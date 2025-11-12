Carmen Uscatu explică diferența dintre ea și Oana Gheorghiu: Oana a ales să apere interesele tuturor cetățenilor în Guvern, eu am ales să apăr interesele donatorilor, sponsorilor și interesele pacienților în Asociația Dăruiește Viață
12 noiembrie 2025
• • •
Acum 5 minute
07:20
SUA și Elveția sunt aproape de un acord pentru reducerea tarifelor comerciale de la 39% la 15%
Statele Unite şi Elveţia se află în fazele finale ale negocierilor pentru un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia...
07:20
Diferenţierea unei muzici generate 100% de inteligenţa artificială de o muzică de gen similar, dar creată de oameni, devine aproape imposibilă pentru un ascultător, arată...
Acum 15 minute
07:10
Dat afară de la Fenerbahce în vara acestui an, Jose Mourinho continuă să țină prima pagină a ziarelor din Turcia. Concret, tehnicianul lusitan a lăsat...
07:10
Sindicaliștii fac din nou miting la guvern: cer salarii mai mari și stoparea reformei din administrație
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, ei cer...
07:10
Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente / „Act sexual neconsimțit petrecut în biroul cadrului didactic" / Preda disciplina „Etică și integritate academică"
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost destituit...
Acum 30 minute
07:00
Parlamentul European dezbate azi bugetul multianual UE pentru 2028-2034. Miza sunt banii pentru fermieri și fondurile pentru infrastructura din România și restul statelor membre
Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,...
07:00
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, care a criticat-o pe fosta sa parteneră Oana Gheorghiu pentru o presupusă incompatibilitate pentru că nu a renunțat la...
Acum o oră
06:50
Curtea Constituţională discută astăzi sesizările Înaltei Curți și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private
Curtea Constituţională a României a discută, astăzi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, după...
06:40
Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi / Cătălin Drulă (USR) își depune candidatura la ora 13.00
Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi, 12 noiembrie, la Biroul Electoral Municipal, iar termenul limită este 17...
Acum 2 ore
06:20
Îți place sosul de pesto? Iată 5 idei de mic dejun în care îl poți integra: de la tartine cu ou poșat la clătite sărate cu ricotta
Dacă îți place gustul intens al busuiocului și aroma ușor picantă a parmezanului din sosul de pesto, să știi că îl poți transforma în ingredientul...
06:10
După ce Lando Norris a câștigat cursa de la Interlagos, iar avantajul britanicului față de Piastri și Verstappen s-a mărit, Toto Wolff (șeful Mercedes) îl...
05:40
Scandal în Justiție: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare și șefii CSM, pe reducerea pensiilor procurorilor și judecătorilor / Conferință de presă la ora 12:00
Președintele Nicușor Dan se întâlnești, miercuri, cu liderii coaliției de guvernare și șefii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în plin scandal al Justiției cauzat de...
Acum 8 ore
23:40
Comisia Europeană anunță cine va primi și cine va plăti noul ajutor UE pentru migrație / Majoritatea țărilor UE, solicitate să primească azilanți din zone supuse presiunii migrației
Comisia Europeană a anunțat marți care sunt țările UE eligibile pentru ajutorul UE în vederea gestionării presiunii migratorii și care sunt țările care vor fi...
23:30
Fritz acuză că Ciprian Ciucu a făcut blat cu PSD, anul trecut, ca să câştige alegerile de la Sectorul 6: Din acest motiv nu este un candidat foarte credibil
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecu, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL...
Acum 12 ore
23:20
Putin şi preşedintele Kazahstanului, întâlnire pe tema sancţiunilor SUA asupra petrolului / Liderul kazah s-a întâlnit săptămâna trecută cu Donald Trump
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere...
23:10
Venezuela, mobilizare masivă a forțelor militare ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor / Marina SUA a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford – cea mai mare navă de război americană – a ajuns în zona de operațiuni a Comandamentului Sud
Venezuela declară că lansează o „mobilizare masivă" a personalului militar, a armelor și a echipamentelor ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor,...
22:40
Cum trebuie să-i vorbești câinelui tău, potrivit științei. Studiile din ultimele două decenii arată că tonul vocii și gesturile noastre activează instincte vechi de 30.000 de ani
Câinii sunt speciali, fiecare proprietar de câine știe asta. Și majoritatea stăpânilor simt că patrupedul lor înțelege fiecare cuvânt pe care îl spun și fiecare mișcare...
