Comandantul suprem al armatei ucrainene: "Situaţia s-a înrăutăţit semnificativ"

17:20

În România, cel puţin unul din 10 tineri recunoaşte aproape cu mândrie că a consumat măcar o dată droguri. Şi tot unul din 10 elevi consideră că îşi poate procura - dacă vrea - fără să se lovească de prea multe obstacole. În total, două milioane de români au consumat substanţe stupefiante cel puţin o dată în viaţă. Dramatic este că media de vârstă a copiilor care ajung să se drogheze a scăzut la 13 ani. Un "red flag" major pentru viitorul unei generaţii. Sau...un "reg fled", potrivit şefei de la Agenţia Antidrog.