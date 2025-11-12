Adevăratul motiv pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în mai puțin de o săptămână. Ce ar fi omis să spună public polițiștii italieni
Gândul, 12 noiembrie 2025 05:10
Dani Mocanu a fost prins în mai puțin de o săptămână de la momentul în care a fost dat în urmărire însă condițiile în care celebrul manelist a fost capturat împreună cu fratele său de către autoritățile italiene nu au fost făcute publice. În realitate, cântărețul a fugar ar fi fost găsit chiar acasă la […]
• • •
Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică” # Gândul
Artistul Tudor Chirilă, un cunoscut susținător al asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat, după mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului, cu privire la „incompatibilitatea de roluri” în care se află fosta colaboratoare și actual vicepremier, Oana Gheorghiu. Tudor Chirilă, un artist foarte vocal și în sfera activismului, și-a exprimat de-a lungul timpului aprecierea […]
Dominic Fritz, serie de gafe la TV. Se contrazice în declarații și se bâlbâie încurcat.Legea pensiilor magistraților, o necunoscută pentru liderul USR # Gândul
Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit la Digi 24 despre legea pensiilor magistraților, un subiect, care a generat o serie de tensiuni în coaliție. Întrebat despre întâlnirea convocată de Nicușor Dan la Cotroceni, miercuri 12 noiembrie, cu liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților pe tema pensiilor speciale, Fritz a avut mai multe ezitări și s-a încurcat […]
Se apropie momentul izbucnirii unui nou război. Cel mai avansat portavion al SUA a ajuns lângă America de Sud # Gândul
Portavionul USS Gerald R. Ford s-a alăturat prezenței militare considerabile din Marea Caraibilor, sugerând că administrația Trump intenționează să declanșeze un război pe continentul sud-american. Portavionul USS Gerald R. Ford de ultimă generație este cel mai mare din lume și se află în fruntea grupului de atac alcătuit din distrugătoare și alte zeci de nave […]
Complot universal. Creștinilor li s-au furat 300 de ani din calendar. De Revelion, vom trece în anul 1726 # Gândul
O teorie aiuristică susține că, de fapt, nu trăim în anul 2025, ci în anul 1726, ceea ce ar schimba complet cronologia creștină a omenirii, lucru fără importață. Chiar dacă majoritatea oamenilor sunt de acord asupra faptului că ne aflăm în secolul XXI, așa cum arată calendarele după Isus, există o ipoteză numită „teoria timpului […]
Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA. Londra consideră „ilegale” acțiunile lui Trump din Caraibe # Gândul
Autoritățile britanice au suspendat transferul de informații către Statele Unite despre navele suspecte din Caraibe, a relatat CNN, citând surse. Potrivit acestora, Londra nu dorește să fie implicată în acțiunile personalului militar american din largul coastei Venezuelei și consideră ilegale atacurile asupra acestor nave. Regatul Unit, care controlează cinci teritorii de peste mări din Caraibe, […]
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile” # Gândul
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, reacționat la dezbaterea din spațiul public, referitor la pensiile speciale ale magistraților și a subliniat că independența justiției nu are legătură cu nivelul salariilor sau pensiilor, ci cu „dimensiunea morală și etică” a fiecărui magistrat. Mai mult, fostul ministru i-a îndemnat pe magistrați să demisioneze, dacă nu mai sunt […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Invitatul zilei este prof. univ. dr Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Irakienii au votat la alegerile parlamentare de marți, 11 noiembrie 2025. Mohammed Shia al-Sudani speră să fie reales pentru al doilea mandat de prim-ministru. Tinerii votanți însă nu-l mai vor, văzându-l cape un instrument pentru partidele de elită care împart bogățiile petroliere ale Irakului. Irakul trece prin cel de-al șaselea scrutin parlamentar de la invazia […]
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți # Gândul
Astronomii avertizează că o furtună solară puternică va lovi Pământul marți, ca urmare a mai multor erupții solare și ejecții de masă coronală (CME) provenite de pe Soare. Fenomenul a fost descris drept un „tsunami solar”, iar una dintre erupții este considerată cea mai puternică din actualul ciclu solar, cu posibile efecte majore asupra sateliților, comunicațiilor […]
Cazierul judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru permisul de conducere. Procedura urmează să fie simplificată, pentru a reduce timpul de procesare. Veste bună pentru cei care vor să obțină permisul de conducere: nu mai este nevoie de cazierul judiciar în dosarul de înscriere. Potrivit unui anunț al Direcției Generale Permise de Conducere și […]
