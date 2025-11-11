Se înființează noua stație „George Enescu” pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119
Buletin de București, 12 noiembrie 2025 00:50
Începând din noaptea de 12/13 noiembrie 2025, se înființează noua stație „George Enescu", amplasată pe Bd. General Gheorghe Magheru, pe sensul spre Piața Universității. Noua stație „George Enescu", înființată pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 În noua stație vor opri autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI.
• • •
Acum 30 minute
01:00
Balerini de la New York City Ballet la Sala Palatului, în Gala de balet „Balanchine’s Legacy” # Buletin de București
Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy" va avea loc pe scena Sălii Palatului în data de 11 februarie și va fi un spectacol de înaltă ținută dedicat geniului coregrafic George Balanchine, considerat „părintele baletului american" și una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor. Publicul va avea ocazia
00:50
Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie # Buletin de București
Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie, potrivit calendarului de evenimente al universității. Pe parcursul evenimentului vor avea loc activități pentru elevi și studenți, unde cei interesați pot înțelege conceptul din spatele materialelor inovatoare. „În plus, vor fi organizate expoziții interactive de tehnologii, pentru a vedea aplicațiile reale ale acestora, precum
00:50
PMB | Trei târguri de Crăciun sunt deschise în Capitală până la sfârșit de decembrie # Buletin de București
Trei târguri de Crăciun sunt deschise începând cu 29 noiembrie. Toate vor avea intrare liberă și vor fi organizate de CREART, instituție din subordinea Primăriei Capitalei. Cele trei târguri de Crăciun vor primi vizitatori în perioada 29 noiembrie‑28 decembrie. „În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica: cele trei locații devin scene deschise unde
00:50
Se înființează noua stație „George Enescu” pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 # Buletin de București
00:50
Sector 1 | Servicii RMN gratuite sau la costuri reduse pentru locuitori. Cine poate beneficia de ele # Buletin de București
Locuitorii Sectorului 1 vor avea acces la servicii RMN gratuite sau la costuri reduse, prin Centrul Multifuncțional Caraiman, potrivit unui comunicat al instituției. Cei interesați pot beneficia de servicii RMN gratuite, cu tarif social (reducere 50%) sau integral, în funcție de venit și de categoria socială. Serviciul este dedicat inclusiv celor care nu au asigurare
Acum o oră
00:40
ILFOV | Primăria Domnești a cumpărat servicii de deszăpezire cu peste 50.000 de euro # Buletin de București
Primăria comunei Domnești, județul Ilfov, a încheiat un contract pentru servicii de deszăpezire în valoare de aproximativ 53.000 de euro (270.000 de lei), potrivit datelor publicate în platforma de achiziții publice SEAP. Conform descrierii din anunț, serviciile vizează „curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
Acum 6 ore
21:10
Universitatea de Medicină „Carol Davila” vrea să renoveze un cămin studențesc # Buletin de București
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București a lansat, prin platforma de achiziții publice SEAP, o procedură de cumpărare directă pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru cei care vor să renoveze un cămin studențesc al instituției. Este vorba despre căminul studențesc A2. Contractul, în valoare de 158.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro), vizează
20:50
Modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, în perioada 19 – 20 noiembrie # Buletin de București
Vor fi modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni în perioada 19 – 20 noiembrie. Unele vor fi anulate, însă călătorii vor avea alte opțiuni la dispoziție. Modificările vin în contextul efectuării unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, la solicitarea CFR SA – managerul infrastructurii feroviare. Anunțul a fost făcut
20:50
Reparațiile la Depoul București Călători au fost amânate. Nicio firmă nu s-a înscris la licitație | Club Feroviar # Buletin de București
Lucrările de modernizare și reparații la liniile și macazurile din Depoul București Călători se amână pe termen nedefinit întrucât nicio firmă nu s-a înscris la licitația lansată de CFR Călători. La începutul lui octombrie, Club Feroviar a scris că în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) a fost postat anunțul de licitație care avea ca
Acum 12 ore
16:30
