Piața imobiliară din Iași are din nou puls: tranzacțiile cresc în octombrie după trei luni de scăderi consecutive
Ziarul de Iasi, 12 noiembrie 2025 04:20
După un sfârșit de vară marcat de scăderi abrupte, piața imobiliară din Iași pare să-și recapete ușor suflul. Datele oficiale pentru luna octombrie 2025 arată o creștere vizibilă a tranzacțiilor, atât în municipiu, cât și la nivelul întregului județ.
Acum 2 ore
04:20
Un șofer din Iași a reușit să demonstreze în fața instanței că radarul Poliției l-a înregistrat cu viteză dublă față de cât avea în realitate # Ziarul de Iasi
Un șofer a reușit să demonstreze că radarul Poliției a indicat orice în cazul lui, în afara vitezei corecte. Procesul-verbal întocmit de polițiști a fost astfel anulat. Pentru a-și recupera banii plătiți ca amendă, șoferul va trebui să urmeze o procedură distinctă, pe cale administrativă.
04:20
04:20
Bogdan Șaramet, după respingerea candidaturii la șefia Institutului „Socola”: „Se pare că există un interes real ca eu să nu particip” # Ziarul de Iasi
Fostul manager al Institutului de Psihiatrie „Socola" din Iași, Bogdan Șaramet, susține că a fost nedreptățit în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de manager al instituției. Acesta afirmă că a respectat toate condițiile impuse, inclusiv termenul de depunere a dosarului, însă comisia de concurs i-a respins candidatura pe motiv că ar fi fost depusă după ora limită.
04:20
Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente. „Act sexual neconsimțit (viol) petrecut în biroul cadrului didactic” # Ziarul de Iasi
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost destituit din funcția didactică și de cercetare, după ce Comisia de Etică a universității a constatat o serie de comportamente nepotrivite între profesor și o studentă, cea mai gravă acuzație fiind cea de viol.
Acum 4 ore
03:30
Trei eleve de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, transportate la spital după inhalarea unor vapori de la o țigară electronică defectă # Ziarul de Iasi
Trei eleve de clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Carol I" din Iași, cunoscut ca Liceul de Mecatronică și Automatizări, au fost preluate luni, 10 noiembrie, de ambulanță, după ce au inhalat vapori iritanți eliberați de o țigară electronică defectă. Incidentul s-a petrecut chiar în sala de clasă, imediat după terminarea pauzei.
03:30
La Iași, antreprenorii au aflat cum să facă față modificărilor fiscale și incertitudinii economice. „Când unii plâng, alții vând batiste” # Ziarul de Iasi
„România a fost considerată ani de zile un «paradis fiscal», cu impozite mici și reguli favorabile afacerilor" - este una dintre afirmațiile făcute ieri, la Iași, în cadrul evenimentului „Fiscalitate și conformitate într-o economie în schimbare", organizat de PwC România în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Iași. În 2025, însă, mediul fiscal s-a complicat, iar modificările frecvente ale Codului fiscal și deciziile neașteptate ale autorităților fac viața antreprenorilor mult mai dificilă, dându-le peste cap planificarea și strategia pe termen lung.
03:20
România, țara în care 125 de lei pe card înseamnă „sprijin” și 20.000 de lei pensie înseamnă „merit” # Ziarul de Iasi
Ajutoarele sociale s-au subțiat până la absurd, în timp ce pensiile speciale rămân intangibile. România sprijină vulnerabilii cu 125 de lei, dar răsplătește privilegiații cu mii de lei. Cât timp mai putem numi asta solidaritate?
03:20
Un polițist local a cărui mașină a fost avariată de un copac pe jumătate uscat a învins Primăria și așteaptă ca instituția să-i plătească despăgubiri. Concluzia judecătorilor # Ziarul de Iasi
Primăria așteaptă ca cetățenii să-i facă treaba. Municipalitatea a refuzat să plătească reparațiile unei mașini avariate de prăbușirea unui copac invocând, printre altele, faptul că nu ar fi primit nicio sesizare cu privire la starea arborelui pentru a da comandă să fie tăiat.
