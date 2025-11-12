Campania electorală pe net: Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conţinut care ar putea încălca legislaţia
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 01:00
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori.
• • •
Acum 2 ore
01:00
Acum 4 ore
00:00
Procurorii italieni anchetează un „turism cu lunetişti” în Bosnia: Plăteau pentru a împuşca locuitori din Sarajevo pentru amuzament # Digi24.ro
Grupuri de cetăţeni italieni şi de alte naţionalităţi, aşa-numiţi „turişti lunetişti”, sunt acuzaţi că au participat la masacrul locuitorilor din Sarajevo în timpul războiului din Bosnia. Ei ar fi plătit sume mari de bani soldaţilor lui Radovan Karadžić, fostul comandant al sârbilor bosniaci, ca să îi transporte pe dealurile din jurul oraşului asediat, astfel încât să poată trage asupra populaţiei pentru propria plăcere, ca într-un joc video, relatează The Guardian.
11 noiembrie 2025
23:40
Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace” # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán crede că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși încă nu poate spune când.
23:30
Bugetul guvernului Meloni scoate oamenii în stradă. Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale în următoarele săptămâni # Digi24.ro
Italia se va confrunta cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată luna trecută, când ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters.
23:30
Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit marți seară, la Digi24, despre un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) care ziua îl controlează, iar noaptea îl înjură pe Facebook. Edilul Timișoarei spune ca l-a reclamat pe acesta la instituția la care lucrează, însă nu s-a întâmplat nimic, pentru că „asta este ce vedem peste tot, în instituțiile statului. Sunt folosite ca o pârghie politică”. În continuare, angajatul ISC este trimis în control la primăria păstorită de Fritz. „Nu explic eu cum funcționează statul român. Este evident că există rețele clientelare”, a subliniat președintele USR.
22:50
Rusia îl acuză pe jurnalistul Hristo Grozev de implicare în „complotul ucraineano-britanic” de deturnare către România a unui MiG-31 # Digi24.ro
Moscova a anunțat marți că a descoperit o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR) și a „manipulatorilor britanici” ai acesteia, care aveau ca scop deturnarea unui avion de vânătoare rus MiG-31, în care ar fi fost implicat jurnalistul bulgar de investigație Hristo Grozev, cunoscut drept „Sherlock Holmes al vremurilor noastre”. Potrivit unei declarații a Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), ofițeri ai serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru presupusul complot, „oferindu-le o sumă de trei milioane de dolari americani” în schimbul furtului avionului. „Serviciul de informații a planificat apoi să trimită avionul, înarmat cu o rachetă Kinzhal, către cea mai mare bază aeriană NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană”, a afirmat FSB, conform Meduza.
Acum 6 ore
22:40
Portavionul USS Gerald R Ford se apropie de Venezuela. „Cea mai mare prezență militară americană în regiune de la invazia Panama, 1989” # Digi24.ro
Marina SUA a anunțat că USS Gerald R Ford, considerat cel mai nou și mai mare portavion din lume, a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sud al SUA, care acoperă America Latină și Caraibe, informează The Guardian.
22:20
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un singur vot la CCR pentru a trece această reformă” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți, în Jurnalul de Seară de la Digi24, că vede o dorință a tuturor partidelor din coaliție de a rezolva problema pensiilor magistraților, iar întâlnirea de miercuri cu președintele Nicușor Dan este o formulă de mediere a conflictului dintre sistemul de justiție și Guvern. Liderul USR a mai spus că a renunțat la ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților pentru că, cel puțin deocamdată, pare că există o șansă de a trece această reformă. „A fost un vot cinci versus patru, adică tot ce trebuie este un singur vot în la CCR pentru a trece această reformă”, a explicat Fritz.
22:20
România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale Lukoil, anunță Bogdan Ivan: Nu voi solicita prelungirea termenului # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. În plus, ministrul a precizat că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.
22:00
Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals # Digi24.ro
Marea Britanie încearcă să compenseze „puterea sa militară slabă” prin încercări de a diviza şi domina, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, comentând într-o discuţie cu presa rusă dezvăluirile serviciului rus de securitate, FSB, făcute ceva mai devreme, în legătură cu un presupus complot britanico-ucrainean ce ar fi presupus deturnarea unui avion rusesc MiG-31 către baza de la Mihail Kogălniceanu, pentru a declanşa o eventuală ripostă a NATO asupra Moscovei.
