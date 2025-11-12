Lionel Messi va merge la CM din 2026 doar dacă poate fi util echipei Argentinei

18:20

România şi Germania consolidează cooperarea industrială în domeniul apărăriiRelaţiile bilaterale dintre România şi Germania capătă o nouă dimensiune strategică prin cooperarea industrială în domeniul apărării, au transmis participanţii la Conferinţa privind cooperarea industrială româno-germană în industria de apărare, organizată luni de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub înaltul patronaj al Preşedintelui României şi cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania şi al Ministerului Federal al Economiei şi Energiei. Evenimentul a reunit peste 400 de reprezentanţi din mediul de afaceri, guvernamental şi diplomatic.Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că, deşi contextul actual impune o creştere accelerată a industriei europene de apărare, această necesitate poate deveni o oportunitate economică pentru România. and #8222;Avem toate premisele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în domeniul apărării în Europa de Sud-Est and #8221;, a afirmat şeful statului.Directorul general al AHK România, Sebastian Metz, a subliniat că accentul se mută de la cooperarea industrială şi energetică tradiţională către domenii strategice de apărare. and #8222;Astăzi nu sunt prezente doar companii militare, ci şi companii civile care doresc să îşi adapteze activitatea. Este timpul să construim o industrie de apărare puternică şi rezilientă, care să producă în Europa and #8221;, a spus el.La rândul său, Volker Raffel, preşedintele AHK România, a evidenţiat rolul României în lanţurile regionale de aprovizionare, menţionând creşterea capacităţii de producţie a energiei datorită exploatării gazelor din Marea Neagră. and #8222;România este o ţară în care merită să investim, mai ales în industrii care necesită energie şi infrastructură sigură. Securitatea şi rezilienţa sunt principii esenţiale care trebuie aplicate tuturor sectoarelor economice and #8221;, a afirmat Raffel.Ambasadoarea Germaniei la Bucureşti, E.S. Angela Ganninger, a subliniat importanţa parteneriatului strategic dintre cele două ţări: and #8222;Pentru a face faţă provocărilor de securitate, Germania şi România trebuie să fie mai rapide şi mai bine conectate. Conferinţa de astăzi este un pas important în crearea de noi parteneriate economice şi industriale. and #8221;Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a arătat că modernizarea militară a României trebuie accelerată, iar colaborarea cu Germania, lider european în tehnologiile de apărare, este esenţială. El a menţionat că programul european SAFE oferă cadrul necesar pentru ca firmele româneşti să devină furnizori de încredere în proiecte multinaţionale.Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a subliniat importanţa integrării companiilor româneşti din domeniul apărării într-un complex industrial militar unitar. and #8222;Din cele 16 miliarde alocate, aproximativ 12 miliarde de euro vor fi investite în echipamente, iar 4 miliarde în infrastructura de mobilitate duală, inclusiv în capetele autostrăzii Moldovei and #8221;, a precizat el.Secretarul de stat Iulian Mărgeloiu, din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a reamintit potenţialul industrial al României, subliniind că and #8222;prin programul SAFE putem readuce în prim-plan industria de apărare, modernizată şi adaptată nevoilor actuale and #8221;.În cadrul dezbaterilor au fost discutate teme precum relocarea producţiei în România, parteneriatele public-private şi digitalizarea proceselor industriale. Reprezentanţii companiilor au subliniat că relocarea activităţilor nu reprezintă o povară atâta timp cât cadrul legislativ este clar şi predictibil. De asemenea, participanţii au accentuat rolul securităţii cibernetice şi al infrastructurii IT în protejarea lanţurilor de aprovizionare şi a comunicaţiilor strategice.Concluzia generală a conferinţei a fost că România are o şansă reală de a deveni un actor cheie în industria europeană de apărare, dar acest obiectiv presupune investiţii rapide, parteneriate durabile şi o viziune comună asupra standardelor de producţie NATO, fără de care accesul pe pieţele internaţionale ar putea fi limitat.