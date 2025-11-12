Lumina fără Sfârșit și aruncătoarele de flăcări de peste 300.000 € pentru Revelionul domnului Negoiță, mutat în Piața Alba Iulia din Hala Laminor

14:10

„Grijă la trafic”, se anunță șoferii între ei. Pe rețelele sociale circulă un mesaj fals: conducătorii auto sunt anunțați, nu știm de cine, că au fost puse în funcțiune camerele radar din București, de pe […] Articolul FOTO | „Atenție, s-a dat drumul la camere pe Iuliu Maniu, pe Magheru, pe DN1…” Mesajul pe care mulți bucureșteni îl tot trimit panicați, de la unii la alții, pe Whatsapp apare prima dată în B365.