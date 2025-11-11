De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66%

Ziarul Financiar, 11 noiembrie 2025 23:15

De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66%

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
23:15
De ce bursele de acţiuni cresc şi stabilesc recorduri în timp ce economia stagnează de ani de zile sau este chiar în recesiune? În cazul Germaniei, răspunsul este simplu: 80% din veniturie marilor companii cotate sunt realizate în străinătate. La companiile franceze, ponderea este de 66% Ziarul Financiar
Acum 2 ore
22:15
Ediţia 12 noiembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:30
Guvernul vrea să preia operaţiunile Lukoil din România. Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra companiei, pentru a asigura securitatea sistemului energetic naţional, pentru a proteja locurile de muncă şi a se conforma sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei Ziarul Financiar
20:45
69,5 milioane lei, fără TVA, pentru retehnologizarea staţiei de tratare şi de pompare a apei Azuga Ziarul Financiar
19:45
Coaliţia de guvernare s-a pus de acord pe reducerea cheltuielilor din administraţie: se vor tăia 30% din posturi, însă doar 10% din oameni pleacă acasă. Ministerul Dezvoltării estimează economii la buget de aproape 2 miliarde de lei Ziarul Financiar
Coaliţia de guvernare a decis reducerea cheltuielilor cu personalul în administraţia centrală cu 10% şi ajustarea posturilor din administraţia locală.
Acum 6 ore
18:45
Investiţie de aproape 55 mil. lei pentru dotarea cu mobilier şi echipamente IT a unităţilor de învăţământ din municipiul Satu Mare Ziarul Financiar
18:45
Primăria Sibiu investeşte 4,7 mil. lei în modernizarea infrastructurii rutiere Ziarul Financiar
18:30
Recorduri simultane pe 11 noiembrie la Bursa de Valori Bucureşti: 500 mld. lei capitalizare totală, BET în premieră peste 23.000 de puncte, OMV Petrom la o capitalizare de peste 60 mld. lei şi record şi la Banca Transilvania, liderul sistemului bancar Ziarul Financiar
18:30
Situaţie critică pentru Bulgaria. Ţara vecină dispune de rezerve de benzină numai pentru 30 de zile. Îngrijorările vin pe fondul sancţiunilor împotriva gigantului rus Lukoil, principalul furnizor petrolier al bulgarilor Ziarul Financiar
18:15
ZF Index Imobiliar octombrie 2025. Locuinţele vechi din Capitală se apropie de pragul de 135.000 de euro. Cererea redirecţionată de pe piaţa nouă şi scăderea stocului de apartamente noi susţin creşterea preţurilor Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucu­reşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septem­brie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
18:15
Fără frică: numărul de companii şi PFA noi a crescut cu 22% în primele nouă luni, la peste 110.000. În primele nouă luni din acest an, aproape 33.000 de PFA au fost înfiinţate, cel mai mare număr din ultimii şase ani Ziarul Financiar
Unul dintre indicatorii care iau pulsul încrederii în economia locală este legat de numărul firmelor înfiinţate. Fără curaj şi puţină încredere în economie, numărul firmelor înfiinţate ar scădea, însă acest lucru nu s-a întâmplat în 2025.
18:15
Recorduri simultate pe 11 noiembrie la Bursa de Valori Bucureşti: 500 mld. lei capitalizare totală, BET în premieră peste 23.000 de puncte, OMV Petrom la o capitalizare de peste 60 mld. lei şi record şi la Banca Transilvania, liderul sistemului bancar Ziarul Financiar
18:15
Bursă. Simtel Team anunţă venituri de 327 mil. lei în primele nouă luni din an, plus 88%. Profit net de 2,7 mil. lei, în scădere cu 69% Ziarul Financiar
18:00
Michael Burry, celebrul investitor care a anticipat criza financiară din 2008, revine cu un pariu îndrăzneţ: Companiile de tehnologie îşi umflă artificial profiturile prin manevre contabile. Profitul real al unor giganţi precum Meta şi Oracle ar fi cu peste 20% mai mic decât cel raportat oficial Ziarul Financiar
17:45
ZF Live. Corina Cerchez, psiholog: Psihologia poporului român nu ne pregăteşte pentru succes, ci pentru muncă multă. Burnoutul este cea mai frecventă problemă cu care se confruntă angajaţii Ziarul Financiar
Ultimii ani au venit cu o pre­si­une mai mare pe umerii oame­nilor, iar problemele care ţin de viaţa emoţională şi sănătatea mintală apar din ce în ce mai des, susţine Corina Cerchez, psiholog. Din discuţiile pe care le are cu clienţii săi, burnoutul (supraîn­cărcarea), nivelul salarial şi costu­rile în creştere, dar şi relaţiile personale sunt principalele aspec­te discutate în cadrul şedinţelor de psihoterapie.