21:50
Dominic Fritz: Ne-am înțeles mai ușor în coaliție pentru că s-a găsit un compromis. Ce măsuri măsuri anunță la primăria Timișoarei # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre măsurile de reformă luate în coaliție cu privire la reducerea cheltuielilor administrațiilor locale. Acesta a afirmat că lucrurile au mers mai ușor în ședința coaliției de azi pentru că s-a găsit un crompromis, „și o altă abordare”, care poate să nu ducă neapărat la concedieri, ci doar la reducerea salariilor. În ceea ce privește situația de la Timișoara, Dominic Fritz a spus că el va concedia câteva zeci de colegi, „din păcate”, pentru că cetățenii „merită o administrație mai suplă”.
21:50
Dominic Fritz: Oana Gheorghiu e un atu pentru Guvern. În spatele ei se află românii care doresc reformarea pensiilor speciale # Digi24.ro
Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat la Digi24 că prezența Oanei Gheorghiu în Guvernul României este un atu și că în spatele unei exprimări care denotă dezamăgire și furie se află o majoritate a românilor care vor reforma pensiilor speciale.
21:40
Dominic Fritz, despre o posibilă schimbare de atitudine a PSD după Congres: „Va fi atrăgător să joace și rolul opoziției” # Digi24.ro
Întrebat dacă a simțit o schimbare de atitudine la PSD, după organizarea Congresului, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, în direct la Digi24, că pentru social-democrați va fi în continuare „foarte atrăgător” să joace și rolul opoziției, și rolul guvernării.
21:20
Ministrul Dezvoltării, detalii despre reforma administrativă convenită în Coaliție: ce instituții scapă de reduceri și care e impactul # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a anunțat, în direct la Digi24, că s-a agreat un acord în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026. Astfel, dacă la nivel local se va aplica o reducere de personal cu 30% pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), în ceea ce privește instituțiile centrale, liderii Coaliției vizează o reducere de cheltuieli de personal cu 10% la nivelul ordonatorilor de credite. În cadrul Coaliției de guvernare s-a stabilit însă și o serie de excepții de la această regulă: bugetele pentru personalul școlilor, spitalelor, grădinițelor sau creșelor ar urma să nu fie vizate de reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul.
21:10
A avut loc cea mai puternică erupție solară din 2025, care a dus la perturbări radio pe Pământ. Risc de furtună geomagnetică severă # Digi24.ro
Soarele a erupt într-un mod spectaculos în dimineața zilei de 11 noiembrie, declanșând o explozie solară majoră de clasa X5.1, cea mai puternică din 2025 de până acum și cea mai intensă din octombrie 2024, potrivit Space.com.
20:50
Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este incompatibilă cu rolul său din ONG și face apel la colega sa de asociație să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației”.
20:50
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite s-ar putea încheia în câteva ore. Un acord a fost încheiat în Senat, dar trebuie parafat și de Camera Reprezentanților. Votul ar putea să aibă loc chiar miercuri.
Acum 8 ore
20:40
20:30
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe # Digi24.ro
Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite unele informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la loviturile letale americane despre care consideră că ar putea încălca dreptul internaţional, transmite marţi dpa.
20:20
Scrisoare deschisă către magistrați: Principiul independenţei nu implică interdicţia de a discuta despre justiție. Cine sunt semnatarii # Digi24.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor.
20:20
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta # Digi24.ro
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare „fără să spună nimic”, este „gata” să discute cu Washingtonul despre declaraţiile preşedintelui american, a afirmat marţi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un moment în care tensiunile dintre cele două puteri nucleare sunt în creştere, relatează AFP şi TASS.
20:20
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt alte noastre” # Digi24.ro
Deținuții din închisorile din Belarus au primit ordin să producă provizii pentru Armata rusă, de la echipament de camuflaj la sicrie și flori de plastic pentru mormintele soldaților, a dezvăluit un raport Novaya Gazeta, citat de The Times.
20:00
Corupție la nivel înalt în Ucraina, în domeniul energiei: șapte persoane puse sub acuzare # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au formulat marţi acuzaţii împotriva a şapte persoane, într-o anchetă privind un presupus sistem ilegal de comisioane cu încasări estimate de 100 de milioane de dolari şi implicând înalţi oficiali din domeniul energiei, caz care a provocat furia publică şi a atras atenţia asupra luptei Kievului împotriva corupţiei, relatează Reuters.
20:00
Tesla a pierdut doi manageri de top în doar o zi. Unul dintre ei este șeful de program din spatele celei mai de succes mașini electrice a companiei. Plecările ridică însă semne de întrebare cu privire la stabilitatea conducerii Tesla, pe măsură ce producătorul auto se orientează către inteligența artificială și roboți.
19:50
Nicușor Dan atacă la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre. Argumentele președintelui # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.
