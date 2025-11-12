Portughezul Filipe Coelho este noul antrenor al Universităţii Craiova
Bursa, 12 noiembrie 2025 06:50
Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei.
• • •
Acum 30 minute
07:00
Lionel Messi, câştigător de opt ori a Balonului de Aur, a acordat, marţi, un interviu publicaţiei catalane Sport, la o zi după apariţia pe gazonul stadionului din Barcelona. Argentinianul a primit premiul onorific pentru and #8222;cel mai iubit jucător din istoria Barça and #8221; din partea mass-media.
Acum o oră
06:50
Acum 8 ore
00:00
Povestea dintre Real Madrid şi Vinicius Jr. se îndreaptă spre un final neaşteptat, evaluat la o sumă colosală - 150 de milioane de euro, un divorţ care trebuiesc plătiţi de un alt club în schimbul jucătorului.
00:00
Studiu: Teoriile conform cărora paracetamolul luat în sarcină ar creşte riscul de autism sau ADHD, infirmate # Bursa
O amplă analiză publicată în prestigioasa revistă British Medical Journal (BMJ) concluzionează că nu există dovezi solide care să lege utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de apariţia autismului sau a ADHD-ului la copii, transmite DPA.
00:00
Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) a inaugurat noul Laborator de Jurnalism, un studio de televiziune şi podcast ultramodern, unic în vestul ţării, conceput ca un spaţiu de creaţie, formare şi inspiraţie pentru viitoarele generaţii de jurnalişti, comunicatori şi creatori de conţinut.
00:00
Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în condiţiile în care se întrezăreşte sfârşitul închiderii guvernului SUA.
00:00
Frauda cu criptomonede a devenit una dintre cele mai agresive şi mai perfide forme de escrocherie digitală ale prezentului, un fenomen care creşte exploziv la nivel global şi provoacă pagube de miliarde, se arată într-un articol publicat ieri de site-ul german Deutschlandfunk.
00:00
Consecinţele tot mai dramatice ale schimbărilor climatice determină deja milioane de oameni să-şi părăsească locuinţele, avertizează Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) într-un raport publicat cu ocazia Conferinţei ONU pentru Climă (COP30), găzduită de oraşul brazilian Belem.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice diurne vor fi mai mari faţă de normele perioadei în sudul şi estul ţării, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Cerul va avea înnorări îndeosebi ziua, persistente mai ales în nord şi est.
00:00
TradeVille: Agroland ţinteşte să devină lider naţional şi regional în producţia alimentară sustenabilă # Bursa
Agroland Business System SA a înregistrat, în primele nouă luni ale anului curent, o creştere de două cifre pe toate liniile sale de afaceri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, demonstrând o evoluţie solidă.
00:00
Dacă mai aveaţi îndoieli cu privire la faptul că România este and #8221;ţara tuturor posibilităţilor and #8221; care duc de rîpă societatea şi spulberă orice speranţă pentru un viitor democratic, atunci este cazul să citiţi cu ochii dumneavoastră ştirea: Consiliul Superior al Magistraturii a făcut reclamaţie penală împotriva unui cetăţean al României care a îndrăznit să spună la televizor că privilegiile acordate and #8221;truditorilor and #8221; din justiţie, de la salarii, la pensii şi tot ceea ce mai încape între, înseamnă bucăţica luată de la gura altora.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,09 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0845 lei/euro.
00:00
Ipoteza creşterii Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) nu este luată în calcul pentru bugetul pe 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliţie, a spus, ieri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul Summitului de Fiscalitate şi Tehnologie.
00:00
Mijlocul toamnei calendaristice a consemnat o tensiune economică şi politică vizibilă, la nivel naţional, în care stabilitatea financiară depinde de echilibrul fin dintre deciziile Guvernului, evoluţiile macroeconomice şi reacţia pieţelor.
00:00
* 1 octombrie- Guvernul aprobă rectificarea bugetară. - BNR anunţă că, la data de 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 65.015 milioane de euro, faţă de 65.188 milioane euro la 31 august 2025.
