Un bărbat din Ungaria a dansat timp de 144 de ore pentru a doborî recordul mondial pentru cel mai lung maraton de jocuri video
Aktual24, 11 noiembrie 2025 23:20
Un bărbat din Ungaria, a stabilit un nou record pentru cel mai lung maraton de jocuri video jucând timp de șase zile – 144 de ore – jocul de tip ritm muzical Dance Dance Revolution. Szabolcs Csépe a dansat pe peste 3000 de melodii și a ars peste 22.000 de calorii în încercarea sa de […]
• • •
Acum 5 minute
23:40
Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA privind navele suspectate de trafic de droguri din Caraibe în urma preocupărilor legate de legalitatea operațiunilor militare americane din America Latină # Aktual24
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informații privind navele suspectate de trafic de droguri din Caraibe, deoarece nu dorește să fie complice la atacurile militare americane și consideră că acestea sunt ilegale, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu situația. Decizia Marii Britanii marchează o ruptură semnificativă față de cel mai apropiat aliat și partener […]
Acum 30 minute
23:20
Acum 2 ore
22:40
Procurorii din Milano investighează presupusul „turism al lunetiștilor” în timpul războiului din Bosnia. În anii 1990, grupuri de occidentali ar fi plătit bani grei pentru a fi duși la Sarajevo să împuște civili de plăcere # Aktual24
Procurorii din Milano au deschis o anchetă asupra unor italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbo-bosniace pentru a merge la Sarajevo și a ucide civili, în timpul asediului de patru ani al orașului din anii 1990. Peste 10.000 de oameni au fost uciși la Sarajevo de bombardamentele constante și de lunetiști între 1992 […]
22:10
Zi însângerată în Pakistan: Atentat sinucigaș cu bombă în capitala Islamabad și școală luată cu asalt de militanți în nordul țării # Aktual24
Douăsprezece persoane au murit și 27 au fost rănite, marți, în Islamabad, capitala Pakistanului, într-un atentat sinucigaș cu bombă, într-o escaladare accentuată a violenței militante, despre care ministrul Apărării a spus că a împins țara într-o „stare de război”. Miniștrii au acuzat Afganistanul de complicitate la vărsarea de sânge – o acuzație negată de Kabul […]
Acum 4 ore
21:40
Răzbunarea lui Erdogan. Procurorii turci cer peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, principalul competitor al lui Erdogan în alegerile prezidențiale # Aktual24
Parchetul șef al Istanbulului a pregătit un rechizitoriu împotriva primarului opoziției din oraș, Ekrem Imamoglu, care a fost arestat pentru acuzații de corupție. Rechizitoriul, prezentat de procurorul șef al Istanbulului, îl acuză pe Imamoglu și pe alte 401 persoane de implicare într-o rețea de luare de mită care ar fi cauzat statului pierderi de 160 […]
21:40
Un bărbat care spunea că este reîncarnarea lui Iisus și care a luat bani de la adepții lui, condamnat la 4 ani de închisoare # Aktual24
Un bărbat din Ungaria, care se prezenta ca fiind reîncarnarea lui Iisus şi care şi-a înşelat adepţii cu milioane de forinţi, a fost condamnat definitiv la patru ani şi şase luni de închisoare. Bărbatul în vârstă de 72 de ani s-a prezentat, timp de zeci de ani, drept „vindecător spiritual şi mântuitor de suflete”. El […]
21:10
Liderul SUA este hotărât să monetizeze prin orice mijloc cel de-al doilea mandat la Casa Albă. Vinul Trump ajunge la vânzare pe rafturile guvernului # Aktual24
Eforturile Organizației Trump de a monetiza președinția lui Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat au ajuns și pe culoarele bazelor militare, deoarece magazinele administrate de Garda de Coastă, care oferă membrilor serviciilor militare și familiilor acestora acces la bunuri de larg consum scutite de taxe, au scos la vânzare vin și cidru cu […]
21:10
Indignare la Timișoara după vandalizarea busturilor din Pacul Central Scudier. O firma oferă recompensă pentru prinderea vinovaților și se oferă să restaureze monumentele # Aktual24
Poliția timișoreană a deschis un dosar penal și încearcă să dea de urma celor care au vandalizat cinci busturi ale unor iluștri reprezentanți ai comunității, aflate pe Aleea Personalităților din Parcul Central Scudier, în condițiile în care în zona acestui parc aflat în vecinătatea Catedralei Mitropolitane, Primăria Timișoara nu a instalat camere de supraveghere. Una […]
21:10
Niciun loc sigur în Rusia. Ucraina a lovit o mare rafinărie, la 1.400 de kilometri distanță # Aktual24
Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit marți, 11 noiembrie, rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din regiunea Orenburg, Rusia, a anunțat Statul Major al Ucrainei. Potrivit unui comunicat pe Telegram, atacul face parte din eforturile de a reduce capacitățile ofensive ale Rusiei și de a perturba aprovizionarea cu combustibil și muniție a trupelor Kremlinului, informează Kyiv […]
20:50
O fata de 17 ani din Timișoara a murit după ce ar fi mâncat fructele unei plante ornamentale # Aktual24
O fată în vârstă de 17 ani, elevă la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara a ajuns duminică la Spitalul de Copii Louis Țurcanu, acuzând o stare de rău și somnolență. O zi mai târziu, în ciuda eforturilor medicilor de a o salva, tânăra a murit. Doctorii au anunțat imediat Poliția și a fost deschisă […]
20:50
Cheltuia averi și se visa regină. Mega-escroacă din China, prinsă cu Bitcoin de 5 miliarde # Aktual24
O chinezoaică despre care poliția spune că a cumpărat criptomonede în prezent în valoare de miliarde de lire folosind fonduri furate de la mii de pensionari chinezi a fost condamnată la 11 ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani de un tribunal din Marea Britanie, țară unde trăia sub o identitate falsă. […]
20:40
ANALIZĂ Ucraina „toacă” formidabil sectorul energetic rusesc. Va forța asta Rusia să negocieze? # Aktual24
Valul de atacuri ucrainene cu drone asupra sistemului energetic rusesc, în special asupra industriei de rafinare și transport a petrolului, pare unul fără sfârșit. În ultimele săptămâni, ucrainenii au lovit succesiv infrastructura energetică rusă, printre obiective fiind: rafinăria Lukoil din Volgograd (oprită după avarii la instalații-cheie), terminalul și portul petrolier Tuapse de la Marea Neagră […]
20:30
Carmen Uscatu, o nouă reacție critică la adresa Oanei Gheorghiu: ”Sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre” # Aktual24
Carmen Uscatu revine cu o nouă reacșie față de partenera ei de la Dăruiește Viața, Oana Gheorghiu, îm care afirmă că ”sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”. ”Tot ce am facut în Daruieste Viata a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public […]
20:10
Surpriză pentru Moscova. Ucraina bruiază rachetele hipersonice Kinjal cu ajutorul unui imn naționalist din cel de-Al Doilea Război Mondial # Aktual24
Ucraina pare să fi găsit o modalitate de a contracara una dintre cele mai avansate și temute arme ale Rusiei, racheta hipersonică Kinjal, folosind bruiaj și muzică. Kinjal, capabilă să zboare cu Mach 5,7 și lansată de avioane MiG-31 modificate, poate transporta un focos de 450 kg pe o distanță de peste 480 km, relatează […]
20:00
SUA au trimis cel mai mare portavion din lume în apropiere de Venezuela. Caracas anunță că lansează o ”operațiune masivă” # Aktual24
Pentagonul a anunţat marţi sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenţei militare a SUA pentru operaţiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Grupul aeronaval Gerald R. Ford, condus de cel mai mare portavion din lume, […]
Acum 6 ore
19:30
După mai bine de un an de ofensivă totală a Rusiei, bătălia pentru Pokrovsk s-a intensificat în ultimele zile, trupele Moscovei încercând să pătrundă în oraș și să-l încercuiască. Localitatea, situată în estul Ucrainei, a devenit scena unor confruntări dintre cele mai violente din ultimele luni. Forțele ucrainene „își mențin pozițiile” în Pokrovsk, unde luptele […]
19:20
Legătura dintre Băluță și camioanele ”mizerabile” care rulează campanii anti-Ciucu și anti-Drulă. Unul dintre acționari a cumpărat ”un BMW pe un preț ciudat de mic” de la Băluță # Aktual24
