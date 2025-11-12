Bolojan susține restricțiile și amenzile pregătite platformelor online, în ciuda avertismentului venit de la Comisia Europeană

20:50

Autoritățile locale vor avea o perioadă de tranziție de un an în care vor putea alege între reducerea de posturi și scăderea cheltuielilor de personal, după o formulă care prevede înmulțirea numărului de posturi cu media salarială, au stabilit partidele din coaliție cu privire la pachetul de reformă a administrației. Începând cu 1 ianuarie 2027 toate administrațiile locale vor trebui să respecte grila de posturi stabilită prin noul pachet de legi, Guvernul estimând că reforma administrației va avea un impact de 1,7 miliarde lei anual.