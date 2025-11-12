Lumina fără Sfârșit și aruncătoarele de flăcări de peste 300.000 € pentru Revelionul domnului Negoiță, mutat în Piața Alba Iulia din Hala Laminor
B365.ro, 12 noiembrie 2025 05:10
Bună dimineața, dragi cititori, sper că sunteți bine, cu salariul luat, cu liniște în suflet, și sper că ați văzut că Primăria Sectorului 3 va organiza anul acesta Târgul de Crăciun, cu tot cu petrecerea […]
• • •
Acum o oră
05:10
Acum 12 ore
19:40
Încă un pas pentru extinderea tramvaiului 41 pe Prelungirea Ghencea. PMB cere Guvernului terenul necesar pentru construcția liniei, care va dura 2 ani # B365.ro
Primăria Municipiului București și CGMB mai fac un pas pentru extinderea liniei de tramvai 41 pe Prelungirea Ghencea. Azi, consilierii au votat un proiect de hotărâre prin care Guvernului i se cere terenul necesar pentru […]
19:30
Un copac a căzut pe Șoseaua Colentina, traficul e dat peste cap. STB: Troleibuzele liniei 66 sunt deviate la Baicului # B365.ro
Un copac a căzut, în această seară, pe Șoseaua Colentina, iar traficul este dat peste cap. Linia 66 este blocată în stația Ziduri Moși. Copac căzut pe Șoseaua Colentina Societatea de Transport București informează, la […]
19:30
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroport Otopeni, modificată temporar, între 19-20 noiembrie. CFR: Se verifică șinele în stația București Nord # B365.ro
De miercuri, 19 noiembrie, până pe 20 noiembrie, circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar. Această măsură este luată pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în […]
18:50
Scenarii extreme pentru Târgul „Lumina fără Sfârșit” a lui Negoiță, din Piața Alba Iulia. A: Se desființează parcarea din rond. B: Se parchează printre reni # B365.ro
Târgul de Crăciun, care include și petrecerea de Revelion, pe care Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță vrea să dea aproape 500.000 de euro, ridică câteva semne de întrebare în privința organizării. Ce se […]
18:30
Un nou târg de adopții ASPA va avea loc la Animax Vulcan, în acest weekend. 15 prieteni pufoși visează la un loc pe care să îl numească acasă # B365.ro
Weekendul acesta soarta a 15 cățeluși de la ASPA poate fi schimbată. Sâmbătă, 15 noiembrie, va avea loc încă un târg de adopții. Acesta se va ține la Animax Vulcan în interval 10:00–16:00. Un nou […]
17:30
Primăria Capitalei împrumută, prin Trezorerie, 100 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru plata unor facturi restante la termoficare # B365.ro
Primăria Capitalei va împrumuta 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru facturile restante la termoficare. Anunțul a fost făcut de Stelian Bujduveanu în cadrul ședinței CGMB. Împrumut de 100 de de lei pentru a […]
Acum 24 ore
16:30
Stație nouă pe Bulevardul Magheru din București. Autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119 vor opri acolo de miercuri, 12 noiembrie # B365.ro
Societatea de Transport București a anunțat bucureștenii care folosesc transportul în comun că autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119 vor opri și în noua stație George Enescu începând de miercuri 12 noiembrie. Aceasta este […]
15:30
VIDEO | 853 de noi locuri de parcare în S1, până la sfârșitul lunii, promite PS1. Lista străzilor pe care vor fi amenajate # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a informat bucureștenii că vor fi amenajate noi locuri de parcare până la sfârșitul lunii noiembrie. Sunt vizate străzile Plutașilor, Prometeu, Golovița, Bauxitei, Mihai Viteazul, Petru și Pavel și Ștefan Magheri. Șoferi […]
15:20
Număr tot mai mare de produse Knorr și Delikat retrase din supermarketuri din București și țară. Ce a mai intrat pe lista de contaminări cu particule de metal și cauciuc # B365.ro
După ce Auchan a rechemat de la clienți Delikat Borș Legume și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței, și Selgros retrage de pe rafturi aceleași produs, dar și un alt produs: Knorr Pungă Magică […]
15:20
Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului, nu mai este arestat la domiciliu. Ce spun rezultatele expertizei medico-legale în cazul tânărului care a fost implicat în accidentul din Primăverii # B365.ro
