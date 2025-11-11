Curs acreditat de frizer/barber în Focșani | Ultimele locuri la grupa de sfârșit de an
Nu rata șansa de a te înscrie la cel mai bun curs de Frizer/Barber, ultima grupă din acest an, organizată de școala de formare Profesional New Consult din Focșani. Investește acum în viitorul tău profesional! Practica intensivă este garanția că vei învăța meserie în condiții excelente, în salonul nostru propriu și sub îndrumarea unor traineri dedicați
Curs acreditat de frizer/barber în Focșani | Ultimele locuri la grupa de sfârșit de an
Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator și-a pus capăt zilelor în celula poliției, la doar două zile după ce fusese reținut. Potrivit presei locale, tânărul de 25 de ani şi-ar fi pus capăt zilelor spânzurându-se cu geaca. IPJ Galați a anunțat că la data de 8 noiembrie
Dascăli ai Colegiului „Emil Botta" din Adjud, prezenți la un curs de formare Erasmus organizat în Spania
În perioada 27 -31 octombrie 2025 Colegiul Național ,,Emil Botta'' din Adjud a fost reprezentat de către trei cadre didactice la cursul de formare Erasmus+, KA122-SCH-Proiecte de scurtă durată pentru mobilitatea elevilor și a personalului în domeniul educației școlare, desfășurat în Valencia, Spania, cu tema ,,Inclusive Practices Through Non-formal Education''. Participanții din Cipru, Italia, Spania
O femeie și un bărbat, reținuți când încercau să iasă din țară cu bijuterii furate în valoare de 200.000 de lei
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru furt calificat cu un prejudiciu de 200.000 de lei. În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, bărbatul de 41 de ani și femeia de 34 de ani ar fi profitat de neatenția unei persoane, i-aar fi luat cheile de la apartament și
RAR avertizează: Nu cumpăra o mașină second-hand fără Cartea de Identitate a Vehiculului!
Registrul Auto Român (RAR) trage un semnal de alarmă pentru toți cei care intenționează să cumpere o mașină second-hand: nu dați banii până când vânzătorul nu vă predă Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Potrivit legislației în vigoare, cel care vinde vehiculul are obligația legală de a furniza CIV noului proprietar, conform art. 10 alin.
Echipele și sportivii de la CSM Focșani 2007 au un program încărcat în perioada 10–16 noiembrie 2025, cu prezențe importante în competiții de fotbal, arte marțiale și volei. Fotbal – seniori și juniori în deplasare Duminică, 16 noiembrie, de la ora 12.00, echipa de Liga a IV-a a clubului se deplasează la Căiata, pentru duelul
O crimă șocantă a avut loc sâmbătă seară, 10 noiembrie, în comuna Cîmpineanca, județul Vrancea. Un bărbat de 38 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiat de propriul tată, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, „la data de 10 noiembrie a.c.,
Cazul crimei din Teleorman, la un pas să se repete la Galați. Agresorul a fost împușcat în picioare de polițiști
Un incident soldat cu împușcarea unui bărbat de către polițiștii chemați la domiciliul unei femei a avut loc luni, în localitatea Tălpici din județul Galați. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Tecuci s-au deplasat pentru verificări la domiciliu unei femei, victimă într-un dosar de violență în familie. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat
Ministerul Finanţelor a lansat luni, 10 noiembrie 2025, cea de-a unsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în „condiţii avantajoase". Veniturile obținute sunt neimpozabile. Între10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de
Valoarea totală a volumelor tranzacţionate de Black Friday a fost de 720 milioane lei, mai mult cu 9% decât anul trecut, iar numărul total de tranzacţii a fost de 1,31 milioane, anunţă PayU GPO România, jucător pe piaţa plăţilor online. "Potrivit PayU GPO România, liderul plăţilor online, în ziua de 7 noiembrie 2025, la comercianţii
Aaccidentul rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 18.00, aproape de centrul municipiului Adjud, zona Lidl. Din primele informații, au fost implicate un TIR și două autoturisme. Încă nu se cunoaște cauza producerii accidentului dar, din ce știm, nu au fost victime, în urma impactului rezultând doar pagube materiale.
