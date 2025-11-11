Brazilianul Oscar, plasat sub observaţie după o problemă cardiacă apărută în timpul testelor efectuate cu Sao Paulo
News.ro, 11 noiembrie 2025 23:20
Brazilianul Oscar (34 ani) a avut marţi o problemă cardiacă în timpul testelor fizice efectuate cu echipa Sao Paulo. Clubul brazilian a dat asigurări cu privire la starea sa de sănătate, fără a oferi însă mai multe detalii.
Acum 5 minute
23:40
Procurorii din Milano anchetează un presupus „turism cu lunetişti” în timpul războiului din Bosnia. Grupuri din Italia şi din alte ţări ar fi plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament # News.ro
Grupuri de cetăţeni italieni şi de alte naţionalităţi, aşa-numiţi „turişti lunetişti”, sunt acuzaţi că au participat la masacrul locuitorilor din Sarajevo în timpul războiului din Bosnia. Ei ar fi plătit sume mari de bani soldaţilor lui Radovan Karadžić, fostul comandant al sârbilor bosniaci, ca să îi transporte pe dealurile din jurul oraşului asediat, astfel încât să poată trage asupra populaţiei pentru propria plăcere, ca într-un joc video, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
23:20
Fritz: Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an / Drulă nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate să continue munca începută de Nicuşor Dan # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că cel are a făcut un blat deschis cu PSD a fost candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, iar acest lucru s-a întâmplat anul trecut, atunci când a fost candidatul PSD şi PNL la Primăria Sectorului 6. Fritz a adăugat că cel mai potrivit candidat pentru Bucureşti este candidatul USR, Cătălin Drulă, deoarece acesta nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate continua munca începută de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.
23:20
Acum o oră
23:10
Dominic Fritz crede că este ”o escaladare inutilă” faptul că Oanei Gheorghiu i-a fost făcută plângere penală pentru afirmaţia legată de pensiile magistraţilor: Poate şi o umflare de muşchi / A fost o acţiune nefericită care nu ajută # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, crede că este ”o escaladare inutilă” faptul că vicepremierului Oana Gheorghiu i-a fost făcută plângere penală pentru afirmaţia legată de pensiile magistraţilor, poate chiar ”o umflare de muşchi”. El a adăugat că a fost o acţiune nefericită care nu ajută şi important este ca Oana Gheorghiu să nu se lase intimidată.
23:00
Medicul Andreas Vitoulkas: Tot mai multe femei în zilele noastre amână să aibă un prunc / Stresul, munca, mâncarea şi fumatul pot duce şi la infertilitatea bărbatului # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat că tot mai multe femei aleg să amâne momentul conceperii unui copil, de cele mai multe ori din cauza carierei, dar la vârste înaintate femeile devin infertile. Şi bărbaţii pot deveni infertili din cauze precum stresul, munca, mâncarea de tip fast food sau fumatul.
22:50
La cinci luni după sosirea sa la Juventus Torino, francezul Damien Comolli a fost numit, marţi, administrator delegat al celui mai titrat club din fotbalul italian.
Acum 2 ore
22:40
Dominc Fritz: Există o dorinţă din partea tuturor să rezolvăm această problemă a pensiilor magistraţilor / Viziunea USR sste că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar 70% din salariu este o ofertă corectă care asigură independenţa justiţiei # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, apreciază că există o dorinţă din partea tuturor partidelor din coaliţie să fie rezolvată problema pensiilor magistraţilor şi să se găsească o formulă care să treacă de testul de constituţionalitate. El a precizat că viziunea USR este că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar procentul de 70% din salariu pentru pensie ”este o ofertă corectă care asigură independenţa justiţiei”.
22:40
Medicul Andreas Vitoulkas anunţă că s-au depus 5.500 de dosare în programul de fertilizare in vitro: Unul din 5 cupluri are o problemă de a obţine o sarcină pe calea naturală/ În ultimul an s-au născut cei mai puţini copii din ultimii 100 de ani # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat, marţi seară, că până în prezent au fost depuse peste 5.500 de dosare în Programul naţional de fertilizare in vitro şi a atras atenţia că numărul naşterilor a scăzut. În ultimul an s-au născut cei mai puţini copii din ultimii 100 de ani.
22:30
Medicul Andreas Vitoulkas, specialist obstetrică ginecologie: În timpul unei sarcini nu putem să luăm orice medicament # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat că în timpul sarcinii nu pot fi luate anumite medicamente, în special cele pentru bolile cu transmitere sexuală, pentru că acestea pot afecta fătul, mai ales în primul trimestru de sarcină.