03:20
Cu 0 la „adevăr” și la golaveraj, Politehnica e la cinci puncte de obiectiv. Liga a II-a e întreruptă săptămâna aceasta # Ziarul de Iasi
Derulată de sâmbătă până marți seară, etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal s-a încheiat cu următoarele rezultate: ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași 4-0. CS Dinamo București – Metalul Buzău 0-2. ACSM Reșița – Concordia Chiajna 1-0. FC Bihor – CS Tunari 0-0. Sepsi Sfântu Gheorghe – CSM Slatina 3-2. CSC Șelimbăr – Gloria Bistrița 3-1. Olimpia Satu Mare – FC Bacău 0-1. CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț 1-1. AFC Câmpulung Muscel – Steaua București 0-1. Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 0-0. Chindia Târgoviște – CS Afumați 2-3.
03:20
Lidl a scăpat de o amendă pentru că își trata clienții cu ocaua mică, grație unui tertip avocățesc # Ziarul de Iasi
Lidl a scăpat de o amendă după ce a fost prins cu ocaua mică în magazinul de pe bulevardul Poitiers. Cel puțin una dintre neregulile identificate de inspectori era reală, dar ei nu aveau ce căuta acolo. Procesul-verbal contravențional a fost anulat.
Acum 8 ore
23:20
Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei, scrie news.ro.
Acum 12 ore
20:20
Compania Antibiotice SA a semnat pentru o finanțare de 374 milioane de lei în prezența ministrului Rogobete. Banii vor fi folosiți pentru un centru de cercetare-dezvoltare # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat în această seară la Iași la semnarea contractului de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA+ și producție de medicamente critice, un proiect strategic derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
19:20
Firmele lui Dorinel Umbrărescu contestă la CNIR contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni # Ziarul de Iasi
Contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8, între Târgu Neamț și Iași, a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Contestația a fost depusă de Asociația formată din firmele SA & PE Construct SRL (lider), Tehnostrade SRL, Spedition UMB și Euro-Asfalt, unde este implicat Dorinel Umbrărescu, supranumit regele asfaltului.
18:20
Cristiano Ronaldo a anunțat când se va retrage: „După 25 de ani, e aproape timpul să spun stop” # Ziarul de Iasi
Cristiano Ronaldo a clarificat, marţi, situaţia privind retragerea sa, afirmând că va agăţa ghetele în cui „în unul sau doi ani", după ce a anunţat public că se va retrage în curând, scrie news.ro.
18:20
FOTO/VIDEO Accident rutier în județul Iași, tată și fiică, răniți și transportați la spital # Ziarul de Iasi
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază între localitățile Erbiceni și Focuri unde o mașină s-a răsturnat. În autoturism se aflau un tată, alături de fiica lui.
17:20
„Dacă sunt sigur pe un meci, pariez casa mea și pe a dumneavoastră” – declarație șocantă în dosarul pariurilor de la Metaloglobus # Ziarul de Iasi
Fotbalul românesc este zguduit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus, nou-promovata care a pierdut aproape toate meciurile din acest sezon, scrie ziare.com.
Acum 24 ore
15:20
Facturi de 13.000 de lei pentru apa din propria fântână. Apavital acuză „consum clandestin”, localnicii sesizează OPC și apelează la avocați # Ziarul de Iasi
Localnicii din Borosoaia, comuna Plugari, au primit notificări de plată de la Apavital pentru apa folosită din fântânile proprii, cu sume care depășesc 10.000 de lei per gospodărie.
14:20
Profit.ro: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, interesați de achiziționarea magazinelor Carrefour din România # Ziarul de Iasi
Antreprenorii Dragoş şi Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția reţelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deţinător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro.
12:20
Tony, pe făraș după dezastrul de la Târgu Mureș. Antrenorul Politehnicii Iași ar putea fi „decapitat” joi # Ziarul de Iasi
Soarta antrenorului Politehnicii Iași, Anthony „Tony" Da Silva, se va decide joi, conform oficialilor grupării din Copou. În ziua amintită este prevăzută organizarea unei ședințe de analiză a comportării echipei în primele 13 etape ale sezonului. Conform multor surse, dacă nu apar elemente neprevăzute și, până atunci, Tony nu își va da demisia, portughezul, care este contestat virulent de fani, va fi demis.