O tânără elevă din Focșani a cucerit lumea modei internaționale. Amelia Andronovici, elevă la Școala „Oana Diana Renea", a fost desemnată „Fashion Star of the World 2025" în cadrul prestigiosului concurs internațional „Golden Star Kids 2025", desfășurat în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie, în Turcia. Pe lângă marele titlu, Amelia a obținut și „Special
Osemintele domnitorului Grigore Al. Ghyka, omagiate la Muzeul Vrancei. Nicușor Halici: „Numele lui Ghyka reprezintă astăzi parte din caracterul și identitatea noastră"
Moment istoric astăzi pentru vrânceni! În cadrul unui impresionant ceremonial de repatriere desfășurat în Piața Unirii din Focșani, am adus un omagiu rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. Cortegiul a ajuns apoi la MuzeulVrancei, unde sicriul cu osemintele domnitorului a fost depus pe un catafalc în foaierul Muzeului Vrancei (fostul Palat
VIDEO Bucurie mare la Cârligele – prima zi cu microbuzul electric primit de la consiliul județean, ahiziționat cu fonduri UE prin PNRR
Elevii din comuna Cârligele au avut parte astăzi de o experiență specială: prima călătorie cu noul microbuz școlar electric, primit de la Consiliul Județean Vrancea printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La finalul orelor, copiii s-au urcat pentru prima dată în vehiculul modern și prietenos cu mediul, iar reacțiile lor
Tinerii români își schimbă preferințele politice: AUR domină iar SENS urcă neașteptat în top
Tinerii români cu vârste între 18 și 29 de ani își pun speranțele în partide noi, iar scena politică se redesenează rapid. Potrivit unui sondaj INSCOP Research, publicat luni – 10 noiembrie, AUR se află pe primul loc în preferințele tinerilor, cu 34% din intențiile de vot, urmat de SENS cu 16% și USR cu
Șoferi din Vrancea lăsați pietoni după ce s-au urcat „pulbere" la volan! Ce alcoolemie aveau cheflii
Ambii conducători auto au fosdt opriți de poliție duminică dimineață (9 noiembrie), în jurul orei 03.00. Astfel, unul dintre aceștia, un cetățean de 47 de ani din comuna Popești, a fost tras pe dreapta și „îndemnat" de echipajul de poliție să sufle în „fiolă". Aparatul a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în
Accidentul rutier s-a produs luni în jurul orei 13.30, pe DN 2 E85, între Focșani și Garoafa. În eveniment au fost implicare două autotrenuri, în urma impactului rezultând doar pagube materuale. „Din primele verificări efectuate la fața locului, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Cele două autovehicule au fost scoase pe acostamentul consolidat, circulația
Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a tâlhărit un livrator venit să îi aducă un pachet de produse comandate online. Incidentul a avut loc vineri, 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, bărbatul ar fi plasat
Norocul a lovit din plin la tragerea Loto 6/49 de duminică. Premiul de categoria I, în valoare de 49,15 milioane de lei (aproximativ 9,66 milioane de euro), a fost câștigat cu un simplu bilet de 12 lei, potrivit anunțului făcut de Loteria Română. Este vorba despre al doilea cel mai mare premiu din istoria jocului
Centrul Cultural Vrancea, cu sediul în Focșani, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48bis, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: DENUMIREA POSTULUI:
„La acest moment, polițiștii vrânceni intervin pe DN2 E85, în municipiul Focșani, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu o țeavă de distribuție a gazului", a transmis IPJ Vrancea. Potrivit poliției, în acest moment traficul rutier este blocat în totalitate între sensul giratoriu de la Carrefour și intersecția DN2
Traian Băsescu: „România e infestată de corupţie la nivel înalt. E ultimul moment când mai putem face ceva"
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un nou semnal de alarmă privind corupția din instituțiile statului, afirmând că aceasta a ajuns un risc real la adresa securității naționale. Într-o intervenție la TVR INFO, Băsescu a declarat că România se află „în ultimul moment" în care mai poate acționa eficient împotriva corupției sistemice. „Țara este infestată
Rezultate bune pentru copiii care fac înot în cadrul bazinului didactic de la
