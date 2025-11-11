Paralizia bugetară se apropie de sfârşit în Statele Unite, pe fondul disensiunilor dintre democraţi

18:10

Deputaţii au dat, marţi, în Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură, un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care se reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice, stabilind că pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW. De asemenea, pentru trotinete electrice, conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani. Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor, indiferent de tipul lor, au mai stabilit parlamentarii.