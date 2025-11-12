Horoscop zilnic: 12 noiembrie
SportMedia, 12 noiembrie 2025 05:10
• • •
Acum o oră
05:10
05:10
Telescopul spațial James Webb (JWST) a descoperit o planetă cu atmosferă bogată în carbon care orbitează un pulsar, contrazicând modelele actuale despre formarea planetelor. Practic, e vorba despre o planetă care nu ar fi trebuit să existe. Cercetătorii au analizat o exoplanetă care orbitează un pulsar și au descoperit că atmosfera ei este alcătuită aproape …
05:10
Un medicament aflat în teste a făcut ca celulele canceroase din tumorile pulmonare să se autodistrugă # SportMedia
Un medicament experimental aflat în fază de cercetare a declanșat procesul de autodistrugere a celulelor canceroase din tumorile pulmonare, prin blocarea unei proteine care le permite acestora să supravieţuiască. Descoperirea, făcută de oamenii de știință de la NYU Langone Health, oferă o nouă direcţie de tratament pentru una dintre cele mai agresive forme de cancer. …
05:10
De ce jumătate din București încă n-are repartitoare. Și ce urmează, până la finalul anului # SportMedia
Deși montarea repartitoarelor de costuri pe calorifere este obligatorie încă din anul 2007, astăzi le au doar jumătate dintre bucureștenii ale căror locuințe sunt racordate la Termoenergetica. Președintele Ligii Habitat, Mihai Mereuță, a explicat pentru Spotmedia.ro că orice formă de contorizare a unui consum duce, automat, la reducerea acestuia. Și nu doar din rațiuni tehnice, …
05:10
De mult n-am mai asistat la o asemenea tulburare în societate ca după sosirea Oanei Gheorghiu, o figură emblematică a societății civile din România, la Palatul Victoria. Dacă exploda o bombă nu asistam la asemenea reacții politice, poziționări, conflicte și atacuri la persoană precum cele generate de intrarea fondatoarei organizației umanitare "Dăruiește Viața" în Guvern. …
Acum 6 ore
01:00
Președintele s-a întâlnit cu liderii coaliției pentru a găsi un numitor comun în privința pensiilor magistraților, într-o ecuație în care se pare că magistrații pun condițiile și politicienii sunt pe cale să le accepte. Autoritarismul Justiției depășește capacitatea democrației de a menține separația puterilor în stat? În interiorul coaliției doar PSD vrea negocieri cu magistrații, …
01:00
Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul activelor Lukoil. Nu vom cere amânarea sancțiunilor SUA # SportMedia
Guvernul se pregătește să preia activele Lukoil din România: rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de peste 300 de stații de carburanți. România nu va cere prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de SUA pentru aplicarea sancțiunilor împotriva companiei ruse Lukoil, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a precizat că țara noastră va …
01:00
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că Bucureștiul trebuie să colaboreze cu Ilfovul, dar fiecare să aibă autonomie. „Nimeni nu este Superman!", este de părere edilul Sectorului 4. Dacă va conduce Capitala, Băluță vrea să fie respectat referendumul lui Nicușor Dan. Băluță spune că nu trebuie să se unească Bucureștiul cu Ilfovul, dar …
Acum 8 ore
23:00
Mii de sârbi au ieșit în stradă la Belgrad, nemulțumiți de proiectul imobiliar al ginerelui lui Donald Trump (Video) # SportMedia
Mii de oameni au înconjurat, marţi, fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe, protestând faţă de legea recent adoptată de Parlament care accelerează transformarea acestuia într-un complex imobiliar de lux, proprietatea fiind concesionată unei companii de investiţii fondate de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner. Manifestaţia de marţi se adaugă unei serii de proteste …
23:00
Revolta publică după plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: Semnați scrisoarea „Magistrații nu sunt o categorie vulnerabilă!” # SportMedia
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată" a adunat peste 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, ONG-uri sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile …
23:00
Ciprian Ciucu susține că la nivelul opiniei publice se manifestă reținere pentru arderea gunoiului din cauza temerilor legate de poluarea aerului, așa că singura soluție rămasă pe masă este cea a depozitării acestuia. "De-a lungul timpului, din cauze care țin de management și din cauze care țin de evenimente istorice, Primăria Generală s-a derobat de …
23:00
Universitatea Craiova a numit, marți, noul antrenor al echipei. Printr-un comunicat oficial, Universitatea Craiova a anunțat numele antrenorului care îi ia locul lui Mirel Rădoi. Este vorba despre Filipe Coelho (44 de ani), un antrenor cu echipe portugheze în CV, fără performanțe. Noul tehnician al oltenilor a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo …
23:00
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a hotărât CJUE # SportMedia
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți că Uniunea Europeană și-a depășit competențele atunci când a impus reguli privind salariul minim. Instanța de la Luxemburg a anulat două prevederi din directiva europeană adoptată în 2022, stabilind că acestea interferau cu dreptul statelor membre de a-și fixa propriile politici salariale. Cea mai înaltă …
23:00
Comisia Europeană își face „celulă de informații” la Bruxelles. Ursula von der Leyen, acuzată că își face CIA # SportMedia
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, lucrează la un plan pentru crearea unui serviciu de informaţii, mai exact a unei noi structuri de coordonare a informațiilor la Bruxelles, care să faciliteze colectarea şi schimbul de informaţii între statele UE. Proiectul, aflat încă „într-un stadiu conceptual foarte timpuriu", reflectă dorința Comisiei de a-și consolida …
23:00
Decizie fără precedent: Marea Britanie a întrerupt schimbul de informații cu SUA și refuză să participe la „războiul drogurilor” început de Trump # SportMedia
Marea Britanie a întrerupt parțial schimbul de informații cu SUA privind traficul de droguri din Caraibe, pe fondul suspiciunilor că datele britanice ar fi fost folosite pentru atacuri letale neconforme cu dreptul internațional. Decizia, aflată pe surse de CNN, reprezintă o ruptură majoră între cei doi aliați tradiționali și parteneri strategici în materie de informații, …
Acum 12 ore
21:00
Câștigătorul marelui premiu la tragerea Loto 6/49, în valoare de peste 9,66 milioane de euro, și-a ridicat marţi premiul. Este vorba despre al doilea cel mai mare premiu din istoria instituției, potrivit unui comunicat al Loteriei Române. Norocosul este un inginer din Arad, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care se descrie drept o …
21:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia. Vineri, va fi grevă în sectorul transportului public local (Roma) şi al celui aerian (la nivel naţional), cu durata de 24 de ore. Ca urmare, sunt posibile perturbări ale circulaţiei mijloacelor de transport, precum şi întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. MAE recomandă …
21:00
Carmen Uscatu spune că numirea Oanei Gheorghiu în Guvern e o mare vulnerabilitate pentru „Dăruiește Viață”: Sponsorii ar putea să nu mai doneze. Reacția vicepremierului # SportMedia
Cofondatoarea „Dăruiește Viață", Carmen Uscatu, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este „o mare vulnerabilitate pentru asociație din cauza unei incompatibilităţi între rolul ei într-un ONG, versus rolul în Guvernul României". Ea precizează că Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociaţiei şi din cel de co-preşedinte al Consiliului Director …
21:00
O elevă de 17 ani de la un liceu de elită din Timișoara a murit după ce a mâncat fructele unei plante ornamentale. Poliția face anchetă # SportMedia
O elevă de 17 ani de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil" din Timișoara, considerat unul dintre liceele de elită din oraș, a murit la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu", după ce ar fi ingerat o substanță suspectă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Potrivit IPJ Timiș, medicii au anunțat …
21:00
Atac cu o ferocitate ieșită din comun în București: un bărbat a fost înjunghiat de 33 de ori pe stradă. Și trăiește # SportMedia
Un tânăr de 20 de ani din București a atacat pe stradă un bărbat de 68 de ani, căruia i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit. Victima a fost lovită în abdomen, torace, membre și cap, dar a scăpat cu viață, a informat marți Parchetul București. Procurorii precizează că atacul a fost caracterizat de o …
21:00
Cseke Attila anunță fum alb în coaliție pe reforma din administrație – câți bugetari dispar din schemă # SportMedia
Imediat ce a trecut congresul PSD, liderii coaliției de guvernare au convenit, marți, asupra reformei administrației locale și centrale. Primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile. Acordul prevede o economie bugetară de 1,7 miliarde de lei și o reducere de 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală, începând …
19:00
Avizele ISU și de mediu vor fi obținute mai ușor. Bolojan: Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ, privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care i le-au semnalat. Premierul spune că este doar prima etapă şi că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor …
19:00
