ULTIMA ORĂ Protestatari înarmați cu bâte au pătruns cu forța în sediul reuniunii COP30 - VIDEO
Profit.ro, 12 noiembrie 2025 02:00
Protestatari înarmați cu bâte au pătruns cu forța în sediul reuniunii COP30.
• • •
Acum o oră
02:00
Acum 2 ore
01:00
FOTO Ryanair lansează schimbarea majoră - bilete de îmbarcare digitale. Mesaj către clienți # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair introduce de astăzi bilete de îmbarcare digitale 100%.
00:50
EXCLUSIV ANAF lansează controlul la mai mulți maneliști. "Investigațiile nu sunt ușoare. Au cesionat drepturi de proprietate intelectuală prin Luxemburg." # Profit.ro
ANAF are în prezent în lucru verificări care vizează un număr semnificativ de cântăreți de muzică de petrecere, dar și alți artiști, pentru a stabili dacă aceștia își achită taxele în mod corect, au declarat surse pentru Profit.ro.
00:50
Gigantul american Parker Hannifin Corporation, lider global în tehnologii de mișcare și control, cu vânzări anuale de 20 miliarde de dolari și o rețea de 17.000 de distribuitori în peste 100 de țări, cumpără producătorul de soluții și sisteme de filtrare Filtration Group, inclusiv fabrica din Timișoara.
00:50
EXCLUSIV FOTO O fabrică istorică dispare. Famos, care l-a avut acționar pe Attila Verestoy, își vinde fabrica, birourile și mall-ul din Odorheiu Secuiesc. A disponibilizat circa 130 de angajați # Profit.ro
Producătorul de mobilă Famos, unul dintre cei mai vechi din România și care l-a avut acționar pe senatorul Attila Verestoy, își va opri activitatea. A decis vânzarea tuturor bunurilor imobiliare pe care le mai deține și care includ platforma industrială, o clădire de birouri și mall-ul Orion din Odorheiu Secuiesc, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 4 ore
00:40
11 noiembrie 2025
22:50
Cele 7 emisiuni de obligațiuni guvernamentale puse în vânzare în aceste zile de Ministerul Finanțelor au adunat opțiuni preponderente pentru instrumentele denominate în moneda unică europeană.
Acum 6 ore
22:10
Tesla a lansat o ofertă de închirere pentru modelele sale care are un dublu scop: creșterea veniturilor și atragerea de noi clienți, inclusiv pentru sistemul FSD.
21:40
ULTIMA ORĂ Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra operațiunilor locale Lukoil. Nu cerem păsuire de la SUA. Lucrăm la ″crearea legislației″ necesare # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România trebuie să preia controlul asupra operațiunilor Lukoil din România, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra grupului-mamă din Rusia.
21:30
ULTIMA ORĂ Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Nu cerem păsuire de la SUA. Lucrăm la ″crearea legislației″ necesare # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Ploiești, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra grupului-mamă din Rusia.
21:20
Familiile Porsche și Piech, acționarii principali ai VW Group, și-au văzut profiturile diminuate cu un miliard de euro din cauza vânzărilor în scădere # Profit.ro
Porsche Automobil Holding SE, sau prescurtat Porsche SE, compania prin intermediul căreia cele două familii Porsche și Piech își administrează investițiile, a pierdut aproape un miliard de euro față de anul trecut, din profitul obținut.
21:00
Decizie majoră pregătită la RCA - eliminarea plafonului actual de despăgubire la polițele RCA emise de asigurătorii care ar intra în insolvență în viitor. Modificări în legislația Fondului de Garantare # Profit.ro
Parlamentul va semna modificarea legislației Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), care vizează eliminarea plafonului actual de 500.000 lei în cazul creditorilor de asigurare ale căror prejudicii rezultă în baza contractelor de asigurare de tip RCA.
20:50
ULTIMA ORĂ Bolojan a calculat ce economii face la buget cu reforma administrației. Primarii au un an în care pot alege între reducerea de cheltuieli și concedieri # Profit.ro
Autoritățile locale vor avea o perioadă de tranziție de un an în care vor putea alege între reducerea de posturi și scăderea cheltuielilor de personal, după o formulă care prevede înmulțirea numărului de posturi cu media salarială, au stabilit partidele din coaliție cu privire la pachetul de reformă a administrației. Începând cu 1 ianuarie 2027 toate administrațiile locale vor trebui să respecte grila de posturi stabilită prin noul pachet de legi, Guvernul estimând că reforma administrației va avea un impact de 1,7 miliarde lei anual.
20:50
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au decis să introducă măsuri dure împotriva persoanelor care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale.