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul săptămânii trecute, municipiile Piatra Neamț și Bacău au găzduit două competiții destul de importante pentru micii înotători care au facut pasiune pentru acest sport: cea de a 14-a ediție a Cupei Internaționale Moș Delmadi și cea de a 16-a ediție a Cupei Bacăului. De la aceste evenimente nu puteau lipsi copiii care se […] Articolul Rezultate bune pentru copiii care fac înot în cadrul bazinului didactic de la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ Incendiu la o garsonieră din Adjud! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 8.00 dimineață, la o garsionieră situată la etajul 3 al unui bloc din municipiul Adjud. La fața locului s-au deplasat imediat pompierii militari din oraș, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD. În scurt timp incendiul a fost localizat iar pompierii lucrează […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu la o garsonieră din Adjud! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că România a intrat în anul 2025 cu un deficit bugetar real mai mare decât cel „din acte”, însă dificil de calculat. Burnete este de părere că, discutând cu cifre reale și în contextul măsurilor adoptate și anunțate, România poate duce deficitul bugetar de anul viitor „spre 6%”. (Profit.ro) […] Articolul Cronica dimineții – 10.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Radarele pe trepied dau startul anchetelor penale: șoferi prinși cu viteză, proprietari acuzați de fals în declarații # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliția Română a deschis mai multe zeci de dosare penale după ce imaginile surprinse de noile radare pe trepied au scos la iveală nereguli grave în declarațiile făcute de proprietarii de autoturisme. În urma verificărilor, s-a constatat că, în numeroase situații, persoanele indicate ca fiind la volan nu corespundeau cu cele surprinse în imagini. Potrivit […] Articolul Radarele pe trepied dau startul anchetelor penale: șoferi prinși cu viteză, proprietari acuzați de fals în declarații apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
O asistentă medicală din Vrancea, Luminița Postolache, și-a lansat cea de-a cincea carte de poezii – o poveste despre dor, iubire și puterea de a renaște # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Vrancea, susține și încurajează pasiunile care dau sens profesiei medicale. Un astfel de exemplu este Luminița Postolache, asistent medical la Policlinica Spitalului Județean din Focșani, care îmbină grija pentru oameni cu arta cuvântului. După 23 de ani dedicați meseriei de asistent medical, Luminița […] Articolul O asistentă medicală din Vrancea, Luminița Postolache, și-a lansat cea de-a cincea carte de poezii – o poveste despre dor, iubire și puterea de a renaște apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
O asistentă medicală din Vrancea, Luminița Postolache, și-a lansat cea de-a cincea carte de poezii – o poveste despre dor, iubire și puterea de a renaște # Jurnal de Vrancea
ULTIMA ORĂ: Șoferul fugar care s-a răsturnat cu mașina era băut! Ce au transmis polițiștii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 22.36, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Calea Moldovei, la intersecția cu strada Măgura, din municipiul Focșani. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un autoturism s-a răsturnat pe partea carosabilă, conducătorul auto […] Articolul ULTIMA ORĂ: Șoferul fugar care s-a răsturnat cu mașina era băut! Ce au transmis polițiștii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Panciu în cooperare cu SVSU Racoasa, intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit (P+M) din comuna Racoasa. Incendiul se manifestă localizat în zona coșului de fum, iar forțele de intervenție acționează pentru limitarea propagării și […] Articolul ULTIMĂ ORĂ Incendiu la o casă din Răcoasa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. 4.692.612 de pensionari erau inregistrati în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puțini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,021 miliarde lei în octombrie, iar pensia medie a fost de 2.775 de lei. (Profit.ro) 2. […] Articolul Cronica dimineții – 09.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Incendiu la Secția Cardiologie a Spitalului Județean Focșani! Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat un dezastru # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea a intervenit, în această seară, la Spitalul Județean de Urgență Focșani, după ce un incendiu a fost semnalat la Secția Cardiologie în jurul orei 22.00/ Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, focul a izbucnit la un aparat electric, iar la fața locului au fost trimise […] Articolul Incendiu la Secția Cardiologie a Spitalului Județean Focșani! Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat un dezastru apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 7-13 noiembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 07-13 noiembrie 2025: Vineri,7 Noiembrie 14:00 Night of the Zoopocalypse – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 7-13 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea a intervenit în această seară la Spitalul Județean de Urgență Focșani, Secția Cardiologie, după ce a fost semnalat un incendiu produs la un aparat electric. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare […] Articolul Incendiu în Secția Cardiologie din Spitalul Județean Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mașină răsturnată, azi-noapte, în Focșani! Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică (8 spre 9 noiembrie), în jurul orei 22.30, la intersecția dintre strada Măgura și centura ocolitoare a Focșaniului (zona Onasis). Se pare că șoferul nu a fost găsit la locul evenimentului. Cel mai probabil, acesta a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile […] Articolul Mașină răsturnată, azi-noapte, în Focșani! Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO! Accident pe strada Măgura din Focșani! Un autoturism s-a răsturnat în intersecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunicatul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea a fost solicitat în această seară, să intervină la un accident rutier produs în municipiul Focșani, pe strada Măgura. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială […] Articolul VIDEO! Accident pe strada Măgura din Focșani! Un autoturism s-a răsturnat în intersecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
30% la tâmplărie PVC și rulouri: Black Friday Nouă Tei – ferestre mari, facturi mici! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Între 10 noiembrie și 1 decembrie, Nouă Tei dă startul celui mai așteptat eveniment al anului: o campanie de Black Friday cu 30% reducere la toate proiectele de tâmplărie PVC și rulouri. Este momentul perfect să-ți transformi locuința într-un spațiu mai confortabil, mai sigur și mai eficient energetic — fără să depășești bugetul. De ce […] Articolul 30% la tâmplărie PVC și rulouri: Black Friday Nouă Tei – ferestre mari, facturi mici! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
„Școala incluzivă pregătită pentru fiecare elev”, un proiect dedicat profesorilor și elevilor cu CES # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Școala incluzivă pregătită pentru fiecare elev”, un pas care vorbește nu despre cifre sau documente, ci despre copii minunați, despre destine, despre profesori care luptă pentru ca un zâmbet timid să se transforme într-o reușită. Vineri, am participat, cu speranță și emoție, alături de cadrele didactice ale unităților de învățământ din municipiul Focșani și din […] Articolul „Școala incluzivă pregătită pentru fiecare elev”, un proiect dedicat profesorilor și elevilor cu CES apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Când vorbim despre alergii, ne gândim de obicei la primăvară și la polenul care creează disconfortul clasic: nas care curge, ochi roșii și strănut continuu. Totuși, sezonul rece nu este lipsit de provocări. Iarna petrecem mult timp în spații închise, unde praful, mucegaiul sau părul de animale se acumulează mai ușor și pot declanșa reacții […] Articolul Care sunt cele mai comune alergii în sezonul rece și cum le poți gestiona? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tusea poate fi un simptom derutant și adesea îngrijorător, mai ales când copilul tău nu înțelege ce se întâmplă cu organismul său. Este esențial să ai la îndemână câteva metode prin care să-i explici ușor și clar de ce apare tusea și ce măsuri puteți lua împreună pentru a o gestiona eficient. Citește mai departe […] Articolul Cum să vorbești cu copilul despre tuse și să-l ajuți să se simtă mai bine apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ce transmite poliția în legătură cu accidentul de azi-noapte! Tânărul conducea cu viteză prea mare pentru condițiile de drum! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 08 noiembrie 2025, în jurul orei 02:30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2D, în afara localității Bolotești. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr de 19 ani, din comuna Vidra, în […] Articolul Ce transmite poliția în legătură cu accidentul de azi-noapte! Tânărul conducea cu viteză prea mare pentru condițiile de drum! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în noaptea de ineri spre sâmbătă, pe șoseaua Vrancei. Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, fiind rănit grav. El a fost extras din mașină de echipa de descarcerare a ISU Vrancea. „Victima, un bărbat de 19 ani, a fost extrasă semiconștientă, prezentând politraumatisme. După acordarea […] Articolul Tânăr de 19 ani rănit grav după ce s-a răsturnat cu mașina pe șoseaua Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi simți un impuls spre acţiune şi autoafirmare. Este o zi bună pentru a stabili obiective clare şi a face paşi mici, dar siguri, spre ele. În sfera emoţională, ar putea apărea dorinţa de a fi mai autentic. Ai grijă la energie: echilibrează-te între entuziasm şi odihnă. Taur (20 aprilie […] Articolul Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Muzeul Vrancei vă invită la simpozionul „Grigore Al. Ghyka și începutul modernizării instituțiilor românești” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” din Focșani și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea „Eracle Nicoleanu”, organizează marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 11:00, în foyerul Muzeului Vrancei, simpozionul Grigore Al. Ghyka și începutul modernizării instituțiilor românești. Grigore Al. Ghyka, domn al Moldovei între 1849-1853; 1854-1856, a […] Articolul Muzeul Vrancei vă invită la simpozionul „Grigore Al. Ghyka și începutul modernizării instituțiilor românești” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Serviciul Județean Anticorupție Vrancea, activități de educație anticorupție în cadrul Târgului de carte de la Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada de 06-07 noiembrie 2025, ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vrancea au realizat activități de educație pentru promovarea integrității pentru promovarea integrității în cadrul Târgului de carte de la Focșani, în colaborare cu Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu”– Vrancea. Activitățile de educație s-au desfășurat în foaierul Muzeului Viei și […] Articolul Serviciul Județean Anticorupție Vrancea, activități de educație anticorupție în cadrul Târgului de carte de la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
INCREDIBIL La 15 ani a încercat să violeze o femeie de 83 de ani! Adolescentul a intrat în casă cu cagulă și un spray lacrimogen # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă la viol, violare de domiciliu și distrugere. Fapta s-a petrecut în satul Corbu-Nou, județul Brăila, în dimineața zilei de 26 octombrie, în jurul orei 6.00. Adolescentul, purtând o cagulă și având asupra sa un spray iritant-lacrimogen, ar fi […] Articolul INCREDIBIL La 15 ani a încercat să violeze o femeie de 83 de ani! Adolescentul a intrat în casă cu cagulă și un spray lacrimogen apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
INCREDIBIL La 15 ani a încercat să violeze o femeie de 83 de ani! El a intrat în casă cu cagulă și un spray lacrimogen # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul Consiliului Județean Vrancea găzduiește în această lună Campionatul Național de Juniori la Polo, competiție ce reunește cei mai talentați tineri sportivi din întreaga țară. Vă invităm la Bazin sâmbătă și duminică, 8 și 9 noiembrie, pentru a urmări din tribune meciurile și a-i încuraja pe micii sportivi din Arad, Brașov și București. Intrarea este […] Articolul Vrancea: centrul poloului românesc în noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Poliția Locală Focșani în război cu afișajul ilegal! Vinovații, amendați drastic! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultimele săptămâni, Poliția Locală a municipiului Focșani a intensificat acțiunile de control pentru combaterea afișajului ilegal în spațiile publice. Tot mai multe persoane au fost surprinse lipind afișe prin care promovează firme de construcții sau alte servicii, fără a deține autorizațiile necesare. Ca urmare a verificărilor zilnice efectuate, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, […] Articolul Poliția Locală Focșani în război cu afișajul ilegal! Vinovații, amendați drastic! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Doi bărbați au fost încătușați de polițiști pentru că făceau scandal pe o stradă din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au intervenit, în urma unei sesizări directe, pentru a gestiona o situație în care doi bărbați se manifestau agitat și recalcitrant pe o stradă din municipiu, existând indicii că s-ar fi putut afla sub influența alcoolului și/sau a unor substanțe psihoactive, aspect ce urmează a fi stabilit în […] Articolul Doi bărbați au fost încătușați de polițiști pentru că făceau scandal pe o stradă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
