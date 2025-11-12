Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”

22:30

Cazierul judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru permisul de conducere. Procedura urmează să fie simplificată, pentru a reduce timpul de procesare. Veste bună pentru cei care vor să obțină permisul de conducere: nu mai este nevoie de cazierul judiciar în dosarul de înscriere. Potrivit unui anunț al Direcției Generale Permise de Conducere și […]