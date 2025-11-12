Un nou protest al sindicaliștilor BNS în fața Guvernului, împotriva politicilor fiscale
Adevarul.ro, 12 noiembrie 2025 07:30
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia.
Acum 10 minute
07:30
Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedinţia daneză a Consiliului UE.
07:30
Acum o oră
07:00
Blocajul guvernamental din SUA se încheie după 40 de zile. Donald Trump: „Este o victorie foarte mare" # Adevarul.ro
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social.
07:00
Cercetători americani susțin că au identificat posibile urme ale Arcei lui Noe în Turcia, folosind tehnologie radar # Adevarul.ro
O echipă de cercetători din Statele Unite afirmă că a descoperit structuri subterane care ar putea fi legate de Arca lui Noe, în urma unor analize cu radar de penetrare a solului (Ground Penetrating Radar – GPR) efectuate în estul Turciei.
06:45
Fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie în sectorul energetic al Ucrainei # Adevarul.ro
Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.
06:45
Valorile termice diurne vor fi mai mari faţă de normele perioadei în sudul şi estul ţării, iar în rest vor fi apropiate de acestea.
Acum 2 ore
06:30
Novak Djokovic a mărturisit ce ar vrea să scrie pe mormântul său. Funeraliile la care a participat acum o lună # Adevarul.ro
La 38 de ani, Novak Djokovic ține steagul sus în tenis, fiind clasat în Top 10 mondial.
06:30
Curtea Constituţională rediscută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, dezbaterile cu privire la sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
06:30
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț # Adevarul.ro
Viorel Păunescu (90 ani) a apărut în povestea unui personaj implicat în sport, directorul de la Arcul de Triumf.
06:15
Protestatarii înarmaţi cu bâte au pătruns cu forţa, marţi, în sediul reuniunii COP30, unde s-au ciocnit cu agenţii de securitate la intrare.
06:15
„Pește-spadă zburător” deschide calea spre zboruri supersonice silențioase. NASA testează un avion capabil să atingă 1.500 km/h # Adevarul.ro
Un nou pas spre revenirea zborurilor supersonice deasupra uscatului a fost făcut în California, unde NASA și Lockheed Martin au testat cu succes un avion experimental proiectat să reducă la minimum zgomotul produs la trecerea barierei sunetului.
05:45
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își regizează zilnic prezențele publice liderul de la Kremlin # Adevarul.ro
Frica i-a devenit sistem de guvernare. Vladimir Putin, liderul care a transformat Rusia într-o fortăreață, pare să-și fi ridicat și propria realitate paralelă: birouri identice, construite pentru a crea iluzia că se află la Moscova, când, de fapt, se ascunde la sute de kilometri distanță de frica ra
Acum 4 ore
05:30
Nicuşor Dan convoacă liderii coaliției și reprezentanți ai justiției la Cotroceni pentru discuții privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan convoacă la Cotroceni liderii coaliției și reprezentanți ai sistemului judiciar, în contextul dezbaterilor privind modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați. Întâlnirea vine după o discuție anterioară cu membri ai Guvernului pe aceeași temă.
05:15
Scandal în cultură: „Se vrea distrugerea Institutului Patrimoniului”. Directorul instituției lansează un avertisment dur # Adevarul.ro
De ce e în pericol Institutul Național al Patrimoniului acum, în contextul în care a rezistat unor epoci „negre” pentru democrație? Bogdan Șandric, director în cadul instituției, vorbește despre două legi care ușurează foarte mult munca celor care construiesc în dauna protecției patrimoniului.
04:45
Joaca, antidotul fricii de greșeală. Cum să rămâi curios într-o lume care te pedepsește # Adevarul.ro
Într-o lume în care adultul este mereu grăbit să aibă răspunsuri, copilul rămâne singurul care pune întrebări. Iată, de fapt, distanța dintre curiozitate și rutină, dintre uimire și control. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, învățăm tot mai multe lucruri, dar îl pierdem, poate, pe cel mai important.
