Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic

21:20

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a anunțat, în direct la Digi24, că s-a agreat un acord în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026. Astfel, dacă la nivel local se va aplica o reducere de personal cu 30% pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), în ceea ce privește instituțiile centrale, liderii Coaliției vizează o reducere de cheltuieli de personal cu 10% la nivelul ordonatorilor de credite. În cadrul Coaliției de guvernare s-a stabilit însă și o serie de excepții de la această regulă: bugetele pentru personalul școlilor, spitalelor, grădinițelor sau creșelor ar urma să nu fie vizate de reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul.