Surpriza dintr-o “hartă Google”a rețelei de drumuri ale Imperiului roman: era de două ori mai extinsă decât se credea până acum

G4Media, 12 noiembrie 2025 08:20

Cea mai comună imagine a drumurilor romane se schimbă datorită unui atlas digital care ne permite să vizualizăm rețeaua Imperiului în detalii fără precedent. Surpriza...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 15 minute
08:40
Număr record de animale de companie care călătoresc cu trenul în 2025. O țară UE devine campioană la acest capitol / Câinii și pisicile beneficiază de servicii speciale G4Media
Polonia înregistrează un număr record de animale de companie care călătoresc cu trenul în 2025! Potrivit operatorului feroviar național PKP Intercity, un număr record de animale...   © G4Media.ro.
08:40
Toto Wolff, lovitură financiară: Vinde acțiuni Mercedes F1, iar echipa a atins un nivel record G4Media
Echipa de Formula 1 a celor de la Mercedes este evaluată la 4,6 miliarde de lire sterline, un record, iar Toto Wolff (șeful acesteia) se...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:30
Industria auto românească frânează: minus 6,65% la producție în octombrie G4Media
Industria auto din România a înregistrat o scădere de 6,65% în luna octombrie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor publicate de...   © G4Media.ro.
08:30
Povestea tânărului român care a lansat o platformă ce arată cum sunt cheltuiți banii publici în România / A locuit 10 ani în Spania, unde a studiat inginerie aerospațială, apoi s-a întors la Sibiu G4Media
Claudiu Constantin Bogdan, un tânăr de 32 de ani stabilit la Sibiu, a creat transparenta.eu, o platformă online care centralizează și afișează modul în care...   © G4Media.ro.
08:30
A demisionat ministrul israelian pentru afaceri strategice, unul dintre cei mai de încredere oameni ai premierului Netanyahu G4Media
Ministrul israelian pentru afaceri strategice, Ron Dermer, care a jucat un rol important în negocierile din timpul războiului din Gaza şi a fost un apropiat...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
Se deschide „Cel mai ieftin târg de Crăciun din Germania” / O cană de vin fiert costă un euro / Minunea durează doar 3 zile G4Media
Sezonul târgurilor de Crăciun din München și din întreaga regiune Bavaria începe din nou. În mod tradițional, cele mai cunoscute piețe se deschid abia la...   © G4Media.ro.
08:20
Surpriza dintr-o “hartă Google”a rețelei de drumuri ale Imperiului roman: era de două ori mai extinsă decât se credea până acum G4Media
Cea mai comună imagine a drumurilor romane se schimbă datorită unui atlas digital care ne permite să vizualizăm rețeaua Imperiului în detalii fără precedent. Surpriza...   © G4Media.ro.
08:20
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, recunoaște că situația s-a înrăutățit mult în Zaporojie G4Media
Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marţi că situaţia s-a „înrăutăţit semnificativ” în unele părţi din sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul luptelor...   © G4Media.ro.
08:10
Ţările cu cel mai mare număr de baze militare în străinătate G4Media
Într-un peisaj internațional marcat din ce în ce mai mult de incertitudine și de o reconfigurare a echilibrului de putere, bazele militare au revenit în...   © G4Media.ro.
08:10
Mesajul lui Trump, după ce paralizia bugetară din SUA a luat sfârşit G4Media
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru...   © G4Media.ro.
08:00
Italia anchetează un presupus „turism cu lunetişti” în timpul războiului din Bosnia / Grupuri din Italia şi din alte ţări ar fi plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament G4Media
Grupuri de cetăţeni italieni şi de alte naţionalităţi, aşa-numiţi „turişti lunetişti”, sunt acuzaţi că au participat la masacrul locuitorilor din Sarajevo în timpul războiului din...   © G4Media.ro.
08:00
Douăzeci de militari turci au murit după ce un avion s-a prăbușit în estul Georgiei G4Media
Douăzeci de militari turci au murit în urma accidentului de marți, atunci când un avion cargo militar turc s-a prăbușit în estul Georgiei, a anunţat...   © G4Media.ro.
08:00
Procurorii din Istanbul cer desfiinţare principalului partid turc de opoziţie, CHP G4Media
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:50
Legea ”Nordis” ajunge azi la vot final în Parlament. Legea prevede mai multe drepturi pentru clienți în relația cu dezvoltatorii imobiliari G4Media
Deputații au încheiat dezbaterile pe mult-așteptata „lege Nordis”, proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Miercuri, actul normativ intră...   © G4Media.ro.
07:50
Belgia propune serviciu militar voluntar tinerilor de 17 ani, cu o soldă de 2.000 de euro pe lună / Au fost trimise 149.000 de scrisori G4Media
Vinerea trecută, guvernul belgian a început să trimită 149.000 de scrisori prin poștă tuturor tinerilor de 17 ani din țară, informându-i despre posibilitatea de a...   © G4Media.ro.
