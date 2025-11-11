Gigi Becali sparge gaşca! L-a sunat pe Gino Iorgulescu şi s-au înţeles: “Îl votez!” Ce promisiune i-a făcut şeful LPF
Antena Sport, 11 noiembrie 2025 23:20
Pe 13 noiembrie este Adunarea Generală Extraordinară a LPF, iar cluburile vor vota un nou statut LPF. Iniţial, la actualul statul erau propuse spre votare două puncte: unul care îi permite lui Gino Iorgulescu să candideze din nou şi un altul care spune că cineva poate candida la șefia LPF doar dacă a activat timp
Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: “Mirel Rădoi câștiga” # Antena Sport
Numirea lui Filipe Coelho pare să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul a declarat că se temea mai mult de Mirel Rădoi, care – dacă ar fi rămas – lua campionatul! "Eu n-am socializări, rețele, nu mă interesează, dar voi trebuie să le știți, că le cercetați, eu doar le simt. Eu nu
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! # Antena Sport
Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au calificat în finala Asia Express – Drumul Eroilor. Când au primit fericita veste, Gabi Tamaş a luat-o în braţe pe prezentatoarea Irina Fodor. Acelaşi lucru l-a făcut şi Dan Alexa. După ce au trecut prin experienţe de neuitat, bucurându-se, dar şi enervându-se în timpul probelor, Tamaş şi Alexa au
Jurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali sparge gaşca! L-a sunat pe Gino Iorgulescu şi s-au înţeles: “Îl votez!” Ce promisiune i-a făcut şeful LPF # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Pasiunea Denisei Golgotă, gimnasta care a concurat la Mondial appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Dinamo, Rapid, Botoşani şi Universitatea Craiova fac front comun! De la ce a plecat nemulţumirea cluburilor amintinte? Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu a vorbit cu Gigi Becali şi a adus un preot în cantonamentul naţionalei # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu a vorbit cu Gigi Becali şi a adus un preot în cantonamentul naţionalei appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu l-a comparat pe noul antrenor al Universităţii Craiova cu fiul lui Carlo Ancelotti # Antena Sport
Ilie Dumitrescu s-a gândit imediat la fiul lui Carlo Ancelotti, Davide, atunci când a văzut numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Tehnicianul de 45 de ani îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi. El nu are în CV echipe importante pe care să le fi antrenat ca principal. A lucrat însă cu Bento ca secund la
CV-ul lui Filipe Coelho nu-l impresionează pe Marius Lăcătuş: “Ar fi trebuit, ca la vârsta aceasta…” # Antena Sport
Filipe Coelho a fost numit antrenor la Universitatea Craiova, dar lipsa de experienţă ca antrenor pricipal a fost taxată imediat. Unul dintre cei surprinşi de numirea lui Filipe Coelho (45 de ani) pe banca oltenilor a fost Marius Lăcătuş. Coelho nu a mai fost antrenor pricipal din 2017, iar de-atunci el a fost secund la
Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova # Antena Sport
Fanii Universităţii Craiova au reacţionat negativ după ce Filipe Coelho a fost numit antrenor la Universitatea Craiova. Şi… lovitura de graţie pare să vină exact de unde nu se aştepta nimeni, chiar din Portugalia. Acolo unde ziarele au tratat într-o manieră mai puţin plăcută numirea lui Coelho pe banca tehnică a Universităţii. "Oficial: fostul secund
Sacrificiul pe care l-a făcut Valentin Mihăilă pentru a fi în formă la antrenamentele şi meciurile naţionalei # Antena Sport
Ca să fie în formă şi plin de energie, vitezomanul lui Lucescu, Mihăilă, a renunţat la micile plăceri. E foarte atent mai ales când vine vorba de mâncare. Un echilibru între mâncarea sănătoasă şi micile plăceri din farfurie este esenţial pentru fotbaliştii naţionalei ca să fie fresh la antrenamente şi la meciuri. "Chiar am renunţat
Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor # Antena Sport
Universitatea Craiova şi-a anunţat în această seară noul antrenor: enigmaticul Filipe Coelho. În acelaşi timp, Mirel Rădoi se afla în cantonamentul echipei, din Lunca Jiului. Profitând că jucătorii sunt liberi, Rădoi s-a dus în cantonament pentru a-și strânge lucrurile. El a fost însoțit de fiul său Denis, care i-a fost şi analist video la Universitatea
O coreeancă l-a scos din sărite pe Tamaş. Degeaba a încercat el să îi arate că are talent actoricesc. N-a ţinut nimic.