Proiectul pentru extinderea tramvaiului 41 de pe Prelungirea Ghencea avansează. PMB cere terenul de la stat pentru lucrare # Buletin de București
Consiliul General (CGMB) a făcut încă un pas spre transformarea uneia dintre cele mai aglomerate artere din Sud-Vestul Capitalei. Primăria vrea să extindă tramvaiul 41 pe Prelungirea Ghencea și cere Guvernului terenul necesar, în timp ce pregătește un nou acord cu Ministerul Transporturilor și CNAIR pentru sincronizarea lucrărilor cu Pasajul Domnești. Consiliul General al Municipiului
14:40
Trei pasaje cu risc seismic din Capitală vor fi consolidate. Valoarea investițiilor este de peste 300 de milioane de lei # Buletin de București
Trei pasaje cu risc seismic din București vor fi consolidate, potrivit anunțului făcut de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Pentru aceste lucrări, a fost alocat un buget de aproximativ 340 de milioane de lei. Este vorba despre Pasajul Bucur Obor, Pasajul Lujerului și Podul Băneasa. Toate pasajele sunt încadrate în risc seismic grad
14:10
Transgaz: Primăria Sectorului 3 a asfaltat nelegal peste țevile de gaz. „Risc de explozie sau incendiu” din cauza circulației auto # Buletin de București
Compania Transgaz a confirmat că instituția condusă de Robert Negoiță nu a obținut avizele obligatorii atunci când a construit 11 străzi peste conductele de gaz. Primăria Sectorului 3 a asfaltat nelegal, arată compania ca răspuns la solicitarea președintelui PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu. Recorder a dezvăluit în octombrie că Robert Negoiță a dat ordin
13:50
„Fiecare femeie ucisă este dovada unui sistem care a eșuat”. Protest în Piața Victoriei, după al 51-lea femicid din 2025 # Buletin de București
Un nou protest împotriva violenței asupra fetelor și femeilor va avea loc în Piața Victoriei, marți, 11 noiembrie, începând cu ora 18:00. Manifestația este organizată după ce o femeie a fost ucisă de fostul soț cu 15 lovituri de cuțit, în timp ce își ținea copilul de doar doi ani în brațe. Este al 51-lea
12:40
Sector 1 | Consiliul Local a amânat ședința extraordinară pentru adoptarea planului de deszăpezire. Au loc negocieri cu Romprest # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a amânat ședința de urgență pe care a anunțat-o pentru marți, în urma căreia ar fi trebuit să adopte planul de dezăpezire pentru această iarnă. Potrivit informațiilor Buletin de București, amânarea a fost determinată de negocierile pe care Primăria le are cu operatorul de salubritate Romprest. Vineri, atât Primăria Sectorului
Acum 24 ore
11:20
Incident pe Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub cabina unui avion după ce a aterizat. Pasagerii au fost evacuați # Buletin de București
În noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa a apărut o flacără a apărut sub cabina unui avion al companiei Wizz Air, la scurt timp după aterizare. Flacăra a fost observată de reprezentanții companiei de handling RAS de pe aeroport, atunci când au cuplat grupul de alimentare electrică la aparatul de zbor. O flacără
10:50
Crăciun din bani publici | Primăria Jilava închiriază patinoar mobil cu 45.000 euro. Când ar urma să funcționeze # Buletin de București
Primăria Jilava plătește aproximativ 45.000 euro (fără TVA) pentru închirierea unui patinoar mobil, cu o suprafață de 350 de metri pătrați. Acesta ar urma să funcționeze în perioada 1 decembrie-7 ianuarie, potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Patinoar mobil în Jilava, închiriat cu 6.000 lei pe zi Contractul pentru închirierea patinoarului
10:00
Boții Ancăi Alexandrescu: Peste 130 de conturi vietnameze amplifică imaginea candidatei la PMB | PublicRecord.ro # Buletin de București
O analiză a activității online care o promovează pe Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei, dezvăluie o rețea de peste 130 de conturi suspecte, multe cu nume vietnameze, și utilizarea de boți care generează erori de inteligență artificială. Potrivit unei investigații Public Record.ro, aceste conturi, alături de grupuri Facebook cu zeci de mii de membri,
06:00
Crăciun din bani publici | 53.000 de euro pentru iluminat festiv în Tunari. Banii de la Primărie merg la o firmă ilfoveană abonată la contracte cu statul # Buletin de București
Primăria comunei Tunari (Ilfov) a atribuit pe 5 noiembrie 2025 un contract de închiriere și servicii de montaj, mentenanță și demontaj a sistemelor de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă. Valoarea achiziției directe este de 270.000 de lei, respectiv 53.291 de euro cheltuiți doar pentru iluminat festiv. Firma care a câștigat contractul, Upper Level SRL,
05:10
Târgul „Savori de Toamnă”, la Muzeul Satului anunță intrarea în Postul Crăciunului # Buletin de București
