Muncești o viață și iei pensie cât un sfert din salariu. Soluția mutării contribuțiilor în Pilonul 2 analizată de un economist
Adevarul.ro, 12 noiembrie 2025 00:45
Îmbătrânirea rapidă a populației, exodul forței de muncă, munca informală și presiunile crescânde asupra bugetului slăbesc tot mai mult sistemul public de pensii din România, ceea ce face necesare măsuri urgente de reformă.
Acum 5 minute
01:15
Economia globală a făcut față șocurilor comerciale din prima jumătate a anului 2025, însă impactul pe termen lung se va resimți în trimestrele următoare. În acest context, Coface a revizuit evaluările pentru 5 țări (dintre care 4 în sens pozitiv) și a ajustat 16 evaluări sectoriale.
Acum 30 minute
01:00
Liderul de la Kremlin , care se laudă cu cea mai puternică armată din lume după Statele Unite, descoperă acum cât de vulnerabilă este în fața unei armate mai mici, dar mai inventive.
Acum o oră
00:45
Muncești o viață și iei pensie cât un sfert din salariu. Soluția mutării contribuțiilor în Pilonul 2 analizată de un economist
Îmbătrânirea rapidă a populației, exodul forței de muncă, munca informală și presiunile crescânde asupra bugetului slăbesc tot mai mult sistemul public de pensii din România, ceea ce face necesare măsuri urgente de reformă.
Acum 2 ore
00:15
12 noiembrie: Ziua în care s-a născut gimnasta româncă Nadia Comaneci, o legendă a sportului internațional # Adevarul.ro
Pe 12 noiembrie 1961 s-a născut „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci. În aceeași zi, istoria consemnează și alte momente importante: în 1869 murea scriitorul Gheorghe Asachi, în 1884 Timișoara devenea primul oraș din Europa cu iluminat public electric, iar în 1929 se năștea Grace Kelly.
00:15
„Marfă de casă. Primim avans pentru masa de Crăciun”. Țăranii se plâng că vând porcul „de țară” pe pierdere # Adevarul.ro
Prețul pentru carnea de porc crescut în gospodărie încep să scadă, iar crescătorii încearcă să se asigure din vreme că nu vor rămâne cu animalul în ogradă. Creșterile costurilor cu furajele nu se reflectă în preț, se plâng țăranii.
00:00
Dominic Fritz: „Ciprian Ciucu a făcut un blat deschis cu PSD la Sectorul 6. Nu este credibil împotriva social-democraților” # Adevarul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, susține că actualul candidat PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, „nu este o opțiune credibilă” pentru cei care vor să prevină revenirea PSD la putere în București.
00:00
Filipine: cel puţin 25 de morţi după trecerea taifunului Fung-wong. Echipele de salvare intervin în zonele izolate # Adevarul.ro
Echipele de salvare din Filipine au început marţi operaţiunile de curăţare în regiunile devastate de taifunul Fung-wong, profitând de scăderea nivelului apelor în satele inundate. Potrivit unui nou bilanţ anunţat de autorităţi, cel puţin 25 de persoane şi-au pierdut viata.
11 noiembrie 2025
23:30
Lista primarilor Bucureștiului după 1990. Cine a condus Capitala în ultimii 35 de ani și în ce controverse au fost implicați edilii # Adevarul.ro
De la Revoluție încoace, Bucureștiul a avut cincisprezece primari generali. Unii au lăsat proiecte majore, alții au fost vizati de anchete. Cel puțin jumătate dintre edilii post-decembriști au fost obiectul unor controverse în timpul mandatului.
23:30
Monica Macovei: „Nu există teoria drepturilor câștigate”. Fostul ministru al Justiției critică sporurile și pensiile speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, afirmă într-o postare pe Facebook că expresia „drepturi câștigate” este o invenție apărută în timpul mandatului său, între 2004 și 2007, când „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor și pensiilor în viitor”.
