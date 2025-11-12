AEP a virat partidelor subvenţii de peste 19 milioane de lei

Veridica.ro, 12 noiembrie 2025 05:50

În afara partidelor parlamentare, au mai primit subvenţii PMP şi Forţa Dreptei.

Acum 15 minute
05:50
Acum o oră
05:30
România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil Veridica.ro
Ministerul Energiei vizează preluarea controlului asupra companiei şi nu va solicita prelungirea termenului impus de SUA.
Acum 12 ore
18:30
Rusia se alătură atacului lui Trump la BBC Veridica.ro
Ambasada Rusiei la Londra s-a alăturat marți atacurilor lui Donald Trump asupra BBC, numind postul de radio și televiziune britanic aflat în dificultate un „instrument de propagandă și dezinformare” plin de „dogmă ideologică”.
18:20
Marș controversat la Varșovia Veridica.ro
Zeci de mii de oameni participă la Marșul Independenței de la Varșovia, organizat în principal de grupuri naționaliste și de extremă dreapta sub sloganul „O națiune, o Polonie puternică ”
18:00
Legea Kushner îi scoate pe sârbi în stradă Veridica.ro
Mii de protestatari au înconjurat marți un fost sediu al armatei din Serbia, din cauza unei noi legi care vizează accelerarea transformării acestuia într-un complex de lux închiriat unei companii de investiții fondate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
17:50
Turcia cere peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul Istanbulului Veridica.ro
Procurorul din cel mai mare oraș al Turciei l-a acuzat pe primarul popular Ekrem Imamoglu de 142 de infracțiuni de corupție, care se pedepsesc cu închisoarea cu pedepse cuprinse între 828 și 2.352 de ani.
17:30
Cel puțin 12 morți după un atac sinucigaș cu bombă în Pakistan Veridica.ro
Cel puțin 12 persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă comis în fața porților unui tribunal din Islamabad, capitala Pakistanului, a anunțat ministrul de interne al țării.
Acum 24 ore
15:00
Purtătorul de cuvânt al MAE ironizează un comunicat al FSB Veridica.ro
Rusia susține că a dejucat un complot care viza deturnarea unui avion militar rusesc către baza de la „Mihai Kogălniceanu”.
14:50
Ministrul de Externe condamnă bombardamentele rusești asupra Ucrainei de luni noapte Veridica.ro
Acestea sunt „o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia”, a spus Oana Țoiu.
14:40
Președintele Nicușor Dan, discuții cu liderii coaliției de guvernare Veridica.ro
Dialogul a vizat proiectul de lege privind pensiile magistraților.
12:10
Explozia mortală din India este anchetată conform legii anti-teroriste Veridica.ro
Premierul indian promite că responsabilii vor fi trimişi în faţa justiţiei
11:40
Crearea unui tribunal internaţional pentru Ucraina are dificultăţi bugetare Veridica.ro
Lipsa sprijinului american complică finanţarea proiectului
10:50
Dronele ruseşti atacă Odesa şi mai multe teritorii de pe linia frontului Veridica.ro
Din cele aproape 120 de drone lansate de ruşi, peste 50 au fost doborâte
09:50
Senatul american aprobă o lege care poate pune capăt blocajului guvernamental Veridica.ro
Legea a trecut cu votul câtorva democraţi care susţin reluarea activităţii în agenţiile federale, blocate pentru o perioadă record
09:30
Siria ar urma să se alăture coaliţiei antijihadiste conduse de Statele Unite Veridica.ro
Anunţul a fost făcut după primirea istorică la Casa Albă a noului lider sirian
09:10
Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale parțiale Veridica.ro
Candidații se pot înscrie la birourile electorale până pe 17 noiembrie.
09:00
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu Veridica.ro
Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii.
Ieri
23:50
Președintele Trump promite să-i răsplătească pe americani din câștugurile vamale Veridica.ro
Mesajul lui Trump vizează atât redresarea în sondajele de popularitate cât și susținerea politicii sale comerciale
23:10
Kremlinul neagă că ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrația președintelui rus Veridica.ro
Speculațiile au apărut după o convorbire telefonică cu secretarul de stat american care a dus la anularea summitului Putin-Trump
22:40
Trump amenință BBC cu un proces de defăimare de un miliard de dolari Veridica.ro
Doi șefi importanți ai BBC au demisionat din cauza unui documentar care modifica discursul președintelui american
21:20
Uraganul Melissa și enciclopedia lui Elon Musk Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
20:10
Un compromis în Senatul SUA poate duce la deblocarea activității federale Veridica.ro
Mi mulți senatori democrați au votat alături de adversarii republicani.
19:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare Veridica.ro
Sarkozy a fost pus sub control judiciar până la recursul procesului pentru finațare electorală ilegală
14:40
Exercițiu de mobilizare pentru testarea capacității de reacție în situații de criză Veridica.ro
MOBEX CV-25 face parte dintr-un program național periodic, menit să testeze pregătirea autorităților locale pentru situații de urgență.
12:50
Întâlnire Ilie Bolojan - Alexandru Munteanu la Palatul Victoria Veridica.ro
Premierul R. Moldova efectuează joi prima sa vizită externă de la preluarea mandatului.
12:30
În ciuda dezinformărilor rusești, e puțin probabil ca Transnistria să fie atacată Veridica.ro