04:15
Planul pentru NASA al miliardarului Jared Isaacman, scurs în presă. Ce conține Proiectul Atena # Adevarul.ro
Un document de 62 de pagini, redactat de miliardarul Jared Isaacman, prezintă un plan amplu, ambițios și pe alocuri controversat pentru NASA, relatează CNN.
03:45
Condamnați la alegerea imposibilă. Decizii extreme după schimbarea criteriilor de handicap: „Renunț la tratament ca să mă întrețin” # Adevarul.ro
Noul ordin pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, publicat recent, a stârnit noi nemulțumiri în rândul pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA. Unii anunță că vor renunța la tratament.
Acum 6 ore
03:15
Ce nu trebuie să uiți când primești noua carte electronică de identitate. Rolul codurilor PIN și ce faci dacă le pierzi # Adevarul.ro
Aproape 900.000 de cărți de identitate electronice au fost emise până în prezent. Noile documente aduc românilor și o nouă responsabilitate: memorarea celor două coduri PIN, unul pentru autentificare, format din patru cifre, și unul pentru semnătura electronică, din șase cifre.
02:45
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în timpul fugii pe Dunăre # Adevarul.ro
Mii de români au păstrat amintiri tulburătoare despre umilințele trăite în încercările de a fugi din România sub regimul Ceaușescu. Soldații trimiși să „apere” atunci granițele țării de cei care încercau să le tranziteze au fost adesea acuzați de brutalități. Unii au căutat explicații pentru ele.
02:15
Din 2026, România va trebui să se alinieze la standardele europene în ceea ce privește transparența salarială. Salariile individuale nu vor fi făcute publice, dar angajatorii vor fi obligați, la cererea salariatului, să comunice nivelurile medii de remunerare, defalcate.
01:45
Portret de candidat. Cine este Ana Ciceală, fostul consilier general care vrea să conducă Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Ana Ciceală și-a anunțat încă din luna iulie intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Are în spate susținerea a două partide, dar ambele la început de drum, chiar cu un eșec electoral în ultimele alegeri.
Acum 8 ore
01:15
Economia globală a făcut față șocurilor comerciale din prima jumătate a anului 2025, însă impactul pe termen lung se va resimți în trimestrele următoare. În acest context, Coface a revizuit evaluările pentru 5 țări (dintre care 4 în sens pozitiv) și a ajustat 16 evaluări sectoriale.
01:00
Liderul de la Kremlin , care se laudă cu cea mai puternică armată din lume după Statele Unite, descoperă acum cât de vulnerabilă este în fața unei armate mai mici, dar mai inventive.
00:45
Muncești o viață și iei pensie cât un sfert din salariu. Soluția mutării contribuțiilor în Pilonul 2 analizată de un economist # Adevarul.ro
Îmbătrânirea rapidă a populației, exodul forței de muncă, munca informală și presiunile crescânde asupra bugetului slăbesc tot mai mult sistemul public de pensii din România, ceea ce face necesare măsuri urgente de reformă.
00:15
12 noiembrie: Ziua în care s-a născut gimnasta româncă Nadia Comaneci, o legendă a sportului internațional # Adevarul.ro
Pe 12 noiembrie 1961 s-a născut „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci. În aceeași zi, istoria consemnează și alte momente importante: în 1869 murea scriitorul Gheorghe Asachi, în 1884 Timișoara devenea primul oraș din Europa cu iluminat public electric, iar în 1929 se năștea Grace Kelly.
00:15
„Marfă de casă. Primim avans pentru masa de Crăciun”. Țăranii se plâng că vând porcul „de țară” pe pierdere # Adevarul.ro
Prețul pentru carnea de porc crescut în gospodărie încep să scadă, iar crescătorii încearcă să se asigure din vreme că nu vor rămâne cu animalul în ogradă. Creșterile costurilor cu furajele nu se reflectă în preț, se plâng țăranii.