07:30
BYD vrea să vândă anul viitor până la 1,6 milioane de vehicule în afara Chinei G4Media
BYD, producătorul chinez de vehicule electrice (EV), intenţionează ca anul viitor să vândă peste hotare până la 1,6 milioane de unităţi, au estimat analiştii băncii...   © G4Media.ro.
07:30
Locul unde Iulius Cezar a fost ucis este astăzi paradisul pisicilor, protejate de voluntari și turiști. În inima Romei răsună istoria și torsul celor peste 200 de feline G4Media
Pe 15 martie, anul 44 î.Hr., Iulius Cezar a intrat în sala lui Pompei pentru o ședință a senatului. În loc să dezbată sau să...   © G4Media.ro.
07:30
Publicul acceptă AI în politică… dar nu pentru decizii G4Media
Un nou sondaj realizat în Regatul Unit și Japonia arată că cetățenii sunt deschiși la ideea ca politicienii să folosească inteligența artificială (AI) ca instrument...   © G4Media.ro.
07:30
Dominic Fritz, președintele USR, are examen în această săptămână pentru obținerea cetățeniei române. ”Sunt și întrebări de istorie: cine a fost Decebal, cine a fost Burebista” G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române, transmite Agerpres. El nu a dorit să precizeze în...   © G4Media.ro.
07:30
Fără lanțuri sau cauciucuri de iarnă pe drumurile naționale / Prima iarnă în care drumarii iau anticipat măsuri pentru blocarea drumurilor / Filtre de verificare cu Poliția și ISCTR G4Media
În acest an, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a cerut, în mod formal, ajutorul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Brașov și a...   © G4Media.ro.
07:20
SUA și Elveția sunt aproape de un acord pentru reducerea tarifelor comerciale de la 39% la 15% G4Media
Statele Unite şi Elveţia se află în fazele finale ale negocierilor pentru un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia...   © G4Media.ro.
07:20
Muzica generată deInteligența Artificială devine aproape imposibil de detectat – studiu G4Media
Diferenţierea unei muzici generate 100% de inteligenţa artificială de o muzică de gen similar, dar creată de oameni, devine aproape imposibilă pentru un ascultător, arată...   © G4Media.ro.
07:10
Factura uriașă pe care Mourinho a lăsat-o la Fenerbahce G4Media
Dat afară de la Fenerbahce în vara acestui an, Jose Mourinho continuă să țină prima pagină a ziarelor din Turcia. Concret, tehnicianul lusitan a lăsat...   © G4Media.ro.
07:10
Sindicaliștii fac din nou miting la guvern: cer salarii mai mari și stoparea reformei din administrație G4Media
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, ei cer...   © G4Media.ro.
07:10
Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente / „Act sexual neconsimțit petrecut în biroul cadrului didactic” / Preda disciplina „Etică și integritate academică” G4Media
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost destituit...   © G4Media.ro.
07:00
Parlamentul European dezbate azi bugetul multianual UE pentru 2028-2034. Miza sunt banii pentru fermieri și fondurile pentru infrastructura din România și restul statelor membre G4Media
Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,...   © G4Media.ro.
07:00
Carmen Uscatu explică diferența dintre ea și Oana Gheorghiu: Oana a ales să apere interesele tuturor cetățenilor în Guvern, eu am ales să apăr interesele donatorilor, sponsorilor și interesele pacienților în Asociația Dăruiește Viață G4Media
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, care a criticat-o pe fosta sa parteneră Oana Gheorghiu pentru o presupusă incompatibilitate pentru că nu a renunțat la...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:50
Curtea Constituţională discută astăzi sesizările Înaltei Curți și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private G4Media
Curtea Constituţională a României a discută, astăzi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, după...   © G4Media.ro.
06:40
Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi / Cătălin Drulă (USR) își depune candidatura la ora 13.00 G4Media
Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi, 12 noiembrie, la Biroul Electoral Municipal, iar termenul limită este 17...   © G4Media.ro.
06:20
Îți place sosul de pesto? Iată 5 idei de mic dejun în care îl poți integra: de la tartine cu ou poșat la clătite sărate cu ricotta G4Media
Dacă îți place gustul intens al busuiocului și aroma ușor picantă a parmezanului din sosul de pesto, să știi că îl poți transforma în ingredientul...   © G4Media.ro.
06:10
Toto Wolff renunță la Verstappen: „Trenul pentru titlu a plecat deja” G4Media
După ce Lando Norris a câștigat cursa de la Interlagos, iar avantajul britanicului față de Piastri și Verstappen s-a mărit, Toto Wolff (șeful Mercedes) îl...   © G4Media.ro.
05:40
Scandal în Justiție: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare și șefii CSM, pe reducerea pensiilor procurorilor și judecătorilor / Conferință de presă la ora 12:00 G4Media
Președintele Nicușor Dan se întâlnești, miercuri, cu liderii coaliției de guvernare și șefii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în plin scandal al Justiției cauzat de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Comisia Europeană anunță cine va primi și cine va plăti noul ajutor UE pentru migrație / Majoritatea țărilor UE, solicitate să primească azilanți din zone supuse presiunii migrației G4Media
Comisia Europeană a anunțat marți care sunt țările UE eligibile pentru ajutorul UE în vederea gestionării presiunii migratorii și care sunt țările care vor fi...   © G4Media.ro.