22:40
Oana Gheorghiu: Nu primesc niciun ban pentru calitatea de membru fondator al Dăruiește Viață, care are dreptul să participe la Adunarea Generală
Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației "Dăruiește Viață", alături de Carmen Uscatu, a declarat pentru G4Media că nu primește niciun ban pentru calitatea de membru fondator al...
22:30
Dominic Fritz, după discuţiile din ultima şedinţă a coaliţiei: Am găsit şi un compromis. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi alta pe reducerea costurilor de personal
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că în ultima şedinţă a coaliţiei s-a ajuns la un compromis în legătură cu reforma administraţiei, după...
22:20
Moto AI, disponibil și în limba română, începând de marți / Primul model care va beneficia de actualizare este motorola edge 70
Motorola extinde disponibilitatea platformei sale de inteligență artificială, moto AI, adăugând suport pentru mai multe limbi europene, inclusiv româna, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.
22:20
ICDL România a încheiat la Politehnica București prima grupă pilot a noului program AI Prompt Engineering, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale
ICDL România a încheiat prima grupă pilot a noului program ICDL AI Prompt Engineering, parte a inițiativei internaționale ICDL AI Empowered, care integrează inteligența artificială...
22:20
Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate...
22:00
Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale și pentru a proteja securitatea energetică a României
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21...
21:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: "A început cu nişte semne galbene pe...
21:40
Dezbaterea cu privire la criza din BBC în Camera Comunelor a parlamentului britanic alunecă în poziții politice partizane: stânga apără corporația, dreapta o critică
După demisia luni a directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei știrilor BBC, Deborah Tressing, a venit rândul politicienilor care decid finanțarea și...
21:40
Kelemen Hunor, în caz că CSM întârzie avizul pe legea pensiilor magistraților, iar Guvernul nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie impus în PNRR: Chiar nu avem ce face. Dacă durează 30 de zile, trebuie să așteptăm
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus în emisiune la cotidianul.ro că a citit motivarea CCR pentru decizia de acum o lună, de respingere a legii...
21:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: "A început cu nişte semne galbene pe...
21:20
Evaluarea Națională să nu mai fie folosită ca metodă de selecție pentru liceu: Dacă am regândi toată rețeaua școlară, s-ar putea face, spune Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare
Bogdan Cristescu
21:00
George Simion anunță că Autoritatea Electorală Permanentă a blocat rambursarea sumei de 3,5 milioane de euro cheltuiți în campania electorală / G4Media a scris în octombrie 2024 că o parte din bani ar fi venit de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus # G4Media
Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat marți într-o conferință de presă că AUR a fost amendat de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi... © G4Media.ro.
21:00
Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind răscumpărarea infrastructurii energetice de la aeroportul din Chişinău # G4Media
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare... © G4Media.ro.
21:00
Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra Lukoil / Aplicăm ferm sancţiunile internaţionale # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi seară că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de... © G4Media.ro.
20:50
Boeing primește aprobarea pentru a începe următoarea fază a testelor de certificare pentru aeronava 777X # G4Media
Boeing a primit săptămâna trecută aprobarea agenției de reglementare în domeniul aviației din Statele Unite (FAA) pentru a începe a treia din cele cinci faze majore ale... © G4Media.ro.
20:50
Kelemen Hunor, despre rotativa din 2027, când se presupune că Grindeanu ar trebui să fie numit premier: Când se apropie momentul rotativei, actualul premier nu mai are autoritatea necesară și ministerele rămân blocate # G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus într-o emisiune la Cotidianul.ro că indiferent de tensiunile din coaliție, mai ales în contextul actual al alegerilor pentru Primăria... © G4Media.ro.
20:30
Un bărbat din Argeș a fost reținut de poliție pentru că și-ar fi agresat soția. El avea deja ordin de protecție # G4Media
Un bărbat din localitatea argeșeană Bogați a fost reținut marți de poliția din Topoloveni pentru că și-ar fi agresat soția. Bărbatul avea deja ordin de... © G4Media.ro.
20:10
75 de milioane de euro fonduri europene pentru un Centru de cercetare-dezvoltare şi producţie a medicamentelor critice realizat de Antibiotice Iaşi # G4Media
Antibiotice Iaşi a semnat, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), un contract de finanţare în valoare de 75 milioane de euro pentru dezvoltarea... © G4Media.ro.