19:40
Marș cu 100.000 de persoane, de Ziua Independenței, la Varșovia. Manifestanții au strigat lozinci împotriva imigrației # Digi24.ro
Aproximativ 100.000 de persoane, printre care și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au participat marți la Marșul Independenței din capitala poloneză Varșovia, potrivit estimărilor preliminare ale poliției, în contextul în care țara a sărbătorit 107 ani de la obținerea independenței. Evenimentul a fost organizat în principal de grupuri naționaliste și de extremă dreapta, anunță The Guardian.
19:40
Mascota „Bobiță”, amplasată în centrul Piteștiului pentru a-i determina pe oameni să-şi sterilizeze animalele, stârnește controverse # Digi24.ro
Consiliul Judeţean Argeş amplasează o mascotă de mari dimensiuni în Piteşti, susţinând că este un „căţeluş prietenos şi plin de viaţă”, care este simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Internauţii au reacţionat, unii transmiţând autorităţilor, printre altele, că ar trebui să facă ceva concret, pentru ca în România să nu mai există pui de animale abandonaţi, în timp ce alţii dau exemple concrete de administraţii locale în care spun că animalele fără stăpân sunt eutanasiate „pe sume exorbitante” plătite din bugetele publice.
19:30
O parte dintr-un pod recent inaugurat s-a prăbușit marți în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei, de-a lungul unei autostrăzi naționale care leagă centrul țării de Tibet, au declarat autoritățile locale.
19:30
Evaziunea fiscală din România, la adăpostul protecției politice. Care este punctul vulnerabilizat de „coincidențe” nefuncționale # Digi24.ro
România are o evaziune fiscală uriașă, posibilă din cauza protecției politice, iar cel mai fertil teren este comerțul extern. Avem granițe permeabile, mărfurile se plimbă subevaluate sau fără a fi taxate pentru că e permis. De la vameși care strângeau șpaga în găleta, la scannere de TIR-uri, ce coincidență... nefuncționale.
19:00
19:00
18:50
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele decenii: „Au făcut o greșeală și nu și-au asumat-o” # Digi24.ro
Este tentant să considerăm demisia bruscă a doi directori de top ai BBC de duminică seara, în urma criticilor usturătoare din partea administrației Trump, ca un exemplu extrateritorial al presiunii intense pe care președintele SUA a exercitat-o asupra organizațiilor de știri din Statele Unite. Însă British Broadcasting Corporation nu este CBS sau ABC, ambele posturi soluționând procesele intentate de Trump cu privire la relatările lor despre acesta, scrie New York Times.
Acum 12 ore
18:40
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile de muncă” # Digi24.ro
Fost ministru al Justiției în perioada 2004 – 2007, Monica Macovei argumentează pe pagina sa de Facebook că expresia „drepturi câștigate” este o invenție din timpul mandatului său, când „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor” și că „există demisia dacă nu iți mai convin condițiile în care lucrezi”
18:30
Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk # Digi24.ro
Rusia a anunțat că forțele sale au avansat marți mai adânc în orașele Pokrovsk și Kupiansk din estul Ucrainei, un videoclip arătând soldați ruși intrând în Pokrovsk pe motociclete și chiar pe acoperișurile mașinilor și camionetelor distruse. Moscova afirmă că cucerirea orașului Pokrovsk, numit „poarta de acces către Donețk” de către mass-media rusă, i-ar oferi o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean din regiunea Donețk – Kramatorsk și Sloviansk, relatează Reuters.
18:20
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei # Digi24.ro
Câştigătorul Premiului de categoria I la jocul Loto 6/49 şi-a ridicat, marţi, premiul în valoare de peste 9,6 milioane de euro, fiind al doilea ca valoare din istoria jocului. Este un inginer din Arad, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a cumpărat biletul online, cu 12 lei.
18:20
Coaliția a ajuns la un acord privind tăierea posturilor din primării. Cum se va aplica măsura și ce au mai decis la Guvern (surse) # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au deblocat negocierile privind tăierile de posturi din administrația publică locală, după luni în care nu au reușit să se înțeleagă. Potrivit surselor Digi24.ro, primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile, ceea ce le dă opțiunea să nu dea oamenii afară.
18:20
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a unei declarații politice. Sesizarea penală nu e act de inculpare # Digi24.ro
Declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților a depășit „linia roșie a unei declarații politice. Instigarea la ură nu este normală într-o societate democratică”, a declarat, în direct la Digi24, vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu. „La momentul de față avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror și care va aprecia mai departe care sunt pașii de urmat. Foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României”, a spus oficialul. Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia din cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24. CSM susține că Gheorghiu „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, potrivit unui comunicat al instituției.
