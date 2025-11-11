13:10

Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru furt calificat cu un prejudiciu de 200.000 de lei. În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, bărbatul de 41 de ani și femeia de 34 de ani ar fi profitat de neatenția unei persoane, i-aar fi luat cheile de la apartament și […] O femeie și un bărbat, reținuți când încercau să iasă din țară cu bijuterii furate în valoare de 200.000 de lei