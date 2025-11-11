SURPRIZĂ Gigantul american Parker Hannifin cumpără o fabrică în România - Tranzacție

16:00

Acciza la băuturi spirtoase ar trebui să scadă cu 30%, la bere și vinuri spumoase să crească ușor, în timp ce la vin s-ar impune o majorare semnificativă, de la 10 lei pe hectolitru în acest an, la 27,7 lei pe hectolitru anul următor, ajungându-se chiar la 111,11 lei pe hectolitru în 2028, o creștere de peste 11 ori, prevede o propunere de reformă a accizelor la băuturi alcoolice transmisă Ministerului Finanțelor de către Spirits România, asociația patronală care reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România.