Scandal în Justiție: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare și șefii CSM, pe reducerea pensiilor procurorilor și judecătorilor / Conferință de presă la ora 12:00

G4Media, 12 noiembrie 2025 05:40

Președintele Nicușor Dan se întâlnești, miercuri, cu liderii coaliției de guvernare și șefii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în plin scandal al Justiției cauzat de...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
05:40
Scandal în Justiție: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare și șefii CSM, pe reducerea pensiilor procurorilor și judecătorilor / Conferință de presă la ora 12:00 G4Media
Președintele Nicușor Dan se întâlnești, miercuri, cu liderii coaliției de guvernare și șefii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în plin scandal al Justiției cauzat de...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:40
Comisia Europeană anunță cine va primi și cine va plăti noul ajutor UE pentru migrație / Majoritatea țărilor UE, solicitate să primească azilanți din zone supuse presiunii migrației G4Media
Comisia Europeană a anunțat marți care sunt țările UE eligibile pentru ajutorul UE în vederea gestionării presiunii migratorii și care sunt țările care vor fi...   © G4Media.ro.
23:30
Fritz acuză că Ciprian Ciucu a făcut blat cu PSD, anul trecut, ca să câştige alegerile de la Sectorul 6: Din acest motiv nu este un candidat foarte credibil G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecu, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL...   © G4Media.ro.
23:20
Putin şi preşedintele Kazahstanului, întâlnire pe tema sancţiunilor SUA asupra petrolului / Liderul kazah s-a întâlnit săptămâna trecută cu Donald Trump G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere...   © G4Media.ro.
23:10
Venezuela, mobilizare masivă a forțelor militare ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor / Marina SUA a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford – cea mai mare navă de război americană – a ajuns în zona de operațiuni a Comandamentului Sud G4Media
Venezuela declară că lansează o „mobilizare masivă” a personalului militar, a armelor și a echipamentelor ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor,...   © G4Media.ro.
22:40
Cum trebuie să-i vorbești câinelui tău, potrivit științei. Studiile din ultimele două decenii arată că tonul vocii și gesturile noastre activează instincte vechi de 30.000 de ani G4Media
Câinii sunt speciali, fiecare proprietar de câine știe asta. Și majoritatea stăpânilor simt că patrupedul lor înțelege fiecare cuvânt pe care îl spun și fiecare mișcare...   © G4Media.ro.
22:40
Oana Gheorghiu: Nu primesc niciun ban pentru calitatea de membru fondator al Dăruiește Viață, care are dreptul să participe la Adunarea Generală G4Media
Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației ”Dăruiește Viață”, alături de Carmen Uscatu, a declarat pentru G4Media că nu primește niciun ban pentru calitatea de membru fondator al...   © G4Media.ro.
22:30
Dominic Fritz, după discuţiile din ultima şedinţă a coaliţiei: Am găsit şi un compromis. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi alta pe reducerea costurilor de personal G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că în ultima şedinţă a coaliţiei s-a ajuns la un compromis în legătură cu reforma administraţiei, după...   © G4Media.ro.
22:20
Moto AI, disponibil și în limba română, începând de marți / Primul model care va beneficia de actualizare este motorola edge 70 G4Media
Motorola extinde disponibilitatea platformei sale de inteligență artificială, moto AI, adăugând suport pentru mai multe limbi europene, inclusiv româna, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro. © G4Media.ro.
22:20
ICDL România a încheiat la Politehnica București prima grupă pilot a noului program AI Prompt Engineering, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale G4Media
ICDL România a încheiat prima grupă pilot a noului program ICDL AI Prompt Engineering, parte a inițiativei internaționale ICDL AI Empowered, care integrează inteligența artificială...   © G4Media.ro.
22:20
Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate G4Media
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:00
Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale și pentru a proteja securitatea energetică a României G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21...   © G4Media.ro.
21:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu, care apare în dosarul lui Călin Georgescu, compară Holocaustul evreilor cu scandalul din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților: ”A început cu nişte semne galbene pe haine” G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe...   © G4Media.ro.
21:40
Dezbaterea cu privire la criza din BBC în Camera Comunelor a parlamentului britanic alunecă în poziții politice partizane: stânga apără corporația, dreapta o critică G4Media
După demisia luni a directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei știrilor BBC, Deborah Tressing, a venit rândul politicienilor care decid finanțarea și...   © G4Media.ro.
21:40
Kelemen Hunor, în caz că CSM întârzie avizul pe legea pensiilor magistraților, iar Guvernul nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie impus în PNRR: Chiar nu avem ce face. Dacă durează 30 de zile, trebuie să așteptăm G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus în emisiune la cotidianul.ro că a citit motivarea CCR pentru decizia de acum o lună, de respingere a legii...   © G4Media.ro.
21:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu, din dosarul lui Călin Georgescu, compară Holocaustul evreilor cu scandalul din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților: ”A început cu nişte semne galbene pe haine” G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe...   © G4Media.ro.