00:00
Dominic Fritz: „Ciprian Ciucu a făcut un blat deschis cu PSD la Sectorul 6. Nu este credibil împotriva social-democraților” # Adevarul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, susține că actualul candidat PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, „nu este o opțiune credibilă” pentru cei care vor să prevină revenirea PSD la putere în București.
00:00
Filipine: cel puţin 25 de morţi după trecerea taifunului Fung-wong. Echipele de salvare intervin în zonele izolate # Adevarul.ro
Echipele de salvare din Filipine au început marţi operaţiunile de curăţare în regiunile devastate de taifunul Fung-wong, profitând de scăderea nivelului apelor în satele inundate. Potrivit unui nou bilanţ anunţat de autorităţi, cel puţin 25 de persoane şi-au pierdut viata.
Acum 12 ore
23:30
Lista primarilor Bucureștiului după 1990. Cine a condus Capitala în ultimii 35 de ani și în ce controverse au fost implicați edilii # Adevarul.ro
De la Revoluție încoace, Bucureștiul a avut cincisprezece primari generali. Unii au lăsat proiecte majore, alții au fost vizati de anchete. Cel puțin jumătate dintre edilii post-decembriști au fost obiectul unor controverse în timpul mandatului.
23:30
Monica Macovei: „Nu există teoria drepturilor câștigate”. Fostul ministru al Justiției critică sporurile și pensiile speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, afirmă într-o postare pe Facebook că expresia „drepturi câștigate” este o invenție apărută în timpul mandatului său, între 2004 și 2007, când „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor și pensiilor în viitor”.
23:15
Dominic Fritz, despre Oana Gheorghiu: „Este un atu pentru Guvern”. Liderul USR consideră plângerea penală depusă de CSM o „escaladare inutilă” # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă „un atu pentru Guvernul României” și că plângerea penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva acesteia, în urma declarațiilor despre pensiile magistraților, este „o escaladare inutilă”.
23:00
SUA trimit cel mai mare și mai modern portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în largul Venezuelei. Cum a reacționat Maduro # Adevarul.ro
Pentagonul a anunțat marți sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenței militare a SUA pentru operațiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific.
23:00
Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale cu privire la plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Metehne de securişti!” # Adevarul.ro
Plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a stârnit un val de reacții dure împotriva magistraților pe platforma Reddit.
22:30
O persoană a fost lovită de tren între Brănești și Pasărea. Circulația feroviară pe Magistrala 800 este întreruptă temporar # Adevarul.ro
O persoană a fost lovită marți seară de trenul InterRegio 16094, care circula pe relația Brănești – Pasărea, la kilometrul feroviar 26+000, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.
22:15
Vicepreședintele CSM, despre declarațiile Oanei Gheorghiu: „A încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist” # Adevarul.ro
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a afirmat că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale ale magistraților „au depășit linia roșie a unei declarații politice”, considerând că reprezintă o „instigare la ură împotriva magistraților”.
22:15
Godină o desființează pe Oana Gheorghiu după ce spune că a donat mii de euro asociației Dăruiește Viață: „Declarația a fost penibilă și populistă. Să mai lăsăm dubla măsură” # Adevarul.ro
Polițistul și scriitorul Marian Godină a reacționat pe Facebook la declarațiile făcute recent de Oana Gheorghiu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, afirmând că, deși a susținut constant proiectele acesteia, consideră că afirmațiile sale recente au fost „penibile și populiste”.
22:00
Chillmas Deals 2025 pe eMAG: Top televizoare cu cele mai mari reduceri, de până la 5.000 de lei și calitate premium pentru living și dormitor # Adevarul.ro
Descoperă top televizoare Chillmas Deals 2025 pe eMAG: reduceri de până la 5.000 lei, modele premium pentru living și dormitor, economii reale și calitate garantată.
22:00
Ministrul Energiei refuză amânarea sancțiunilor împotriva Lukoil. „România trebuie să preia controlul asupra companiei" # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că nu va solicita termenului de 21 noiembrie prelungirea stabilit de SUA pentru aplicarea sancțiunilor împotriva gigantului petrolier rus Lukoil.
