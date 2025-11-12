Donald Trump se bucură de sfârşitul blocajului bugetar după 40 de zile: Este "o victorie foarte mare"
News.ro, 12 noiembrie 2025 06:50
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
07:20
Muzica generată de AI devine aproape imposibil de detectat, potrivit unui studiu Deezer/Ipsos # News.ro
Diferenţierea unei muzici generate 100% de inteligenţa artificială de o muzică de gen similar, dar creată de oameni, devine aproape imposibilă pentru un ascultător, relevă miercuri un sondaj Ipsos pentru platforma de streaming Deezer.
Acum 30 minute
07:00
SUA şi Elveţia, aproape de un acord pentru reducerea tarifelor comerciale de la 39% la 15% # News.ro
Statele Unite şi Elveţia se află în fazele finale ale negocierilor pentru un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia Trump, de la 39% la 15%, potrivit mai multor surse citate de presa internaţională.
07:00
Nadia Comăneci, "Zeiţa de la Montreal", multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană care a scris istorie în gimnastica mondială reuşind primul 10 perfect, împlineşte, miercuri, 64 de ani.
Acum o oră
06:50
Donald Trump se bucură de sfârşitul blocajului bugetar după 40 de zile: Este "o victorie foarte mare" # News.ro
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social.
06:30
Companiile aeriene americane se confruntă cu efectele blocajului guvernamental, pe măsură ce se apropie Ziua Recunoştinţei # News.ro
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite a perturbat zeci de mii de zboruri în ultimele zile, afectând planurile companiilor aeriene americane pentru trimestrul de sărbători. Acestea încearcă acum să limiteze impactul asupra pasagerilor şi pierderile financiare, în contextul în care Congresul american se pregăteşte să redeschidă guvernul până la sfârşitul săptămânii, relatează Reuters.
06:30
O democrată care urmează să fie învestită în Congresul american ar trebui să forţeze un vot în cazul Epstein # News.ro
Democrata Adelita Grijalva va fi învestită miercuri în Congresul american, a anunţat liderul republican Mike Johnson, care a fost acuzat de opoziţie că a întârziat cu mai mult de o lună şi jumătate această ceremonie de depunere a jurământului pentru a evita un vot în cazul Epstein.
Acum 2 ore
06:20
Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.
06:20
Nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti – Se vor strânge în faţa Guvernului şi vor porni în marş pe la toate ministerele responsabile de luarea măsurilor de austeritate / REVENDICĂRI # News.ro
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii şi posturi în sectorul bugetar, dar şi reducerea evaziunii fiscale.
06:10
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii Coaliţiei de guvernare, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor / Se caută soluţii pentru legea referitoare la pensiile magistraţilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii Coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.
06:00
În absenţa lui Donald Trump la COP30 din Brazilia, principalul său adversar democrat, guvernatorul Californiei Gavin Newsom, a atras atenţia marţi cu o apărare fără echivoc a acţiunilor climatice, în aşteptarea anului 2028.
05:50
Preţurile petrolului au crescut marţi, pe fondul sancţiunilor SUA împotriva Rusiei şi al optimismului privind sfârşitul blocajului guvernamental american # News.ro
Cotaţiile petrolului au crescut marţi, impulsionate de impactul noilor sancţiuni impuse de Statele Unite asupra industriei petroliere ruse şi de aşteptările privind încheierea iminentă a blocajului guvernamental din SUA, în timp ce îngrijorările legate de supraproducţie au limitat avansul, relatează Reuters.
Acum 4 ore
05:20
Bursele europene au închis marţi în creştere; acţiunile elveţiene au urcat pe fondul optimismului privind o posibilă reducere a tarifelor americane # News.ro
Pieţele bursiere europene au închis marţi în teritoriu pozitiv, menţinând trendul ascendent de la începutul săptămânii, pe fondul semnalelor că blocajul guvernamental din SUA ar putea fi aproape de final, relatează CNBC.
Acum 8 ore
01:20
Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, recunoaşte că situaţia s-a înrăutăţit în regiunea Zaporojie. Soldaţii săi s-au retras din cinci localităţi, iar trei au fost capturate de ruşi # News.ro
Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marţi că situaţia s-a „înrăutăţit semnificativ” în unele părţi din sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul luptelor intense cu forţele ruse, relatează Reuters.
