Donald Trump îşi reiterează intenţia de a da în judecată BBC
Rador, 12 noiembrie 2025 08:20
Preşedintele american, Donald Trump, şi-a reiterat intenţia de a da în judecată BBC în legătură cu un documentar despre evenimentele din jurul violenţelor de la Capitoliu, din 2021, afirmând că are obligaţia de a face acest lucru. Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Donald Trump a fost întrebat dacă îşi va duce la […]
• • •
Acum 15 minute
08:40
Ministerul Afacerilor Externe informează că vineri, 14 noiembrie, în Italia vor avea loc o grevă de 24 de ore în sectorul aerian și alta la nivelul transportului public local de la Roma. Instituția avertizează că sunt posibile perturbări ale circulației mijloacelor de transport, precum și întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. MAE recomandă cetățenilor români […]
Acum 30 minute
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Programul președintelui Nicușor Dan: ora 12:00 – Conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni. Conferința de presă va fi transmisă presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR ora 16:00 – Întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților – la […]
08:30
Zi istorică la Bursa de Valori Bucureşti – Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, s-a apreciat cu 1,39%, până la 23.102 puncte, o valoare record. Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de acţiunile OMV Petrom şi de cele ale Hidroelectrica. Valoarea totală […]
Acum o oră
08:20
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte miercuri cu liderii coaliţiei şi cu reprezentanţii magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor procurorilor şi judecătorilor # Rador
Realizator: Cătălin Gomboş – Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, în această după-amiază, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei şi cu reprezentanţii magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor procurorilor şi judecătorilor. Şeful statului a abordat şi ieri subiectul cu preşedinţii partidelor de la guvernare, dar nu a formulat o concluzie pe această temă. Mai multe […]
08:10
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,3%, în timp ce în cazul motorinei, preţul mediu a crescut cu peste 3 procente. În Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri cuprinse între 7,54 lei şi 7,60 lei, în timp ce motorina standard se comercializează […]
Acum 8 ore
01:10
RFI: Oana Țoiu: Bombardamentele de luni noaptea – o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia # Rador
RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 11 noiembrie 2025 – Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României, o ‘caracteristică a războiului de agresiune’ dus de această țară, a afirmat marți ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit Agerpres. ‘Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de […]
Acum 12 ore
00:30
Date fiind evenimentele semnalate marți noaptea în județul Tulcea, România a ajuns din nou în atenția presei internaționale. Cotidianul american The Washington Post titrează: “În urma unor atacuri ale rușilor asupra unor porturi ucrainene, România, o țară membră NATO, a găsit fragmente de drone”. Același ziar menționează însă că “România și Polonia amplasează acum noi […]
11 noiembrie 2025
23:50
Președintele american, Donald Trump, a salutat sfârșitul blocajului bugetar care paralizează administrația Statelor Unite # Rador
Președintele american, Donald Trump, a salutat astăzi sfârșitul iminent al blocajului bugetar care paralizează administrația Statelor Unite ca pe o foarte mare victorie pentru republicani și a salutat munca liderilor acestora din Congres, Mike Johnson și John Thune. Într-un discurs la Cimitirul Național Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, Trump a promis: „Vom redeschide țara”. „Nu […]
23:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliție – a declarat marți ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. El a precizat că autoritățile își […]
20:00
Comisarul european pentru extindere spune că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres în procesul de aderare la UE # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate cele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, dar urmează ani de muncă grea pentru alinierea completă la standardele europene. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat astăzi la Chișinău necesitatea unității […]
Acum 24 ore
19:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 noiembrie) – Consiliul Național al Audiovizualului a stabilit că pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, între care și cele pentru primăria capitalei, campania electorală în radio și televiziune începe pe 22 noiembrie și se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. În această perioadă, emisiunile cu conținut electoral pot fi […]
18:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 noiembrie) – Directorul general demisionar al BBC a transmis angajaţilor corporaţiei să apere jurnalismul. Tim Davie şi directoarea executivă a departamentului de ştiri, Deborah Turness, şi-au anunţat duminică demisia, în legătură cu un clip cu Donald Trump, editat la montaj pentru a induce în eroare, în cadrul unei emisiuni difuzate de […]
18:40