22:30
Putin şi preşedintele Kazahstanului discută timp de două zile despre proiecte în domeniul gazelor şi sancţiunile SUA asupra petrolului. Liderul kazah s-a întâlnit săptămâna trecută cu Donald Trump # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere ruse în cadrul unor întâlniri care au loc marţi şi miercuri la Moscova, a anunţat Kremlinul, relatează Reuters.
22:20
Julian Nagelsmann îl critică pe Arne Slot în legătură cu evoluţia lui Florian Wirtz la Liverpool: „Este dificil să ai un impact când antrenorul nu ştie cum să te folosească” # News.ro
Autorul unui început de sezon complicat la Liverpool, Florian Wirtz nu ar fi „folosit” corespunzător de antrenorul Arne Slot, după cum afirmă Julian Nagelsmann, selecţionerul german.
22:20
Dominic Fritz afirmă că discuţiile din ultima şedinţă a coaliţiei au mers mai uşor: Am găsit şi un compromis / A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi alta pe reducerea costurilor de personal # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că în ultima şedinţă a coaliţiei s-a ajuns la un compromis în legătură cu reforma administraţiei, după luni bune de blocaj. Una dintre abordări a mers a pe reducerea posturilor şi alta s-a axat pe reducerea costurilor de personal, iar în 2026 primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor alege una dintre cele două variante.
22:00
Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate # News.ro
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată luna trecută, când ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters.
22:00
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Măriuţa, care îngrijeşte peste 1.300 de animale, apel disperat: Zile fără hrană / Ştefănuţ, mânzul orb, a aşteptat toată ziua o minune care nu s-a întâmplat / Cum se pot face donaţii pentru salvarea animalelor # News.ro
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Măriuţa, care îngrijeşte peste 1.300 de cai şi câini salvaţi din diferite situaţii, face apeluri disperate pentru obţinerea de donaţii pentru hrana şi îngrijirea animalelor. Recent, două zile la rând, animalele s-au dus la culcare fără hrană, întrucât nu au existat bani suficienţi pentru cumpărarea ei.
21:50
Acuzat de 142 de infracţiuni, primarul de opoziţie al Istanbulului riscă până la 2430 de ani de închisoare # News.ro
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este oficial urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit actului de acuzare publicat marţi de parchetul oraşului, relatează AFP.
21:50
Medicul Andreas Vitoulkas: Prezervativul salvează vieţi / Pur şi simplu trebuie să ne protejăm / Tineri care la un moment dat este posibil să înceapă activitatea sexuală, este bine să aibă un control la un ginecolog # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a subliniat importanţa protejării în timpul unui act sexual şi a precizat că tinerii care îşi încep viaţa sexuală ar fi bine să facă mai întâi o vizită la ginecolog.
Acum 4 ore
21:30
Formaţia CS Afumaţi a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Chindia Târgovişte, în etapa a 13-a a Ligii a II-a.
21:20
Companiile aeriene americane au anulat 1.200 de zboruri marţi, pe fondul celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA # News.ro
Companiile aeriene americane au anulat marţi aproximativ 1.200 de zboruri, marcând a cincea zi consecutivă în care numărul anulărilor depăşeşte 1.000, în condiţiile în care guvernul federal continuă blocajul şi Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) menţine restricţiile impuse pentru siguranţa traficului aerian, transmite Reuters.
21:20
Handbal masculin: Potaissa Turda, înfrângere cu deţinătoarea trofeului European League, SG Flensburg-Handewitt # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, pe teren propriu, al treilea eşec consecutiv din grupa A a European League, scor 33-26 (18-13), cu liderul neînvins SG Flensburg-Handewitt.
21:10
Un pod s-a prăbuşit parţial marţi, în sud-vestul Chinei, la câteva luni după inaugurare. Imaginile, terifiante, s-au răspândit rapid pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.
21:00
Bogdan Ivan: Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil / Nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie / România trebuie să preia controlul asupra companiei # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. În plus, ministrul precizează că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.
20:50
Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind cumpărarea infrastructurii de la aeroportul din Chişinău # News.ro
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor americane impuse luna trecută, a anunţat marţi directorul aeroportului, Sergiu Spoială, relatează Reuters.
20:40
Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România # News.ro
Carmen Uscatu, co-fondatoarea ”Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, afirmă, marţi seară, că organizaţia se confruntă cu o situaţie fără precedent în România, din cauza incompatibilităţii de roluri pe care Oana Gheorghiu le îndeplineşte simultan. ”Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre”, a transmis Carmen Uscatu.