Acum 4 ore
23:15
Dominic Fritz, despre Oana Gheorghiu: „Este un atu pentru Guvern”. Liderul USR consideră plângerea penală depusă de CSM o „escaladare inutilă” # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă „un atu pentru Guvernul României” și că plângerea penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva acesteia, în urma declarațiilor despre pensiile magistraților, este „o escaladare inutilă”.
23:00
SUA trimit cel mai mare și mai modern portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în largul Venezuelei. Cum a reacționat Maduro # Adevarul.ro
Pentagonul a anunțat marți sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenței militare a SUA pentru operațiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific.
23:00
Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale cu privire la plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Metehne de securişti!” # Adevarul.ro
Plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a stârnit un val de reacții dure împotriva magistraților pe platforma Reddit.
22:30
O persoană a fost lovită de tren între Brănești și Pasărea. Circulația feroviară pe Magistrala 800 este întreruptă temporar # Adevarul.ro
O persoană a fost lovită marți seară de trenul InterRegio 16094, care circula pe relația Brănești – Pasărea, la kilometrul feroviar 26+000, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.
22:15
Vicepreședintele CSM, despre declarațiile Oanei Gheorghiu: „A încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist” # Adevarul.ro
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a afirmat că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale ale magistraților „au depășit linia roșie a unei declarații politice”, considerând că reprezintă o „instigare la ură împotriva magistraților”.
22:15
Godină o desființează pe Oana Gheorghiu după ce spune că a donat mii de euro asociației Dăruiește Viață: „Declarația a fost penibilă și populistă. Să mai lăsăm dubla măsură” # Adevarul.ro
Polițistul și scriitorul Marian Godină a reacționat pe Facebook la declarațiile făcute recent de Oana Gheorghiu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, afirmând că, deși a susținut constant proiectele acesteia, consideră că afirmațiile sale recente au fost „penibile și populiste”.
22:00
Chillmas Deals 2025 pe eMAG: Top televizoare cu cele mai mari reduceri, de până la 5.000 de lei și calitate premium pentru living și dormitor # Adevarul.ro
Descoperă top televizoare Chillmas Deals 2025 pe eMAG: reduceri de până la 5.000 lei, modele premium pentru living și dormitor, economii reale și calitate garantată.
22:00
Ministrul Energiei refuză amânarea sancțiunilor împotriva Lukoil. „România trebuie să preia controlul asupra companiei" # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că nu va solicita termenului de 21 noiembrie prelungirea stabilit de SUA pentru aplicarea sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil.
21:45
CTP nu este de acord cu „procedeul manipulator” al vicepremierului Oana Gheorghiu: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a explicat pe Facebook poziția sa față de Oana Gheorghiu și implicarea ei în guvern, subliniind că susține Asociația „Dăruiește viață”, dar nu poate fi de acord cu folosirea copiilor aflați în suferință pentru a impresiona audiența.
21:45
Marea Britanie suspendă furnizarea de anumite informații către SUA despre traficanții de droguri din Caraibe. Care este motivul # Adevarul.ro
Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite anumite informații despre ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la atacurile letale lansate de americani.
21:30
Carmen Uscatu acuză presiuni și face apel la Oana Georghiu să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației” # Adevarul.ro
Carmen Uscatu suține că este supusă „presiunilor de a nu vorbi public” despre situația actuală din „Dăruiește Viață” și avertizează asupra „unei incompatibilități de roluri” între poziția Oanei Gheorghiu în ONG și noua sa funcție de vicepremier.
Acum 6 ore
21:15
Coaliția a ajuns la un acord privind reforma administrației locale: posturi desființate sau salarii reduse # Adevarul.ro
Liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reforma administrației publice locale, după luni de negocieri blocate.
21:15
O elevă de clasa a opta a ajuns marți la spital, după ce ar fi înghițit mai multe comprimate de No-Spa. Eleva era conștientă și le-a spus cadrelor medicale din liceu că a luat mai multe pastile. I s-a făcut rău în toaletă, dar a reușit să ajungă la cabinetul medical școlar.
