Controale la casele de credite: Peste jumătate dintre IFN-urile verificate au încălcat legea

16:40

Timpul trece, iar din 2025 a mai rămas doar o lună și jumătate! Până la acel moment, planurile pentru seara care marchează trecerea dintre ani sunt aproape gata, iar lista activităților nu ar putea fi completă, fără un show de neuitat! Antena 1 pregătește o petrecere ce nu va putea fi ratată: o emisiune cu surprize, premiere și distracție din cale afară – Revelionul cel mai nebun!