Camioanele care rulează campanii de denigrare a candidaților Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt închiriate de o firmă în care asociați sunt Tache Cătălin împreună cu Marin Cezar Cătălin, anunță activistul civic Valeriu Nicolae. El a descoperit și o legătură între Cătălin Tache și Daniel Băluță. Reamintim că Băluță pretinde că duce o campaniei ”constructivă”, […]
18:50
Simion merge cu jalba-n proțap la globaliști: ”Vom sesiza instituțiile europene și internaționale, suntem abuzați” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, s-a plâns marți că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) refuză să ramburseze formațiunii sale cheltuielile din campania electorală, în valoare de aproape 3,5 milioane de euro. Simion afirmă că măsura ar fi fost „mascată” sub o amendă aplicată partidului din „motive inventate” și acuză o campanie de discriminare politică îndreptată împotriva sa. […]
18:40
Bloomberg: Ucraina a devenit o „superputere” mondială în domeniul dronelor, a depășit țările NATO în inovația și utilizarea tehnologiei UAV. Care este următorul pas # Aktual24
Redacția Bloomberg atrage atenția, într-o analiză publicată marți, că Ucraina a reușit, pe fondul războiului cu Rusia, să se transforme într-o veritabilă „superputere a dronelor”, devenind lider mondial în producția și utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) de luptă. În unele domenii, progresele sale au depășit deja nivelul atins de statele membre NATO. Potrivit Bloomberg, […]
18:30
Ruptură majoră între serviciile de informații din UK și Statele Unite. Londra a decis să nu mai furnizeze americanilor anumite informații secrete # Aktual24
Marea Britanie nu mai transmite informații de intelligence Statelor Unite despre nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor, deoarece nu dorește să fie complice la lovituri militare americane considerate ilegale, au declarat surse familiare cu situația pentru CNN. Decizia reprezintă o ruptură semnificativă față de cel mai apropiat aliat al Londrei și subliniază […]
18:30
Summit UE chiar în Ucraina: Cum vor europenii să depășească blocarea negocierilor de către putinistul Orban # Aktual24
Miniștri europeni de rang înalt vor merge luna viitoare în Ucraina, într-un gest simbolic de sprijin pentru candidatura țării la aderarea la Uniunea Europeană — o vizită ce vine pentru a găsi soluții să deblocheze negocierile de adeerare a țării la UE în contextul întârzierilor provocate de opoziția Ungariei. Summitul informal al miniștrilor pentru afaceri […]
18:10
Zelenski nu face favoruri: Fostul lui angajator și alt oligarh, obligați să plătească 3 miliarde de dolari # Aktual24
După mai bine de 20 de ani de procese, un tribunal din Londra a decis că oligarhii ucraineni Ihor Kolomoiski și Hennadiy Boholiubov trebuie să plătească peste 3 miliarde de dolari în daune și costuri pentru devalizarea PrivatBank, instituția financiară pe care au controlat-o înainte de naționalizarea sa în 2016. Primul dintre aceștia a fost […]
Acum 8 ore
17:30
O porțiune dintr-un pod deschis recent circulației s-a prăbușit marți în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei, pe o autostradă națională care leagă centrul țării de Tibet, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters. Poliția din orașul Maerkang închisese podul Hongqi, cu o lungime de 758 de metri, încă de luni după-amiază, după ce au fost […]
17:10
PSD a blocat din nou discuțiile în Coaliție, nu acceptă proiectul lui Bolojan. Au venit cu o ”șopârlă” prin care primarii pot să evite reducerile de personal # Aktual24
PSD a blocat din nou proiectul de reformă a administrației locale în timpul ședinței de coaliție de marți. Pesediștii au găsit o ”șopârlă” cu care vor să evite disponibilizările dorite de premierul Ilie Bolojan. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că premierul Ilie Bolojan a insistat că trebuie reduse efectiv numărul de posturi ocupate, însă […]
16:50
Comisia Europeană are în vedere interzicerea Huawei din rețelele de comunicații mobile din statele membre ale UE # Aktual24