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, nu mai este arestat la domiciliu. Au ieșit rezultatele expertizei medico-legale, astfel că magistrații Judecătoriei 1 au decis să nu mai prelungească arestul la domiciliu. Cu toate acestea, tânărul […]
14:30
FOTO | Cum m-am întâlnit cu Ciprian Ciucu la metrou, în chip de „fluturaș”. Zâmbea de pe o foaie lucitoare, care conține și dicționarul său pentru „Bucureștiul pus la punct” # B365.ro
Lupta pentru „tronul" Primăriei Capitalei e strânsă. Avem în jur de 12 candidați, iar până acum trei tot se rostogolesc în topul preferaților. Îi avem chiar pe cei trei care au susținerea partidelor PSD, PNL […]
14:30
VIDEO | Daniel Băluță, în turneu electoral cu mașinuța de curățat gheața de pe Berceni Arena. Promite că, dacă va fi primar general, astfel de investiții vor umple Bucureștiul # B365.ro
Candidații la Primăria Capitalei încearcă pe cât posibil să iasă în evidență pe rețelele de socializare: cu discursuri convingătoare de „eu sunt cel care va salva Bucureștiul", cu atacuri la contracandidați sau cocoțându-se pe diferite […]
14:10
VIDEO | Dl. Negoiță, lecție despre digitalizare la PS3 și un pic de paradox. „Pe partea de corespondență, descurajăm maxim e-mailul, e neperformant” # B365.ro
Robert Negoiță a ieșit din biroul său din Primăria Sectorului 3, a mers în zona în care stau cetățenii și a ținut o scurtă lecție despre digitalizare. Edilul îi anunță pe bucureșteni că vor avea […]
14:00
Îngrozitoare violență în stradă, în București. Un tânăr a înjunghiat un bunic de 33 de ori, aparent fără niciun motiv. După atac, agresorul s-a dus acasă # B365.ro
Un tânăr de 20 de ani a înjughiat un bărbat de 68 de ani. Agresorul l-a urmărit pe stradă, apoi l-a atacat. Polițiștii l-au reținut pe băiat, victima este la spital. După ce l-a atacat, […]
13:20
Protest anti-femicid, în această seară, în Piața Victoriei. Parlamentarilor li se cere să adopte de urgență legea de prevenire a violenței asupra femeilor # B365.ro
„Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puțin". Acesta este mesajul protestului care va avea loc astăzi în Piața Victoriei, după ce un bărbat a ucis o femeie care îți ținea în brațe copilul, ignorând ordinele […]
12:50
FOTO | Olimpiada trotuarelor mici din București, acum unul miniscul, plin de pavele și sfârșit brusc. „Probabil se va monta, în continuare, o scară rulantă” # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, un trotuar a uimit bucureștenii. Nu este vorba că este prea îngust sau prea lat, sau că pavelele sunt puse anapoda sau nu. Este vorba pur și simplu despre modul […]
12:50
VIDEO | Stadiul lucrărilor la Magistrala M6 – Metroul de la Gara de Nord la Otopeni. Metrorex anunță progrese semnificative pe ambele secțiuni # B365.ro
Metrorex a publicat jurnalul de șantier despre lucrările de la viitoarea Magistrală de metrou M6. Compania de transport anunță că s-au făcut progrese semnificative pe ambele secțiuni ale rutei. Ruta va conecta aeroporturile din București […]
12:30
Xiaomi își deschide, la București, în ParkLake, primul său magazin din România. Inaugurarea va fi pe 22 noiembrie # B365.ro
Xiaomi își inaugurează primul magazin din România, în centrul comercial ParkLake din București. Magazinul va aduce publicului cele mai recente smatphon-uri, accesorii și device-uri inteligente din portofoliul Xiaomi. Primul magazin Xiaomi se deschide în ParkLake […]
11:50
VIDEO | Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruiește Viață”: Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului, sponsorii ne pun întrebări, unii donatori pleacă, alții rămân # B365.ro
Au fost extraordinar de multe și aprinse discuții, după ce Oana Gheorghiu, co-fondator al Asociației „Dăruiește Viață" (alături de Carmen Uscatu), a fost numită vicepremier. Pe de-o parte, au fost cei mai aprigi susținătorii Oanei […]
11:40
Candidaturile la funcția de primar general al Capitalei se depun de mâine. Unii încă mai strâng semnături, să intre în cursa din 7 decembrie # B365.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale de la PMB începe mâine. Bucureștenii vor alege pe 7 decembrie un nou Primar General al Capitalei. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie Mâine va începe […]
11:20
Scrisoarea unor bucureșteni din Ferentari către STB și PMB. „Semnalăm problemele majore privind funcționarea liniilor de autobuz 117 și 227” # B365.ro