20:40
Lavrov se dezlănţuie asupra Londrei, după dezvăluirile FSB privind un presupus complot de deturnare a unui avion rus împotriva bazei de la Mihail Kogălniceanu # News.ro
Marea Britanie încearcă să compenseze „puterea sa militară slabă” prin încercări de a diviza şi domina, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, comentând într-o discuţie cu presa rusă dezvăluirile serviciului rus de securitate, FSB, făcute ceva mai devreme, în legătură cu un presupus complot britanico-ucrainean ce ar fi presupus deturnarea unui avion rusesc MiG-31 către baza de la Mihail Kogălniceanu, pentru a declanşa o eventuală ripostă a NATO asupra Moscovei.
20:40
Judecătoare: Noi, ca şi profesie, putem să apelăm la nişte pârghii legale pe care le avem, pentru a combate un val de ură publică / Preşedintele, prin declaraţiile sale, a ridicat deja un semn de întrebare asupra imparţialităţii sale # News.ro
Ana Maria Crînguş-Echert, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, membru fondator şi preşedinte executiv Asociaţia NextJudex a declarat marţi că cei din profesia sa pot să apeleze la nişte pârghii legale pe care le au, pentru a combate un val de ură publică, arătând că preşedintele Nicuşor Dan, prin declaraţiile date cu privire la vicepremierul Oana Gheorghiu, a ridicat deja un semn de întrebare asupra imparţialităţii sale, în condiţiile în care preşedintele României tocmai acest echilibru trebuie să îl asigure.
20:20
Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei.
20:20
Intervenţie contracronometru în judeţul Prahova, pentru salvarea unei femei care a născut acasă singură şi a bebeluşului ei / O vecină a sunat la 112, iar o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor # News.ro
O femeie a născut acasă, în judeţul Prahova, fără îngrijire medicală, iar o vecină a sunat la 112 şi a anunţat evenimentul, rămânând în telefon cu o o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ care a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor. Mai multe echipaje au fost direcţionate la adresă, iar într-un final mama şi bebeluşul au ajuns la spital în siguranţă.
20:00
Rafila, despre organizarea conferinţei „COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală” în sala Grupului Parlamentar AUR, vineri: Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor nu este implicată în niciun fel în organizarea acestui eveniment # News.ro
Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor nu este implicată în niciun fel în organizarea conferinţei „COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală”, care va avea loc în sala Grupului Parlamentar AUR, vineri, anunţă deputatul PSD Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii. Rafila spune că dezavuează ferm organizarea unor astfel de manifestări cu caracter pseudostiinţific care, prin răspândirea de informaţii false, subminează încrederea publicului în sănătatea publică şi face apel la Colegiul Medicilor din România să adopte o poziţie fermă şi să sancţioneze medicii care promovează informaţii neadevărate şi induc în eroare populaţia.
19:50
Ion-Andrei Gherasim, fostul şef de cabinet al lui Corneliu Coposu: Spunea că puşcăria de la Râmnicu Sărat a fost Golgota puşcăriilor româneşti. A primit o grămadă de bătăi din partea torţionarului Vişinescu # News.ro
Ion-Andrei Gherasim, fostul şef de cabinet al lui Corneliu Coposu, a vorbit într-un interviu pentru Cotidianul despre anii petrecuţi alături de acesta şi despre proiectele vizionare ale fostului deţinut politic şi ura pe care constant a avut-o regimul FSN/Iliescu faţă de ţărănist. Potrivit lui Gherasim, Corneliu Coposu povestea că puşcăria de la Râmnicu Sărat a fost Golgota puşcăriilor româneşti şi că a primit o grămadă de bătăi din partea torţionarului Vişinescu.
Acum 6 ore
19:40
Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # News.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor. „E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă”, se arată în scrisoare, precizându-se că „magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie”.
19:30
Caz şocant de viol asupra unui minor: Un adolescent de 17 a obligat o fată de 9 ani „să efectueze un act de natură sexuală asupra propriei persoane”, ameninţând-o că publică fotografii indecente cu ea # News.ro
Un adolescent de 17 ani din judeţul Mehedinţi a ajuns în arest preventiv, într-un dosar în care este inculpat pentru viol asupra unui minor. Victima este o fată de nouă ani, care locuieşte la sute de kilometri distanţă de el şi pe care adolescentul a obligat-o să „să efectueze un act de natură sexuală asupra propriei persoane”, ameninţând-o că, în caz contrar, publică fotografii cu ea.
19:30
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, eşec drastic cu Skanderborg Aarhus, în grupa C a European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă la scor marţi, pe teren propriu, de formaţia Skanderborg Aarhus, scor 45-27(17-11), în etapa a III-a din grupa C a European League. Este al doilea eşec pentru Minaur Baia Mare.