Comisia Europeană analizează posibilitatea de a obliga statele membre ale UE să elimine treptat componentele furnizate de companiile chinezești Huawei și ZTE din rețelele lor de telecomunicații. Acest lucru ar putea transforma o recomandare din 2020 într-o cerință legală din cauza deteriorării legăturilor comerciale și politice cu China. Comisia Europeană analizează modalități de a obliga […]
16:40
Trump s-a sucit iar. SUA insistă să slăbească rezoluția ONU privind ocupația rusă în Ucraina # Aktual24
Într-o schimbare surprinzătoare de situație care a alarmat Ucraina și aliații săi din ONU, administrația Trump insistă să elimine formularea dintr-o rezoluție care recunoaște integritatea teritorială a țării și condamnă ocupația Crimeei și a altor regiuni de către Rusia, potrivit unor surse interne de la ONU. Rezoluția anuală, prezentată de Ucraina Comitetului al Treilea al […]
16:30
Sub pretextul „stabilității sistemului”, magistrații cu cea mai mare vechime și cu funcțiile cele mai înalte sunt protejați de noua lege a pensiilor pentru judecători și procurori. În total, aproximativ 300 de magistrați se află în această situație: indiferent de deciziile viitoare ale Guvernului privind cuantumul pensiilor speciale, ei pot ieși din sistem când doresc, […]
16:20
Fiul unui fost general SIE. Cine este ”Cezar 007 Șef”, individul care plimbă camioane cu mesaje anti-Drulă și anti-Ciucu prin București – VIDEO # Aktual24
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a difuzat o filmare pe rețelele de socializare în care îl interpelează pe un individ care plimbă prin București un camion cu mesaje denigratoare la adresa adversarilor lui Daniel Băluță, candidatul PSD. Individul din camion este fiul fostului general DIE (actual SIE), Ion Marin. Drulă l-a oprit în […]
16:00
Public Record: Anca Alexandrescu, promovată pe rețele de conturi vietnameze operate prin inteligență artificială # Aktual24
Rețele suspecte de conturi și grupuri Facebook o promovează pe Anca Alexandrescu, peste 130 de profiluri cu nume vietnameze și 20 de grupuri „reciclate” susțin acum candidatura ei la Primăria Capitalei, au descoperit jurnaliștii de la Public Record. Peste 130 de conturi suspecte, majoritatea cu nume vietnameze, urmăresc activitatea Ancăi Alexandrescu pe Facebook, potrivit unei […]
Acum 12 ore
15:40
Campanie anticorupție în Ucraina. Reacția lui Zelenski după ce un apropiat de-al său a fugit ca să scape de anchetatori # Aktual24
Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de omul de afaceri Timur Mindich, ca parte a unei anchete majore privind corupția în domeniul energetic, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine. Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, este coproprietar al Kvartal 95, o […]
15:40
Percheziții DNA în județul Neamț. Verificări la instituții publice și firme, inclusiv una implicată în lucrări la parcul din Zănești # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău efectuează, marți, 12 percheziții domiciliare în județul Neamț, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție și fapte asimilate corupției, comise de funcționari publici în perioada 2023 – 2025. Potrivit unui comunicat al DNA, două dintre percheziții au loc la sediile unor instituții publice, iar restul la domiciliile […]
15:30
Președintele Dan îi aduce față în față, la Palatul Cotroceni, pe șefii din Justiție și pe liderii Coaliției # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a chemat din nou liderii coaliției la Palatul Cotroceni, miercuri, pentru discuții pe tema reformei pensiilor magistraților, la care vor participa și reprezentanți ai sistemului judiciar, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Întâlnirea are loc după consultările de azi dintre șeful statului și liderii partidelor de guvernare, în care s-a analizat blocajul […]
15:10
Alice Zhang, o agentă de marketing în vârstă de 29 de ani din orașul Guangzhou, din sudul Chinei, a cheltuit doar aproximativ jumătate din ceea ce a cheltuit anul trecut în timpul festivalului de cumpărături online „Ziua Celibatarului”, trecând la opțiuni mai ieftine și renunțând la cumpărarea de pantofi noi după ce salariile au fost […]
