Wonder Woman Gal Gadot, premiată de Israel pentru sprijinul acordat țării în timpul războiului

Spectatorii din România sunt printre primii din lume ce vor putea vedea cel mai nou și mai așteptat film semnat de „vrăjitorul genului horror” (Hideo Kojima), Osgood Perkins – cunoscut pentru succesele sale de public Long Legs și The Monkey. Keeper, în care regizorul experimentează cu subgenul folk-horror, are premiera pe marile ecrane din întreaga țară vinerea aceasta și este programat în avanpremieră în unele cinematografe din 13 noiembrie. Lansarea din România are loc în același timp cu cea din Statele Unite.