“Doamne fereşte” Val de reacţii negative din partea fanilor olteni după ce Craiova a anunţat noul antrenor! # Antena Sport
Suporterii olteni privesc cu pesimism venirea portughezului Filipe Coelho (45 de ani), care nu are un CV impresionant. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost timp de 7 ani secundul lui Paulo Bento la naţionala Coreei de Sud şi, mai apoi, la cea a Emiratelor Arabe Unite. Fanii olteni nu văd cu ochi buni numirea lui
Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: “La două milioane de euro se duce” # Antena Sport
Gică Hagi îşi caută angajament şi încă este "liber de contract". "Regele" nu vrea să se ducă la orice echipă, ci vrea un contract bun pentru el, la experienţa pe care a adunat-o până acum în fotbal, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Giovanni Becali a vorbit despre ce pretenţii are Hagi, care s-a
OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi # Antena Sport
Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (40 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru. Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze. "OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa # Antena Sport
Alessandro Bastoni, fundaşul echipei italiene de fotbal Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, este în vizorul lui Liverpool, scrie ziarul spaniol El Mundo Deportivo, citat de site-ul eurosport.fr. Liverpool se gândeşte să aducă un înlocuitor pentru căpitanul său Virgil van Dijk, sub contract până în vara lui 2027. Virgil van Dijk este în continuare în
Mutare importantă dată de Universitatea Cluj. Răzvan Zamfir a plecat de la CFR Cluj săptămâna trecută, acum clubul rival din oraş a ajuns la un acord cu șeful centrului de scouting al clubului din Gruia. El va ocupa funcţia de director sportiv la Universitatea Cluj, anunţă digisport.ro. Zamfir se va prezenta de mâine, la club,
Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” # Antena Sport
Cum FCSB a făcut un nou regulament, după ce Gigi Becali a invocat probleme disciplinare, Meme Stoica a povesit un moment halucinant! Un fotbalist a venit băut la antrenament, iar antrenorul a decis ca el să nu fie amendat! Totul s-a întâmplat în perioada în care Victor Pițurcă era antrenorul echipei. Președintele FCSB a spus
Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul ATP, a obţinut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor care are loc la Torino, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) care reuneşte cei mai buni opt jucători, învingându-l marţi în trei seturi, 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (6 ATP). Spaniolul s-a impus
“Tragic și traumatizant”. Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din ’94 # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul prezenței sale la emisiunea SuperFAZE despre Campionatul Mondial făcut de România în 1994, iar unul dintre subiectele abordate a fost și sfertul de finală de tristă amintire cu Suedia. Fostul mare jucător din "Generația de Aur" a rememorat lovitura de la 11 metri executată de el în fața portarului
Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF! # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a reacţionat după ce conducerea LPF a pus la cale un plan care ar urma să-l scoată din cursa pentru alegerile LPF. Dani Coman şi-a manifestat intenţia de a candida la următoarele alegeri LPF. Adunarea Generală Extraordinară va fi organizată joi, la Poiana Braşov. Dani Coman:
Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool” # Antena Sport
Gigi Becali a povestit ce covorbire telefonică a avut cu Louis Munteanu. La capătul discuţiei, jucătorul nu a mai ajuns la FCSB. Motivul? Pretenţiile financiare pe care fotbalistul le-a avut: salariu 60.000 de euro! "L-am întrebat: 'Ce echipă îți place ție?'. A zis: 'Eu cel mai mult iubesc Liverpool'. 'Fii atent, într-un an și jumătate
Lovitură pentru Rapid: “Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”. Anunțul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că Borisav Burmaz este în pericol să rateze tot restul sezonului, după ce s-a accidentat la ligamentele încrucișate în cantonamentul din vară. Sârbul nu a apucat să debuteze în această stagiune și nici nu ar urma să o facă, ținând cont de declarația oferită de conducătorul
“Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro # Antena Sport
Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu intenționează să propună modificarea statutului LPF, astfel încât el să-şi poată asigura un nou mandat. Nu este
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam” # Antena Sport
Lionel Messi a vorbit acum câteva zile într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, unul dintre cele mai cunoscute din Barcelona, despre modul în care a plecat de la echipa blaugrana și ce l-a nemulțumit pe starul argentinian. Dialogul pe care l-a avut "La Pulga" cu jurnalistul s-a produs cu câteva zile înainte de întoarcerea sa