21:00
Ce pedeapsă a primit un român care a agresat sexual o doctoriță, pe o stradă din Scoția. „Sperăm că vei fi expulzat din țară cât mai curând posibil” # Adevarul.ro
Un român care a violat o doctoriță pe o stradă din centrul unui oraș scoțian a fost condamnat la nouă ani de închisoare și a fost descris de judecător ca fiind „un pericol pentru femei”.
21:00
Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, după confruntări violente cu trupele ruse # Adevarul.ro
Armata ucraineană a anunțat, marți, 11 noiembrie, că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, în sudul țării, după confruntări violente cu trupele ruse.
21:00
Armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia a căzut. Incidentul care a reaprins conflictul # Adevarul.ro
Thailanda a trimis tancuri și artilerie la granița cu Cambodgia, după ce acordul de încetare a focului dintre cele două țări s-a destrămat, la doar două săptămâni de la semnare.
21:00
Furtuna solară catalogată drept „tsunami” se îndreaptă spre Pământ. Ar putea provoca întreruperi de curent marți seară # Adevarul.ro
Astronomii avertizează că o furtună solară puternică va lovi Pământul marți, ca urmare a mai multor erupții solare și ejecții de masă coronală (CME) provenite de pe Soare. Fenomenul a fost descris drept un „tsunami solar”.
21:00
Cum transformă un cult satanist adolescentele vulnerabile în victime ale terorii online: sunt manipulate să facă acte degradante, sub amenințarea fotografiilor compromițătoare # Adevarul.ro
O investigație recentă dezvăluie amploarea unui grup extrem de secret, cunoscut sub numele de 764, care exploatează și abuzează adolescente online. Fetele sunt manipulate să facă acte degradante, sub amenințarea fotografiilor compromițătoare.
20:30
Femeie bătută de soț, deși avea ordin de protecție. Individul a așteptat-o să ajungă aproape de casă și s-a urcat cu forța în mașina ei # Adevarul.ro
Un bărbat de 42 de ani din județul Argeș a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția. El a așteptat-o pe femeie aproape de casa ei, iar când aceasta a ajuns, s-a urcat cu forța în mașina ei și a obligat-o să conducă până la el acasă.
20:30
Președintele s-a întâlnit cu liderii coaliției pentru a găsi un numitor comun în privința pensiilor magistraților, într-o ecuație în care se pare că magistrații pun condițiile și politicienii sunt pe cale să le accepte.
20:15
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit # Adevarul.ro
O parte din podul Hongqi, recent inaugurat în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți, pe o autostradă națională care leagă centrul țării de Tibet, au anunțat autoritățile locale.
20:15
Soluție surprinzătoare: Filipe Coelho este noul antrenor principal al Universității Craiova # Adevarul.ro
Oltenii și-au pus antrenor, după ce au fost părăsiți de Mirel Rădoi.
20:00
CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor. Ce rute sunt afectate # Adevarul.ro
CFR SA a transmis, marți, că, din caza unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, circulația unor trenuri va fi modificată în perioada 19–20 noiembrie 2025.
19:45
O judecătoare a lansat o scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteți gata să pârjoliți tot” # Adevarul.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, în care acuză atacurile tot mai frecvente ale politicienilor la adresa magistraților.
19:30
Captură record în Marea Britanie. Două persoane, condamnate pentru spălarea a peste 5,5 miliarde de lire în Bitcoin # Adevarul.ro
Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate în Marea Britanie, după ce au înșelat peste 128.000 de victime și au stocat ilegal fondurile în criptomonede, într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istorie.
Acum 8 ore
19:15
ANAF își digitalizează controalele. Nica: „Ne propunem să țintim acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat” # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că digitalizarea instituției va permite un control mai eficient și transparent asupra contribuabililor cu risc ridicat.
