Acord în Coaliție: câți bugetari vor fi dați afară

19:10

România are unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie electrică din Europa. Ba chiar unii ar spune că din lume. După eliminarea plafonării tarifului la curent electric, facturile românilor au „explodat”. Specialiştii indică, totuși, câteva trucuri simple, pe care le poţi aplica acasă, pentru a-ţi micşora costurile la energie. Un frigider curăţat consumă mai […] The post Cum îţi poţi reduce factura la energie electrică printr-un truc simplu ce are legătură cu frigiderul first appeared on Ziarul National.