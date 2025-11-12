Investiție de 6 milioane de euro într-o nouă fermă de păsări din județul Brașov
BizBrasov.ro, 12 noiembrie 2025 05:30
După modernizările derulate anii trecuți, compania Regalina Plant continuă investițiile în extinderea capacității fermei de găini pe care o deține în comuna brașoveană Vulcan. Astfel, compania este în curs de autorizare a unei investiții cu o valoare totală de 6 milioane de euro, ce vizează extinderea capacității fermei, precum și reabilitarea bazinelor colectoare de dejecții. [...]
• • •