Liderii coaliției reuniți la Palatul Victoria nu au ajuns la o concluzie privind reforma în administrația publică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Liderii coaliției reuniți marţ la Palatul Victoria nu au ajuns la o concluzie privind reforma în administrația publică. Tema pensiilor magistraților nu a fost abordată și urmează să fie discutată mâine la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și reprezentanții […]
18:40
Proiectul de lege privind condițiile pre și post-angajare pentru demnitari și funcționari publici va fi supus votului deputaților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 noiembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Proiectul de lege care introduce pentru prima dată în legislația internă condiții pre și post angajare pentru demnitari, funcționari și alți salariați din instituțiile publice a primit raport favorabil cu amendamente din partea comisiilor de specialitate și va fi supus miercuri votului […]
18:40
La microfon, Angelica Dan
18:40
Discuțiile în coaliție pe bugetul anului viitor vor începe cel mai probabil săptămâna viitoare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliție, a declarat astăzi ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. El a precizat că bugetul va trebui să se axeze în special […]
18:40
Şeful DSU, Raed Arafat, a prezentat principiile pachetului legislativ ce va fi pus în consultare publică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 noiembrie) – Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor din România privind simplificarea și digitalizarea procedurilor de emitere a avizelor și autorizațiilor pentru securitatea la incendiu. În acest context, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, […]
18:10
Ucraina şi-a retras forţele din cinci localităţi din est, în urma unor atacuri masive ale Rusiei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 noiembrie) – Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a anunţat că Kievul şi-a retras forţele din cinci localităţi din estul ţării, ca urmare a unui aparent avans al Rusiei în regiune. Vladislav Voloşin a declarat pentru presa locală că atacurile ruseşti masive şi cele peste 400 de baraje de artilerie […]
17:20
AUR anunță că va sesiza toate organismele internaționale cu atribuții în supravegherea respectării regulilor democratice # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 noiembrie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Alianța pentru Unirea Românilor anunță că va sesiza toate organismele internaționale cu atribuții în supravegherea respectării regulilor democratice. Liderul formațiunii, George Simion, susține că partidul său este supus unei discriminări politice din partea unor instituții ale statului român. El atrage atenția și asupra blocajului privind […]
17:00
Preşedintele turc a transmis condoleanţe pentru „martirii” de la bordul avionului militar prăbuşit marţi în Georgia # Rador
Un avion militar de transport C-130 aparținând Turciei s-a prăbușit marți în Georgia, după ce decolase din Azerbaidjan. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a transmis condoleanțe pentru „martirii noștri”, în timp ce echipele de căutare și salvare se îndreaptă spre locul accidentului. Ministerul turc al Apărării a anunțat prăbușirea avionului, în apropiere de granița Georgiei cu […]
16:50
Realizator: Gabriela Mitrovici – Ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliție – a declarat marți ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. El a precizat că autoritățile își propun să construiască un buget care să acopere […]
16:50
”Cârnații din topor din Vâlcea” au fost recunoscuți la nivel comunitar cu titlul de Denumire de Origine Protejată # Rador
România are de marți al doilea preparat tradițional recunoscut la nivel european cu titlul de Denumire de Origine Protejată, după ”Telemeaua de Ibănești”, și anume ”Cârnații din topor din Vâlcea”. Executivul european a apreciat gustul și frăgezimea obținute prin conservarea cărnii cu sare de la Ocnele Mari, la care se adaugă aroma fumului din lemn […]
16:50
Estonia, România și Belgia au înregistrat în septembrie cele mai mari scăderi în comerțul cu alimente, băuturi și tutun # Rador
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Estonia, România și Belgia au înregistrat în septembrie cele mai mari scăderi în comerțul cu alimente, băuturi și tutun, în condițiile în care media Uniunii Europene arată o creștere. Eurostat publică marți și ultimele date privind cheltuielile cu protecția socială, un segment în care România a înregistrat printre […]
15:40
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), acuzând că formaţiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite, potrivit unui document consultat de Reuters. Această notificare survine după ce marţi a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva […]
15:30
Introducere Programul Gemini a fost al doilea program spațial american cu echipaj uman, desfășurat între 1961 și 1966, între Mercury și Apollo. Scopul principal a fost pregătirea pentru misiunile pe Lună, dezvoltând tehnologiile și experiența necesare pentru aterizarea lunară. Cum s-a desfășurat misiunea Mercury Misiunea Mercury Programul Mercury (1958–1963) a fost primul program spațial american […]
15:30