Teatrul Dramaturgilor Români vă propune, în acest an, cu ocazia Zilei Dramaturgiei Românești, spectacolele Stop the tempo! de Gianina Cărbunariu, regia Mara Oprea, Anticlimax de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, și tripticul sorescian Setea muntelui de sare: Iona – coordonare scenică Victor Ioan Frunză, Paracliserul – regia Marcel Țop, Matca – regia Alexander Hausvater. În …
19:00
Roberto Mancini, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a acceptat oferta de a devenit noul antrenor al echipei qatariene Al Sadd, la doar un an după ce a părăsit echipa Arabiei Saudite, relatează presa din Italia, conform Football Italia. Relatări media din această săptămână susțin că Mancini a fost aproape de a …
19:00
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu – Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae – au fost condamnați la ani grei de pușcărie de către magistrații Tribunalului Alba. Sentința vine la doi ani și șase zile de la comiterea crimei, potrivit alba24.ro. Cosmin Zuleam, încă în libertate, a fost condamnat la 3 ani pentru furt …
19:00
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziției și principalul rival al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracțiuni, conform actului de acuzare publicat marți de parchet. Potrivit agenției oficiale de presă turce Anadolu, Imamoglu, arestat în martie pentru acuzații de corupție și considerat de justiție drept șeful unei organizații …
19:00
Asociația „În slujba muntelui", ONG dedicat întreținerii traseelor marcate și refugiilor montane din România, lansează programul „NOI, MONTANIARZII", o inițiativă de responsabilitate socială de masă, prin care turiștii și toți iubitorii muntelui au ocazia să contribuie împreună la refacerea infrastructurii de turism montan. După ce, în ultimii 4 ani, asociația a reabilitat cu ajutorul voluntarilor …
19:00
Astra Film Festival va duce la Chișinău, în această săptămână, pe lângă o selecție a unora dintre cele mai apreciate filme documentare ale momentului, peste 30 de evenimente cinematografice dedicate elevilor. Finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, și organizat de Astra Film/CNM Astra, festivalul Astra Film Chișinău a …
19:00
Momentul în care un avion militar turc de marfă se prăbușește la frontiera dintre Georgia și Azerbaidjan (Video) # SportMedia
O aeronavă militară turcă de marfă, de tip C-130, care zbura din Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbuşit marţi la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP. "Operaţiuni de căutare şi de salvare au fost lansate în coordonare cu autorităţile azere şi georgiene", anunţă într-un comunicat Ministerul turc al
17:00
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor # SportMedia
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 10 noiembrie a.c., Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită, eveniment care a reunit reprezentanți de vârf ai mediului de business, precum și al celui instituțional din ambele state, în vederea consolidării parteneriatului economic bilateral. Forumul de afaceri a beneficiat de prezența … The post CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Viața te pune deseori în fața unor situații în care ai nevoie de o sumă de bani rapidă: poate vrei să renovezi casa, să cumperi un electrocasnic nou, să pleci într-o vacanță sau să acoperi o urgență medicală. În astfel de momente, un credit de nevoi personale poate fi soluția care îți oferă libertatea de … The post Tot ce trebuie să știi înainte să aplici pentru un credit de nevoi personale appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Ce va face Ciprian Ciucu în primele 100 de zile de mandat dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei? (Video) # SportMedia
Candidatul PNL în alegerile pentru București susține că nu se va grăbi să lanseze proiecte mari, în cazul în care va câștiga, în perioada de debut a mandatului. Ciprian Ciucu spune că își propune să învețe cum funcționează instituția și să analizeze toate bugetele. “Întotdeauna primesc această întrebare: Care este lucrul concret sau programul? E … The post Ce va face Ciprian Ciucu în primele 100 de zile de mandat dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei? (Video) appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Mulți români evită să își instaleze aparate de aer condiționat de frică să nu răcească din cauza „curentului”. Mitul că aparatele de aer condiționat te îmbolnăvesc merită abordat cu atenție pentru că ascunde un sâmbure de adevăr. Aerul condiționat nu provoacă boli în sine, dar lipsa mentenanței poate genera unele probleme respiratorii. De unde vine … The post Mit sau realitate – te poți îmbolnăvi de la aerul condiționat? appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Testele psihologice reprezintă una dintre cele mai precise modalități prin care pot fi observate mecanismele interioare ale minții. Acestea sunt instrumente științifice construite de specialiști și validate prin cercetare, menite să aducă în lumină structura gândirii, echilibrul emoțional, modul de relaționare și felul în care o persoană se adaptează la viață. Află din rândurile următoare … The post Ce măsoară cu adevărat testele psihologice appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Kyiv Post: Administrația Trump face presiuni pentru a slăbi rezoluția Ucrainei la ONU despre ocupația rusă # SportMedia
Aliații occidentali avertizează că eforturile Casei Albe de a elimina referințele la „integritate teritorială” și „agresiune” vor submina consensul internațional. Aadministrația Trump face presiuni pentru eliminarea dintr-o rezoluție a formulării care afirmă integritatea teritorială a țării și condamnă ocuparea Crimeei și a altor regiuni de către Rusia, au declarat două surse de la ONU pentru … The post Kyiv Post: Administrația Trump face presiuni pentru a slăbi rezoluția Ucrainei la ONU despre ocupația rusă appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Expert: Daunele fumatului sunt uimitoare. De ce nu pune niciun guvern taxe mai mari pe tutun? # SportMedia
Cercetătorii care militează pentru combatarea fumatului au elaborat un indice care analizează industria tutunului și care, spun ei, arată modul în care companiile din acest sector reușesc să influențeze guvernele pentru a se asigura că taxele rămân mici. Pe fondul reducerii ajutorului internațional și al unei perspective economice globale sumbre, ministerele sănătății și grupurile societății … The post Expert: Daunele fumatului sunt uimitoare. De ce nu pune niciun guvern taxe mai mari pe tutun? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
15:00
Tenismanul italian Jannik Sinner, deținătorul trofeului, l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime cu 7-5, 6-1, luni, în primul său meci din Grupa Bjorn Borg, la Turneul Campionilor (ATP Finals), competiție care încheie sezonul în circuitul ATP. Confruntare a avut loc la nouă zile după ce Sinner l-a învins pe canadian (numărul opt mondial), cu 6-4, … The post Jannik Sinner, victorios în meciul său de debut la Turneul Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară, după ce a fost plasat sub control judiciar # SportMedia
Liberalul Mihai Barbu, cercetat de DNA sub control judiciar, a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, a anunţat ARF pe Facebook. ”Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al autorităţii, după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că acesta este … The post Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară, după ce a fost plasat sub control judiciar appeared first on spotmedia.ro.
15:00
FCSB are concurență pentru transferul pe care vrea să-l facă în 2026. Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, se află pe lista de transferuri a FCSB, dar este dorit și de alte echipe. Potrivit Digi Sport, pentru Ciubotaru există interes din Franța, Germania și Austria, iar scouterii vor veni să-l urmărească … The post FCSB are concurență pentru fundașul dorit: Vestea primită de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Cum economisești la cumpărăturile lunare: Carrefour oferă reduceri de până la 20% pentru peste 1.000 de produse # SportMedia
Ritmul fiecărei zile e mai ușor atunci când știi unde găsești tot ce ai nevoie. Prin programul Act for Good, disponibil în aplicația mobilă Carrefour, ai acces la reduceri între 10% și 20% pentru peste 1.000 de produse care fac parte din rutina ta zilnică – de la alimente la produse de igienă și curățenie. … The post Cum economisești la cumpărăturile lunare: Carrefour oferă reduceri de până la 20% pentru peste 1.000 de produse appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Ziua 1357 Atac masiv la Odesa. Rafinăria din Saratov, din nou în flăcări (Video). O zi de neuitat pentru oamenii din Herson # SportMedia
Ziua 1357 de război a debutat cu un atac aerian de proporții al Rusiei asupra regiunii Odesa care a provocat incendii și avarii ale infrastructurii energetice și feroviare. Orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk a fost bombardat cu sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad și artilerie, dar nu s-au înregistrat victime. Forțele rusești au lansat … The post Ziua 1357 Atac masiv la Odesa. Rafinăria din Saratov, din nou în flăcări (Video). O zi de neuitat pentru oamenii din Herson appeared first on spotmedia.ro.