00:00
* Cris-Tim Family Holding a încheiat cu succes IPO-ul prin care a atras 454 milioane de lei; compania, evaluată la 1,33 miliarde lei, este aşteptată la BVB în data de 26 noiembrie* Discount-uri de tranzacţionare situate între 66% pentru Lion Capital şi 42% în cazul Evergent Investments * Finanţele au atras aproape 2,2 miliarde lei de la investitori, prin oferta Fidelis derulată luna trecută
Acum 12 ore
22:00
Companiile aeriene americane au anulat peste 1.200 de zboruri din cauza blocajului guvernamental # Bursa
Companiile aeriene din Statele Unite au anulat marţi aproximativ 1.200 de zboruri, pentru a cincea zi consecutiv, în contextul blocajului guvernamental federal şi al restricţiilor impuse de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din motive de siguranţă, transmite Reuters.
21:50
Deputatul PSD Alexandru Rafila a anunţat marţi că Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor nu are nicio implicare în organizarea conferinţei and #8222;COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală and #8221;, programată vineri în sala Grupului Parlamentar AUR, şi a cerut sancţionarea medicilor care promovează informaţii false.
21:50
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit unui act de acuzare de peste 3.700 de pagini publicat marţi de parchetul din Istanbul, relatează AFP.
21:30
Peste 16.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului CSM în cazul Oanei Gheorghiu # Bursa
O scrisoare deschisă intitulată and #8222;Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată and #8221; a adunat aproape 16.000 de semnături în mai puţin de 24 de ore, în semn de protest faţă de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Parchetul General pentru and #8222;incitare la ură sau discriminare and #8221;, după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraţilor.
21:10
Guvernul Republicii Moldova negociază preluarea infrastructurii Lukoil de la Aeroportul Internaţional Chişinău # Bursa
Guvernul Republicii Moldova a început negocierile cu compania rusă Lukoil pentru preluarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor impuse de Statele Unite companiei ruse luna trecută, relatează Reuters.
21:00
OpenAI ia în considerare dezvoltarea unor instrumente de sănătate pentru publicul larg, printre care un asistent medical personal bazat pe inteligenţă artificială, potrivit unui raport publicat de Business Insider.
21:00
Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a respins luni propunerea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko de reluare a negocierilor pentru redeschiderea frontierei dintre cele două state, transmite Reuters.
20:40
Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a anunţat marţi seară că plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a fost redactată şi trimisă la Parchetul General, precizând că demersul reprezintă and #8222;un exerciţiu democratic and #8221;, potrivit declaraţiilor sale de la Digi24.
20:30
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri) şi au dat 256 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei
20:20
Administraţia Trump a cerut eliminarea referirilor la integritatea teritorială a Ucrainei dintr-o rezoluţie ONU # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump încearcă să elimine dintr-o rezoluţie anuală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pasajele care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei şi condamnă ocupaţia rusă din Crimeea şi alte regiuni, potrivit unor surse diplomatice citate de publicaţia Kyiv Post.
20:20
Grecia, Cipru, Spania şi Italia vor deveni eligibile pentru a primi ajutor în materia problemelor cu presiunea imigranţilor sub un nou mecanism al Uniunii Europene, transmite Reuters.
20:00
Rusia este and #8222;gata and #8221; să discute cu Statele Unite acuzaţiile lansate de preşedintele american Donald Trump, potrivit cărora Moscova ar efectua teste nucleare and #8222;fără să spună nimic and #8221;, a declarat marţi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de presa internaţională. Declaraţia survine într-un moment de tensiune tot mai accentuată între cele două puteri nucleare.
19:50
Libia a fost îndemnată, în timpul unei întâlniri a Organizaţiei Naţiunilor Unite, să oprească reţinerea imigranţilor în centrele de detenţie, conform agenţiei Reuters. Activiştii pentru drepturile omului au transmis că imigranţii şi refugiaţii au fost torturaţi, abuzaţi şi, uneori, chiar ucişi.