12:20
Moarte pe șantierul Blu by Himson din Iași: muncitorul decedat ar fi fost adus pe șantier de un frate, fără știrea conducerii # Ziarul de Iasi
Firma MCP MAR, una dintre societățile contractate pe șantierul Blu by Himson, arată că muncitorul decedat nu era angajatul său și că prezența acestuia nu fusese autorizată.
11:20
Suntem prinși în planuri și treburi zilnice, fugind de la o nevoie la alta, fără să observăm că nu suntem cu nimic diferiți de omul care, acum mii de ani, alerga după hrană. Însă îl privim distant, cu superioritate, suntem mult peste el. Dar ne înșelăm. Noi credem că am inventat fericirea, dar, în realitate, am complicat-o. Și e foarte posibil să se transforme în coșmar.
10:20
Această „misteriozitate" a emoțiilor și impulsurilor a alimentat, de-a lungul istoriei, credințe și practici despre vrăjitorie, clarviziune și ocultism: oamenii au căutat explicații pentru forțele invizibile care trag un bărbat către o altă femeie în chestiuni ce țin de ocultă. „I-a făcut vrăji", auzim adeseori. Privind lucrurile dintr-o perspectivă psihologică modernă, „misterul" este, de fapt, combinația dintre atracția sexuală, chimia creierului și nevoile emoționale neexprimate.
09:20
VIDEO | Mașină răsturnată în această dimineață în sensul giratoriu din Podul de Piatră. În incident au fost implicate două autoturisme # Ziarul de Iasi
Un accident de cicrculație s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:47 în Podul de Piatră. În eveniment au fost implicate o dubă și un autoturism, acesta din urmă răsturnându-se în urma impactului.
Ieri
04:20
Cât vă mai bateți joc de ieșeni, cine rupe pisica în două la Poli? Tony și trupa lui au umplut Iașul de rușine # Ziarul de Iasi
ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași 4-0 (2-0), în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal.
04:20
Noi detalii despre concursurile de manageri pentru Opera Națională și Complexul Muzeal „Moldova” # Ziarul de Iasi
Opera Națională Română din Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova" sunt în plin proces de recrutare, după Ministerul Culturii a scos la concurs postul de manager al instituțiilor.
04:20
Cum să nu se ajungă la femicid? Judecătorii îi mângâie pe agresori cu pedepsele date! Un studiu de caz care arată gravitatea fenomenului din județul Iași # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni au avut nevoie de trei ani și două procese pentru a trimite în spatele gratiilor un bărbat care-și făcuse un obicei din agresarea propriei soții. Norocul femeii a fost că niciunul dintre episoadele violente nu a fost dus la extrem. Altfel, al doilea proces nu ar mai fi fost pentru încălcarea ordinului de protecție, ci pentru omor.
03:30
Repetenția în județul Iași: 1.000 de elevi din clasele primare, repetenți doar în ultimul an școlar. Ce se întâmplă la liceu și profesională # Ziarul de Iasi
Aproximativ 19 mii de elevi din județul Iași, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari. Cei mai mulți repetenți au fost înregistrați la învățământul gimnazial, fiind urmați de elevii din clasele primare, potrivit datelor oficiale prezentate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean", publicat pe site-ul instituției.
03:20
Luna conștientizării epilepsiei, marcată la Iași prin singurul spectacol din țară dedicat acestei afecțiuni # Ziarul de Iasi
Noiembrie, luna conștientizării epilepsiei, este marcată la Iași printr-un demers artistic unic în România. Teatrul „Luceafărul" readuce în fața publicului singurul spectacol din țară care abordează estetic și performativ această afecțiune – „Stai jos sau cazi", o producție care îmbină arta cu medicina și care invită la empatie, informare și înțelegere. O nouă reprezentație este programată joi, 13 noiembrie, de la ora 18.00.
03:20
Trafic de țigări cu trenul: un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași, dus în fața instanței din cauza câtorva pachete de tutun pe care nimeni nu le-a revendicat # Ziarul de Iasi
Un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași a ajuns acarul Păun pentru câteva pachete de țigări găsite într-o cușetă. Nimeni nu le-a revendicat, așa că măgăreața a căzut pe capul lui, ca responsabil. A avut noroc de o instanță în toane bune.