Mai mulți bucureșteni care locuiesc în zona Confort Urban din Sectorul 5 trag un semnal de alarmă în ceea ce privește problemele pe care le au liniile de autobuz 117 și 227 și au decis […]
11:10
Câți constructori vor să repare cele mai șubrede pasaje ale Bucureștiului: Bucur Obor, Lujerului și Pod Băneasa. PMB anunță că au fost deschise ofertele # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei anunță că Administrația Străzilor București (ASB) a deschis ofertele pentru consolidarea a 3 pasaje cu risc seismic grad V. Este vorba despre Pasaj Lujerului, Pasaj Bucur Obor și Pod […]
10:50
Liberalul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reforma Feroviară. E anchetat în scandalul „Întâlnirea cu Bolojan de 1,5 milioane de euro” # B365.ro
Mihai Barbu, președinte al Autorității pentru Reforma Feroviară, își dă demisia după ce a fost pus sub control judiciar de DNA. Instituția pe care o conducea se ocupă de proiecte de cupărare de material rulat […]
10:40
Semi-miracolul post-coșmar de pe Bd. Regele Mihai, cum mergi de la Arcul de Triumf spre Casa Presei. Bucureștean: Nu înțelegeam de ce nu îmi mai sare inima din piept la semafor # B365.ro
Suma de lucruri neplăcute pe care le presupune mersul cu mașina aproape pe oriunde nordul Bucureștiului, ticsit de restricții pentru Șantierul M6, este, dincolo de balamucul de la, de exemplu, Piața Charles de Gaulle, Arcul […]
10:10
VIDEO | O veste bună pentru mai mulți bucureșteni afectați de explozia din Rahova. Încep reparații la apartamentele din cele patru scări de bloc, anunță PS5 # B365.ro
Au început să se facă lucrări de reparații la apartamentele afectate de explozia din Rahova. Primăria Sectorului 5 anunță că echipele intervin în locuințele din cele patru scări de bloc din zona Rahova. Lucrări în […]
10:00
„Nițel șocant”. Ciucu, uluit și cumva mândru că a fost dat în judecată de un dezvoltator imobiliar, care îi cere 27 de milioane €, adică peste ce-a pățit, similar, Nicușor Dan # B365.ro
Ciprian Ciucu vrea să ajungă Primar General al Capitalei, dar până atunci anunță că l-a depășit pe fostul edil Nicușor Dan la un capitol. Ciucu spune că un dezvoltator imobiliar l-a dat în judecată și […]
10:00
Incident la aterizare, pe Aeroportul Băneasa: o flacără sub cabina unui avion Wizz Air. Majoritatea pasagerilor coborâseră și n-au fost în pericol, anunță compania # B365.ro
O flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air imediat după aterizarea pe Aeroportul Băneasa. Toți cei 225 de pasageri sunt în siguranță. S-a aprins o flacără sub cabina unui avion Wizz Air […]
09:20
Cine vrea să cumpere magazinele Carrefour – pe toate, nu doar pe cele din București. Interesați sunt frații Pavăl, proprietarii Dedeman, Auchan și Froo # B365.ro
Grupul Carrefour din România, cu peste 450 de magazine, prezente și în București, ar putea fi preluat de alți investitori în următoarele luni. Pe listă ofertanților de află frații Pavăl care dețin Dedeman, Auchan și […]
09:10
Dl. Godină e iar supărat pe Nicușor Dan. Acum, că a fost poftit la Cotroceni, de 1 Decembrie, fără soție. Anterior, că n-a fost chemat la Palat la petrecerea de inaugurare a mandatului # B365.ro
Marian Godină spune că a fost invitat la ceremonia dedicată de „1 Decembrie" de la Cotroceni. Însă, a refuzat invitația de la Administrația Prezidențială pentru că nu putea veni cu soția lui. El a fost […]
09:00
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu vs magistrați. „Cred că declarația doamnei vicepremier a fost nefericită, iar reacția CSM, exagerată. Nu semnez cererea de urmărire penală” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, în această dimineață, despre adevăratul război dintre Oanei Gheorghiu și CSM, după declarațiile vicepremierului privind pensiile acestora și reacția extremă a CSM, care a anunțat că a făcut plângere penală […]
08:50
VIDEO | Restricții de circulație pentru Autostrada Bucureștiului. Sunt impuse la noapte, pe DN1A, pentru montarea grinzilor pasajului de pe Lotul 1 Nord al A0 # B365.ro
Urmează a doua noapte cu restricții de circulație pe DN1A, între Mogoșoaia și Buftea. Șoferii trebuie să folosească o rută alternativă, potrivit informațiilor oficiale transmise de reprezentanții CNAIR. Aceste restricții sunt necesare pentru că se […]
08:40
Gingerbread Fair, târgul cu miros delicios de turtă dulce, scorțișoară și Crăciun, la Muzeul Antipa, în grădină. Program, preț și surprize # B365.ro
