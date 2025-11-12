Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte miercuri cu liderii coaliţiei şi cu reprezentanţii magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor procurorilor şi judecătorilor

10:00

Taiwan a evacuat marți peste 3.000 de persoane, emitând o avertizare terestră cu privire la sosirea taifunului Fung-wong, care se așteaptă să aducă mari cantități de precipitații pe coasta sa muntoasă de est, recent lovită de un alt taifun. Fung-wong, care slăbește acum în intensitate, este prognozat să atingă miercuri pe coasta de sud-vest a […]