael Burry, celebrul investitor care a anticipat criza financiară din 2008, revine cu un pariu îndrăzneţ: Companiile de tehnologie îşi umflă artificial profiturile prin manevre contabile. Profitul real al unor giganţi precum Meta şi Oracle ar fi cu peste 20% mai mic decât cel raportat oficial
ZF Live. Corina Cerchez, psiholog: Psihologia poporului român nu ne pregăteşte pentru succes, ci pentru muncă multă. Burnoutul este cea mai frecventă problemă cu care se confruntă angajaţii
Ultimii ani au venit cu o presiune mai mare pe umerii oamenilor, iar problemele care ţin de viaţa emoţională şi sănătatea mintală apar din ce în ce mai des, susţine Corina Cerchez, psiholog. Din discuţiile pe care le are cu clienţii săi, burnoutul (supraîncărcarea), nivelul salarial şi costurile în creştere, dar şi relaţiile personale sunt principalele aspecte discutate în cadrul şedinţelor de psihoterapie.
Heineken a investit 100 mil. euro în ultimii zece ani în cele trei fabrici din România şi în acest an compania olandeză finalizează o investiţie de 11 mil. euro la Craiova şi Ungheni
Producătorul olandez de bere Heineken, al doilea jucător pe piaţa berii din România, a investit 100 de milioane de euro pe plan local în ultimii zece ani, iar anul acesta finalizează o nouă investiţie de 11 mil. euro în fabricile de Craiova şi de la Ungheni.
Piaţa auto. Dacia şi Ford Otosan trec pragul de 450.000 de maşini produse în zece luni
Producţia de automobile din România a atins în primele zece luni ale anului 2025 un volum total de 453.955 de unităţi, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).
Ministrul Economiei a dispus anularea unor concursuri trucate, câteva! Dar sunt peste 1400 de companii de stat care organizează concursuri de selecţie în condiţiile intervenţiei politicului... Cum va gestiona AMEPIP lipsa de competenţă din conducerea companiilor de stat?
Ministrul Economiei a dispus anularea unor concursuri trucate, câteva! Dar sunt peste 1400 de companii de stat care organizează concursuri de selecţie în condiţiile intervenţiei politicului... Cum va gestiona AMEPIP lipsa de competenţă din conducerea companiilor de stat?
Bursă. Antibiotice Iaşi, undă verde pentru investiţia de 375 mil. lei într-un centru de cercetare şi noi fluxuri de producţie. Circa 200 de noi locuri de muncă vor fi create pe platforma de producţie de medicamente de la Iaşi
Antibiotice Iaşi va semna contractul de finanţare cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru o investiţie de 375 mil. euro într-un centru de cercetare şi noi linii de fabricaţie pentru medicamente fără alternative terapeutice.
Daniel Dines, fondator şi CEO, UiPath cea mai de succes companie de IT pornită din România: Ne concentrăm pe îndeplinirea viziunii noastre privind o lume în care inteligenţa artificială, roboţii şi oamenii colaborează
La zece ani de la momentul în care a trecut de la outsourcing la dezvoltarea unei platforme proprii de Robotic Process Automation (RPA) - fondatorul UiPath, Daniel Dines, afirmă că 2025 marchează un nou punct de cotitură strategică pentru firma care acum este cotată la Bursa din New York, cu o evaluare de 7,5 mld. dolari.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank. Mirela Ciovică, PPF Real Estate: Nu mai e suficient să livrezi metri pătraţi de office, trebuie să construieşti clădiri unde oamenii aleg să vină la birou
Piaţa birourilor din Capitală traversează o perioadă de stagnare a ofertei noi, dar cu cerere constantă din partea companiilor, care îşi optimizează spaţiile şi se concentrează pe eficienţă. Într-un an în care nu a fost livrat niciun proiect nou, PPF Real Estate – compania cehă care deţine clădirile Crystal Tower şi Metropolis Center – avansează lucrările la ARC, o investiţie estimată la 70 milioane de euro în zona Orhideea–Basarab.
Distribuţie Energie Electrică România, cel mai mare distribuitor de energie local: Avem un buget de investiţii de 1 mld. lei în 2026. Este nevoie de politici publice pentru formarea specialiştilor din domeniul tehnic
DEER estimează că până la finalul anului 2025 va depăşi planul minim de investiţii aprobat de ANRE, atingând un volum total de aproximativ 800 de milioane de lei.
