Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie
StirileProtv.ro, 12 noiembrie 2025 07:20
Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:30
Nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti. Cer stoparea austerităţii şi măsuri anti-inflaţie. Lista revendicărilor # StirileProtv.ro
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia.
07:30
Dominic Fritz va susţine examenul pentru cetăţenia română: „Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări” # StirileProtv.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române.
07:30
Trump vrea să revoluționeze piața imobiliară americană cu împrumuturi pe 50 de ani. Economiștii avertizează: „Dobânzi uriașe” # StirileProtv.ro
Donald Trump face din nou valuri în Statele Unite. De această dată, cu ideea unui credit ipotecar pe... 50 de ani.
Acum 15 minute
07:20
Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie # StirileProtv.ro
Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.
07:20
Donald Trump se bucură de sfârşitul blocajului bugetar după 40 de zile: „Este o victorie foarte mare” # StirileProtv.ro
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social.
07:20
Creştere bruscă a numărului de ucraineni care fug în UE după relaxarea regulilor de ieşire din ţară pentru bărbaţii tineri # StirileProtv.ro
Numărul ucrainenilor care fug de războiul cu Rusia pentru a căuta siguranţă în ţările Uniunii Europene a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani.
Acum 30 minute
07:10
Nicuşor Dan, noi discuţii la Cotroceni cu liderii coaliţiei şi magistraţii pentru legea pensiilor speciale # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii Coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.
Acum 12 ore
23:30
Horoscop 12 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi propusă pentru un post de conducere # StirileProtv.ro
Horoscop 12 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să avem energia necesară să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus și să ne facem o idee despre proiectele viitoare.
23:20
Viktor Orban: Summitul SUA - Rusia de la Budapesta va avea loc, dar este „întârziat” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban consideră că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși nu poate spune încă când.
23:20
Putin și Tokaev, întâlnire la Moscova. „Cooperarea noastră comercială şi economică cu Kazahstanul este foarte complexă” # StirileProtv.ro
Vladimir Putin şi Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere ruse în cadrul unor întâlniri care au loc marţi şi miercuri la Moscova.
23:10
Atac la indigo. O femeie, înjunghiată într-o gară din Chicago, la trei luni după uciderea tinerei ucrainene, de un cuțitar # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 27 de ani a fost înjunghiată de un individ tulburat într-o gară din Chicago, sâmbătă seara — la aproape trei luni după ce refugiata ucraineană Iryna Zarutska a fost ucisă în același mod.
22:40
O influenceriță a mințit „din disperare” că suferă de cancer pentru mai mult de cinci ani. Mesajul postat pe TikTok # StirileProtv.ro
O influenceriță de pe TikTok și-a cerut scuze după ce a recunoscut că a mințit în legătură cu diagnosticul de cancer.
22:40
Proteste masive în Serbia față de legea care accelerează dezvoltarea proiectului lui Jared Kushner, ginerele lui Trump # StirileProtv.ro
Mii de oameni au protestat, marți, în Serbia faţă de adoptarea legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.
22:30
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig” # StirileProtv.ro
Un român a furat două perechi de șoșete dintr-un magazin din Italia și a fost judecat în regim de urgență. El a fost condamnat ulterior la opt luni de închisoare și a primit o amendă de 300 de euro.
22:20
Italia se pregătește pentru două greve naționale. Giorgia Meloni: „Grevă vinerea, doar pentru a-şi prelungi weekendul” # StirileProtv.ro
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată în octombrie 2025.
22:00
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA. Au fost anulate 1.200 de zboruri # StirileProtv.ro
Companiile aeriene americane au anulat marţi aproximativ 1.200 de zboruri, marcând a cincea zi consecutivă cu peste 1.000 de anulări.
21:50
Trump salută „marea victorie” republicană în criza bugetară, pe fondul furiei democraților. „Au trădat” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a descris marți sfârșitul iminent al paraliziei bugetare drept o „foarte mare victorie" pentru republicani, în timp ce tensiunile cresc în rândul democraților.
21:50
Trump nu a glumit. Cel mai mare portavion din lume a ajuns în Caraibe. Reacția Venezuelei # StirileProtv.ro
Pentagonul a anunţat marţi sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenţei militare a SUA pentru operaţiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific.
21:40
Republica Moldova vrea să cumpere infrastructura Lukoil de la Aeroportul Chișinău. Negocierile sunt în plină desfășurare # StirileProtv.ro
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor americane impuse luna trecută.
21:30
Un pod din China s-a prăbușit parțial, la câteva luni după inaugurare. Imaginile au devenit virale. VIDEO # StirileProtv.ro
Un pod s-a prăbuşit parţial marţi, în sud-vestul Chinei, la câteva luni după inaugurare. Imaginile, terifiante, s-au răspândit rapid pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.