14:40
UE va lua în considerare două opțiuni de finanțare pentru ajutorul de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei # Aktual24
Uniunea Europeană va discuta joi, 13 noiembrie, două modalități principale de a oferi sprijin financiar Ucrainei – fie prin împrumuturi, fie prin utilizarea activelor înghețate ale Rusiei. Potrivit Reuters, miniștrii de finanțe din UE se vor întâlni la Bruxelles după ce liderii UE s-au angajat pe 23 octombrie să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada 2026-2027 […]
14:40
Bucureștiul, reacție ironică la acuzațiile FSB-ului de la Moscova: ”Stiri ruseşti inventate cu spioni” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a reacţionat ironic după ce FSB a pretins că a existat un complot al spionilor ucraineni și britanici pentru a deturna la Constanța un avion de vânătoare MiG-31, echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal. ”Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciţii de propagandă. Tot aşa […]
14:10
Recompense plasate pe capul lui Scholz și al lui Merkel. Un bărbat din Dortmund a colectat donații pentru a plăti asasini # Aktual24
Forțele speciale din GSG 9 l-au arestat pe presupusul operator al site-ului darknet „Assassination Politics” (Politică prin asasinat). Conform informațiilor Spiegel, se spune că acesta ar fi menținut o „listă a morții” cu peste 20 de nume – inclusiv doi foști cancelari. Procurorul general federal Jens Rommel a ordonat arestarea unui bărbat care ar fi […]
13:40
”O nouă eră”. Siria se va alătura coaliției conduse de SUA pentru a elimina gruparea ISIS # Aktual24
Siria se va alătura coaliției internaționale pentru combaterea grupării Statul Islamic, marcând o schimbare în politica externă a SUA în Orientul Mijlociu, a confirmat un oficial de rang înalt din administrația Trump. Anunțul a venit în timp ce președintele Donald Trump s-a întâlnit cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă – prima astfel de […]
13:10
Trump spune că SUA sunt „destul de aproape” de un acord comercial cu India și sugerează că va reduce tarifele „la un moment dat” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat luni că țara sa este „destul de aproape” de a ajunge la un „acord comercial echitabil” cu India, adăugând că va reduce tarifele impuse New Delhi „la un moment dat”. „Facem un acord cu India, un acord mult diferit de cel pe care l-am avut în trecut”, a declarat […]
13:10
A început procesul, Georgescu a delirat iar în fața judecătoriei: ”Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”. Întrebat despre Anca Alexandrescu, s-a făcut că nu aude # Aktual24
Călin Georgescu a făcut noi declarații delirante, marți, în fașa sediului Judecătoriei Sectorului 1, unde a început procesul în dosarul pentru propagandă legionară. „Trăim într-o țară unde la fiecare respirație parcă vine o factură. Și eu spun că nu există reformă, este doar trădare, pentru că statul ilegitim de azi nu apără națiunea română, nu […]
12:40
Trump va susține Ungaria la fel cum a făcut cu Argentina, dezvăluie o publicație de la Budapesta. În ce constă ”scutul financiar” contra UE # Aktual24
Opoziția aflată în plină ascensiune în Ungaria îi cere premierului Viktor Orbán să explice un așa-numit „pachet de salvare” pe care acesta a dat de înțeles că l-ar fi obținut de la președintele american Donald Trump. Orbán a fost săptămâna trecută la Washington pentru a se întâlni cu liderul american. La întoarcerea la Budapesta, premierul […]
12:30
Nicușor Dan, omagiu la statuia lui Coposu: ”Seniorul şi-a păstrat valorile şi a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate şi moralitate politică” # Aktual24
Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democraţiei şi a luptat pentru libertate şi dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiţi, încarceraţi, torturaţi şi condamnaţi la moarte, a afirmat, marţi preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în onoarea politicianului, […]
12:30