21:20
Evaluarea Națională să nu mai fie folosită ca metodă de selecție pentru liceu: Dacă am regândi toată rețeaua școlară, s-ar putea face, spune Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare G4Media
Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, a fost întrebat dacă într-un viitor apropiat sau îndepărtat ar putea dispărea componenta de selecție...   © G4Media.ro.
21:00
George Simion anunță că Autoritatea Electorală Permanentă a blocat rambursarea sumei de 3,5 milioane de euro cheltuiți în campania electorală / G4Media a scris în octombrie 2024 că o parte din bani ar fi venit de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus G4Media
Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat marți într-o conferință de presă că AUR a fost amendat de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi...   © G4Media.ro.
21:00
Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind răscumpărarea infrastructurii energetice de la aeroportul din Chişinău G4Media
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare...   © G4Media.ro.
21:00
Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra Lukoil / Aplicăm ferm sancţiunile internaţionale G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi seară că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de...   © G4Media.ro.
20:50
Boeing primește aprobarea pentru a începe următoarea fază a testelor de certificare pentru aeronava 777X G4Media
Boeing a primit săptămâna trecută aprobarea agenției de reglementare în domeniul aviației din Statele Unite (FAA) pentru a începe a treia din cele cinci faze majore ale...   © G4Media.ro.
20:50
Kelemen Hunor, despre rotativa din 2027, când se presupune că Grindeanu ar trebui să fie numit premier: Când se apropie momentul rotativei, actualul premier nu mai are autoritatea necesară și ministerele rămân blocate G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus într-o emisiune la Cotidianul.ro că indiferent de tensiunile din coaliție, mai ales în contextul actual al alegerilor pentru Primăria...   © G4Media.ro.
20:30
Un bărbat din Argeș a fost reținut de poliție pentru că și-ar fi agresat soția. El avea deja ordin de protecție G4Media
Un bărbat din localitatea argeșeană Bogați a fost reținut marți de poliția din Topoloveni pentru că și-ar fi agresat soția. Bărbatul avea deja ordin de...   © G4Media.ro.
20:10
75 de milioane de euro fonduri europene pentru un Centru de cercetare-dezvoltare şi producţie a medicamentelor critice realizat de Antibiotice Iaşi G4Media
Antibiotice Iaşi a semnat, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), un contract de finanţare în valoare de 75 milioane de euro pentru dezvoltarea...   © G4Media.ro.
20:10
Scrisoare deschisă semnată de mii de persoane, printre care și personalități cunoscute artiști, scriitori, jurnaliști, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie G4Media
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane...   © G4Media.ro.
19:50
Lituania respinge o ofertă a preşedintelui belarus Lukaşenko de a discuta redeschiderea frontierei G4Media
Ministrul lituanian de externe Kestutis Budrys a respins luni o ofertă de negociere a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko pentru redeschiderea frontierei dintre Lituania şi Belarus,...   © G4Media.ro.
19:40
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer cu renovarea unui apartament G4Media
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat, marți seară, la Antena 3, construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer de către Asociația ”Dăruiește Viață” cu renovarea...   © G4Media.ro.
19:30
EXCLUSIV Măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale: nu vor putea tranzacționa imobile și mașini, vor avea permisul suspendat automat – deciziile coaliției de guvernare G4Media
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au convenit marți schimbarea legislației pentru introducerea de măsuri dure împotriva persoanelor care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale,...   © G4Media.ro.
19:20
Vicepreședintele CSM: Plângerea penală pe numele Oanei Gheorghiu a fost trimisă la Parchetul General / Claudiu Sandu: O plângere penală este un exercițiu democratic G4Media
Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat, marți seară, la Antena 3, că plângerea penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la...   © G4Media.ro.
19:00
FBI cere date de la un registrator de domenii web pentru a afla cine este proprietarul Archive.ph G4Media
FBI încearcă să identifice proprietarul Archive.today și al numeroaselor sale site-uri oglindă, precum Archive.is și Archive.ph, relatează The Verge. © G4Media.ro.
18:50
Compania americană Celestis vrea să fie prima care trimite rămășițe umane pe Marte / Misiunea ar putea avea loc în 2030 G4Media
Compania americană Celestis, specializată în zboruri spațiale memoriale, a deschis rezervările pentru misiunea „Mars300”, un zbor ce își propune să trimită rămășițe umane pe orbita...   © G4Media.ro.
18:30
Nouă spitale scoase din PNRR vor fi finanțate din alte fonduri europene, anunță Guvernul / Lista proiectelor G4Media
Nouă spitale care au pierdut finanțarea din PNRR, pentru că nu puteau fi finalizate la timp, vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027, adică tot...   © G4Media.ro.
18:30
VIDEO La Iași, minim 8 tone de frunze sunt adunate zilnic din cele două parcuri municipale și transformate în compost G4Media
Administrația din Iași colectează frunzele din parcurile municipale și le transportă la stația de compost pentru a le transforma în îngrășământ, care o parte e...   © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Coaliția a ajuns la un acord pe reducerea cheltuielilor din administrația publică: Tăieri de 10% în local și central, anunță ministrul Dezvoltării G4Media
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară, la Antena 3, că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cheltuielilor cu personalul...   © G4Media.ro.