18:10
Oameni de afaceri din Arabia Saudită, interesaţi să investească în sectorul agricol şi zootehnic din România # Digi24.ro
Oameni de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic din România, inclusiv în înfiinţarea de abatoare certificate halal, în urma unei întâlniri pe care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut-o marţi cu o delegaţie a Consiliului Saudit de Afaceri pentru dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul agricol.
18:10
Duma de Stat a adoptat o nouă lege care reintroduce parțial o practică din era sovietică. Vizați sunt medicii tineri # Digi24.ro
Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a adoptat un proiect de lege care obligă absolvenții facultăților de medicină să lucreze în spitale și clinici de stat timp de până la trei ani, o măsură propusă pentru a atenua lipsa cronică de personal din sistemul public de sănătate al țării.
18:00
Ziua Mondială a Științei pentru pace și dezvoltare este recunoscută la nivel internațional pe data de 10 noiembrie, iar copiii care trec prin Destiny Park învață despre știință, dar și despre ce presupune dezvoltarea armonioasă.
17:50
Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump # Digi24.ro
Mii de oameni au înconjurat marţi fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe, protestând faţă de legea recent adoptată de parlament care accelerează transformarea acestuia într-un complex imobiliar de lux, proprietatea fiind concesionată unei companii de investiţii fondate de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.
17:40
Explozia de la Fortul Roșu din New Delhi, soldată cu opt morți: prim-ministrul indian a calificat deflagrația drept un „complot” # Digi24.ro
Prim-ministrul indian Narendra Modi a calificat marţi drept „complot” explozia unei maşini care a avut loc cu o zi înainte în centrul capitalei şi s-a soldat cu cel puţin opt morţi. Până acum, poliţia nu a evocat nicio cauză pentru a explica deflagraţia care s-a produs luni lângă Fortul Roşu, un monument emblematic de unde prim-miniştrii Indiei se adresează ţării în timpul Zilei Independenţei.
17:40
Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă marţi că investiţiile în spitale continuă, după ce, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a proiectelor spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate, astfel că nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe.
17:30
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei # Digi24.ro
Recenta condamnare a manelistului Dani Mocanu readuce în atenția publică o problemă pe care România nu a reușit să o rezolve, aducerea în țară a infractorilor care au reușit să fugă înainte de a primi o condamnare definitivă. Digi24.ro trece în revistă principalele cazuri în care românii „descurcăreți” au reușit să se eschiveze de la executarea pedepsei fugind în Italia.
17:20
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto le recomandă liderilor UE „să urmeze exemplul lui Trump și să discute direct cu Putin” # Digi24.ro
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto, în al cărui mandat ţara sa a aderat la NATO, a declarat că europenii ar trebui să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să discute în mod direct cu preşedintele rus Vladimir Putin, transmite marţi dpa.
17:10
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, ne explică cum acordăm primul ajutor în caz de accident rutier.
17:10
SUA încearcă să elimine referirea la integritatea teritorială a Ucrainei din rezoluția ONU (Kyiv Post) # Digi24.ro
Potrivit Kyiv Post, care citează surse familiarizate cu discuțiile interne ale ONU, administrația președintelui american Donald Trump ar fi insistat să elimine din viitoarea rezoluție a ONU formularea care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă ocuparea Crimeii și a altor regiuni de către Rusia.
16:50
În a doua parte a anilor '60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic.
16:40
Acordul lui Donald Trump cu Coreea de Sud, amânat pentru moment. „Mărul discordiei”: detaliile legate de submarine # Digi24.ro
La două săptămâni după ce președintele american Donald Trump și președintele sud-coreean Lee Jae Myung s-au întâlnit și au anunțat că au rezolvat luni întregi de negocieri privind tarifele și problemele de securitate, cele două părți nu au publicat încă niciun acord pe hârtie. Oficialii sud-coreeni spun că întârzierea pare să se concentreze pe discuțiile privind cererea lor de aprobare din partea Washingtonului pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, pe care Lee a ridicat-o public când s-a întâlnit cu Trump în marja unui forum Asia-Pacific în Coreea de Sud luna trecută, anunță Reuters.
16:40
UE cere o „taxă” de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la SAFE. Londra a respins termenii „nerezonabili” # Digi24.ro
Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a aloca 6,75 miliarde de euro fondului său emblematic de apărare, o lovitură dată relațiilor post-Brexit sub conducerea prim-ministrului Keir Starmer, care riscă, de asemenea, să dăuneze eforturilor Europei de a descuraja Rusia, informează Bloomberg.