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali despre cei doi antrenori de la FCSB. Elias Charalambous şi Mihai Pintilii erau decişi să-şi dea demisia de la echipă. AntenaSport Update 11 noiembrie 1. Decizia lui Becali Gigi Becali a
Alex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme” # Antena Sport
Veteranul Alex Chipciu (36 de ani) e conştient că pe tricolori îi aşteaptă o partidă extrem de grea în Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. România are mare nevoie de victorie pentru a fi mare favorită la locul 2 înaintea ultimului meci din grupă. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi
1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune # Antena Sport
Cosmin Contra a avut parte de o experienţă neplăcută în Arabia Saudită, la formaţia Damac. Mai exact, ajuns în 2024 la această echipă În decembrie 2024, Cosmin Contra și-a dat demisia din funcția de antrenor al echipei Damac, din Arabia Saudită, după aproximativ un an de la instalare. Contra a fost nevoit să rezilieze din
Reacţia lui Mihai Teja în scandalul pariurilor: “Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi…” # Antena Sport
Fotbalul românesc este zguduit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus, nou-promovata care a pierdut aproape toate meciurile din acest sezon. Concret, conform unei anchete publicate de ProSport, cinci jucători de la Metaloglobus și-ar fi deschis, prin intermediul unor persoane din staff-ul echipei, conturi pe site-urile de
“Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia # Antena Sport
Valentin Mihăilă (25 de ani) priveşte cu mare încredere meciul cu Bosnia, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. După meciul cu Bosnia, România va încheia preliminariile marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, cu San Marino. România – San Marino va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Valentin Mihăilă: […] The post “Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 # Antena Sport
Cupa Mondială din 2026 își dorește să fie un adevărat exercițiu de marketing, iar ultimele informații apărute în presă confirmă acest lucru. Americanii își doresc să scoată la vânzare permise de parcare pentru suporterii care vor să își lase mașina în apropierea stadionului, iar prețul lor atinge sume incredibile, mai mari decât anumite bilete de […] The post Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 appeared first on Antena Sport.
Hamilton și Leclerc fac front comun după ce au fost criticați de președintele Ferrari: “Doar asta ne poate ajuta” # Antena Sport
Lewis Hamilton și Charles Leclerc au venit cu mesaje pe rețelele sociale la scurt timp după ce președintele de la Ferrari, John Elkann, i-a criticat pe amândoi după Marele Premiu al Braziliei, în care amândoi au abandonat în cursa de duminică. Atât britanicul, cât și monegascul, au transmis prin postările lor că nu vor renunța […] The post Hamilton și Leclerc fac front comun după ce au fost criticați de președintele Ferrari: “Doar asta ne poate ajuta” appeared first on Antena Sport.
FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în Europa League, iar șansele pentru calificarea în faza următoare a competiției au scăzut considerabil. Campioana României a ajuns pe locul 31 în clasamentul din Europa League, în afara pozițiilor care duc în play-off. Conform formatului din Europa League, primele opt echipe se vor califica direct în […] The post (P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând? appeared first on Antena Sport.
Victor Angelescu a anunţat că Rapid nu a renunţat la ideea de a face bani mulţi în urma eventualului transfer al lui Andrei Borza. Fundaşul stânga e cotat la 2.5 milioane de euro, dar giuleştenii vor să obţină dublu. Asta chiar dacă jucătorul de 19 ani transferat de la Farul nu a mai jucat de […] The post Jucătorul pe care Rapid vrea să încaseze 5 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, “ultimul dans” pentru superstarul portughez # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a clarificat, marţi, situaţia privind retragerea sa, afirmând că va agăţa ghetele în cui “în unul sau doi ani”, după ce a anunţat public că se va retrage în curând. Atacantul portughez, autor a peste 950 de goluri în club şi în echipa naţională, a debutat în adolescenţă la Sporting în 2002 şi […] The post Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, “ultimul dans” pentru superstarul portughez appeared first on Antena Sport.
“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare # Antena Sport
Denis Drăguş a afirmat, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că naţionala României a pierdut nemeritat meciul de la Bucureşti cu Bosnia-Herţegovina, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi că “tricolorii” au de luat o revanşă în meciul retur de la Zenica. România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) […] The post “Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare appeared first on Antena Sport.
Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga” # Antena Sport
Lumea fotbalului românesc a fost zguduită de vestea potrivit căreia câțiva jucători de la Metaloglobus au pariat pe propria echipă. Recent, un fost maseur care a plecat acum o lună de la club, a venit cu dezvăluiri care fac cazul echipei din Pantelimon și mai halucinant. Sursa care a dorit să rămână anonimă a povestit […] The post Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga” appeared first on Antena Sport.
Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de “Sonic” # Antena Sport
Andrei Rațiu și Vinicius s-au aflat într-un duel constant în bandă în meciul de duminică dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, iar camerele de filmat au surprins și câteva replici pe care i le-a dat brazilianul fundașului român. Superstarul “blanco” a fost urmărit constant de cei de la “El Dias Despues”, care au analizat modul […] The post Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de “Sonic” appeared first on Antena Sport.
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei # Antena Sport
Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a oferit prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei. Starul Barcelonei nu va evolua în duelurile campioanei Europei din această lună, cu Georgia şi Turcia, din preliminariile World Cup 2026. Luis de la Fuente a luat decizia de a-l exclude din lot pe Lamine […] The post “Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei appeared first on Antena Sport.
Vinicius a încercat să îl destabilizeze pe Andrei Rațiu: “Nici nu știi unde sunt. Te schimbă sau te bagă atacant” # Antena Sport
Andrei Rațiu și Vinicius s-au aflat într-un duel constant în bandă în meciul de duminică dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, iar camerele de filmat au surprins și câteva replici pe care i le-a dat brazilianul fundașului român. Superstarul “blanco” a fost urmărit constant de cei de la “El Dias Despues”, care au analizat modul […] The post Vinicius a încercat să îl destabilizeze pe Andrei Rațiu: “Nici nu știi unde sunt. Te schimbă sau te bagă atacant” appeared first on Antena Sport.
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta” # Antena Sport
Pilotul mexican Sergio Perez, cu 39 de clasări pe podium, inclusiv şase victorii în Formula 1, consideră că poate urca pe podium şi cu noua sa echipă Cadillac, chiar dacă este o debutantă şi va fi probabil cea mai lentă la startul sezonului viitor. Mexicanul şi coechipierul său finlandez, Valtteri Bottas, sunt un cuplu de […] The post Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta” appeared first on Antena Sport.
În plină “league phase” de Europa League și Europa Conference League, fotbalul românesc trăiește un sezon european de tranziție: lumini importante venite de la Craiova, dificultăți pentru FCSB, ieșire dureroasă pentru CFR Cluj. În acest tablou, instrumente de analiză a formelor, a trendurilor și a stilurilor de joc precum Pro Ponturi Pariuri Sportive pot fi […] The post (P) Randamentul echipelor românești în Europa: unde sunt azi și ce poate urma appeared first on Antena Sport.
Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho # Antena Sport
Meciul de retragere al Simonei Halep a generat un interes extrem de mare din partea fanilor româncei, iar timpul record în care s-au vândut primele bilete puse la vânzare susține acest lucru. Pe pagina oficială a Sports Festival, dar și pe cea a lui Patrick Ciorcilă, a apărut informația potrivit căreia au fost vândute în […] The post Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho appeared first on Antena Sport.
“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a venit cu replica pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a declarat că echipa nu a ajuns pe această poziţie prin “noroc”, ci prin jocul consistent al elevilor lui Costel Gâlcă. Victor Angelescu a subliniat, în primul rând, apărarea solidă a Rapidului. În cele […] The post “Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, nu va juca pentru “Furia Roja” în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, fiind exclus din lot de selecţionerul Luis de la Fuente, după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi […] The post Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente appeared first on Antena Sport.
Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri # Antena Sport
Meciul dintre Dinamo și Csikszereda a generat controverse prin anumite decizii luate de brigada de arbitri condusă de Iuliana Demetrescu, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu o reacție în acest sens. Ciucanii au contestat modul în care alb-roșiii au primit lovitura de la 11 metri de pe urma căreia au deschis scorul, dar […] The post Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri appeared first on Antena Sport.
Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: “Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren” # Antena Sport
Mihai Popescu a fost primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei. Fundaşul de la FCSB i-a vizitat pe “tricolori” înaintea dublei României cu Bosnia şi San Marino, din finalul preliminariilor. Mihai Popescu nu va mai juca niciun meci până la finalul sezonului, după ce s-a accidentat grav în victoria României cu Austria, scor 1-0, […] The post Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: “Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren” appeared first on Antena Sport.