19:50
Rusia răspunde acuzaţiilor lui Trump privind testele nucleare şi se declară and #8222;gata and #8221; să discute cu Washingtonul # Bursa
Rusia este and #8222;gata and #8221; să discute cu Statele Unite acuzaţiile lansate de preşedintele american Donald Trump, potrivit cărora Moscova ar efectua teste nucleare and #8222;fără să spună nimic and #8221;, a declarat marţi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de presa internaţională. Declaraţia survine într-un moment de tensiune tot mai accentuată între cele două puteri nucleare.
19:20
Bulgaria dispune de rezerve de benzină pentru aproximativ 35 de zile şi de motorină pentru 50 de zile, în contextul pregătirilor pentru intrarea în vigoare, la 21 noiembrie, a sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care deţine cea mai mare rafinărie din ţară şi principala infrastructură de depozitare şi transport de petrol, relatează Reuters.
19:10
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Viorel Băltăreţu, a declarat că instituţia nu susţine impozitul pe cifra de afaceri şi va propune eliminarea acestuia în cadrul Guvernului, întrucât măsura and #8222;a enervat mediul de afaceri and #8221; şi and #8222;nu şi-a atins efectul scontat and #8221;, potrivit Agerpres.
19:10
Catherine Connolly a devenit oficial, la inaugurarea de la Castelul Dublin, al zecelea preşedinte al Republicii Irlanda, transmite agenţia de presă BBC. Aceasta a precizat că toate vocile vor fi auzite şi îngrijite în timpul mandatului ei.
19:10
Cseke Attila: Guvernul pregăteşte reduceri de personal în administraţia publică centrală şi locală # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), a anunţat, la Antena 3, că partidele din coaliţia de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală şi locală, măsură ce urmează să intre în vigoare din 2026.
18:50
Preşedintele Donald Trump a ameninţat BBC cu un proces în care cere daune de peste un miliard de dolari din cauza unui clip editat care a stârnit un scandal enorm, transmite agenţia Al-Jazeera.
18:40
S and P 500 şi Nasdaq au scăzut pe fondul temerilor privind evaluarea companiilor tehnologice # Bursa
S and P 500 şi Nasdaq au avut parte de o deschidere scăzută marţi, din cauza reapariţiei incertitudinii evaluării tehnologiei, transmite agenţia Reuters. În acest timp, pieţele bursiere au parte de un progres în urma apropierii de încheierea blocajului guvernamental din SUA.
18:30
Zeci de licee internaţionale de top vin la Bucureşti la Târgul pentru Licee de Elită în Străinătate # Bursa
Bucureştiul va găzdui, pe 15 noiembrie, Târgul pentru Licee de Elită în Străinătate, eveniment organizat de IntegralEdu, lider în consultanţa educaţională din România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul va avea loc la Hotel Marmorosch şi va reuni zeci de instituţii educaţionale de prestigiu din 11 ţări din Europa, SUA şi Asia.
18:30
Antibiotice Iaşi investeşte 75 milioane euro într-un centru de cercetare şi producţie a medicamentelor critice # Bursa
Compania Antibiotice Iaşi a semnat, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanţare în valoare de 75 milioane de euro pentru implementarea proiectului and #8222;Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ şi producţie medicamente critice and #8221;, finanţat prin Programul Sănătate - Prioritatea 9 (STEP), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:30
Gruparea de dreapta Turning Point USA, înfiinţată de Charlie Kirk şi formată din studenţi, a adus mesajul acestuia la un campus cu o veche istorie în aria activismului de stânga, la două luni după moartea sa, conform Yahoo News.