19:20
Moscova se declară pregătită să discute cu Washingtonul, după declaraţiile lui Trump despre testele nucleare secrete ale Rusiei. Lavrov este gata să reia discuţiile pentru un summit ruso-american şi preferă Budapesta în continuare # News.ro
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare „fără să spună nimic”, este „gata” să discute cu Washingtonul despre declaraţiile preşedintelui american, a afirmat marţi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un moment în care tensiunile dintre cele două puteri nucleare sunt în creştere, relatează AFP şi TASS.
19:20
Liderul mondial Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6-7 [2], 7-5, 6-3, marţi, la Torino, în al doilea său meci de la Turneul Campionilor.
19:10
O mascotă prezentată drept un „căţeluş prietenos şi plin de viaţă”, amplasată în centrul Piteştiului pentru a-i determina pe oameni să-şi sterilizeze animalele/ Reacţii critice din partea internauţilor - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Argeş amplasează o mascotă de mari dimensiuni în Piteşti, susţinând că este un „căţeluş prietenos şi plin de viaţă”, care este simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Internauţii au reacţionat, unii transmiţând autorităţilor, printre altele, că ar trebui să facă ceva concret, pentru ca în România să nu mai există pui de animale abandonaţi, în timp ce alţii dau exemple concrete de administraţii locale în care spun că animalele fără stăpân sunt eutanasiate „pe sume exorbitante” plătite din bugetele publice.
18:50
ANCOM prezintă mecanismele prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale care pot contribui la asigurarea unui proces electoral corect: Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conţinut care ar putea încălca legislaţia # News.ro
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori. Platformele online foarte mari şi motoarele de căutare foarte mari sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană şi au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, aşa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc. Acestea se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligaţii prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.
18:50
Ministrul Agriculturii: Oamenii de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic din România # News.ro
Oamenii de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic şi stabilirea de parteneriate cu companii din România, inclusiv înfiinţarea de abatoare certificate halal, anunţă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
18:40
Kelemen Hunor, întrebat dacă se rupe coaliţia după alegerile din Capitală, având în vedere că PNL, PSD şi USR au candidaţi proprii: Nu ştiu dacă se va rupe, eu sper că nu, dar vor fi urmări. Să nu piardă toţi trei, că atunci e şi mai rău # News.ro
Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, întrebat dacă se rupe coaliţia după alegerile din Capitală, având în vedere că PNL, PSD şi USR au candidaţi proprii, că nu ştie dacă se va rupe, însă ”vor fi urmări”. ”Să nu piardă toţi trei, că atunci e şi mai rău”, a afirmat Kelemen Hunor într-un interviu pentru Cotidianul.
18:30
UPDATE - Proiect de peste 370 de milioane de lei pentru un centru de cercetare şi producţia de medicamente critice, semnat de Antibiotice Iaşi / Rogobete: Consolidăm independenţa în producţia de medicamente esenţiale / Ce cuprinde proiectul # News.ro
Antibiotice Iaşi a semnat, marţi, un proiect în valoare de peste 370 de milioane de lei, 52% fonduri europene, pentru realizarea unui centru de cercetare şi producţia de medicamente critice, urmând a fi produse o sută de milioane de flacoane pe an. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis că este un pas important care consolidează independenţa ţării noastre în producţia de medicamente esenţiale.
18:20
Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur, fost numărul 2 mondial, a anunţat că este însărcinată: ea aşteaptă un băieţel care se va naşte în luna aprilie.
18:10
Al doilea premiu ca valoare din istoria Loto 6/49 – de peste 9,6 milioane de euro, câştigat de un inginer din Arad, de aproximativ 30 de ani / Biletul a fost achiziţionat online şi a costat 12 lei # News.ro
Câştigătorul Premiului de categoria I la jocul Loto 6/49 şi-a ridicat, marţi, premiul în valoare de peste 9,6 milioane de euro, fiind al doilea ca valoare din istoria jocului. Este un inginer din Arad, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a cumpărat biletul online, cu 12 lei.
18:10
Comisia de transporturi, noi reguli privind trotinetele electrice: Asigurare obligatorie pentru răspundere civilă, conducătorul trebuie să aibă cel puţin 16 ani iar utilizarea căştii de protecţie devine obligatorie, indiferent de vârstă # News.ro
Deputaţii au dat, marţi, în Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură, un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care se reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice, stabilind că pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW. De asemenea, pentru trotinete electrice, conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani. Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor, indiferent de tipul lor, au mai stabilit parlamentarii.
