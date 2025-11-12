SUA şi Elveţia, aproape de un acord pentru reducerea tarifelor comerciale de la 39% la 15%

19:40

O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor. „E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă”, se arată în scrisoare, precizându-se că „magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie”.