Atmosfera internațională la sfârșitul Primului Război Mondial în Ungaria și Germania Imperială # Rador
Introducere Sfârșitul Primului Război Mondial, în noiembrie 1918, a adus o lume profund schimbată. Europa era devastată economic și moral, iar milioane de vieți fuseseră pierdute. Imperiile vechi : austro-ungar, german, otoman și rus s-au prăbușit, lăsând loc unor noi state naționale și unor frontiere instabile. Învingătorii, în special Franța, Marea Britanie și Statele Unite, au […]
15:20
Comisia Europeană plăteşte Bulgariei 438,6 milioane euro prin Planul de Redresare şi Rezilienţă # Rador
Bulgaria a primit o nouă tranşă de 438,6 milioane euro finanţare nerambursabilă prin Planul de Redresare şi Rezilienţă. În acelaşi timp, transferul a 214,5 milioane euro este întârziat, din cauza unei reforme neîndeplinite privind Comisia Anticorupţie. Suma acordată reprezintă a doua tranşă pe care Bulgaria o primeşte conform PNNR, urmând să primească în total 6,17 […]
15:20
Liderii coaliției de guvernare discută la Palatul Victoria reforma sistemului de pensionare al magistraților # Rador
Liderii coaliției de guvernare discută la această oră la Palatul Victoria despre reforma sistemului de pensionare a magistraților, după ce în cursul dimineții au avut loc dezbateri pe aceeași temă la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. Șeful statului s-a declarat optimist, afirmând că până la sfârșitul lunii va fi identificată o soluție privind […]
15:10
Trei persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului European din București într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene # Rador
Trei persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului European din București într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene. Banii au fost obținuți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar suspecții sunt acuzați că au folosit peste un milion de euro în beneficiul propriu, deși îi ceruseră pentru modernizarea unor sisteme de irigații în […]
15:10
World Vision România lansează de Crăciun o campanie prin care dorește să strângă banii necesari pentru ca peste 2.000 de copii din mediul rural să primească ghete noi și geci de iarnă. Organizația amintește că mai mult de un sfert dintre copiii de la sate spun că familia nu își permite nici măcar strictul necesar […]
13:40
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut scuze mediului de afaceri pentru bugetul pe anul 2026. „Deşi instituţia prezidenţială este separată de puterea legislativă şi executivă şi nu participă la elaborarea bugetului, conform Constituţiei, preşedintele reprezintă totuşi Bulgaria în relaţiile internaționale, adică mediul în care operaţi. Doresc să-mi cer scuze pentru bugetul 2026, deoarece acesta nu […]
13:20
Dacă învăț, o să ajung cineva mare într-o zi – Daiana, o fetiță din mediul rural care visează să devină asistentă # Rador
În spatele viselor fetiței stau însă bariere invizibile, dar foarte reale: frigul, lipsurile materiale, distanța, izolarea. De Crăciun, Fundaţia World Vision România lansează campania “Descalță-i de limitări” București, noiembrie 2025 – În multe sate din România, iarna înseamnă drumuri lungi, frig, haine prea subțiri și ghetuțe vechi. Mai mult de un sfert dintre copiii din mediul rural ne […]
13:10
Acţiunile Bulgariei împotriva Lukoil sunt pripite şi discutabile din punct de vedere juridic (ambasadorul Rusiei la Sofia) # Rador
Ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, consideră că acţiunile autorităţilor bulgare împotriva Lukoil sunt „pripite şi discutabile din punct de vedere juridic”. Într-un interviu acordat Agenţiei TASS, diplomatul rus a declarat: „Situaţia privind Lukoil este foarte serioasă şi îngrijorătoare. Lukoil dorea să vândă holdingul său european, ceea ce ar fi fost cea mai bună opţiune, […]
13:10
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 14 noiembrie a.c. o emisiune de mărci poștale dedicată unei sportive de valoare mondială. Sub titlul Sportivi de aur. Gabriela Szabó, emisiunea are în componență un timbru (cu valoarea nominală de 25 Lei), o coliță filatelică dantelată (cu valoarea nominală de 30 Lei), un plic „prima zi”, […]
12:40
Israel – Un proiect de lege care propune pedeapsa capitală pentru teroriști a trecut în primă lectură de Knesset # Rador
Israelul a aprobat (în primă lectură în Knesset, n.red.) un proiect de lege care propune pedeapsa capitală în cazul celor considerați teroriști care acționează împotriva statului, măsură ce va fi folosită, cel mai probabil, doar împotriva palestinienilor condamnați pentru atacuri sângeroase împotriva israelienilor. Corespondentul BBC la Ierusalim transmite că ministrul israelian de extremă dreapta Itamar […]
12:30
Islamabad – Cel puțin 12 persoane ucise într-un atac sinucigaș cu bombă comis în fața unui tribunal, anunță ministrul de Interne # Rador
Cel puțin 12 persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă, executat marți în fața unui tribunal local din capitala Pakistanului, Islamabad, a declarat ministrul pakistanez de Interne./cstoica/dstanesc (REUTERS – 11 noiembrie)
12:30
Pe 1 ianuarie, Bulgaria va face un pas decisiv către finalizarea integrării sale europene (Rosen Jeliazkov) # Rador