18:00
UPDATE - Intervenţie a pompierilor la un bloc din Alba Iulia, după ce s-a sesizat un miros de gaz pe casa scării/ În urma recunoaşterii, într-un apartament a fost găsită o persoană decedată/ Alimentarea cu gaz a blocului, oprită # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, la un bloc din municipiul Alba Iulia, unde s-a sesizat un miros de gaz pe casa scării. Ca urmare, a fost oprită alimentarea cu gaz a blocului şi sunt ventilate spaţiile. În urma recunoaşterii, într-un apartament a fost găsită o persoană decedată. Măsurătorile făcute nu au indicat prezenţa gazului metan.
17:50
Intervenţie a pompierilor la un bloc din Alba Iulia, după ce s-a sesizat un miros de gaz pe casa scării/ În urma recunoaşterii, într-un apartament a fost găsită o persoană decedată/ Alimentarea cu gaz a blocului, oprită # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, la un bloc din municipiul Alba Iulia, unde s-a sesizat un miros de gaz pe casa scării. Ca urmare, a fost oprită alimentarea cu gaz a blocului şi sunt ventilate spaţiile. În urma recunoaşterii, într-un apartament a fost găsită o persoană decedată.
17:50
Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor: Este esenţial ca profesioniştii din prima linie să recunoască semnele specifice consumului de droguri şi să cunoască paşii de urmat în cazul urgenţelor medicale # News.ro
Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor organizează în această perioadă un seminar pentru pregătirea personalului din serviciile de Urgenţă, având în vedere că este esenţială intervenţia rapidă în cazul urgenţelor medicale generate de consumul de droguri.
Acum 8 ore
17:40
Datorii de peste 1,6 milioane de lei la buget, constatate de ANAF în cazul cântăreţului de manele Dani Mocanu. El a cesionat gratuit drepturile de autor către firme deţinute de membrii familiei sale # News.ro
Un control făcut de ANAF cu privire la veniturile declarate şi datoriile acumulate de cântăreţul de manele Dani Mocanu arată că acesta nu a achitat bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată şi impozite în cuantum total de peste 1,6 milioane de lei. Pentru a nu plăti datoriile către stat, el a trecut gratuit pe numele unor membri ai familiei sale firmele prin care se încasau veniturile de pe platformele de social media, iar aceste firme ”le declarau incomplet sau eronat”.
17:40
Primăria Timişoara a câştigat definitiv procesul de evacuare a familiei care a ocupat ilegal o clădire istorică de pe bulevardul Loga 52/ Diminic Fritz: Mă bucur că, în sfârşit, adevărul a fost restabilit # News.ro
Municipiul Timişoara, reprezentat prin primarul Dominic Fritz, a câştigat definitiv procesul de evacuare a familiei care a ocupat ilegal o clădire istorică de pe bulevardul Loga numărul 52, după ce Tribunalul Arad a admis apelul municipalităţii şi a dispus eliberarea imobilului. Primăria va pune în aplicare hotărârea judecătorească imediat după comunicarea oficială a sentinţei, pentru ca imobilul „să poată fi redat comunităţii”. „Mă bucur că, în sfârşit, adevărul a fost restabilit. Nu pentru că sistemul funcţionează impecabil, ci pentru că noi nu cedăm”, afirmă edilul Timişoarei. Imobilul, intrat în posesia unei familii de romi cu ani în urmă, a fost recuperat în 2023 de municipalitate, după un lung parcurs juridic.
17:30
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Investiţiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe, finanţate prin Programul Sănătate 2021–2027! # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă marţi că investiţiile în spitale continuă, după ce, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a proiectelor spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate, astfel că nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe.
17:20
”Trebuie să luptăm pentru a ne apăra jurnalismul”, cere directorul general demisionar Tim Davie, într-o videoconferinţă cu angajaţii şi preşedintele Samir Shah, după scandalul BBC-Trump. ”Văd libertatea presei pusă la grea încercare, văd instrumentalizare # News.ro
BBC trebuie ”să lupte” pentru a-şi apăra jurnalismul, îndeamnă marţi Tim Davie, care a demisionat duminică de la conducerea grupului public britanic, ameninţat de către preşedintele american Donald Trump cu o plângere de defăimare în urma unui montaj contestat, relatează AFP.
17:20
Scandal la naţionala Spaniei: Luis de la Fuente a fost nevoit să renunţe la Yamal, după ce jucătorul de la FC Barcelona s-a operat fără ştirea federaţiei # News.ro
Jucătorul Lamine Yamal nu a fost reţinut în lotul Spaniei pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială împotriva Georgiei şi Turciei, după ce a fost operat pentru o accidentare la inghinali, ceea ce a stârnit critici din partea Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), informează Reuters.