Nu numai vremea cu aer cu miros de iarnă ne anunță că, de fapt, chiar nu mai e mult până la Crăciun, ci și evenimentele care se anunță prin București ne spun același lucru, evenimente […]
07:40
Accident cu tramvai vs auto la prima oră, în București, în intersecția dintre Șoseaua Olteniței și Vitan-Bârzești. Linii STB blocate, trafic infernal în zonă, pe ambele artere # B365.ro
Un accident s-a produs, în această dimineață, între un tramvai și un autoturism, în București. Potrivit unui martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov ⚠️, mijlocul de transport în comun și mașina au intrat […]
Ieri
04:10
De ceva vreme încoace, cum e ucisă o femeie, cum aflăm că a refuzat să folosească monitorizarea electronică. Ca şi cum asta justifică moartea. Ca şi cum e şi vina ei că a murit. Ca […]
10 noiembrie 2025
19:30
A fost modernizată încă o zonă din cartierul Militari. Trotuarele, parcările și carosabilul de pe dintre străzile Orșova, Dreptății, Drumul Bisericii au fost refăcute # B365.ro
A fost modernizată o zonă din Militari, de aproximativ 5.400 de metri pătrați. Au fost refăcute trotuarele, carosabilul și au fost retrasate locurile de parcare. Aceasta se află în zona dintre străzile Orșova, Dreptății, Drumul […]
18:20
Avionul căzut de pe DN1 nu a trecut printr-un accident. A fost transportat de la Aeroportul Otopeni la Râşnov pentru a fi transformat într-un hotel de 4 stele # B365.ro
Weekendul acesta au circulat peste tot pe internet imagini cu un avion Boeing 737 pe DN1. În mediul online s-au iscat discuții cum că autoritățile ar fi vrut să mușamalizeze acest accident aviatic. Adevărul însă […]
17:10
FOTO | Trotuarul de la Parcarea Pridvorului a rămas pe prispă, ducă-se pietonii! Bucureștean: Poți continua drumul prin noroi sau pe stradă, după preferințe # B365.ro
Sunt multe locuri din București unde trotuarul îți dispare subit ori din fața ochilor, ori direct de sub picioare, iar acesta, de la Parcarea Pridvorului, este încă unul: se termină brusc în niște pământiș. Dacă […]
17:10
Parteneriat media La 9 ani de la lansarea în peisajul bucureștean, centrul cultural Apollo111 anunță un nou proiect care va funcționa în spațiul din Palatul Universul: un cinematograf de artă. Sala de spectacole Apollo111 a […]
17:10
Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși și arestați în Italia. Cântărețul de manele este condamnat la 4 ani de închisoare # B365.ro
Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în în Italia, lângă Napoli. Au fost dați în urmărire după ce nu au fost găsiți la domiciliu lor de către poolițiștii care veniseră să pună în […]
16:50
București, pentru prima dată în topul european al celor mai atractive orașe pentru investiții imobiliare. Care este marele handicap # B365.ro
Bucureștiul s-a clasat pentru prima dată în clasamentul european al orașelor analizate pentru investiții imobiliare. Capitala României ocupă locul 30 din acel clasament. Bucureștiul intră pentru prima dată în topul european al orașelor atractive investiții […]
16:20
ALERTĂ | Poliţiştii din București s-au autosesizat în cazul Dr. Cristian Andrei, celebrul psihoterapeut, care practică fără atestat și ar fi hărțuit sexual paciente în cabinet # B365.ro
Doctorul Cristian Andrei, probabil cel mai cunoscut psihoterapeut din București și unul dintre cei mai vizibil din țară, este acum în atenția oficială a polițiștilor din București, care s-au autosesizat după publicarea investigației Press One. […]
16:00
Dulapuri, uși, saltele și alte deșeuri voluminoase, plus cele vegetale, se ridică gratuit sâmbăta aceasta, în S1. Bucureștenii trebuie doar să își facă programare # B365.ro
Bucureștenii care loicuiesc în Sectorul 1 al Capitalei trebuie să știe că sâmbăta aceasta se vor putea debarasa de deșeurile voluminoiase. Acestea vor fi colect
15:30
Apa Nova întrerupe furnizarea pe zeci de străzi din București, S1 și S3. Unde locuiesc bucureșteni care nu vor avea apă rece la robinet pe 13 și 14 noiembrie # B365.ro
Apa Nova anunță lucrări de modernizare și de intervenție la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă din București, iar acestea au loc pe străzi din Sectorul 1 și Sectorul 3. Mai jos, lista străzilor […] Articolul Apa Nova întrerupe furnizarea pe zeci de străzi din București, S1 și S3. Unde locuiesc bucureșteni care nu vor avea apă rece la robinet pe 13 și 14 noiembrie apare prima dată în B365.