Transnistria, un cap de pod al armatei ruse izolat între Ucraina și Moldova, e în centrul unei îndelungate campanii de dezinformare a Moscovei, care tot prorocește un război în regiunea separatistă. Ucraina e direct interesată ca Transnistria să revină în subordinea Moldovei, dar nu consideră că regiunea reprezintă o amenințare militară majoră, care să justifice o ofensivă.
12:20
Energetic, România este pregătită pentru iarnă Veridica.ro
Procentul de înmagazinare a gazelor naturale a ajuns la 96%.
11:40
România, aleasă în Comitetul Executiv al IOPS Veridica.ro
Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private este cea mai reprezentativă platformă globală de cooperare în domeniu.
11:30
AUR, pe primul loc în preferințele electoratului de până la 59 de ani Veridica.ro
Partidul SENS este al doilea în preferinţele tinerilor între 18 şi 29 de ani.
10:10
Rusia ne spune ce e adevărat - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (40) Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
10:00
“De ce să ne pese de războiul vostru?” Veridica.ro
Pe străzile din Kiev, le-am citit ucrainenilor câteva dintre comentariile pe care le vedem deseori, aici la Veridica.
09:40
FAKE NEWS: UE încurajează China să întreţină războiul din Ucraina Veridica.ro
Şefa diplomaţiei europene ar fi sugerat Beijingului că pacea în Ucraina este periculoasă pentru China, minte senin europarlamentarul Gheorghe Piperea.
09:40
Deficitul comercial a depăşit 24 de miliarde de euro Veridica.ro
Faţă de primele nouă luni din 2024, creşterea depăşeşte un miliard de euro.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Demisii la vârful BBC Veridica.ro
Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al News, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.
20:10
Serghei Lavrov vrea să se întâlnească cu Marco Rubio Veridica.ro
Șeful diplomației ruse a declarat că e gata să se întâlnească cu Marco Rubio pentru a discuta despre războiul din Ucraina, dar condițiile Rusiei rămân aceleași.
20:00
Blocajul guvernamental din SUA reduce traficul aerian Veridica.ro
Secretarul american al transporturilor a anunțat că din cauza așa numitului shutdown numărul curselor aeriene va fi redus treptat la minimum.
19:40
Marea Britanie, Franța și Germania desfășoară echipe anti-drone în Belgia Veridica.ro
Regatul Unit urmează exemplul Franței și Germaniei în furnizarea de personal și echipamente pentru a ajuta Belgia să contracareze incursiunile dronelor în jurul instalațiilor sensibile.
19:20
Cei doi români răniți în atacul armat de la Istanbul sunt în afara pericolului Veridica.ro
Cazul se află în atenția Consulatului General al României la Istanbul.
11:30
Secvență a Dacian Fall 2025, astăzi, în România Veridica.ro
La manevrele dedicate instruirii elementelor de geniu participă militari din Franța, Portugalia și România.
8 noiembrie 2025
21:40
SUA scutesc Ungaria de sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești Veridica.ro
SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane privind importul de petrol și gaze din Rusia, potrivit unui oficial al Casei Albe, după ce Viktor Orban a insistat asupra unei amânări în timpul unei întâlniri cu Donald Trump la Washington.
21:30
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei Veridica.ro
Rusia a lansat peste noapte un bombardament de drone și rachete asupra Ucrainei , ucigând cel puțin patru persoane și afectând infrastructura energetică din trei regiuni distincte, potrivit unor oficiali ucraineni.
13:40
SUA boicotează summitul G20 din Africa de sud Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial al guvernului american nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud de la sfârșitul acestei luni.
11:40
Tortură și execuții sumare: militari ruși din linia întâi, terorizați de proprii ofițeri Veridica.ro
Militari ruși din linia 1 sunt torturați și executați sumar dacă refuză misiuni sinucigașe sau chiar și dacă nu vor să le dea salariile ofițerilor, arată o anchetă din presa independentă. Tot acolo citim despre cazul unui ofițer GRU din noua generație implicat în războiul hibrid contra Europei.
10:40
Breaking fake news: Explozia din Rahova și teoriile conspirației (@TVR1) Veridica.ro
Tragedia de la Colectiv, anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și războiul din Ucraina sunt câteva din evenimentele care au fost invocate în dezinformările apărute în urma exploziei din Rahova. Cine sunt autorii acestor manipulări și care a fost reacția autorităților?
10:00
Convorbire telefonică Nicușor Dan - Volodimir Zelenski Veridica.ro
Cei doi lideri au discutat despre situația de securitate din regiune.
10:00
Pentagonul anunță că trupe americane vor fi prezente în România Veridica.ro
Pete Hegseth a declarat că vor fi făcute unele modificări privind rotația militarilor SUA.
09:10
România a obținut un mandat în Consiliul Executiv al UNESCO Veridica.ro
Timp de patru ani, țara noastră va contribui direct la implementarea Programului de activități al organizației.
09:00
Nicușor Dan, invitație oficială pentru Recep Erdogan să viziteze România Veridica.ro
Turcia este principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene.
08:50
România solicită aprobarea lansării Rutelor 2 și 3 din Coridorul Vertical de Gaze Veridica.ro
Inițiativa va spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești.
7 noiembrie 2025
20:20
Ungaria este pe cale să fie scutită de efectele sancțiunilor SUA Veridica.ro
Aflat la Washington, premierul maghiar Viktor Orban a fost primit la Casa Albă de Donald Trump care a declarat că analizează posibilitatea de a scuti Ungaria de sancțiuni.