23:30
Fritz acuză că Ciprian Ciucu a făcut blat cu PSD, anul trecut, ca să câştige alegerile de la Sectorul 6: Din acest motiv nu este un candidat foarte credibil G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecu, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL...   © G4Media.ro.
23:20
Putin şi preşedintele Kazahstanului, întâlnire pe tema sancţiunilor SUA asupra petrolului / Liderul kazah s-a întâlnit săptămâna trecută cu Donald Trump G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev discută despre proiectele din domeniul gazelor naturale şi despre consecinţele sancţiunilor impuse de SUA companiilor petroliere...   © G4Media.ro.
23:10
Venezuela, mobilizare masivă a forțelor militare ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor / Marina SUA a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford – cea mai mare navă de război americană – a ajuns în zona de operațiuni a Comandamentului Sud G4Media
Venezuela declară că lansează o „mobilizare masivă” a personalului militar, a armelor și a echipamentelor ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor,...   © G4Media.ro.
22:40
Cum trebuie să-i vorbești câinelui tău, potrivit științei. Studiile din ultimele două decenii arată că tonul vocii și gesturile noastre activează instincte vechi de 30.000 de ani G4Media
Câinii sunt speciali, fiecare proprietar de câine știe asta. Și majoritatea stăpânilor simt că patrupedul lor înțelege fiecare cuvânt pe care îl spun și fiecare mișcare...   © G4Media.ro.
22:40
Oana Gheorghiu: Nu primesc niciun ban pentru calitatea de membru fondator al Dăruiește Viață, care are dreptul să participe la Adunarea Generală G4Media
Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației ”Dăruiește Viață”, alături de Carmen Uscatu, a declarat pentru G4Media că nu primește niciun ban pentru calitatea de membru fondator al...   © G4Media.ro.
22:30
Dominic Fritz, după discuţiile din ultima şedinţă a coaliţiei: Am găsit şi un compromis. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi alta pe reducerea costurilor de personal G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că în ultima şedinţă a coaliţiei s-a ajuns la un compromis în legătură cu reforma administraţiei, după...   © G4Media.ro.
22:20
Moto AI, disponibil și în limba română, începând de marți / Primul model care va beneficia de actualizare este motorola edge 70 G4Media
Motorola extinde disponibilitatea platformei sale de inteligență artificială, moto AI, adăugând suport pentru mai multe limbi europene, inclusiv româna, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro. © G4Media.ro.
22:20
ICDL România a încheiat la Politehnica București prima grupă pilot a noului program AI Prompt Engineering, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale G4Media
ICDL România a încheiat prima grupă pilot a noului program ICDL AI Prompt Engineering, parte a inițiativei internaționale ICDL AI Empowered, care integrează inteligența artificială...   © G4Media.ro.
22:20
Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate G4Media
Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate...   © G4Media.ro.
22:00
Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale și pentru a proteja securitatea energetică a României G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21...   © G4Media.ro.
21:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu, care apare în dosarul lui Călin Georgescu, compară Holocaustul evreilor cu scandalul din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților: ”A început cu nişte semne galbene pe haine” G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe...   © G4Media.ro.
21:40
Dezbaterea cu privire la criza din BBC în Camera Comunelor a parlamentului britanic alunecă în poziții politice partizane: stânga apără corporația, dreapta o critică G4Media
După demisia luni a directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei știrilor BBC, Deborah Tressing, a venit rândul politicienilor care decid finanțarea și...   © G4Media.ro.
21:40
Kelemen Hunor, în caz că CSM întârzie avizul pe legea pensiilor magistraților, iar Guvernul nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie impus în PNRR: Chiar nu avem ce face. Dacă durează 30 de zile, trebuie să așteptăm G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus în emisiune la cotidianul.ro că a citit motivarea CCR pentru decizia de acum o lună, de respingere a legii...   © G4Media.ro.
21:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu, din dosarul lui Călin Georgescu, compară Holocaustul evreilor cu scandalul din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților: ”A început cu nişte semne galbene pe haine” G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu amintește de Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe...   © G4Media.ro.
21:20
Evaluarea Națională să nu mai fie folosită ca metodă de selecție pentru liceu: Dacă am regândi toată rețeaua școlară, s-ar putea face, spune Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare G4Media
Bogdan Cristescu, director al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, a fost întrebat dacă într-un viitor apropiat sau îndepărtat ar putea dispărea componenta de selecție...   © G4Media.ro.
21:00
George Simion anunță că Autoritatea Electorală Permanentă a blocat rambursarea sumei de 3,5 milioane de euro cheltuiți în campania electorală / G4Media a scris în octombrie 2024 că o parte din bani ar fi venit de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus G4Media
Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat marți într-o conferință de presă că AUR a fost amendat de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi...   © G4Media.ro.
21:00
Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind răscumpărarea infrastructurii energetice de la aeroportul din Chişinău G4Media
Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.