19:15
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca într-un film postapocaliptic # Adevarul.ro
Imagini tulburătoare, desprinse parcă dintr-un film apocaliptic, au surprins un convoi de militari ruși care avansează prin ceață deasă, în vehicule distruse, fără uși sau geamuri.
19:15
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul? # Adevarul.ro
Plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a stârnit o dezbatere amplă privind granițele criticii politice și responsabilitatea justiției.
19:00
Abu Dhabi țintește către stele odată cu lansarea unui centru spațial capabil să producă 50 de sateliți pe an # Adevarul.ro
O facilitate de producție spațială capabilă să construiască până la 50 de sateliți pe an a fost inaugurată în Abu Dhabi.
18:45
Guvernul anunță noi investiții în infrastructura de sănătate. Nouă spitale și centre regionale, modernizate cu fonduri europene # Adevarul.ro
Nouă spitale și centre regionale din România vor fi modernizate și extinse prin fonduri europene, în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, a anunțat, marți, Guvernul.
18:30
Gheboasă, amendat din nou de poliție. Artistul a reclamat furtul mașinii, dar vehiculul era parcat lângă casă # Adevarul.ro
Gheboasă ar fi fost din nou amendat de poliție, potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro. Artistul a reclamat furtul autoturismului său, însă în urma verificărilor s-a constatat că mașina nu dispăruse, ci era parcată în apropierea locuinței sale.
18:30
Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Alba Iulia, după ce locatarii au simțit miros de gaz pe casa scării # Adevarul.ro
Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți seară, pe strada Vasile Goldiş, după ce locatarii unui bloc au sunat la 112 pentru a semnala un miros puternic de gaz pe casa scării. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament.
18:15
ProArt P16 (H7606) este aliatul tău de nădejde care îți transformă ideile creative în creații concrete, oriunde te duce imaginația, beneficiind la fiecare pas de forța procesoarelor AMD Ryzen™ AI, tehnologia care îți pune la dispoziție nu mai puțin de 150 de funcționalități bazate pe...
18:15
Lumea fotbalului a luat foc după ultima combinație din culise. Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF # Adevarul.ro
Adunarea Generală a LPF va avea loc pe 13 noiembrie, la munte.
18:00
ANAF a lansat o campanie naţională de verificări fiscale care vizează proprietarii de maşini de lux, a anunţat marţi președintele ANAF, Adrian Nica, precizând că scopul controalelor este identificarea discrepanțelor dintre valoarea bunurilor deținute și veniturile declarate oficial.
18:00
România participă la una dintre cele mai importante competiții gastronomice, Bocuse d’Or Europe. Cum se va alege reprezentantul țării noastre # Adevarul.ro
Pentru prima dată în istorie, România intră în circuitul mondial Bocuse d’Or, simbolul excelenței gastronomice internaționale.
18:00
Primăria Capitalei se împrumută cu 100 de milioane de lei pentru plata facturilor restante la termoficare # Adevarul.ro
Primăria Municipiului Bucureşti va contracta un împrumut de 100 de milioane de lei din Trezorerie pentru a achita facturi restante la termoficare, a anunţat marţi edilul interimar Stelian Bujduveanu.
17:45
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari beneficii din perspectiva reorganizării sau restructurării zonei de politici de cheltuieli publice, a declarat, marţi, vicepreşedintele Consiliul Investitorilor Străini (FIC).
17:45
Cine este afacerista din Bistrița care ar fi vândut ilegal creme cu mercur. O clientă a ajuns la spital # Adevarul.ro
O femeie de 42 de ani din județul Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi vândut ilegal creme care conțineau o substanță toxică, clorură de mercur amoniacală.
17:45
17:45
„Jaful secolului“, propunerea României la Oscar, cucerește Italia: premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul de la Roma # Adevarul.ro
Filmul românesc „Jaful secolului” („Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a fost desemnat cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio din Roma.