Muzeul Național al Satului Dimitrie Guști organizează, în perioada 14‑16 noiembrie 2025, târgul meșterilor populari și al produselor din gastronomia tradițională „Savori de Toamnă". Evenimentul este dedicat intrării în Postul Nașterii Domnului. Postul Crăciunului începe, anul acesta, pe 14 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie și este primul mare post din anul bisericesc. La
Ieri
20:10
Persoanele de vedere vor putea vizita mai ușor Grădina Zoologică București. Ce face sistemul STEP HEAR # Buletin de București
Grădina Zoologică București a instalat sistemul de accesibilizare STEP HEAR, un proiect destinat persoanelor cu deficiențe de vedere. Tehnologia folosește senzori și o aplicație mobilă pentru a oferi informații audio despre spațiile din incintă și despre animalele din „colecție". Potrivit administrației, sistemul are scopul de a facilita orientarea independentă și sigură a vizitatorilor nevăzători sau
17:50
Sector 3 | Primăria vrea să implementeze Masterplanul Velo. Unde vor fi construite noi piste pentru biciclete și străzi modernizate # Buletin de București
Consiliul Local Sector 3 dezbate un protocol de colaborare cu Consiliul General al Municipiului București (CGMB), prin care intenționează să implementeze Masterplanul Velo, adoptat în această vară. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 12 noiembrie 2025. Documentul vizează actualizarea cadrului de colaborare pentru a implementa proiectului, dar și pentru a
17:10
Sector 1 | Unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase, pe 11 și 15 noiembrie # Buletin de București
Deșeurile voluminoase și vegetale, dar și electrocasnicele vechi vor fi colectate gratuit marți, 11 noiembrie și sâmbătă, 15 noiembrie, în zona Băneasa, respectiv zona Șoseaua Nordului, potrivit potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1. Locuitorii din aceste două zone care au mobilă veche, obiecte voluminoase și electrocasnice de care vor să scape trebuie să contacteze
17:00
Circulația rutieră va fi închisă pe DN1A, în perioada 10–12 noiembrie 2025, între kilometrii 13+255 și 18+850, în intervalul orar 22:00–06:00, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București. Restricția este necesară pentru montarea grinzilor pasajului care va supratraversa drumul național, parte a proiectului „Autostrada de Centură București – Sector Nord, Lot 1"
15:50
Sector 2 | Baze sportive în curțile școlilor: trei finalizate, alte cinci în pregătire # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 continuă programul de amenajare a bazelor sportive în școlile din sector. Au fost finalizate trei astfel de baze, la Liceul C.A. Rosetti, Liceul Traian și Școala Gimnazială Ghica Voievod, iar alte cinci urmează să fie realizate. Noua bază de la Liceul C.A. Rosetti va fi deschisă elevilor, sportivilor de performanță și copiilor
14:00
Aplicația InfoTB, tot mai populară: peste 16 milioane de căutări de rute în 2025 # Buletin de București
Aplicația InfoTB, dezvoltată de Societatea de Transport București (STB), este folosită de tot mai mulți locuitori ai Capitalei pentru a-și planifica deplasările cu transportul public, a anunțat luni Primăria Municipiului București (PMB). În primele zece luni din 2025, aplicația a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute, ceea ce înseamnă o creștere de peste
12:00
Sector 6 | Noua stradă de legătură dintre Belșugului și Osiei va costa peste 3 milioane de euro. Jumătate din sumă, necesară pentru exproprieri # Buletin de București
Conexiunea dintre Drumul Belșugului și Drumul Osiei ar urma să coste peste 3 milioane de euro, deși noua stradă va avea mai puțin de un kilometru lungime. Motivul: este nevoie de exproprierea a peste 10.000 de metri pătrați, conform documentelor încărcate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. PS6 va cere municipalității să exproprieze peste 10.000 metri
08:10
Tribunalul Ilfov se mută în clădirea-simbol a „imperiului” lui Sebastian Ghiță # Buletin de București
Tribunalul Ilfov a anunțat oficial încheierea procedurii de închiriere a unui nou sediu. Decizia vine ca o finalizare a lunilor de proteste cauzate de condițiile deplorabile ale vechiului imobil din orașul Buftea. Noul sediu din Sectorul 5 a adăpostit în trecut Teamnet International S.A., una dintre cele mai importante firme ale lui Sebastian Ghiță, condamnat
07:10
Robert Negoiţă nu renunţă la parcarea-turn de lângă Hala Laminor. Primăria Sectorului 3 a eliberat un nou certificat de urbanism pentru autorizarea construcției # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 continuă demersurile pentru construirea unei parcări supraetajate, estimată la un cost de 146 milioane de euro. Potrivit unei hotărâri de Consiliu Local din mai, parcarea-turn de lângă Hala Laminor ar trebui să aibă 11 niveluri și aproape 1.900 locuri de parcare. După o licitație anulată, instituția condusă de Robert Negoiță a eliberat,
