Un bărbat și-a înscenat înmormântarea dintr-un motiv surprinzător. Cum au aflat participanții că este viu

12:40

După ce au descoperit remediile naturiste coreene, s-au confruntat cu tehnologia viitorului și au devenit actori în celebrele K-drame, concurenții Asia Express au ajuns aseară la Irina, în încercarea de a obține ultimul avantaj al sezonului, înaintea marilor confruntări – semifinala și marea finală. Publicul a fost, și de această dată, cu ochii pe Drumul Eroilor, emisiunea fiind lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, telespectatorii vor urmări semifinala Asia Express – Drumul Eroilor, ediția care va decide cele două echipe finaliste ale sezonului.