Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: “Mirel Rădoi câștiga”

Numirea lui Filipe Coelho pare să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul a declarat că se temea mai mult de Mirel Rădoi, care – dacă ar fi rămas – lua campionatul! "Eu n-am socializări, rețele, nu mă interesează, dar voi trebuie să le știți, că le cercetați, eu doar le simt. Eu nu […]