15:20
Drulă ar vrea să modernizeze linia feroviară Otopeni – Gara de Nord, doar că ea nu ține de PMB, unde candidează el. Vede și peroane noi # B365.ro
Câtălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei a anunțat bucureștenii că are planuri mari cu orașul dacă va câștiga. A avut mențiunea în legătură cu metroul, iar astăzi, a făcut alta în legătură cu transportul […] Articolul Drulă ar vrea să modernizeze linia feroviară Otopeni – Gara de Nord, doar că ea nu ține de PMB, unde candidează el. Vede și peroane noi apare prima dată în B365.
14:30
Actualizare METEO | Una rece, una caldă în prognoza pentru București. Meteorologii anunță vreme ploioasă și în următoarele zile, dar îmbunată spre finalul săptămânii # B365.ro
Săptămâna aceasta, vremea din București va fi un caracteristică de toamnă. Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa în jur de 9 – 14 grade Celsius în următoarele zile. De asemenea, ANM transmite în prognoza […] Articolul Actualizare METEO | Una rece, una caldă în prognoza pentru București. Meteorologii anunță vreme ploioasă și în următoarele zile, dar îmbunată spre finalul săptămânii apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | „Atenție, s-a dat drumul la camere pe Iuliu Maniu, pe Magheru, pe DN1…” Mesajul pe care mulți bucureșteni îl tot trimit panicați, de la unii la alții, pe Whatsapp # B365.ro
„Grijă la trafic”, se anunță șoferii între ei. Pe rețelele sociale circulă un mesaj fals: conducătorii auto sunt anunțați, nu știm de cine, că au fost puse în funcțiune camerele radar din București, de pe […] Articolul FOTO | „Atenție, s-a dat drumul la camere pe Iuliu Maniu, pe Magheru, pe DN1…” Mesajul pe care mulți bucureșteni îl tot trimit panicați, de la unii la alții, pe Whatsapp apare prima dată în B365.
14:00
Pe trotuarele din București aproape nu mai e loc de mers. Pietonii se simt vânați de trotinete și scutere: Era să fiu doborâtă de trotinetiști, bicicliști și scuteriști # B365.ro
Mersul pe trotuar devine din ce în ce mai periculos în Capitală, potrivit unui utilizator Reddit. Trotinetiști, bicicliști și scuteriști circulă printre pietoni, cu viteză și, de multe ori, „la un centimetru” de copii și […] Articolul Pe trotuarele din București aproape nu mai e loc de mers. Pietonii se simt vânați de trotinete și scutere: Era să fiu doborâtă de trotinetiști, bicicliști și scuteriști apare prima dată în B365.
13:50
InfoTB, aplicația STB care-ți spune dacă întârzie autobuzul ori unde e tramvaiul pe care îl aștepți, folosită de milioane de călători. „Peste 16 milioane de căutări de rute în 2025” # B365.ro
Aplicația InfoTB, destinată transportului în comun din București, a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute în primele 10 luni ale anului 2025. Au fost utilizate peste 2 milioane de căutări în luna octombrie. […] Articolul InfoTB, aplicația STB care-ți spune dacă întârzie autobuzul ori unde e tramvaiul pe care îl aștepți, folosită de milioane de călători. „Peste 16 milioane de căutări de rute în 2025” apare prima dată în B365.
13:30
Agresiune sexuală asupra unei copile, într-o biserică din Dristor. Polițiștii l-au reținut pe agresor, care l-a mușcat pe unul dintre ei când îl imobilizau # B365.ro
Un bărbat a agresat sexual o minoră de 14 ani la o biserică din Sectorul 3. Polițiștii s-au prezentat la fața locului și i-au dus pe amândoi la secție. În momentul reținerii, agresorul ar fi […] Articolul Agresiune sexuală asupra unei copile, într-o biserică din Dristor. Polițiștii l-au reținut pe agresor, care l-a mușcat pe unul dintre ei când îl imobilizau apare prima dată în B365.