Acum 24 ore
18:20
România şi Germania consolidează cooperarea industrială în domeniul apărăriiRelaţiile bilaterale dintre România şi Germania capătă o nouă dimensiune strategică prin cooperarea industrială în domeniul apărării, au transmis participanţii la Conferinţa privind cooperarea industrială româno-germană în industria de apărare, organizată luni de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub înaltul patronaj al Preşedintelui României şi cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania şi al Ministerului Federal al Economiei şi Energiei. Evenimentul a reunit peste 400 de reprezentanţi din mediul de afaceri, guvernamental şi diplomatic.Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că, deşi contextul actual impune o creştere accelerată a industriei europene de apărare, această necesitate poate deveni o oportunitate economică pentru România. and #8222;Avem toate premisele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în domeniul apărării în Europa de Sud-Est and #8221;, a afirmat şeful statului.Directorul general al AHK România, Sebastian Metz, a subliniat că accentul se mută de la cooperarea industrială şi energetică tradiţională către domenii strategice de apărare. and #8222;Astăzi nu sunt prezente doar companii militare, ci şi companii civile care doresc să îşi adapteze activitatea. Este timpul să construim o industrie de apărare puternică şi rezilientă, care să producă în Europa and #8221;, a spus el.La rândul său, Volker Raffel, preşedintele AHK România, a evidenţiat rolul României în lanţurile regionale de aprovizionare, menţionând creşterea capacităţii de producţie a energiei datorită exploatării gazelor din Marea Neagră. and #8222;România este o ţară în care merită să investim, mai ales în industrii care necesită energie şi infrastructură sigură. Securitatea şi rezilienţa sunt principii esenţiale care trebuie aplicate tuturor sectoarelor economice and #8221;, a afirmat Raffel.Ambasadoarea Germaniei la Bucureşti, E.S. Angela Ganninger, a subliniat importanţa parteneriatului strategic dintre cele două ţări: and #8222;Pentru a face faţă provocărilor de securitate, Germania şi România trebuie să fie mai rapide şi mai bine conectate. Conferinţa de astăzi este un pas important în crearea de noi parteneriate economice şi industriale. and #8221;Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a arătat că modernizarea militară a României trebuie accelerată, iar colaborarea cu Germania, lider european în tehnologiile de apărare, este esenţială. El a menţionat că programul european SAFE oferă cadrul necesar pentru ca firmele româneşti să devină furnizori de încredere în proiecte multinaţionale.Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a subliniat importanţa integrării companiilor româneşti din domeniul apărării într-un complex industrial militar unitar. and #8222;Din cele 16 miliarde alocate, aproximativ 12 miliarde de euro vor fi investite în echipamente, iar 4 miliarde în infrastructura de mobilitate duală, inclusiv în capetele autostrăzii Moldovei and #8221;, a precizat el.Secretarul de stat Iulian Mărgeloiu, din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a reamintit potenţialul industrial al României, subliniind că and #8222;prin programul SAFE putem readuce în prim-plan industria de apărare, modernizată şi adaptată nevoilor actuale and #8221;.În cadrul dezbaterilor au fost discutate teme precum relocarea producţiei în România, parteneriatele public-private şi digitalizarea proceselor industriale. Reprezentanţii companiilor au subliniat că relocarea activităţilor nu reprezintă o povară atâta timp cât cadrul legislativ este clar şi predictibil. De asemenea, participanţii au accentuat rolul securităţii cibernetice şi al infrastructurii IT în protejarea lanţurilor de aprovizionare şi a comunicaţiilor strategice.Concluzia generală a conferinţei a fost că România are o şansă reală de a deveni un actor cheie în industria europeană de apărare, dar acest obiectiv presupune investiţii rapide, parteneriate durabile şi o viziune comună asupra standardelor de producţie NATO, fără de care accesul pe pieţele internaţionale ar putea fi limitat.
18:20
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre liderii naţionali în domeniul energiei regenerabile, a raportat venituri operaţionale consolidate de 326,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în creştere cu 88% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:20
Campania Bank Friday 2025, organizată de Grupul Banca Transilvania, a înregistrat un record de participare, cu 30.000 de persoane care au aplicat online într-o singură zi pentru produsele şi serviciile incluse în ofertă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Este cel mai mare număr de aplicaţii din istoria campaniilor BT de shopping bancar online.