18:10
Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane, arată un raport al Băncii Centrale Europene G4Media
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe pieţele europene, vândute la preţ de dumping,...   © G4Media.ro.
18:00
Reducerile fiscale acordate de administrația Trump către Big Tech ar fi putut finanța beneficii medicale pentru milioane de americani, susține senatoarea democrată Elizabeth Warren G4Media
„Big Beautiful Bill” al președintelui Donald Trump acordă miliarde de dolari în reduceri fiscale, iar o nouă analiză realizată de biroul senatoarei democrate Elizabeth Warren...   © G4Media.ro.
18:00
Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind „teste nucleare” secrete ruse G4Media
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare subterane, s-a declarat marţi gata să discute cu Washingtonul despre afirmaţiile preşedintelui american, în timp ce...   © G4Media.ro.
17:50
Numărul 2 din Ministerul Economiei: Nu suntem de acord cu impozitul pe cifra de afaceri și vom susține eliminarea acestuia G4Media
© G4Media.ro.
17:50
Alimentarea cu gaz într-un bloc din Alba, oprită după ce locatarii au simțit miros puternic de gaz, iar o persoană dintr-un apartament a fost găsită decedată G4Media
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice în Alba Iulia,  pe strada V. Goldis. Locatarii unui bloc au solicitat intervenția pompierilor după...   © G4Media.ro.
17:40
UE planifică înființarea unui nou serviciu de informații pe fondul amenințărilor globale în creștere / Noua unitate va consolida capacitatea executivă a UE în materie de securitate și analiză, colaborând cu serviciile existente G4Media
Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen pune bazele unei noi celule de coordonare a informațiilor la Bruxelles, informează Politico. Inițiativa se află încă...   © G4Media.ro.
17:40
Primăria Timișoara a câștigat definitiv procesul retrocedării palatului de pe Loga 52. Tribunalul a dispus eliberarea imobilului G4Media
Primăria Timișoara a obținut victoria definitivă în procesul de evacuare a familiei care a ocupat ilegal clădirea de pe bulevardul Loga nr. 52. Tribunalul Arad...   © G4Media.ro.
17:30
Germania va cheltui 26,5 miliarde de euro pentru uniforme militare şi vehicule blindate în următorii ani G4Media
Germania are în plan alocarea a aproape 19 miliarde de euro pentru dotarea militarilor săi cu uniforme şi echipament personal noi în următorii ani, precum...   © G4Media.ro.
17:20
Un şofer francez de taxi îi cere regelui Charles al III-lea să-i plătească nota neplătită de ministrul de Externe David Lammy, care l-a acuzat de furtul bagajelor după o cursă din Italia de 1.550 € G4Media
Un şofer francez de taxi, Nasim Mimum, originar din Avignon, acuzat de faptul că a furat bagajele ministrului britanic de Externe David Lammy şi soţiei...   © G4Media.ro.
17:10
Blocul Naţional Sindical anunţă că va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul României va decide îngheţarea salariului minim G4Media
Blocul Naţional Sindical (BNS) salută decizia de marţi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care confirmă valabilitatea Directivei europene privind salariul minim adecvat,...   © G4Media.ro.
17:10
Liderii europeni se vor întruni la Kiev pentru a debloca cererea Ucrainei de aderare la UE G4Media
Miniștrii europeni se vor deplasa în Ucraina luna viitoare pentru a-și manifesta sprijinul față de cererea de aderare a țării la UE, o mișcare care...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:00
Actor vedetă din Squid Game, în vârstă de 81 de ani, achitat de acuzațiile de hărțuire sexuală / Ar fi îmbrățișat și sărutat pe obraz o femeie împotriva voinței ei G4Media
Starul din Squid Game, O Yeong-Su, a fost achitat de acuzațiile de hărțuire sexuală de către un tribunal din Coreea de Sud, relatează BBC.  Bărbatul...   © G4Media.ro.
17:00
VIDEO Imagini impresionante cu prăbușirea unui pod recent inaugurat în China G4Media
Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest...   © G4Media.ro.
16:50
Peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile în Germania, unde sunt aşteptaţi zeci de milioane de vizitatori G4Media
Peste 2.500 de târguri de Crăciun sunt programate să îşi deschidă porţile în Germania anul acesta. Primele târguri au fost inaugurate din 10 noiembrie şi...   © G4Media.ro.
16:50
ANAF acuză un „solist de muzică de petrecere” de eludarea taxelor către stat, peste 1,6 milioane de lei. Surse: Este vorba despre Dani Mocanu G4Media
Antifrauda ANAF anunță că a descoperit un solist de muzică de petrecere care a eludat bugetul statului prin nedeclararea unor obligații fiscale de peste 1,6...   © G4Media.ro.
16:50
Manifestaţie la Belgrad împotriva unui proiect imobiliar al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner / Acesta prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave pentru a permite construirea unui hotel de lux G4Media
Studenţi sârbi şi locuitori din Belgrad au protestat marţi împotriva unui proiect imobiliar ce prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.