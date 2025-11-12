Turneul Campionilor: Lorenzo Musetti l-a învins pe Alex De Minaur. Carlos Alcaraz nu este încă în semifinale

20:40

Ana Maria Crînguş-Echert, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, membru fondator şi preşedinte executiv Asociaţia NextJudex a declarat marţi că cei din profesia sa pot să apeleze la nişte pârghii legale pe care le au, pentru a combate un val de ură publică, arătând că preşedintele Nicuşor Dan, prin declaraţiile date cu privire la vicepremierul Oana Gheorghiu, a ridicat deja un semn de întrebare asupra imparţialităţii sale, în condiţiile în care preşedintele României tocmai acest echilibru trebuie să îl asigure.