21:20
Bogdan Ivan: România refuză amânarea sancțiunilor împotriva Lukoil și pregătește preluarea controlului rafinăriei Petrotel # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că țara noastră va respecta ferm termenul de 21 noiembrie stabilit de SUA pentru aplicarea sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, respingând varianta unei derogări.
21:20
De ce procurorul-șef din Istanbul a cerut o pedeapsă de 2.352 de ani pentru primarul din opoziție Ekrem Imamoglu # StirileProtv.ro
Procurorii turci l-au acuzat marți pe primarul din opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, de 142 de capete de acuzare care ar putea duce la o pedeapsă de până la 2.352 de ani de închisoare, potrivit documentelor judiciare.
21:10
Naștere miraculoasă în Prahova. O femeie a adus pe lume un copil la ea acasă, ghidată prin telefon de o asistentă ISU-SAJ # StirileProtv.ro
O femeie a născut acasă, în judeţul Prahova, fără îngrijire medicală, iar o vecină a sunat la 112 şi a anunţat evenimentul, rămânând în telefon cu o o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ care a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor.
21:00
O elevă de clasa a VIII-a a fost dusă de urgență la spital. Ar fi luat mai multe pastile No-Spa # StirileProtv.ro
O elevă de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic "Ioan Petruş" din Otopeni a ajuns la spital, marţi, după ce ar fi ingerat mai multe pastile de No-Spa.
20:40
Momentul în care un vas de croazieră pe care se aflau zeci de oameni se scufundă într-un Golf din Republica Dominicană. VIDEO # StirileProtv.ro
Peste 50 de pasageri ai unei nave germane de croazieră au fost salvați după ce catamaranul pe care se aflau s-a scufundat în Golful Samaná din Republica Dominicană, din cauza unei infiltrații care a inundat ambarcațiunea.
20:20
Bucureștiul a ironizat acuzațiile fostului KGB privind deturnarea avionului Mig-31: „Știri rusești inventate cu spioni” # StirileProtv.ro
România este pomenită într-un complot prezentat de Serviciile secrete rusești. Fără să aducă probe, FSB, ex-KGB, susține că Ucraina ar fi încercat să corupă un pilot rus cu 3 mil. de dolari, în schimbul deturnării unui Mig-31 înarmat cu rachete Kinjal.
20:20
Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din Zaporojie. Rusia a cucerit mai multe obiective # StirileProtv.ro
Armata ucraineană a anunţat marţi că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, după lupte intense cu forţele ruse, transmite dpa.
20:10
Acord în coaliție pe reforma administrației, anunță Cseke Attila. Câți bugetari ar urma să dispară # StirileProtv.ro
Partidele din coaliție au ajuns la o înțelegere asupra reformei administrației publice, transmite Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Forma actuală ar urma să ajungă într-un grup de lucru și ulterior pe traseul legislativ.
20:00
Vama se reorganizează. Zeci de șefi își pierd funcțiile, dar echipele de câini rămân active # StirileProtv.ro
Vama intră în reorganizare. Aproape 30 de șefi de la Autoritatea Vamală își pierd fotoliile și vor lucra pe poziții de execuție, anunță conducerea instituției.
20:00
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană # StirileProtv.ro
2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.
19:50
Românii ar putea cumpăra de anul viitor energie mai ieftină direct de la vecinii cu panouri fotovoltaice # StirileProtv.ro
De anul viitor, am putea cumpăra energie electrică la prețuri mai bune, chiar de la vecinii care au panouri fotovoltaice.
19:50
Cine a observat flacăra de la avionul care a declanșat alerta pe aeroportul Băneasa. Reacția Wizz Air # StirileProtv.ro
A fost alertă marți dimineață pe aeroportul Băneasa din Capitală. Cei peste 200 de pasageri ai unui avion care venea de la Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare.
19:50
Rafturi goale de ouă în supermarketuri. Fermierii români preferă să exporte către țări care plătesc mai mult # StirileProtv.ro
S-au golit rafturile de ouă în unele magazine din România. În loc să rămână pe piața internă, tot mai multe pleacă peste graniță.
19:50
Cronologia scandalului Oana Gheorghiu-CSM și cum pune punct președintele Nicușor Dan # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat în cazul plângerii penale făcute de Consiliul Superior al Magistraturii vicepremierului Oana Gheorghiu.
19:50
Investitori din Arabia Saudită, interesați de sectorul agricol din România. Ministrul agriculturii anunță discuții avansate # StirileProtv.ro
Oamenii de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic şi stabilirea de parteneriate cu companii din România, inclusiv înfiinţarea de abatoare certificate halal.