Acum 8 ore
20:30
Presiuni mari în Norvegia pentru utilizarea Fondului Suveran de 1,8 mii de miliarde de euro în ajutorul Ucrainei # Profit.ro
Cinci partide politice din Norvegia, inclusiv trei care susțin viitorul guvern al premierului laburist Jonas Gahr Støre, cer ca statul să ia în calcul folosirea Fondului Suveran Norvegian, evaluat la aproximativ 1,8 mii de miliarde de euro, pentru a facilita acordul privind împrumutul UE a 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Norvegia a înregistrat câștiguri suplimentare de aproximativ 109 miliarde de euro în 2022 și 2023 din vânzările de gaze, după declanșarea războiului.
20:20
Nou fenomen în restaurantele din România. Clienții mănâncă mai puțin, dar la același preț # Profit.ro
Fenomenul shrinkflation, metoda prin care producătorii ascund scumpirea produselor prin reducerea gramajului, începe să se manifeste și în restaurantele din România, după magazine.
20:10
20:10
Indicele BET al celor mai lichide acțiuni românești a depășit pentru prima oară în istorie nivelul de 23.100 de puncte.
19:30
OpenAI ia în considerare dezvoltarea unor instrumente de sănătate pentru publicul larg, printre care un asistent medical personal bazat pe inteligență artificială, potrivit unui raport publicat luni de Business Insider, care citează surse apropiate companiei.
19:20
Simtel Team își majorează substanțial veniturile cu un aport de 200 milioane lei de pe segmentul furnizare electricitate # Profit.ro
Compania Simtel Team, care recent a raportat implicarea în montarea celui mai mare parc fotovoltaic având beneficiar din Israel, afișează creșterea dimensiunii business-ului, dar are un declin drastic la nivelul profitabilității.
19:10
Prețul orezului la nivel mondial a scăzut cu 35% în ultimele 12 luni, atingând cel mai redus nivel din ultimii zece ani.
Acum 12 ore
18:40
FOTO Robotaxi - Primele mașini cu sigla Stellantis vor fi autonome. NVIDIA, Uber și Foxconn își unesc forțele cu compania auto pentru a lansa robotaxi concurente cu Waymo și Tesla # Profit.ro
Primele vehicule care poartă pe grilă logo-ul și numele Stellantis ar putea fi mașini fără șofer destinate transportului de pasageri de tip robotaxi. Cele mai mari nume ale mobilității și tehnologiei se reunesc pentru a le dezvolta.
18:20
Unitatea, care va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenționează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informații din Uniunea Europeană și să colecteze informații în scopuri comune, potrivit Financial Times, citat de Reuters.
18:10
Un avion militar de transport turcesc s-a prăbușit în Georgia, ucigând toți cei 20 de militari aflați la bord, a confirmat Ministerul Apărării din Turcia.
17:50
Starbucks intră în cantine de spital. Începe să renunțe să mai vândă doar în restaurantele proprii # Profit.ro
Starbucks testează o schimbare de strategie comercială radicală - încearcă extinderea spre zonele corporative, HoReCa și instituțională, cum ar fi cantinele de spital și pentru persoane instituționalizate.
17:30
Clienții din Belgia ai unora dintre supermarketurile din lanțurile Albert Heijn și Colruyt au putut profita de promoții cum rar se văd: „2 + 5 gratis”, adică 7 produse la prețul a doar 2, timp de o săptămână.
17:10
Sectorul industrial și logistic din România a înregistrat o creștere puternică în primele trei trimestre din 2025, impulsionată de activitatea intensă din zona Bucureștiului.
16:50
Poliția germană anchetează un incendiu și o explozie produse luni noaptea la două spitale mari din Berlin, suspectând că este vorba de atacuri motivate politic.
16:40
Mii de protestatari au înconjurat fosta clădire a Statului Major al armatei sârbe, ca protest față de o nouă lege menită să accelereze transformarea acesteia într-un complex de lux.
16:40
Primăria Capitalei urmează să împrumute 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru plata unor facturi restante la termoficare, a anunțat marți edilul interimar, Stelian Bujduveanu.
16:40
Trei târguri de Crăciun, cu intrare liberă, vor fi organizate în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie, de CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității (29 noiembrie - 28 decembrie) și Bucharest Opera Christmas Market, organizat pe esplanada Operei Naționale București (6 - 28 decembrie) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București.
16:40
SoftBank a anunțat că a vândut întreaga sa participație la producătorul american de cipuri Nvidia pentru 5,83 miliarde de dolari, gigantul japonez urmărind să valorifice pariul său „all in” pe OpenAI, producătorul ChatGPT, potrivit CNBC.
