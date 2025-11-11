Fritz: Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an / Drulă nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate să continue munca începută de Nicuşor Dan

18:50

Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori. Platformele online foarte mari şi motoarele de căutare foarte mari sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană şi au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, aşa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc. Acestea se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligaţii prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.