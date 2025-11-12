„S-a îmbătat și el!” Moment penibil la prezentarea oficială a primului robot umanoid din Rusia: prototipul s-a împleticit pe scenă și a căzut – VIDEO

21:40

Un bărbat din Ungaria, care se prezenta ca fiind reîncarnarea lui Iisus şi care şi-a înşelat adepţii cu milioane de forinţi, a fost condamnat definitiv la patru ani şi şase luni de închisoare. Bărbatul în vârstă de 72 de ani s-a prezentat, timp de zeci de ani, drept „vindecător spiritual şi mântuitor de suflete”. El […]