20:10
Scrisoare deschisă semnată de mii de persoane, printre care și personalități cunoscute artiști, scriitori, jurnaliști, adresată sistemului de justiţie: Magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie # G4Media
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane... © G4Media.ro.
19:50
Lituania respinge o ofertă a preşedintelui belarus Lukaşenko de a discuta redeschiderea frontierei # G4Media
Ministrul lituanian de externe Kestutis Budrys a respins luni o ofertă de negociere a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko pentru redeschiderea frontierei dintre Lituania şi Belarus,... © G4Media.ro.
19:40
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer cu renovarea unui apartament # G4Media
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat, marți seară, la Antena 3, construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer de către Asociația ”Dăruiește Viață” cu renovarea... © G4Media.ro.
19:30
EXCLUSIV Măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale: nu vor putea tranzacționa imobile și mașini, vor avea permisul suspendat automat – deciziile coaliției de guvernare # G4Media
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au convenit marți schimbarea legislației pentru introducerea de măsuri dure împotriva persoanelor care nu-și plătesc amenzile rutiere și impozitele locale,... © G4Media.ro.
19:20
Vicepreședintele CSM: Plângerea penală pe numele Oanei Gheorghiu a fost trimisă la Parchetul General / Claudiu Sandu: O plângere penală este un exercițiu democratic # G4Media
Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat, marți seară, la Antena 3, că plângerea penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la... © G4Media.ro.
19:00
FBI cere date de la un registrator de domenii web pentru a afla cine este proprietarul Archive.ph # G4Media
FBI încearcă să identifice proprietarul Archive.today și al numeroaselor sale site-uri oglindă, precum Archive.is și Archive.ph, relatează The Verge. © G4Media.ro.
18:50
Compania americană Celestis vrea să fie prima care trimite rămășițe umane pe Marte / Misiunea ar putea avea loc în 2030 # G4Media
Compania americană Celestis, specializată în zboruri spațiale memoriale, a deschis rezervările pentru misiunea „Mars300”, un zbor ce își propune să trimită rămășițe umane pe orbita... © G4Media.ro.
18:30
Nouă spitale scoase din PNRR vor fi finanțate din alte fonduri europene, anunță Guvernul / Lista proiectelor # G4Media
Nouă spitale care au pierdut finanțarea din PNRR, pentru că nu puteau fi finalizate la timp, vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027, adică tot... © G4Media.ro.
18:30
VIDEO La Iași, minim 8 tone de frunze sunt adunate zilnic din cele două parcuri municipale și transformate în compost # G4Media
Administrația din Iași colectează frunzele din parcurile municipale și le transportă la stația de compost pentru a le transforma în îngrășământ, care o parte e... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:20
BREAKING Coaliția a ajuns la un acord pe reducerea cheltuielilor din administrația publică: Tăieri de 10% în local și central, anunță ministrul Dezvoltării # G4Media
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară, la Antena 3, că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cheltuielilor cu personalul... © G4Media.ro.
18:10
Vânzarea mărfurilor din China la preţ de dumping a început înaintea taxelor vamale americane, arată un raport al Băncii Centrale Europene # G4Media
Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe pieţele europene, vândute la preţ de dumping,... © G4Media.ro.
18:00
Reducerile fiscale acordate de administrația Trump către Big Tech ar fi putut finanța beneficii medicale pentru milioane de americani, susține senatoarea democrată Elizabeth Warren # G4Media
„Big Beautiful Bill” al președintelui Donald Trump acordă miliarde de dolari în reduceri fiscale, iar o nouă analiză realizată de biroul senatoarei democrate Elizabeth Warren... © G4Media.ro.
18:00
Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind „teste nucleare” secrete ruse # G4Media
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare subterane, s-a declarat marţi gata să discute cu Washingtonul despre afirmaţiile preşedintelui american, în timp ce... © G4Media.ro.
17:50
17:50
Alimentarea cu gaz într-un bloc din Alba, oprită după ce locatarii au simțit miros puternic de gaz, iar o persoană dintr-un apartament a fost găsită decedată # G4Media
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice în Alba Iulia, pe strada V. Goldis. Locatarii unui bloc au solicitat intervenția pompierilor după... © G4Media.ro.