18:10
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a deschis un Birou de Reprezentare la Londra # Bursa
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a anunţat deschiderea Biroului său de Reprezentare la Londra, eveniment la care au participat E.S. Laura Popescu, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, Octavian Stocklosa, vicepreşedinte al CCIB, şi dr. Cătălin Grigorescu, preşedintele Secţiunii Politici Camerale din cadrul colegiului de conducere al instituţiei. Liviu Manole a fost numit Şef al Biroului de Reprezentare CCIB la Londra.
18:10
Wonderful atrage o finanţare de 100 de milioane de dolari pentru a accelera adopţia agenţilor AI la nivel global # Bursa
Compania Wonderful, specializată în dezvoltarea de platforme de agenţi AI pentru mediul de afaceri, a anunţat atragerea unei finanţări de serie A în valoare de 100 de milioane de dolari, condusă de fondul Index Ventures, cu participarea Insight Partners, IVP, Bessemer şi Vine Ventures, conform unui comunicat Wonderful. Noua rundă de investiţii vine la doar trei luni după o primă finanţare de 34 de milioane de dolari şi are ca scop accelerarea extinderii internaţionale şi a adopţiei agenţilor AI în companii din diverse industrii.
17:00
Germania îşi redeschide renumitele târguri de Crăciun, transformând oraşele în poveşti de iarnă. În 2025, peste 2.500 de pieţe sunt programate să îşi primească vizitatorii, primele fiind inaugurate începând cu 10 noiembrie, potrivit datelor oficiale. Majoritatea vor rămâne deschise până în ajunul Crăciunului, închizându-se pe 23 sau 24 decembrie.
17:00
Antifrauda ANAF a descoperit obligaţii fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere din Argeş # Bursa
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat o verificare amplă privind activitatea unui solist de muzică de petrecere din judeţul Argeş, constatând obligaţii fiscale nedeclarate în valoare totală de 1.612.037 lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:50
InterCapital ETF (ICETF), parte a InterCapital Group - principalul furnizor de servicii de investiţii din Europa de Sud-Est -, a listat luni, 11 noiembrie, două noi fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:50
Academia Română cere păstrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, în urma declaraţiilor privind desfiinţarea instituţiei # Bursa
Academia Română cere păstrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, în urma declaraţiilor privind desfiinţarea instituţieiAcademia Română a transmis, luni, că priveşte cu îngrijorare declaraţiile unor înalţi demnitari ai statului referitoare la desfiinţarea Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), subliniind rolul esenţial al acestei instituţii în protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural al României.Potrivit comunicatului, INP este and #8222;unicul continuator al Comisiunii Monumentelor Istorice and #8221;, înfiinţată în 1892 şi condusă de-a lungul timpului de personalităţi ale culturii române precum Vasile A. Urechia, Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul şi Alexandru Lapedatu, ultimul murind în detenţia comunistă la Sighet, în 1950.Academia aminteşte că desfiinţarea instituţiilor similare din trecut - precum Direcţia Monumentelor Istorice, suprimată în 1977 de regimul comunist - a dus la and #8222;un adevărat vandalism and #8221; asupra patrimoniului, soldat cu distrugerea unor monumente emblematice precum mănăstirile Văcăreşti şi Pantelimon sau bisericile Sfânta Vineri şi Schitul Maicilor. and #8222;Institutul Naţional al Patrimoniului reuneşte un valoros colectiv de experţi şi specialişti, singurii competenţi să acţioneze responsabil şi să colaboreze cu omologii lor din străinătate pentru a opri distrugerea monumentelor and #8221;, arată Academia Română, avertizând că pierderea autonomiei instituţiei ar avea consecinţe ireparabile asupra patrimoniului cultural naţional.Forul academic solicită autorităţilor păstrarea şi sprijinirea Institutului Naţional al Patrimoniului, reafirmând rolul său istoric de instituţie-cheie în conservarea identităţii şi memoriei culturale a României.
16:50
Guvernul pregăteşte simplificarea şi digitalizarea procedurilor de avizare pentru securitatea la incendiu # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a continuat luni consultările cu reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor din România, discuţiile fiind axate pe simplificarea şi digitalizarea procedurilor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, în paralel cu întărirea normelor de siguranţă pentru cetăţeni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