07:00
ANALIZĂ | Cifrele reci din „laboratorul electoral” al Capitalei: matematica partidelor pentru candidații la PMB # Buletin de București
În momentul în care vrem să știm cum vor performa candidații dintr-o cursă electorală, ne uităm tradițional la s
05:00
„Frozen – Regatul de gheață” la Sala Palatului, în preajma sărbătorilor de iarnă # Buletin de București
„Frozen – Regatul de gheață”, pe 18 decembrie, la Sala Palatului. Celebra producție artistică Disney îmbină proiecția filmului original cu jocul actoricesc și interpretările sonore ale personajelor principale, în acompaniamentul muzical al Orchestrei Simfonice Valahia, sub bagheta dirijorului Andrei Ștefan Racu. Distribuția spectacolului „Frozen – Regatul de gheață” Alina Sorescu, soprana Ana Cebotari, tenorii Alin Stoica și Vlad Miriță vor reda […] The post „Frozen – Regatul de gheață” la Sala Palatului, în preajma sărbătorilor de iarnă appeared first on Buletin de București.
03:30
ALPAB cumpără „documentație peisagistică” cu aproape 50.000 de euro de la o firmă vizată de DNA. Instituția face trimitere la Registrul Verde neconform emis de Primăria Capitalei # Buletin de București
Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), instituție din subordinea PMB, a lansat o achiziție publică de aproape 50.000 de euro pentru servicii de „elaborare a planurilor de plantare, replantare și amenajare peisagistică” în parcurile și aliniamentele pe care le administrează. Documentația de atribuire justifică necesitatea contractului prin date extrase din Registrul Spațiilor Verzi emis […] The post ALPAB cumpără „documentație peisagistică” cu aproape 50.000 de euro de la o firmă vizată de DNA. Instituția face trimitere la Registrul Verde neconform emis de Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Problemele la rețeaua de distribuție a gazelor continuă. Distrigaz a oprit alimentarea pentru peste 350 consumatori din București și Ilfov, în perioada 7-9 noiembrie # Buletin de București
Distrigaz Sud Rețele a oprit temporar alimentarea cu gaze naturale pentru peste 350 consumatori din București și Ilfov, în perioada 7-9 noiembrie. Decizia a fost luată în urma incidentelor tehnice produse la instalațiile comune de alimentare a trei imobile. Trei incidente tehnice în perioada 7-9 noiembrie. Unde a oprit Distrigaz alimentarea În weekendul 7-9 noiembrie, […] The post Problemele la rețeaua de distribuție a gazelor continuă. Distrigaz a oprit alimentarea pentru peste 350 consumatori din București și Ilfov, în perioada 7-9 noiembrie appeared first on Buletin de București.
10:10
Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai a murit sâmbătă seară, la spitalul Pantelimon # Buletin de București
O femeie de 69 ani a murit în seara zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, la Spitalul Pantelimon, unde a fost internată după ce a fost electrocutată de un cablu de curent care deservea rețeaua de tramvaie de pe bulevardul Camil Ressu, conform Știrile Pro TV. Victima a fost transportată la spital, în stare gravă Femeia […] The post Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai a murit sâmbătă seară, la spitalul Pantelimon appeared first on Buletin de București.
09:00
Club Feroviar | Cel de-al optulea tren Alstom ajunge la București. Doar trei sunt puse în circulație # Buletin de București
Cel de-al optulea tren electric Alstom a intrat în România și urmează să ajungă la București în perioada următoare, potrivit unei postări de Linkedin a producătorului francez, citată de Club Feroviar. Încă un tren Alstom la București. Doar trei rame pe șine La acest moment, doar trei din cele șapte trenuri livrate sunt în circulație. […] The post Club Feroviar | Cel de-al optulea tren Alstom ajunge la București. Doar trei sunt puse în circulație appeared first on Buletin de București.
07:50
METEO | Vreme închisă, săptămâna viitoare, la București. Temperaturile rămân ridicate # Buletin de București
Vreme închisă, în Capitală, în intervalul 10‑17 noiembrie. Meteorologii anunță însă că temperaturile rămân ridicate, pentru această perioada din an. Luni, 10 noiembrie, vreme închisă, dar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice în prima decadă a lunii noiembrie. Cerul va avea înnorări, iar mai ales în primele ore ale intervalului și din […] The post METEO | Vreme închisă, săptămâna viitoare, la București. Temperaturile rămân ridicate appeared first on Buletin de București.