15:00
AUR se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru alegerile parlamentare, reprezentând opțiunea a 44% dintre bărbați și 32% dintre femei, relevă rezultatele unui Barometru Informat.ro – INSCOP Research, dat marți publicității. Întrebate cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, femeile au răsăuns astfel: Foto: inscop.ro În … The post AUR și USR sunt susținute de bărbați, iar PSD și PNL de femei – sondaj INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Presa din Spania a intervenit în cazul lui Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano. Prestațiile excelente ale lui Rațiu din ultimul timp n-au trecut neobservate de jurnaliștii spanioli, în special cea din meciul cu Real Madrid (0-0, în La Liga). Jurnalistul Jonay Amaro consideră că Rațiu merită din plin mărirea … The post Presa din Spania intervine în cazul lui Andrei Rațiu appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona. Reprezentanţii companiei de handling RAS de pe aeroport au observat că a apărut o flacără sub cabina aeronavei, în momentul în care au cuplat grupul de alimentare electrică … The post Incident pe aeroportul Băneasa. Flăcări sub o aeronavă Wizz Air appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Victor Pițurcă, fost antrenor al lui Mirel Rădoi la Steaua și la echipa națională, îi transmite un mesaj direct acestuia. Pițurcă a fost întrebat despre plecarea lui Rădoi de la Universitatea Craiova, anunțată oficial luni, 10 noiembrie, iar fostul selecționer nu s-a ferit de cuvinte. Reputatul antrenor a spus că Rădoi are o problemă. Nu … The post Victor Pițurcă îi transmite un mesaj direct lui Mirel Rădoi appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Rusia susține că a dejucat un complot de deturnare a unui MiG-31 care urma să fie doborât în România # SportMedia
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care au încercat să racoleze piloți ruși pentru a deturna un MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal. Avionul de vânătoare urma să fie direcționat către baza aeriană NATO de la Mihail Kogălniceanu pentru a declanșa … The post Rusia susține că a dejucat un complot de deturnare a unui MiG-31 care urma să fie doborât în România appeared first on spotmedia.ro.
13:00
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților # SportMedia
Tinerii din România schimbă regulile jocului pe piața muncii. Economistul Lucian Fanea a explicat cum generația Z prioritizează flexibilitatea și timpul liber, renunțând la stabilitatea căutată de generațiile anterioare. Tinerii din România fac schimbări semnificative în raport cu piața muncii, punând un accent mult mai mare pe flexibilitate și timpul liber decât pe siguranța … The post De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților appeared first on spotmedia.ro.
11:00
În România, tinerii par să oscileze între radicalii de dreapta și cei de stânga, în vreme ce singurul segment de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc e cel al persoanelor de peste 60 de ani, care preferă PSD. Dacă duminică ar avea loc alegeri generale, tinerii între 18 și 29 de ani … The post Tinerii din România – radicali de dreapta sau de stânga? appeared first on spotmedia.ro.
11:00
O dronă rusească a căzut în județul Tulcea. Armata Română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii # SportMedia
O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în zona Grindu din județul Tulcea, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare … The post O dronă rusească a căzut în județul Tulcea. Armata Română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Proprietarii Dedeman, antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Sunt 458 de magazine pe care Carrefour le operează în România și care au generat venituri de aproape 2,3 miliarde de euro în primele nouă luni din acest an. Presa franceză a … The post Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România appeared first on spotmedia.ro.
