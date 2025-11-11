Prima reacție publică a lui Mirel Rădoi după despărțirea de Craiova, fix la miezul nopții: „Filmul trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a murit”

21:50

Hannibal Mejbri (22 de ani), jucătorul lui Burnley, este investigat de Federația Engleză de Fotbal pentru comportament neadecvat, după ce ar fi scuipat un suporter al lui Leeds United în victoria obținută de echipa sa cu scorul de 2-0, pe 18 octombrie, în etapa 8 din Premier League.La aproape o lună de la incident, FA a deschis o anchetă în urma incidentului, care ar fi avut loc în minutul 67 al meciului, cu 16 înainte ca mijlocașul să fie introdus pe teren. ...