01:10
Protestatarii au pătruns cu forţa în sediul unde se desfăşoară reuniunea COP30 şi s-au confruntat cu forţele de securitate - VIDEO # News.ro
Protestatarii înarmaţi cu bâte au pătruns cu forţa, marţi, în sediul reuniunii COP30, unde s-au ciocnit cu agenţii de securitate la intrare, relatează Reuters.
00:50
Paralizia bugetară se apropie de sfârşit în Statele Unite, pe fondul disensiunilor dintre democraţi # News.ro
Camera Reprezentanţilor din SUA urmează să voteze miercuri legea ce va pune capăt unei paralizii bugetare record, o „victorie foarte mare”, după cum a ţinut să sublinieze preşedintele Donald Trump, în timp ce în tabăra democraţilor creşte furia faţă de propriii senatori care au încheiat acordul cu republicanii, relatează AFP.
00:30
Creştere bruscă a numărului de ucraineni care fug în UE după relaxarea regulilor de ieşire din ţară pentru bărbaţii tineri # News.ro
Numărul ucrainenilor care fug de războiul cu Rusia pentru a căuta siguranţă în ţările Uniunii Europene a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani, după ce Kievul a modificat regulile permiţând mai multor tineri să părăsească ţara, relatează POLITICO care citează statistici oficiale.
11 noiembrie 2025
23:50
Lionel Messi, despre participarea la CM din 2026: Dorinţa mea este să particip, dar nu vreau să fiu o povară pentru echipa mea # News.ro
Lionel Messi, câştigător de opt ori a Balonului de Aur, a acordat, marţi, un interviu publicaţiei catalane Sport, la o zi după apariţia sa foarte remarcată pe gazonul miticului stadion al FC Barcelona.
23:40
Procurorii din Milano anchetează un presupus „turism cu lunetişti” în timpul războiului din Bosnia. Grupuri din Italia şi din alte ţări ar fi plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament # News.ro
Grupuri de cetăţeni italieni şi de alte naţionalităţi, aşa-numiţi „turişti lunetişti”, sunt acuzaţi că au participat la masacrul locuitorilor din Sarajevo în timpul războiului din Bosnia. Ei ar fi plătit sume mari de bani soldaţilor lui Radovan Karadžić, fostul comandant al sârbilor bosniaci, ca să îi transporte pe dealurile din jurul oraşului asediat, astfel încât să poată trage asupra populaţiei pentru propria plăcere, ca într-un joc video, relatează The Guardian.
Acum 12 ore
23:20
Fritz: Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an / Drulă nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate să continue munca începută de Nicuşor Dan # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că cel are a făcut un blat deschis cu PSD a fost candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, iar acest lucru s-a întâmplat anul trecut, atunci când a fost candidatul PSD şi PNL la Primăria Sectorului 6. Fritz a adăugat că cel mai potrivit candidat pentru Bucureşti este candidatul USR, Cătălin Drulă, deoarece acesta nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi şi poate continua munca începută de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.
23:20
Brazilianul Oscar, plasat sub observaţie după o problemă cardiacă apărută în timpul testelor efectuate cu Sao Paulo # News.ro
Brazilianul Oscar (34 ani) a avut marţi o problemă cardiacă în timpul testelor fizice efectuate cu echipa Sao Paulo. Clubul brazilian a dat asigurări cu privire la starea sa de sănătate, fără a oferi însă mai multe detalii.
23:10
Dominic Fritz crede că este ”o escaladare inutilă” faptul că Oanei Gheorghiu i-a fost făcută plângere penală pentru afirmaţia legată de pensiile magistraţilor: Poate şi o umflare de muşchi / A fost o acţiune nefericită care nu ajută # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, crede că este ”o escaladare inutilă” faptul că vicepremierului Oana Gheorghiu i-a fost făcută plângere penală pentru afirmaţia legată de pensiile magistraţilor, poate chiar ”o umflare de muşchi”. El a adăugat că a fost o acţiune nefericită care nu ajută şi important este ca Oana Gheorghiu să nu se lase intimidată.