19:50
BBC, în etapa evaluării riscurilor în fața ultimatumului emis de Trump. Ce trebuie să demonstreze în instanță președintele # StirileProtv.ro
În Marea Britanie, conducerea BBC caută cel mai bun răspuns după ce Donald Trump a anunţat că aşteaptă până cel târziu vineri noaptea scuze publice și compensații „corespunzătoare”, pentru prejudiciul cauzat de un documentar din 2024.
19:50
Lotul nefinalizat al Autostrăzii Lugoj-Deva va fi deschis după terminarea tunelurilor. Lucrările vor continua până în 2026 # StirileProtv.ro
Unul dintre cele două tuneluri de pe singurul lot nefinalizat al Autostrăzii Lugoj-Deva a fost străpuns în totalitate. Porțiunea are puțin peste 10 kilometri, însă este plină de provocări.
19:50
Cel mai mare târg de Crăciun din țară, în București. Care vor fi atracțiile principale # StirileProtv.ro
Capitala se pregătește de sărbători, cu mai multe târguri de Crăciun. În Piața Constituției va fi cel mai mare din țară pentru că se va întinde pe 20.000 de metri pătrați, iar la Opera Națională vom intra în atmosfera piațetelor franțuzești.
19:50
Cine este misteriosul tânăr apărut în fața muzeului Luvru, imediat după jaf. Era îmbrăcat frumos și purta o pălărie # StirileProtv.ro
A fost elucidat misterul fotografiei în care apare un tânăr îmbrăcat impecabil, lângă muzeul Luvru, imediat după jaful spectaculos. Se numește Pedro și este elev de liceu.
19:40
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.
19:40
Mai multe medicamente critice vor fi produse în noua linie Antibiotice Iași. O parte din ele ajung în spitalele din România # StirileProtv.ro
Medicamente critice care vor asigura continuitatea tratamentelor esențiale din terapie intensivă vor fi produse într-o nouă linie Antibiotice Iași.
19:40
Mecanismele ANCOM pentru asigurarea corectitudinii procesului electoral. Ce pot face utilizatorii dacă observă abateri # StirileProtv.ro
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook și TikTok nu permit publicitatea politică în context electoral și pre-electoral. Utilizatorii pot raporta către platformele respective conținutul care ar putea fi considerat publicitate politică.
19:20
Mita vehiculată de fostul senator Marius Isăilă pentru a aduce în țară obuze din Kazahstan. Cum trebuiau împărțiți banii # StirileProtv.ro
De 50 de milioane de dolari ar fi fost șpaga pe care, potrivit anchetatorilor de la DNA, ar fi vehiculat-o fostul senator PSD Marius Isăilă, astfel încât un om de afaceri bulgar să aducă în România un milion de obuze din Kazahstan.
19:10
Tânărul care a înjunghiat de zeci de ori un bărbat din Capitală, fără motiv, neagă fapta. Ce a găsit Poliția în casa lui # StirileProtv.ro
Un atac de o violență extremă a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Fără niciun motiv, un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat de zeci ori de un individ care l-a abandonat apoi plin de răni. Victima sa este în stare stabilă.
Acum 24 ore
18:30
Proiect: Trotinetele electrice, reglementate strict: 25 km/h, 16 ani minim, cască și asigurare obligatorie # StirileProtv.ro
Parlamentarii au dat marți undă verde în Comisia pentru Transporturi unei legi care pune ordine în haosul trotinetelor electrice.
18:20
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse # StirileProtv.ro
Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, au declarat pentru Știrile PRO TV surse politice prezente la discuții.
18:20
Reacția medicilor de la Spitalul de Copii din Timişoara, după decesul unei eleve de 17 ani. Fata se confrunta cu depresia # StirileProtv.ro
Medicii de la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde o fată de 17 ani a murit în condiţii suspecte, au declarat că ea a ajuns la spital cu convulsii şi brahicardie severă după ce a înghiţit fructe de la o plantă ornamentală.
18:10
Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare # StirileProtv.ro
Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro la programul SAFE.
18:10
La un pas de tragedie. Un mecanic de tren a ațipit iar trenul a accelerat rapid într-o curbă. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un mecanic de tren din San Francisco a ațipit, iar pasagerii s-au prăbușit pe podea țipând, în timp ce trenul accelerează necontrolat la peste 80 km/h și aproape se ciocnește cu o mașină. Imaginile au fost făcute publice de compania de transport.
18:00
Focare de rabie în Iași. Medicii trag un semnal de alarmă și cer oamenilor să evite contactul cu animalele sălbatice # StirileProtv.ro
În județul Iași au fost confirmate recent trei focare active de rabie. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva”, Florin Roşu, atrage atenţia asupra pericolului reprezentat de boală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.