Daniel Băluță, detalii despre cursa pentru Capitală: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 1, că, în campania electorala, se va focusa pe proiectele și rezultatele sale, în funcția de primar al sectorului 4, ci nu pe atacuri la adresa adversarilor. Daniel Băluță a menționat că își propune o campanie pozitivă, în care va prezenta […]
România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat seară la sancțiunile impuse de SUA rafinăriei rusești Lukoil și a precizat că România va aplica măsurile stabilite la nivel internațional și nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile de la Washington. Oficialul a precizat că România trebuie să preia controlul gigantului rusesc pentru a […]
Ce semnificație are ziua de 11.11 în numerologie. „Numărul îngerilor”, mesajul ascuns în portalul energetic # Gândul
Pasionații de numerologie, dar și cei care cred în puterea simbolurilor și a energiilor, folosesc ziua de 11 noiembrie drept un moment unic de aliniere cosmică, în care vibrațiile numerice ating un nivel înalt de intensitate și deschid portalul energetic sau spiritual. Mulți oameni caută semne care să le ofere încredere, speranță și claritate în […]
CTP dă de pâmânt cu Oana Gheorghiu: „Prin salariul de 5.000 de euro pe care vi l-ați dat singură, ați luat de la gura copiilor bolnavi de cancer # Gândul
Cristian Tudor Popescu a criticat la Europa FM afirmațiile Oanei Gheorghiu, referitor la pensia magistraților, și comparat argumentele acesteia cu discursul liderului AUR, George Simion. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat virulent la argumentele vicepremierului Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților, pe care le-a catalogat drept „absurde”. Acesta a menționat salariul de 5.000 de euro al […]
Un chiriaș din Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce nu și-a plătit chiria pentru o singură lună, iar cazul său a devenit un avertisment pentru toți cei care întârzie cu plata. Proprietara locuinței a apelat la judecători, care i-au dat câștig de cauză și au decis ca bărbatul să achite integral datoriile restante, publică […]
Regimul Maduro se pregătește de război cu SUA. În Venezuela au început să fie distribuite arme rusești vechi civililor pentru pregătirea unui posibil război de gherilă împotriva SUA. Autoritățile formează detașamente de autoapărare în caz de invazie americană. Totuși, armamentul nu este suficient nici măcar pentru armată — majoritatea constă în mitraliere învechite, tancuri și […]
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta rămâne pe agenda zilei, spune Viktor Orban # Gândul
Există încă o șansă ca Rusia și Statele Unite să ajungă la un acord privind Ucraina și, prin urmare, o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump. Viktor Orban a declarat luni, într-un interviu pentru postul de televiziune maghiar ATV că Summit-ul de la Budapesta rămâne pe agenda zilei. Viktor Orban a spus că întâlnirea […]
Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan: „Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm” # Gândul
Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, revine cu o postare în care afirmă că este presată să nu mai vorbească în public, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan, Oana Gheorghiu. „Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând […]
STUDIU: 3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri Izolarea afectează sute de mii de vârstnici (P) # Gândul
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România. Studiul, desfășurat în august 2025 pe un eșantion reprezentativ de persoane, peste 65 de ani, din […]
Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă ca desert sănătos de toamnă dovleacul copt. Bogat în gust și sărac în calorii, el este ideal atât pentru persoanele care vor să își mențină silueta, cât și pentru cele cu diabet. În plin sezon al toamnei, dovleacul rămâne unul dintre alimentele preferate ale românilor, iar medicul nutriționist Mihaela Bilic […]
Godină rupe rândurile: „Când am donat 10.000 de euro către Dăruiește Viață, pentru copilași bolnavi, am achitat trei salarii pentru doamna Gheorghiu” # Gândul
Polițistul Marian Godină și-a manifestat indignarea cu privire la declarațiile vicepremierului Oanei Gheorghiu, referitor la pensiile magistraților. Godină a clasificat afirmațiile lui Godină drept „populiste”. Polițistul a menționat strângerea de fonduri pe care a organizat-o în 2020 și a precizat că suma de 10.000 de euro, rezultată din donații, a fost folosită pentru plata a […]
Dacă în arest era terorizat, în libertate este aplaudat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă # Gândul
La doar o zi de la eliberarea din arest, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost aplaudat într-un restaurant parizian atât de clienți, cât și de trecători când a părăsit localul. În cele 20 de zile petrecute în detenție, Sarkozy a fost asaltat de fani cu donații în bani, scrisori și cadouri. La scurt […]