23:00
Medicul Andreas Vitoulkas: Tot mai multe femei în zilele noastre amână să aibă un prunc / Stresul, munca, mâncarea şi fumatul pot duce şi la infertilitatea bărbatului # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat că tot mai multe femei aleg să amâne momentul conceperii unui copil, de cele mai multe ori din cauza carierei, dar la vârste înaintate femeile devin infertile. Şi bărbaţii pot deveni infertili din cauze precum stresul, munca, mâncarea de tip fast food sau fumatul.
22:50
La cinci luni după sosirea sa la Juventus Torino, francezul Damien Comolli a fost numit, marţi, administrator delegat al celui mai titrat club din fotbalul italian.
22:40
Dominc Fritz: Există o dorinţă din partea tuturor să rezolvăm această problemă a pensiilor magistraţilor / Viziunea USR sste că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar 70% din salariu este o ofertă corectă care asigură independenţa justiţiei # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, apreciază că există o dorinţă din partea tuturor partidelor din coaliţie să fie rezolvată problema pensiilor magistraţilor şi să se găsească o formulă care să treacă de testul de constituţionalitate. El a precizat că viziunea USR este că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar procentul de 70% din salariu pentru pensie ”este o ofertă corectă care asigură independenţa justiţiei”.
22:40
Medicul Andreas Vitoulkas anunţă că s-au depus 5.500 de dosare în programul de fertilizare in vitro: Unul din 5 cupluri are o problemă de a obţine o sarcină pe calea naturală/ În ultimul an s-au născut cei mai puţini copii din ultimii 100 de ani # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat, marţi seară, că până în prezent au fost depuse peste 5.500 de dosare în Programul naţional de fertilizare in vitro şi a atras atenţia că numărul naşterilor a scăzut. În ultimul an s-au născut cei mai puţini copii din ultimii 100 de ani.
22:30
Medicul Andreas Vitoulkas, specialist obstetrică ginecologie: În timpul unei sarcini nu putem să luăm orice medicament # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a declarat că în timpul sarcinii nu pot fi luate anumite medicamente, în special cele pentru bolile cu transmitere sexuală, pentru că acestea pot afecta fătul, mai ales în primul trimestru de sarcină.
22:30
Putin şi preşedintele Kazahstanului discută timp de două zile despre proiecte în domeniul gazelor şi sancţiunile SUA asupra petrolului. Liderul kazah s-a întâlnit săptămâna trecută cu Donald Trump # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere ruse în cadrul unor întâlniri care au loc marţi şi miercuri la Moscova, a anunţat Kremlinul, relatează Reuters.
22:20
Julian Nagelsmann îl critică pe Arne Slot în legătură cu evoluţia lui Florian Wirtz la Liverpool: „Este dificil să ai un impact când antrenorul nu ştie cum să te folosească” # News.ro
Autorul unui început de sezon complicat la Liverpool, Florian Wirtz nu ar fi „folosit” corespunzător de antrenorul Arne Slot, după cum afirmă Julian Nagelsmann, selecţionerul german.
22:20
Dominic Fritz afirmă că discuţiile din ultima şedinţă a coaliţiei au mers mai uşor: Am găsit şi un compromis / A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi alta pe reducerea costurilor de personal # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că în ultima şedinţă a coaliţiei s-a ajuns la un compromis în legătură cu reforma administraţiei, după luni bune de blocaj. Una dintre abordări a mers a pe reducerea posturilor şi alta s-a axat pe reducerea costurilor de personal, iar în 2026 primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor alege una dintre cele două variante.
22:00
Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate # News.ro
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată luna trecută, când ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters.
22:00
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Măriuţa, care îngrijeşte peste 1.300 de animale, apel disperat: Zile fără hrană / Ştefănuţ, mânzul orb, a aşteptat toată ziua o minune care nu s-a întâmplat / Cum se pot face donaţii pentru salvarea animalelor # News.ro
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Măriuţa, care îngrijeşte peste 1.300 de cai şi câini salvaţi din diferite situaţii, face apeluri disperate pentru obţinerea de donaţii pentru hrana şi îngrijirea animalelor. Recent, două zile la rând, animalele s-au dus la culcare fără hrană, întrucât nu au existat bani suficienţi pentru cumpărarea ei.