17:45
Freelancingul: Prima alegere profesională pentru Generaţia Z. O carieră construită pe autonomie şi flexibilitate Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 09.30 cu GABRIEL ALDEA, Director General Adjunct, Investimental Ziarul Financiar
17:30
Turcii de la Karsan Otomotiv livrează 30 de autobuze electrice primăriei Timişoara pentru 86,1 mil. lei Ziarul Financiar
17:15
Heineken a investit 100 mil. euro în ultimii zece ani în cele trei fabrici din România şi în acest an compania olandeză finalizează o investiţie de 11 mil. euro la Craiova şi Ungheni Ziarul Financiar
Producătorul olandez de bere Heineken, al doilea jucător pe piaţa berii din România, a investit 100 de milioane de euro pe plan local în ultimii zece ani, iar anul acesta fina­lizează o nouă investiţie de 11 mil. euro în fabricile de Craiova şi de la Ungheni.
16:45
Senatul SUA pune capăt blocajului istoric şi redeschide guvernul după cel mai lung shutdown din istorie, dar subvenţiile medicale rămân în aer şi datoriile cresc spre 38 trilioane de dolari Ziarul Financiar
16:45
Piaţa auto. Dacia şi Ford Otosan trec pragul de 450.000 de maşini produse în zece luni Ziarul Financiar
Producţia de automobile din România a atins în primele zece luni ale anului 2025 un volum total de 453.955 de unităţi, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Auto­mo­bile din România (ACAROM).
16:30
Surpriză: Banca japoneză SoftBank îşi vinde toate acţiunile de la Nvidia. „Ne asigurăm că suntem pregătiţi să obţinem finanţare într-un mod foarte sigur” Ziarul Financiar
16:15
Ministrul Economiei a dispus anularea unor concursuri trucate, câteva! Dar sunt peste 1400 de companii de stat care organizează concursuri de selecţie în condiţiile intervenţiei politicului... Cum va gestiona AMEPIP lipsa de competenţă din conducerea companiilor de stat? Ziarul Financiar
Ministrul Economiei a dispus anularea unor concursuri trucate, câteva! Dar sunt peste 1400 de companii de stat care organizează concursuri de selecţie în condiţiile intervenţiei politicului... Cum va gestiona AMEPIP lipsa de competenţă din conducerea companiilor de stat?
16:00
Senatul SUA punea capăt blocajului istoric şi redeschide guvernul după cel mai lung shutdown din istorie, dar subvenţiile medicale rămân în aer şi datoriile cresc spre 38 trilioane de dolari Ziarul Financiar
16:00
BREAKING Petrom depăşeşte pentru prima dată capitalizarea de 60 miliarde lei la Bursa de Valori Bucureşti şi se distanţează la 6 mld. lei de Hidroelectrica. Doar de la începutul lui 2025 acţiunile Petrom au urcat cu aproape 50% cu tot cu dividende Ziarul Financiar
Acum 12 ore
15:15
Antreprenoriatul de zi cu zi, rol vital în Europa, dincolo de unicorni şi scalare. Cofetăria, brutăria, cafeneaua, micul producător de zacuscă, gem sau sirop contribuie enorm în economie Ziarul Financiar
15:00
Cercetare ASE: Adicţiile minorilor din România „costă” statul 0,4% din PIB, mai precis 1,35 miliarde de euro anual Ziarul Financiar
14:15
Ai terminat studiile şi încă nu te-ai angajat? Veşti bune: la primul tău job ai putea primi, pe lângă salariu, o primă de stabilitate de la stat în primii doi ani de muncă Ziarul Financiar
14:00
SoftBank îşi ia adio de la Nvidia şi intră all-in în OpenAI: După ce îşi vinde întreaga participaţie din sectorul cipurilor pentru 5,8 miliarde de dolari, gigantul japonez mută jocul pe ChatGPT şi mizează pe o nouă eră tech Ziarul Financiar
14:00
Tricomserv, care în ianuarie a adus la bursă obligaţiuni de 2,5 mil. lei, cere insolvenţa pentru că „nu dispune de fonduri să plătească datoriile” Ziarul Financiar
13:45
Cum a devenit Gen Z noua forţă politică la nivel mondial? Tinerii nu mai aşteaptă decenii după schimbare, o vor rapid şi se organizează fără lideri Ziarul Financiar
13:45
BREAKING NEWS Companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti ating în premieră pragul de evaluare de 100 de miliarde de euro Ziarul Financiar
13:30
Warren Buffett, 95 de ani, care a creat gigantul Berkshire Hathaway, începe să îşi ia adio de la lumea businessului. Cel mai cunoscut investitor american a anunţat că se retrage în linişte Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Economiei a dispus anularea unor concursuri trucate, câteva! Dar sunt peste 1.400 de companii de stat care organizează concursuri de selecţie în condiţiile intervenţiei politicului. Cum va gestiona AMEPIP lipsa de competenţă din conducerea companiilor de stat? Ziarul Financiar
12:30
Louis Schweitzer, francezul care a venit cu conceptul ”Logan, o maşină de 6.000 de euro”, prin care Dacia a cucerit lumea, s-a stins din viaţă. Sub conducerea lui Schweitzer, investiţia Renault a transformat nu doar uzina de la Mioveni, ci întreaga industrie auto din România Ziarul Financiar
12:30
Libra Internet Bank a semnat două convenţii de garantare pentru IMM-uri şi mediul public cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare Ziarul Financiar
12:15
Turismul românesc a început să se adapteze noilor generaţii: Dacă înainte turismul vindea doar pachete de vacanţă, cu masă, cazare şi transport incluse, acum, multe agenţii mizează pe experienţe, adică să le ofere oamenilor diferite activităţi Ziarul Financiar
12:15
Bursă. Antibiotice Iaşi, undă verde pentru investiţia de 375 mil. lei într-un centru de cercetare şi noi fluxuri de producţie. Circa 200 de noi locuri de muncă vor fi create pe platforma de producţie de medicamente de la Iaşi Ziarul Financiar
Antibiotice Iaşi va semna contractul de finanţare cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru o investiţie de 375 mil. euro într-un centru de cercetare şi noi linii de fabricaţie pentru medicamente fără alternative terapeutice.
