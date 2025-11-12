Un medicament aflat în teste a făcut ca celulele canceroase din tumorile pulmonare să se autodistrugă

11:00

În România, tinerii par să oscileze între radicalii de dreapta și cei de stânga, în vreme ce singurul segment de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc e cel al persoanelor de peste 60 de ani, care preferă PSD. Dacă duminică ar avea loc alegeri generale, tinerii între 18 și 29 de ani … The post Tinerii din România – radicali de dreapta sau de stânga? appeared first on spotmedia.ro.