21:50
Acuzat de 142 de infracţiuni, primarul de opoziţie al Istanbulului riscă până la 2430 de ani de închisoare # News.ro
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este oficial urmărit penal pentru 142 de infracţiuni, potrivit actului de acuzare publicat marţi de parchetul oraşului, relatează AFP.
21:50
Medicul Andreas Vitoulkas: Prezervativul salvează vieţi / Pur şi simplu trebuie să ne protejăm / Tineri care la un moment dat este posibil să înceapă activitatea sexuală, este bine să aibă un control la un ginecolog # News.ro
Dr. Andreas Vitoulkas, medic specialist obstetrică ginecologie, a subliniat importanţa protejării în timpul unui act sexual şi a precizat că tinerii care îşi încep viaţa sexuală ar fi bine să facă mai întâi o vizită la ginecolog.
21:30
Formaţia CS Afumaţi a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Chindia Târgovişte, în etapa a 13-a a Ligii a II-a.
21:20
Companiile aeriene americane au anulat 1.200 de zboruri marţi, pe fondul celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA # News.ro
Companiile aeriene americane au anulat marţi aproximativ 1.200 de zboruri, marcând a cincea zi consecutivă în care numărul anulărilor depăşeşte 1.000, în condiţiile în care guvernul federal continuă blocajul şi Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) menţine restricţiile impuse pentru siguranţa traficului aerian, transmite Reuters.
21:20
Handbal masculin: Potaissa Turda, înfrângere cu deţinătoarea trofeului European League, SG Flensburg-Handewitt # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, pe teren propriu, al treilea eşec consecutiv din grupa A a European League, scor 33-26 (18-13), cu liderul neînvins SG Flensburg-Handewitt.
21:10
Un pod s-a prăbuşit parţial marţi, în sud-vestul Chinei, la câteva luni după inaugurare. Imaginile, terifiante, s-au răspândit rapid pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.
21:00
Bogdan Ivan: Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil / Nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie / România trebuie să preia controlul asupra companiei # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. În plus, ministrul precizează că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.
20:50
Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind cumpărarea infrastructurii de la aeroportul din Chişinău # News.ro
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor americane impuse luna trecută, a anunţat marţi directorul aeroportului, Sergiu Spoială, relatează Reuters.
20:40
Carmen Uscatu: Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre, confruntată cu o situaţie fără precedent în România # News.ro
Carmen Uscatu, co-fondatoarea ”Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, afirmă, marţi seară, că organizaţia se confruntă cu o situaţie fără precedent în România, din cauza incompatibilităţii de roluri pe care Oana Gheorghiu le îndeplineşte simultan. ”Oana va fi cel mai bun viceprim-ministru al României. Dar, în acelaşi timp, sper să aibă înţelepciunea de a asculta interesul legitim al organizaţiei noastre”, a transmis Carmen Uscatu.
20:40
Lavrov se dezlănţuie asupra Londrei, după dezvăluirile FSB privind un presupus complot de deturnare a unui avion rus împotriva bazei de la Mihail Kogălniceanu # News.ro
Marea Britanie încearcă să compenseze „puterea sa militară slabă” prin încercări de a diviza şi domina, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, comentând într-o discuţie cu presa rusă dezvăluirile serviciului rus de securitate, FSB, făcute ceva mai devreme, în legătură cu un presupus complot britanico-ucrainean ce ar fi presupus deturnarea unui avion rusesc MiG-31 către baza de la Mihail Kogălniceanu, pentru a declanşa o eventuală ripostă a NATO asupra Moscovei.
20:40
Judecătoare: Noi, ca şi profesie, putem să apelăm la nişte pârghii legale pe care le avem, pentru a combate un val de ură publică / Preşedintele, prin declaraţiile sale, a ridicat deja un semn de întrebare asupra imparţialităţii sale # News.ro
Ana Maria Crînguş-Echert, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, membru fondator şi preşedinte executiv Asociaţia NextJudex a declarat marţi că cei din profesia sa pot să apeleze la nişte pârghii legale pe care le au, pentru a combate un val de ură publică, arătând că preşedintele Nicuşor Dan, prin declaraţiile date cu privire la vicepremierul Oana Gheorghiu, a ridicat deja un semn de întrebare asupra imparţialităţii sale, în condiţiile în care preşedintele României tocmai acest echilibru trebuie să îl asigure.