07:50
Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, presupune, între altele, depunerea candidaturilor și soluționarea contestațiilor. Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală Contestațiile împotriva acceptării unei candidaturi pot fi formulate, în scris, de cetățeni, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, conform Art. 10 alin. (2) și […] The post Alegeri PMB | Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală appeared first on Buletin de București.
07:40
Expoziţii şi ateliere de Crăciun la Muzeul Copiilor, din 15 noiembrie. Cât costă biletele # Buletin de București
Părinţii şi copiii sunt invitaţi la Muzeul Copiilor, pentru o serie de expoziţii şi ateliere de Crăciun: „Lumea lui Moș Crăciun”, „Academia Secretă a Elfilor” și „Atelierul de turtă dulce al Doamnei Crăciun”. Acestea se vor desfășura în perioada 15 noiembrie-21 decembrie, iar prețul unui bilet este de 50 lei. Expoziții și ateliere de Crăciun, […] The post Expoziţii şi ateliere de Crăciun la Muzeul Copiilor, din 15 noiembrie. Cât costă biletele appeared first on Buletin de București.
07:20
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 13 noiembrie-fără apă rece în intervalul orar 09:00 – 17:00 Sector 3 13-14 noiembrie-tulburime apă din data de 13.11.2025, ora 23:00 […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
07:20
EDITORIAL | „Dedesubturile” popririi pe conturile Metrorex: Scandalul Alstom scoate la iveală modificările aberante asupra trenurilor noi impuse de sindicatul din subteran # Buletin de București
Operatorul rețelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră. Furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex. Acțiunea, dezvăluită în exclusivitate de Buletin de București, vine pe fondul unui litigiu deschis legat de exploatarea noilor garnituri de metrou gândite și proiectate să funcționeze în mod automat, dar care […] The post EDITORIAL | „Dedesubturile” popririi pe conturile Metrorex: Scandalul Alstom scoate la iveală modificările aberante asupra trenurilor noi impuse de sindicatul din subteran appeared first on Buletin de București.
8 noiembrie 2025
20:20
HotNews | Ministrul Sănătății, chemat la o conferinţă pseudoștiințifică despre COVID-19, în București. Rogobete a trimis invitația la Parchet și DNA # Buletin de București
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a fost invitat la o conferinţă pseudoștiințifică, intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care ar trebui să aibă loc în Capitală weekendul viitor, scrie HotNews. O primă ediţie a avut deja loc la Brașov, în luna septembrie, fiind prezentate teorii conspiraționiste despre vaccinuri și tratamente medicale. Printre ideile prezentate s-au numărat „explozia […] The post HotNews | Ministrul Sănătății, chemat la o conferinţă pseudoștiințifică despre COVID-19, în București. Rogobete a trimis invitația la Parchet și DNA appeared first on Buletin de București.
17:20
Crăciun din bani publici | Târgul organizat de Primăria Sectorului 3 se mută de la Hala Laminor în Piața Alba Iulia. Show multimedia, cu drone și flăcări, de Revelion # Buletin de București
Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 se mută de la Hala Laminor, locația care a găzduit evenimentul în ultimii doi ani, în Piața Alba Iulia. Acesta ar urma să aibă loc în perioada 27 noiembrie-7 ianuarie și ar trebui să includă cel puțin 50 căsuțe tematice și un patinoar, dar și un spectacol […] The post Crăciun din bani publici | Târgul organizat de Primăria Sectorului 3 se mută de la Hala Laminor în Piața Alba Iulia. Show multimedia, cu drone și flăcări, de Revelion appeared first on Buletin de București.
12:20
Patru linii STB ar putea fi deviate în această seara, pentru meciul Dinamo-Csikszereda # Buletin de București
Meciul Dinamo București-Csikszereda ar putea devia traseele a patru linii STB. Partida va avea loc sâmbătă seara, 8 noiembrie, de la ora 17:30, pe Arena Națională. În acest context, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 143 vor funcționa pe trasee modificate, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Meciul Dinamo-Csikszereda ar putea devia patru linii STB […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate în această seara, pentru meciul Dinamo-Csikszereda appeared first on Buletin de București.
11:40
Poluarea cu nanoparticule, de până la 20 ori mai mare decât limita recomandată, în centrul Capitalei. Cele mai nocive particule, ignorate de autorități # Buletin de București
Poluarea din centrul Capitalei. O campanie de măsurare a poluării generate de traficul bucureștean a scos la iveală niveluri alarmante de particule ultrafine (PM 0.1), negru de fum și oxizi de azot, în mai multe zone centrale din Capitală. Cu toate că particulele ultrafine, cunoscute și drept nanoparticule, sunt cele mai nocive pentru sănătatea umană, […] The post Poluarea cu nanoparticule, de până la 20 ori mai mare decât limita recomandată, în centrul Capitalei. Cele mai nocive particule, ignorate de autorități appeared first on Buletin de București.
09:30
Traficul rutier este restricționat pe Constantin Brâncoveanu, după ce un șofer a lovit un stâlp de iluminat # Buletin de București
Traficul rutier este restricționat pe prima bandă a Bulevardului Constantin Brâncoveanu, în urma unui accident de circulație produs în dimineața zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, anunţă Brigada Rutieră. Accidentul a fost sesizat prin apel 112, în jurul orei 07:00. Din primele informaţii rezultă că şoferul se deplasa pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, dinspre Strada Luică către […] The post Traficul rutier este restricționat pe Constantin Brâncoveanu, după ce un șofer a lovit un stâlp de iluminat appeared first on Buletin de București.
09:10
Părinții învață despre sănătatea copiilor prin programul „Med.Edu”. Inițiativa educațională, dedicată părinților, este realizata de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. „Med.Edu” face parte din conceptul extins #ȘcoalaPărinților și are ca scop promovarea unei culturi medicale pediatrice responsabile, bazate pe prevenție, educație și comunicare directă, […] The post Programul „Med.Edu” îi învață pe părinți despre sănătatea copiilor appeared first on Buletin de București.
08:20
EDITORIAL | „Broscoiul” și pădurea ipocrită în care trăim cu toții. Trebuie să vorbim despre revenge porn # Buletin de București
Am fost martor, vineri seară, la Teatrul Excelsior, la o poveste despre revenge porn, dar spusă cu centauri, sirene și magie. Practic, revenge porn cu zâne. Și, sincer, e cea mai interesantă combinație de genuri despe care n-am știut că am nevoie până acum. Spectacolul se numește „#Broscoiul” și e făcut de In a Relationship, […] The post EDITORIAL | „Broscoiul” și pădurea ipocrită în care trăim cu toții. Trebuie să vorbim despre revenge porn appeared first on Buletin de București.
07:10
Sector 1| „Sport și Joacă în Capitala Capitalei”-ultimele doua ediții din acest an # Buletin de București
Ultimele două ediții ale proiectului „Sport și Joacă în Capitala Capitalei” au loc între 8-9 noiembrie. Programul s-a desfășurat pe parcursul a jumătate de an, în fiecare weekend, în parcurile de pe raza Sectorului 1. Programul evenimentului „Sport și Joacă în Capitala Capitalei” Participanții vor avea parte de activități pentru toate vârstele: Intrarea la evenimentul […] The post Sector 1| „Sport și Joacă în Capitala Capitalei”-ultimele doua ediții din acest an appeared first on Buletin de București.
06:10
Sector 1 | Peste 800 de locuri de parcare noi, amenajate până la sfârșitul lunii noiembrie # Buletin de București
853 de locuri de parcare noi va amenaja Primăria Sectorului 1, până la sfârșitul lunii noiembrie. Echipele de la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 au început lucrările pe strada Plutașilor pentru realizarea a 178 de locuri de parcare. Autoritatea locală atrage atenția șoferi să mute mașinile, în ziua programată pentru […] The post Sector 1 | Peste 800 de locuri de parcare noi, amenajate până la sfârșitul lunii noiembrie appeared first on Buletin de București.
05:40
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 10–16 noiembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 10.11.2025 Marți, 11.11.2025 Unde se întrerupe furnizarea de energie electrică în Ilfov Luni, 10.11.2025 Marți, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
Turul ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Parcul Natural București organizează, sâmbătă, 8 noiembrie, un tur ghidat, în Pădurea Băneasa. Turul ghidat din Pădurea Băneasa începe la ora 11:00, iar punctul de întâlnire este Str. Vadul Moldovei 4 (la intrarea în Grădina Zoologică). Participanții la turul ghidat vor descoperi: Organizatorii le recomandă participanților să poarte […] The post Tur ghidat, în Pădurea Băneasa appeared first on Buletin de București.