16:30
Zilele libere din 2026. Cu una mai puțin, dar este pregătită introducerea unei noi zi libere legale # Profit.ro
Anul 2026 va aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România.
16:30
VIDEO Proteste la Belgrad împotriva proiectului imobiliar derulat de ginerele lui Donald Trump # Profit.ro
Mii de protestatari au înconjurat fosta clădire a Statului Major al armatei sârbe, în semn de protest față de o nouă lege menită să accelereze transformarea acesteia într-un complex de lux închiriat unei companii de investiții fondate de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, transmite Reuters
16:20
Societatea Europeană (SE): mecanismul juridic pentru întreprinderi cu activitate transfrontalieră # Profit.ro
În mediul european de business, rapiditatea și flexibilitatea devin factori cheie în succesul internațional al societăților.
16:10
ANAF l-a verificat pe manelistul Dani Mocanu și a găsit obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei. Mocanu - condamnat definitiv într-un dosar de tentativă la omor e fugit din țară # Profit.ro
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au încheiat verificarea manelistului Dani Mocanu, au declarat surse pentru Profit.ro. În urma verificărilor la mai multe societăți comerciale și persoane fizice, au fost stabilite obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei.
16:10
Bucureștiul confirmă statutul de lider al pieței imobiliare – investițiile accelerează în nordul Capitalei # Profit.ro
Bucureștiul se menține în fruntea pieței imobiliare naționale, atrăgând cel mai mare volum de tranzacții și consolidându-și poziția de pol principal al investițiilor din România.
16:00
Idee de reformă a accizelor la băuturi - Scade la spirtoase, dar la vin, unde acciza este foarte redusă, s-ar majora de 11 ori până în 2028. Guvernul ar câștiga câteva miliarde # Profit.ro
Acciza la băuturi spirtoase ar trebui să scadă cu 30%, la bere și vinuri spumoase să crească ușor, în timp ce la vin s-ar impune o majorare semnificativă, de la 10 lei pe hectolitru în acest an, la 27,7 lei pe hectolitru anul următor, ajungându-se chiar la 111,11 lei pe hectolitru în 2028, o creștere de peste 11 ori, prevede o propunere de reformă a accizelor la băuturi alcoolice transmisă Ministerului Finanțelor de către Spirits România, asociația patronală care reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România.
15:50
Bursa românească a depășit pragul unei capitalizări de 100 miliarde euro... cu ajutor de la Viena # Profit.ro
BVB a doborât o bornă a valorii agregate de piață, însă peste o treime din acest aport este reprezentată de acțiunile grupului bancar austriac Erste, listat secundar la București.
15:40
Circulația trenurilor care circulă între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar în 19 și 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord.
15:30
Câștigătorul ultimului premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat banii.
15:20
La BVB ajung instrumente financiare configurate la Zagreb. Oportunitatea momentului oferită de croați este... din România # Profit.ro
InterCapital, companie croată care este emitent constant de ETF-uri la cota bursei românești de un an și jumătate, aduce 2 fonduri de acest tip, din care unul pentru bursa de la Zagreb și unul care agregă titluri de stat românești denominate în euro, cu cel mai mare randament dintre emitenții suverani.
15:10
Anunț Bolojan - ”Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite și birocrație!” - Guvernul simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU pentru firme. Urmează avizele de mediu # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță că a finalizat proiectul de simplificare și debirocratizare a procedurilor de obținere a avizelor ISU. Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat și digitalizat, iar regulile vor fi clare, spune Bolojan, care promite că va urma simplificarea pentru avizele de mediu.
15:10
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim # Profit.ro
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), după ce a anulat două prevederi ale unei directive europene privind salariul minim, informează dpa
14:50
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE # Profit.ro
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă sunt încă multe de făcut, a declarat la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței 'Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova', potrivit portalului Deschide.md.
14:50
Americanii de la Titan Machinery pleacă din Germania. România conduce creșterea vânzărilor în Europa # Profit.ro
Grupul american Titan Machinery, printre cei mai mari distribuitori de utilaje pentru agricultură și construcții, cu operațiuni și în România, se retrage din Germania, din cauza rezultatelor slabe.
14:30
Bulgaria mai are rezerve de benzină doar pentru o lună, în condițiile în care se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA asupra companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din țară și cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare și conducte, a anunțat președintele agenției de rezerve de stat, Assen Asenov.
14:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air reacționează după un incident aviatic pe Aeroportul Băneasa.
14:20
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT (Leader),TEHNOSTRADE., SPEDITION UMB și Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț(Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.
14:10
Comisia Europeană a aprobat înregistrarea Cârnaților din topor din Vâlcea ca Denumire de Origine Protejată (DOP), recunoscând-le calitățile distinctive.