20:20
Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei.
20:20
Intervenţie contracronometru în judeţul Prahova, pentru salvarea unei femei care a născut acasă singură şi a bebeluşului ei / O vecină a sunat la 112, iar o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor # News.ro
O femeie a născut acasă, în judeţul Prahova, fără îngrijire medicală, iar o vecină a sunat la 112 şi a anunţat evenimentul, rămânând în telefon cu o o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ care a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor. Mai multe echipaje au fost direcţionate la adresă, iar într-un final mama şi bebeluşul au ajuns la spital în siguranţă.
20:00
Rafila, despre organizarea conferinţei „COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală” în sala Grupului Parlamentar AUR, vineri: Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor nu este implicată în niciun fel în organizarea acestui eveniment # News.ro
Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor nu este implicată în niciun fel în organizarea conferinţei „COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală”, care va avea loc în sala Grupului Parlamentar AUR, vineri, anunţă deputatul PSD Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii. Rafila spune că dezavuează ferm organizarea unor astfel de manifestări cu caracter pseudostiinţific care, prin răspândirea de informaţii false, subminează încrederea publicului în sănătatea publică şi face apel la Colegiul Medicilor din România să adopte o poziţie fermă şi să sancţioneze medicii care promovează informaţii neadevărate şi induc în eroare populaţia.
19:50
Ion-Andrei Gherasim, fostul şef de cabinet al lui Corneliu Coposu: Spunea că puşcăria de la Râmnicu Sărat a fost Golgota puşcăriilor româneşti. A primit o grămadă de bătăi din partea torţionarului Vişinescu # News.ro
Ion-Andrei Gherasim, fostul şef de cabinet al lui Corneliu Coposu, a vorbit într-un interviu pentru Cotidianul despre anii petrecuţi alături de acesta şi despre proiectele vizionare ale fostului deţinut politic şi ura pe care constant a avut-o regimul FSN/Iliescu faţă de ţărănist. Potrivit lui Gherasim, Corneliu Coposu povestea că puşcăria de la Râmnicu Sărat a fost Golgota puşcăriilor româneşti şi că a primit o grămadă de bătăi din partea torţionarului Vişinescu.
19:40
Scrisoare deschisă, semnată de mii de persoane, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # News.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor. „E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă”, se arată în scrisoare, precizându-se că „magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie”.
19:30
Caz şocant de viol asupra unui minor: Un adolescent de 17 a obligat o fată de 9 ani „să efectueze un act de natură sexuală asupra propriei persoane”, ameninţând-o că publică fotografii indecente cu ea # News.ro
Un adolescent de 17 ani din judeţul Mehedinţi a ajuns în arest preventiv, într-un dosar în care este inculpat pentru viol asupra unui minor. Victima este o fată de nouă ani, care locuieşte la sute de kilometri distanţă de el şi pe care adolescentul a obligat-o să „să efectueze un act de natură sexuală asupra propriei persoane”, ameninţând-o că, în caz contrar, publică fotografii cu ea.
19:30
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, eşec drastic cu Skanderborg Aarhus, în grupa C a European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă la scor marţi, pe teren propriu, de formaţia Skanderborg Aarhus, scor 45-27(17-11), în etapa a III-a din grupa C a European League. Este al doilea eşec pentru Minaur Baia Mare.
19:20
Moscova se declară pregătită să discute cu Washingtonul, după declaraţiile lui Trump despre testele nucleare secrete ale Rusiei. Lavrov este gata să reia discuţiile pentru un summit ruso-american şi preferă Budapesta în continuare # News.ro
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare „fără să spună nimic”, este „gata” să discute cu Washingtonul despre declaraţiile preşedintelui american, a afirmat marţi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un moment în care tensiunile dintre cele două puteri nucleare sunt în creştere, relatează AFP şi TASS.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.