10 noiembrie 2025
23:30
Fotbal: Clubul Atletico Madrid a fost cumpărat de fondul american de investiții Apollo # Ziarul de Iasi
Fondul american de investiții Apollo Global Management, prin intermediul diviziei sale sportive Apollo Sports Capital, a devenit acționarul majoritar al clubului de fotbal Atletico Madrid, a anunțat luni gruparea spaniolă, a cărei conducere rămâne neschimbată, informează AFP, preluat de Agerpres.
22:30
„Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” – Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale # Ziarul de Iasi
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul, scrie news.ro.
22:30
Poli, covor de șters pe picioare pentru o echipă apărută în vară în Liga a II-a. Tony a ratat obiectivul. Va fi demis antrenorul ieșenilor? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a fost umilită în această seară, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal, gazdele impunându-se cu 4-0 (2-0). Astfel, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony" Da Silva, a ratat obiectivul stabilit de conducere, acumularea a zece puncte din partidele din ultimele patru runde, contra CS Dinamo București, CSM Reșița, FC Bihor și ASA.
21:30
VIDEO EXCLUSIV | Cum pierd pompierii ieșeni secunde prețioase înghesuiți în trafic. Blocaj total în Metalurgie, care poate duce la vieți pierdute # Ziarul de Iasi
Salvatorii ieșeni au mari probleme de fiecare dată când sunt nevoiți să intervină în caz
20:30
Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a stabilit un preț de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius Jr, care, după un început mai slab de sezon, se apropie de forma care l-a consacrat și pentru o perioadă de timp a reușit să găsească modalitatea optimă de a colabora cu colegul său de atac Kylian Mbappe, potrivit Yahoo! Sports, citat de Agerpres. Articolul Fotbal: Real Madrid a stabilit prețul lui Vinicius apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:30
LIVE TEXT: Politehnica Iași, meci important la Târgu Mureș. ASA majorează avantajul, 2-0 # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași joacă astăzi, de la ora 19:30, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Dacă va învinge o echipă, ASA, care anul trecut nu exista, Poli va ajunge la două puncte de promovare, obiectivul ferm al sezonului. Înainte de jocul de azi, ASA e pe locul VII al clasamentului, cu 23 de puncte, iar Politehnica se situează pe poziția a X-a, cu 21 de puncte. Articolul LIVE TEXT: Politehnica Iași, meci important la Târgu Mureș. ASA majorează avantajul, 2-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Startup-ul Digitail, fondat de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, atrage o nouă investiție de 23 de milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusă de fondul american Five Elms Capital # Ziarul de Iasi
Digitail, compania fondată de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, a anunțat o nouă rundă de finanțare de 23 de milioane de dolari, condusă de fondul american Five Elms Capital. Cu această investiție, suma totală atrasă de startup depășește 37 de milioane de dolari. Articolul Startup-ul Digitail, fondat de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, atrage o nouă investiție de 23 de milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusă de fondul american Five Elms Capital apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Trafic infernal pe bulevardul Poitiers: 40 de minute de la Siraj până la Poitiers Towers – FOTO # Ziarul de Iasi
Traversarea bulevardului Poitiers a devenit un coșmar pentru șoferii ieșeni. Dacă într-o zi normală drumul dintre podul CUG și podul Bucium se face în aproximativ cinci minute, în ultimele zile timpul de parcurgere a crescut chiar și de zece ori. Articolul Trafic infernal pe bulevardul Poitiers: 40 de minute de la Siraj până la Poitiers Towers – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
O adolescentă a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Accidentul grav a avut loc în Tomești – FOTO # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc în această după-amiază în comuna Tomești. O tânără a fost lovită de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni și târâtă câțiva metri pe carosabil. Articolul O adolescentă a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Accidentul grav a avut loc în Tomești – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Dacă la nivelul sportului Iașul e la pământ, pe mai toate direcțiile importante, există și excepții care duc numele orașului cu mândrie pe alte meridiane. Unul dintre acestea este cel al cunoscutului medic Bogdan Hanceariuc, șeful Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală a Spitatului „Dr. C. I Parhon” din Iași. Articolul Un cunoscut doctor ieșean va arbitra la un turneu final al Campionatului European apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Un ieșean care a parcat mașina pe trotuar, blocându-l complet, a reușit să scape de amenda dată de Poliția Locală. Cum a fost rețeta lui? # Ziarul de Iasi