Ministrul de Externe, după noile atacuri ale Rusiei: ”Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale” # Aktual24
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, condamnă noile atacuri ale Rusiei la gurile Dunării, mai ales că acestea au ”generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României”. ”Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat […]
12:20
Ruptură în Asociația „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu vorbește despre ”incompatibilități” în cazul Oanei Gheorghiu, vicepremierul reacționează: ”M-am autosuspendat” # Aktual24
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat într-un interviu pentru HotNews că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României reprezintă „o vulnerabilitate foarte mare” pentru organizație, din cauza unei posibile incompatibilități între statutul acesteia într-un ONG și rolul de membru al Guvernului. „Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația este acum […]
12:10
Președintele Erdogan îi îndeamnă pe turci să facă nu doar trei, ci „cel puțin patru sau cinci copii”: „Altfel, națiunea noastră se sinucide” # Aktual24
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a exprimat din nou îngrijorarea față de declinul natalității în țară, catalogând situația drept „suicid” pentru o națiune cu ambiții de creștere și influență regională. Într-un apel public, liderul turc a îndemnat familiile să aibă mai mulți copii, ridicând ținta sa tradițională de la trei la „cel puțin patru sau […]
11:40
Donald Trump afirmă că în SUA va fi dezastru dacă Curtea Supremă îi va respinge tarifele, dar experții susțin că tocmai tarifele lui vor ruina economia americană # Aktual24
Președintele american Donald Trump a avertizat că țara se află în pragul unui „dezastru economic” și al unor probleme de securitate națională dacă Curtea Supremă va respinge legalitatea tarifelor impuse pe importuri. În același timp, economiștii atrag atenția că tocmai aceste tarife riscă să destabilizeze economia Statelor Unite, notează Business Times. Trump a declarat că […]
11:10
Panică pe Aeroportul Băneasa: o flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air, imediat după aterizare. Toți pasagerii au coborât în siguranță # Aktual24
Un incident care putea avea urmări grave s-a petrecut în noaptea de luni spre marți pe Aeroportul Băneasa, după ce o flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air imediat după aterizare. Incidentul a fost raportat de reprezentanții companiei de handling RAS, care monitorizau operațiunile de la sol, în momentul în care au […]
10:50
Ne-au luat caimacul: Printr-un procedeu revoluționar, savanții bulgari au reușit să transforme zațul de cafea în baterii pe bază de sodiu # Aktual24
Zațul de cafea, pe care milioane de oameni îl aruncă zilnic, ar putea să devină o sursă valoroasă de energie. Cercetătorii de la Institutul de Chimie Generală și Inorganică al Academiei Bulgare de Științe (BAS) au dezvoltat o tehnologie prin care zațul de cafea este transformat într-un material pentru baterii pe bază de sodiu, relatează […]
Acum 24 ore
10:40
Suveraniștii se vor tăvăli de ciudă: Uniunea Europeană va crea o nouă structură de informații, sub conducerea directă a Ursulei von der Leyen # Aktual24
Comisia Europeană a început să pună bazele unei noi structuri de informații, menită să îmbunătățească utilizarea datelor colectate de serviciile naționale de informații ale statelor membre. Potrivit Financial Times, unitatea va fi creată în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene și va recruta personal din comunitatea de informații a UE, fiind pusă sub conducerea directă […]
10:30
10:20
Serviciul secret rus (FSB) se laudă că ar fi dejucat un complot ucraineano-britanic vizând deturnarea unui avion MIG-31 cu rachetă Kinjal către România # Aktual24
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care vizau deturnarea unui avion de vânătoare MiG-31, echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal. Deturnarea, scrie agenția TASS, ar fi putut avea loc în timp ce aeronava zbura deasupra Mării Negre și ar fi vizat o […]