12:15
ING Bank a semnat două convenţii de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru finanţarea IMM-urilor şi pentru susţinerea dezvoltării comunităţilor locale Ziarul Financiar
12:00
ELI Parks a demarat lucrările la ELI Park 5 Bucharest şi semnează primul contract de preînchiriere cu producătorul român ELMET Group pentru 4.565 mp de spaţii de producţie şi depozitare Ziarul Financiar
11:45
ELI Parks demarează lucrările la ELI Park 5 Bucharest şi semnează cu producătorul român ELMET Group pentru 4.565 mp de spaţii de producţie şi depozitare Ziarul Financiar
11:45
BCR atrage 1,125 miliarde lei într-o nouă emisiune locală de obligaţiuni. Sergiu Manea, CEO BCR: Într-o perioadă în care pieţele se uită atent la stabilitate şi consecvenţă, ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanţă Ziarul Financiar
11:30
Louis Schweitzer, arhitectul parteneriatului Renault-Dacia, s-a stins din viaţă Ziarul Financiar
11:15
Daniel Dines, fondator şi CEO, UiPath cea mai de succes companie de IT pornită din România: Ne concentrăm pe îndeplinirea viziunii noastre privind o lume în care inteligenţa artificială, roboţii şi oamenii colaborează Ziarul Financiar
La zece ani de la momentul în care a trecut de la outsourcing la dezvoltarea unei platforme proprii de Robotic Process Automation (RPA) - fondatorul UiPath, Daniel Dines, afirmă că 2025 marchează un nou punct de cotitură strategică pentru firma care acum este cotată la Bursa din New York, cu o evaluare de 7,5 mld. dolari.
11:15
Astăzi, InterCapital a adus două noi ETF-uri la Bursa locală: unul bazat pe indicele bursei din Zagreb şi unul cu titluri de stat româneşti. Remus Vulpescu, BVB: Noile listări reduc barierele pentru investitori şi facilitează accesul la pieţele regionale Ziarul Financiar
Acum 24 ore
10:30
Piaţa de spaţii logistice şi industriale accelerează: cererea a crescut cu 64% în primele 9 luni, până la 640.000 mp. Zona Bucureşti-Ilfov confirmă poziţia de principal pol al tranzacţiilor Ziarul Financiar
10:30
Gigantul american Procter & Gamble îşi relochează sediul central din România în campusul de business YUNITY Park, dezvoltat de Genesis Property, după semnarea unui contract de închiriere pe 10 ani Ziarul Financiar
10:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF & CEC Bank. Mirela Ciovică, PPF Real Estate: Nu mai e suficient să livrezi metri pătraţi de office, trebuie să construieşti clădiri unde oamenii aleg să vină la birou Ziarul Financiar
Piaţa birourilor din Capi­tală traversează o perioadă de stagnare a ofertei noi, dar cu cerere constantă din partea companiilor, care îşi opti­mizează spaţiile şi se concentrează pe eficienţă. Într-un an în care nu a fost livrat niciun proiect nou, PPF Real Estate – compania cehă care deţine clădirile Crystal Tower şi Metropolis Center – avansează lucrările la ARC, o investiţie estimată la 70 milioane de euro în zona Orhideea–Basarab.
09:30
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Diferenţialul dintre costul datoriei şi ritmul creşterii economice influenţează semnificativ traiectoria sustenabilităţii fiscale Ziarul Financiar
09:15
Distribuţie Energie Electrică România, cel mai mare distribuitor de energie local: Avem un buget de investiţii de 1 mld. lei în 2026. Este nevoie de politici publice pentru formarea specialiştilor din domeniul tehnic Ziarul Financiar
DEER estimează că până la finalul anului 2025 va depăşi planul minim de investiţii aprobat de ANRE, atingând un volum total de aproximativ 800 de milioane de lei.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.