Formula care se face în șase pași și cu care un matematician român a câștigat de 14 ori la loterie # Gândul
Un matematician român a creat o formulă pentru a câștiga de 14 ori la loterie. Metodele lui au determinat autoritățile din mai multe țări să facă și mai aspre regulile jocurilor de noroc. La acel moment, totul era legal. Matematicianul român care a câștigat la Loto în România, Australia și SUA Loteria Română a anunțat, […]
Satul din România care are doar 14 locuitori, drumuri din pământ, dar pistă de biciclete asfaltată # Gândul
Satul Vadu Dobrii, care intră în componența comunei Bunila din județul Hunedoara, are o pistă modernă pentru biciclete, cu o lungime de 2,4 kilometri și asfalt impecabil. Inițiativa este una demnă de lăudat, însă puțin ciudată, având în vedere că satul Vadu Dobrii – situat la 60 de kilometri de Hunedoara, în munții Poiana Ruscă […]
Daniel Băluță promite o campanie electorală pe proiecte. Candidatul PSD: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană” # Gândul
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat marți, la Antena 1, că nu își va construi campania pe atacuri la adresa contracandidaților, ci pe proiectele și rezultatele sale ca primar al Sectorului 4, preia Mediafax. Băluță, a afirmat că își propune o campanie pozitivă, bazată pe fapte și planuri concrete pentru București. „Principalul […]
Ancuța Cîrcu, prima creatoare de bombe cosmetice. A fost solicitată intervenția Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase # Gândul
Ancuța Cîrcu, la doar 42 de ani, din Bistrița, a fabricat prima bombă cosmetică cu mercur. Diva locală a cumpărat creme care conțin clorură de mercur amoniacală din mai multe farmacii, le-a recondiționat și le-a vândut sub sigla proprie, fără să aibă dreptul să desfășoare operațiuni cu produse farmaceutice, O clientă care a cumpărat și […]
Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine # Gândul
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman și unii dintre cei mai mari antreprenori din România, se află pe lista investitorilor care au depus oferte pentru a cumpăra magazinele lanțului Carrefour, care ar pleca din România, potrivit Profit.ro. Oferte au venit și din partea Zabka, deținătorul brandului Froo în România și grupul francez Auchan. După […]
Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, rușii avansează. Zelenski confirmă: „situația este dificilă” # Gândul
Presa ucraineană relatează că frontul pe direcția Zaporojie se prăbușește. Trupele ucrainene s-au retras complet din satele Uspenivka și Novomykolaivka din districtul Polohy, de pe poziții în apropierea a cinci așezări din regiunea Zaporojie. Administrația Trump a anunțat că sistează furnizarea ajutoarelor financiare și livrarea de armament către Kiev, chiar și prin intermediari NATO. Președintele […]
Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie # Gândul
Mai multe guverne din Europa și Orientul Mijlociu se grăbesc să rezolve problema operațiunilor Lukoil după ce Statele Unite a sancționat compania petrolieră rusească și, ulterior, a dat un aviz negativ pentru achiziția activelor de către compania Gunvor Group. A doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia controlează un vast imperiu care include câmpuri […]
CRONICA unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan. Carmen Uscatu: „Așteptarea oamenilor era să facem un Spital. Nu un Guvern”/”I-am propus rolul de președinte onorific” # Gândul
Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier, a stârnit multe discuții și controverse în spațiul public. În valul de reacții pro și contra din spațiul public, mulți au așteptat să vadă ce va spune Carmen Uscatu, una dintre co-fondatoarele de la Dăruiește Viață și prietena Oanei Gheorghiu. Deși tăcerea lui […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Invitatul zilei este Gheorghe Nețoiu, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Primăria București împrumută 100 de milioane de lei ca să aibă bani de facturi pentru căldură # Gândul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că Primăria Municipiului Bucureşti urmează să împrumute 100 de milioane de lei prin Trezorerie pentru a achita facturi restante la termoficare. Consiliul General al Municipiului București urmează să fie convocat miercuri sau joi pentru aprobarea proiectului. Stelian Bujduveanu spune că şedinţa CGMB se va întruni după ce Ministerul […]
Scandalul de corupție de extinde în Ucraina: este invocat numele lui Zelenski și al vicepremierul „Che Guevara”. Milioane de dolari mită, suspecții voiau să-și ridice case în Elveția # Gândul
Sub titlul „consecințele anchetei NABU privind delapidarea fondurilor energetice pentru Zelenski”, presa ucraineană dezvăluie pe larg mecanica unei uriașe lupte pentru putere în interiorul regimului de la Kiev. Jurnaliștii publicației Strana susțin că structurile anticorupție ucrainene, foste afiliate ale Partidului Democrat din SUA, ar fi intrat mai nou sub influența Bruxelles-ului. Liderii de la Bruxelles, […]
