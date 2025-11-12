AEP a virat partidelor subvenţii de peste 19 milioane de lei
Veridica.ro, 12 noiembrie 2025 05:50
În afara partidelor parlamentare, au mai primit subvenţii PMP şi Forţa Dreptei.
Acum 15 minute
05:50
Acum o oră
05:30
Ministerul Energiei vizează preluarea controlului asupra companiei şi nu va solicita prelungirea termenului impus de SUA.
Acum 12 ore
18:30
Ambasada Rusiei la Londra s-a alăturat marți atacurilor lui Donald Trump asupra BBC, numind postul de radio și televiziune britanic aflat în dificultate un „instrument de propagandă și dezinformare” plin de „dogmă ideologică”.
18:20
Zeci de mii de oameni participă la Marșul Independenței de la Varșovia, organizat în principal de grupuri naționaliste și de extremă dreapta sub sloganul „O națiune, o Polonie puternică ”
18:00
Mii de protestatari au înconjurat marți un fost sediu al armatei din Serbia, din cauza unei noi legi care vizează accelerarea transformării acestuia într-un complex de lux închiriat unei companii de investiții fondate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
17:50
Procurorul din cel mai mare oraș al Turciei l-a acuzat pe primarul popular Ekrem Imamoglu de 142 de infracțiuni de corupție, care se pedepsesc cu închisoarea cu pedepse cuprinse între 828 și 2.352 de ani.
17:30
Cel puțin 12 persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă comis în fața porților unui tribunal din Islamabad, capitala Pakistanului, a anunțat ministrul de interne al țării.
Acum 24 ore
15:00
Rusia susține că a dejucat un complot care viza deturnarea unui avion militar rusesc către baza de la „Mihai Kogălniceanu”.
14:50
Acestea sunt „o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia”, a spus Oana Țoiu.
14:40
Dialogul a vizat proiectul de lege privind pensiile magistraților.
12:10
Premierul indian promite că responsabilii vor fi trimişi în faţa justiţiei
11:40
Lipsa sprijinului american complică finanţarea proiectului
10:50
Din cele aproape 120 de drone lansate de ruşi, peste 50 au fost doborâte
09:50
Legea a trecut cu votul câtorva democraţi care susţin reluarea activităţii în agenţiile federale, blocate pentru o perioadă record
09:30
Anunţul a fost făcut după primirea istorică la Casa Albă a noului lider sirian
09:10
Candidații se pot înscrie la birourile electorale până pe 17 noiembrie.
09:00
Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii.
Ieri
23:50
Mesajul lui Trump vizează atât redresarea în sondajele de popularitate cât și susținerea politicii sale comerciale
23:10
Kremlinul neagă că ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrația președintelui rus # Veridica.ro
Speculațiile au apărut după o convorbire telefonică cu secretarul de stat american care a dus la anularea summitului Putin-Trump
22:40
Doi șefi importanți ai BBC au demisionat din cauza unui documentar care modifica discursul președintelui american
21:20
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
20:10
Mi mulți senatori democrați au votat alături de adversarii republicani.
19:30
Sarkozy a fost pus sub control judiciar până la recursul procesului pentru finațare electorală ilegală
14:40
MOBEX CV-25 face parte dintr-un program național periodic, menit să testeze pregătirea autorităților locale pentru situații de urgență.
12:50
Premierul R. Moldova efectuează joi prima sa vizită externă de la preluarea mandatului.
12:30
Transnistria, un cap de pod al armatei ruse izolat între Ucraina și Moldova, e în centrul unei îndelungate campanii de dezinformare a Moscovei, care tot prorocește un război în regiunea separatistă. Ucraina e direct interesată ca Transnistria să revină în subordinea Moldovei, dar nu consideră că regiunea reprezintă o amenințare militară majoră, care să justifice o ofensivă.
12:20
Procentul de înmagazinare a gazelor naturale a ajuns la 96%.
11:40
Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private este cea mai reprezentativă platformă globală de cooperare în domeniu.
11:30
Partidul SENS este al doilea în preferinţele tinerilor între 18 şi 29 de ani.
10:10
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
10:00
Pe străzile din Kiev, le-am citit ucrainenilor câteva dintre comentariile pe care le vedem deseori, aici la Veridica.
09:40
Şefa diplomaţiei europene ar fi sugerat Beijingului că pacea în Ucraina este periculoasă pentru China, minte senin europarlamentarul Gheorghe Piperea.
09:40
Faţă de primele nouă luni din 2024, creşterea depăşeşte un miliard de euro.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al News, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.
20:10
Șeful diplomației ruse a declarat că e gata să se întâlnească cu Marco Rubio pentru a discuta despre războiul din Ucraina, dar condițiile Rusiei rămân aceleași.
20:00
Secretarul american al transporturilor a anunțat că din cauza așa numitului shutdown numărul curselor aeriene va fi redus treptat la minimum.
19:40
Regatul Unit urmează exemplul Franței și Germaniei în furnizarea de personal și echipamente pentru a ajuta Belgia să contracareze incursiunile dronelor în jurul instalațiilor sensibile.
19:20
Cazul se află în atenția Consulatului General al României la Istanbul.
11:30
La manevrele dedicate instruirii elementelor de geniu participă militari din Franța, Portugalia și România.
8 noiembrie 2025
21:40
SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane privind importul de petrol și gaze din Rusia, potrivit unui oficial al Casei Albe, după ce Viktor Orban a insistat asupra unei amânări în timpul unei întâlniri cu Donald Trump la Washington.
21:30
Rusia a lansat peste noapte un bombardament de drone și rachete asupra Ucrainei , ucigând cel puțin patru persoane și afectând infrastructura energetică din trei regiuni distincte, potrivit unor oficiali ucraineni.
13:40
Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial al guvernului american nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud de la sfârșitul acestei luni.
11:40
Tortură și execuții sumare: militari ruși din linia întâi, terorizați de proprii ofițeri # Veridica.ro
Militari ruși din linia 1 sunt torturați și executați sumar dacă refuză misiuni sinucigașe sau chiar și dacă nu vor să le dea salariile ofițerilor, arată o anchetă din presa independentă. Tot acolo citim despre cazul unui ofițer GRU din noua generație implicat în războiul hibrid contra Europei.
10:40
Tragedia de la Colectiv, anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și războiul din Ucraina sunt câteva din evenimentele care au fost invocate în dezinformările apărute în urma exploziei din Rahova. Cine sunt autorii acestor manipulări și care a fost reacția autorităților?
10:00
Cei doi lideri au discutat despre situația de securitate din regiune.
10:00
Pete Hegseth a declarat că vor fi făcute unele modificări privind rotația militarilor SUA.
09:10
Timp de patru ani, țara noastră va contribui direct la implementarea Programului de activități al organizației.
09:00
Turcia este principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene.
08:50
Inițiativa va spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești.
7 noiembrie 2025
20:20
Aflat la Washington, premierul maghiar Viktor Orban a fost primit la Casa Albă de Donald Trump care a declarat că analizează posibilitatea de a scuti Ungaria de sancțiuni.