Judecătorii îi obligă pe pietoni să meargă printre mașini. Un șofer care a parcat pe trotuar, blocându-l complet, a fost iertat de amenda primită, pentru că Primăria nu amenajează parcări. Articolul Un ieșean care a parcat mașina pe trotuar, blocându-l complet, a reușit să scape de amenda dată de Poliția Locală. Cum a fost rețeta lui? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Urcare de 246 de locuri pentru Carmen Andreea Herea # Ziarul de Iasi
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 39, pe care se afla şi săptămâna trecută. Carmen Andreea Herea a urcat 246 de locuri, potrivit News.ro. Articolul Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Urcare de 246 de locuri pentru Carmen Andreea Herea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
O sutime l-a băgat în belea: a virat pe linie continuă și s-a trezit cu dosar penal! # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 26 de ani din Iași s-a urcat băut la volan și a efectuat o manevră care i-a adus dosar penal. Pe 8 noiembrie a.c., acesta a fost oprit de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași, după ce a încălcat marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă dublă, efectuând un viraj la stânga spre Stradela Voinesti. Articolul O sutime l-a băgat în belea: a virat pe linie continuă și s-a trezit cu dosar penal! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Deseori trecând pe strada Lăpușneanu, îmi răsună și astăzi în urechi versurile pe care mi le-a rostit poetul la prima noastră întâlnire: „Pe o stradă de unde veneam prea târziu/ Tremurau felinare aburite de secoli/ Se năștea un pustiu pe-un morman de pustiu…” Articolul Umbra lui Dan Giosu la Corso apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Universitățile actuale sunt „conectate” la societate, docile față de statul finanțator, orientate spre „piața muncii” și „reziliente”, orice ar însemna asta. (...) Universitatea trebuie acum să „ajute” societatea, să o „apere” (în fața cui?) și astfel rămâne un instrument care îngână lumea, în loc să o transforme. Articolul Universitatea, tradiția și societatea (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Meci important pentru Politehnica Iași, azi, la Târgu Mureș, în Liga a II-a de fotbal # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași va juca astăzi, de la ora 19:30, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Meci important pentru Politehnica Iași, azi, la Târgu Mureș, în Liga a II-a de fotbal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Bogdan Șaramet a fost respins din cursa pentru șefia Institutului de Psihiatrie „Socola”. Nu și-a depus dosarul la timp # Ziarul de Iasi
În momentul de față, conform documentului publicat de Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, Ministerul Sănătății anunță că există doar doi candidați care s-au înscris pentru șefia instituției. Sursele „Ziarul de Iași” spun că unul dintre aceștia, Bogdan Șaramet, a fost respins fiindcă nu și-a depus dosarul la timp: a făcut-o cu câteva minute după ora limită. Celălalt candidat este actualul manager al instituției - Cristina Dobre. Articolul Bogdan Șaramet a fost respins din cursa pentru șefia Institutului de Psihiatrie „Socola”. Nu și-a depus dosarul la timp apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundașul echipei naţionale Virgil Ghiţă # Ziarul de Iasi
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundașul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia, scrie news.ro. Articolul Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundașul echipei naţionale Virgil Ghiţă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Superligii, scrie news.ro. Articolul Superliga: CFR Cluj a învins Unirea Slobozia, scor 1-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
SPORT Politehnica Iași e în coada țării la mai toate sporturile! Un nou start catastrofal pentru o echipă a Universității Tehnice # Ziarul de Iasi
Clubul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, a făcut la finalul săptămânii trecute primii pași în stagiunea 2025-2026 la baschet feminin, campionat în care evoluează în ultima divizie. Articolul SPORT Politehnica Iași e în coada țării la mai toate sporturile! Un nou start catastrofal pentru o echipă a Universității Tehnice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe zboruri care urmau să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul din Iași au fost fie anulate, fie devaiate spre alte aeroporturi. Articolul Aeroportul, blocat de ceață. Aterizări deviate, decolări întârziate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
