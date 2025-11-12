La Iași, antreprenorii au aflat cum să facă față modificărilor fiscale și incertitudinii economice. „Când unii plâng, alții vând batiste”

11:20

Suntem prinși în planuri și treburi zilnice, fugind de la o nevoie la alta, fără să observăm că nu suntem cu nimic diferiți de omul care, acum mii de ani, alerga după hrană. Însă îl privim distant, cu superioritate, suntem mult peste el. Dar ne înșelăm. Noi credem că am inventat fericirea, dar, în realitate, am complicat-o. Și e foarte posibil să se transforme în coșmar.