21:45
CTP nu este de acord cu „procedeul manipulator” al vicepremierului Oana Gheorghiu: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a explicat pe Facebook poziția sa față de Oana Gheorghiu și implicarea ei în guvern, subliniind că susține Asociația „Dăruiește viață”, dar nu poate fi de acord cu folosirea copiilor aflați în suferință pentru a impresiona audiența.
21:45
Marea Britanie suspendă furnizarea de anumite informații către SUA despre traficanții de droguri din Caraibe. Care este motivul # Adevarul.ro
Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite anumite informații despre ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la atacurile letale lansate de americani.
21:30
Carmen Uscatu acuză presiuni și face apel la Oana Georghiu să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației” # Adevarul.ro
Carmen Uscatu suține că este supusă „presiunilor de a nu vorbi public” despre situația actuală din „Dăruiește Viață” și avertizează asupra „unei incompatibilități de roluri” între poziția Oanei Gheorghiu în ONG și noua sa funcție de vicepremier.
21:15
Coaliția a ajuns la un acord privind reforma administrației locale: posturi desființate sau salarii reduse # Adevarul.ro
Liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reforma administrației publice locale, după luni de negocieri blocate.
21:15
O elevă de clasa a opta a ajuns marți la spital, după ce ar fi înghițit mai multe comprimate de No-Spa. Eleva era conștientă și le-a spus cadrelor medicale din liceu că a luat mai multe pastile. I s-a făcut rău în toaletă, dar a reușit să ajungă la cabinetul medical școlar.
21:00
Ce pedeapsă a primit un român care a agresat sexual o doctoriță, pe o stradă din Scoția. „Sperăm că vei fi expulzat din țară cât mai curând posibil” # Adevarul.ro
Un român care a violat o doctoriță pe o stradă din centrul unui oraș scoțian a fost condamnat la nouă ani de închisoare și a fost descris de judecător ca fiind „un pericol pentru femei”.
21:00
Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, după confruntări violente cu trupele ruse # Adevarul.ro
Armata ucraineană a anunțat, marți, 11 noiembrie, că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, în sudul țării, după confruntări violente cu trupele ruse.
21:00
Armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia a căzut. Incidentul care a reaprins conflictul # Adevarul.ro
Thailanda a trimis tancuri și artilerie la granița cu Cambodgia, după ce acordul de încetare a focului dintre cele două țări s-a destrămat, la doar două săptămâni de la semnare.
21:00
Furtuna solară catalogată drept „tsunami” se îndreaptă spre Pământ. Ar putea provoca întreruperi de curent marți seară # Adevarul.ro
Astronomii avertizează că o furtună solară puternică va lovi Pământul marți, ca urmare a mai multor erupții solare și ejecții de masă coronală (CME) provenite de pe Soare. Fenomenul a fost descris drept un „tsunami solar”.
21:00
Cum transformă un cult satanist adolescentele vulnerabile în victime ale terorii online: sunt manipulate să facă acte degradante, sub amenințarea fotografiilor compromițătoare # Adevarul.ro
O investigație recentă dezvăluie amploarea unui grup extrem de secret, cunoscut sub numele de 764, care exploatează și abuzează adolescente online. Fetele sunt manipulate să facă acte degradante, sub amenințarea fotografiilor compromițătoare.
20:30
Femeie bătută de soț, deși avea ordin de protecție. Individul a așteptat-o să ajungă aproape de casă și s-a urcat cu forța în mașina ei # Adevarul.ro
Un bărbat de 42 de ani din județul Argeș a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția. El a așteptat-o pe femeie aproape de casa ei, iar când aceasta a ajuns, s-a urcat cu forța în mașina ei și a obligat-o să conducă până la el acasă.
20:30
Președintele s-a întâlnit cu liderii coaliției pentru a găsi un numitor comun în privința pensiilor magistraților, într-o ecuație în care se pare că magistrații pun condițiile și politicienii sunt pe cale să le accepte.