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, şi-a exprimat încrederea că guvernul va reuşi să convingă Parlamentul să adopte primul buget în euro pe anul 2026. „Pe 1 ianuarie, Bulgaria va face un pas decisiv către finalizarea integrării sale europene”, a declarat Jeliazkov în deschiderea conferinţei „Dialog pentru apărare şi democraţie: Fortăreaţa libertăţii” de la Sofia, organizată de […]
11:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:50
China – Potrivit unui raport, peste 364 de mii de hectare de culturi au fost afectate de inundații și dezastre geologice în octombrie # Rador
Inundațiile și dezastrele geologice au avariat 364.400 de hectare de culturi în China în octombrie, într-o lună neobișnuit de ploioasă – cu 52% mai multe precipitații decât media istorică – care a împiedicat un sezon cheie de recoltare, în special în nord și vest. Terenurile agricole afectate de vremea umedă au reprezentat aproape 80% din […]
11:30
900 de salariaţi din judeţul Arad vor fi concediaţi, după închiderea celei mai mari fabrici din zona oraşului Ineu # Rador
În judeţul Arad, 900 de salariaţi vor fi concediaţi, după închiderea celei mai mari fabrici din zona oraşului Ineu. Este o companie din domeniul automotive care va fi închisă în decembrie şi a notificat deja autorităţile că va face disponibilizări colective în curând. Doar o mică parte dintre angajaţi vor mai rămâne câteva luni, pentru […]
11:30
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va derula, de luna aceasta, o campanie de prevenire a risipei alimentare. Instituţia îşi propune ca firmele şi consumatorii să afle despre importanţa respectării normelor de igienă şi valorificării responsabile a alimentelor. O amplă acţiune de control desfăşurată luna trecută la peste 1.000 de comercianţi, unităţi de […]
11:10
Prezența virusului myxoma, care afectează și iepurii de câmp, a fost confirmată în Ungaria prin teste de laborator efectuate de o echipă de cercetare constituită în urma cooperării Institutului de Management al Faunei Sălbatice și Biologie a Faunei Sălbatice al Universității din Sopron și secţiei de virologie a Autorității Naționale pentru Siguranța Lanțului Alimentar (Nébih). […]
10:10
În Irak se desfășoară alegeri parlamentare, într-un moment crucial în care Iranul și SUA luptă pentru influență în zonă. Prin convenție, premierul este întodeauna musulman șiit, președintele Parlamentului va fi un sunnit, iar mandatul de președinte, funcție în principal ceremonială, merge la un kurd. Actualul prim-ministru, Mohammed Shia’ al-Sudani, care susține că a asigurat o […]
10:00
Comisia Europeană a aprobat peste 14 milioane de euro pentru patru proiecte ecologice în Bulgaria # Rador
Comisia Europeană informează că a aprobat finanţarea pentru 132 de noi proiecte de protecţie a mediului în UE, dintre care patru vor fi realizate în Bulgaria. Finanţarea totală pentru Bulgaria se ridică la peste 14 milioane de euro. Una dintre iniţiativele finanţate, în valoare de 8,5 milioane de euro, vizează reducerea mortalităţii păsărilor pe cale […]
10:00
Autoritățile taiwaneze au evacuat peste 3.000 de persoane și au emis o avertizare înainte sosirii taifunului Fung-wong # Rador
Taiwan a evacuat marți peste 3.000 de persoane, emitând o avertizare terestră cu privire la sosirea taifunului Fung-wong, care se așteaptă să aducă mari cantități de precipitații pe coasta sa muntoasă de est, recent lovită de un alt taifun. Fung-wong, care slăbește acum în intensitate, este prognozat să atingă miercuri pe coasta de sud-vest a […]
10:00
Începe astăzi perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, în cele mai multe dintre circumscripțiile unde se organizează alegeri parțiale. Nu însă și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și nici pentru cea de primar general al Capitalei. În aceste două cazuri, candidaturile se vor putea depune doar începând […]
10:00
„Nu poți fi urmărit penal pentru o opinie”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, care consideră că vicepremierul Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a spus cu puțin timp în urmă că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la magistrați a fost nefericită, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii a fost exagerată. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea CSM de urmărire penală a vicepremierului, a transmis că nu va semna această solicitare. „Nu […]
10:00
Persoanele păgubite în accidente rutiere vor putea solicita despăgubiri prin Fondul de Garantare # Rador
Persoanele păgubite în urma accidentelor rutiere vor putea solicita Fondului de Garantare a Asiguraților despăgubirile cuvenite pe baza contractelor RCA încheiate cu asiguratorii în cazul falimentului acestora. Dispare și plafonul de 500.000 lei în cazul persoanelor prejudiciate. Măsurile sunt incluse într-un proiect de lege propus de guvern și care așteaptă mâine votul final, după ce […]
09:50
India – Capitala Delhi este în stare ridicată de alertă după explozia din apropierea monumentului istoric Red Fort # Rador
Capitala indiană Delhi este în alertă ridicată în urma unei explozii puternice produse în apropierea unui monument istoric, Red Fort, incident soldat cu moartea a cel puțin opt persoane și rănirea a altor 20. Agențiile care au demarat anchete nu au spus dacă explozia a fost provocată în mod deliberat și nici dacă a fost […]