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați” # Gândul
Un șofer de taxi din Franța susține că fostul ministru britanic al Afacerilor Externe, David Lammy, nu a achitat o cursă în valoare de 1550 de euro, din aprilie anul. Bărbatul este însă acuzat că a furat bagajele fostului ministru și al soției sale. Acum, șoferul face apel la Regele Charles al III-lea, pe care […]
În 2013-2014, societatea civilă din România a avut două preocupări importante: să oprească proiectul exploatării miniere de la Roșia Montană și să împiedice începerea exploatării gazelor de șist. Ambele preocupări s-au concretizat în ample manifestații de stradă, marșuri, defilări de mii de oameni în București, baraje umane la Pungești etc. Printre cei extrem de implicați […]
Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit că își dorește foarte mult o vacanță mai lungă, în care să nu facă absolut nimic. Pavel Bartoș a avut un an încărcat, motiv pentru care își dorește o vacanță mai mare, de câteva săptămâni, după cum a declarat acesta pentru click.ro. ”În primul rând, […]
Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă # Gândul
În contextul în care Legea nr. 360/2023 a adus modificări importante la sistemul public de pensii, care au intrat în vigoare din 1 septembrie 2024, calculul pensiei în România în 2025 devine un subiect vital pentru cei care ies la pensie sau vor să își planifice viitorul. Datele furnizate de Casa Națională de Pensii Publice […]
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029 # Gândul
Belgia are un nou partid naționalist și europsceptic de dreapta după Vlaams Belang (Blocul Flamand). „TRUMP” este denumirea noului partid. Nu este partidul președintelui american Donald Trump, ci un acronim: T = Tous R= Reunis pour U= l’Union M= des Mouvements P = Populistes Ce înseamnă „TRUMP”? „Tous Reunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Cu […]
Zodia care se va îmbogăți pe final de an 2025, potrivit Neti Sandu: „Există promisiuni de bani” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu au pregătit horoscopul pentru perioada 222 octombrie – 22 noiembre 2025, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această lună, conform ProTV. Zodia Scorpion începe pe 23 octombrie și se încheie pe 22 noiembrie. Ne bucurăm că Soarele este în Scorpion, Mercur este și […]
Labubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține # Gândul
Pentru cei mai înrăiți fani Starbucks, un latte de 7 dolari a devenit o plăcere vinovată mai puțin relevantă. Acum, adevărata extravaganță vine sub forma unui ursuleț de pluș. Paharul de sticlă – Glass Bearista Cold Cup – s-a epuizat în câteva ore și a declanșat isterie online demnă de o colecție rară. Paharul a […]
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,5 miliarde lei – SURSE # Gândul
O altă ședință a Coaliției, mai multe certuri la Guvern, dar, de data asta, cu un mic avans. În urma discuțiilor din coaliție, s-a conturat o formulă de compromis care stabilește o reducere de 30% a numărului total de posturi din administrația publică, cu un plafon de maximum 20% posturi efectiv ocupate, ceea ce echivalează […]
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ilegal ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară # Gândul
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, a comentat pe marginea situației bizare a primarului Timișoarei. Deși se luptă din răsputeri să obțină cetățenia română și încă nu a reușit să o obțină, Dominic Fritz are acces la informații clasificate, lucru considerat deopotrivă […]
Brașovul a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă care se apropie cu pași repezi. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România va fi instalat în seara aceasta în Piața Sfatului, locul emblematic al orașului, astfel se va marca începutul pregătirilor pentru Târgul de Crăciun 2025. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din […]
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă # Gândul
Cum poate mutarea unui singur chibrit să restabilească 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție. Testul propus nu este neapărat simplu, iar puțini sunt cei care reușesc să identifice răspunsul corect într-un relativ scurt. Numai geniile pot să ofere răspunsul în numai câteva secunde. […]
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii # Gândul
Brazilia a început să reducă importurile achizițiile de motorină din Rusia, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii. Deși țara de pe continentul sud-american este unul dintre primii 10 cei mai mari producători de petrol din lume, importă o treime din motorina necesară, din cauza lipsei capacităților de rafinare. În 2024, Brazilia era […]
