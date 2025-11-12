Impozit microîntreprinderi: „Cred că e o idee foarte bună să avem o singură cotă. E în atenția noastră”, spune Ministrul Finanțelor
HotNews.ro, 12 noiembrie 2025 08:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că „este o idee foarte bună să avem o singură cotă”, față de 1% și 3% cât este în prezent, în ceea ce privește regimul de impozitare al…
Acum 15 minute
08:40
Un produs generat de AI a devenit aproape imposibil de diferențiat de cel făcut de oameni # HotNews.ro
Diferențierea unei melodii generate 100% de inteligența artificială (IA) de o melodie de gen similar, dar creată de oameni, a devenit aproape imposibilă pentru un ascultător, a arătat un sondaj Ipsos pentru platforma de streaming…
Acum o oră
08:20
08:00
Mulți români spun că „munca e aceeași, dar banii par tot mai puțini”. De fapt, în spatele acestei senzații se află o poveste mai mare: felul în care crește economia. Salariile noastre nu trăiesc într-un…
Acum 2 ore
07:50
Protest BNS în București miercuri dimineață cu „opriri simbolice în faţa principalelor instituţii responsabile pentru politicile economice şi sociale ale ţării” # HotNews.ro
Blocul Naţional Sindical (BNS) a anunțat că va organiza un protest miercuri în Bucureşti, sindicaliștii criticând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale despre care spun că alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea…
07:40
VIDEO Turcia anunță că 20 de oameni au murit după ce avionul său militar C-130 s-a prăbușit în Georgia # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat miercuri că 20 de soldați au murit după ce un avion militar s-a prăbușit marți în Georgia, iar anchetatorii inspectorii continuau să caute indicii care să explice prăbușirea avionului…
07:40
Lukoil se confruntă cu amenințarea vânzării forțate și a preluării după blocarea tranzacției cu Gunvor # HotNews.ro
Prăbușirea vânzării de către Lukoil a afacerii sale din străinătate către Gunvor a aruncat compania rusă în criză, crescând riscul unei pierderi de active de 14 miliarde de euro și alimentând discuțiile despre o posibilă…
07:20
Țara europeană care le propune tinerilor serviciul militar voluntar, cu o soldă de 2.000 de euro pe lună # HotNews.ro
Vinerea trecută, guvernul belgian a început să trimită 149.000 de scrisori prin poștă tuturor tinerilor de 17 ani din țară, informându-i despre posibilitatea de a efectua un an de serviciu militar voluntar în 2026, cu…
07:10
Statul a avut anul trecut 45 de milioane euro de la firme pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, bani din care a cheltuit 1.600 de euro pe un workshop cu câțiva invitați # HotNews.ro
În condițiile în care dependența de gambling are cea mai mare rată de sinucidere dintre toate dependențele, numărul tinerilor români tentați de pariuri devine și el tot mai mare, iar sute și sute de siteuri…
07:00
Gigantul american Parker Hannifin Corporation, lider global în tehnologii de mișcare și control, cu vânzări anuale de 20 miliarde de dolari și o rețea de 17.000 de distribuitori în peste 100 de țări, cumpără producătorul…
07:00
Legea Nordis, test final în Parlament. Deputații decid astăzi dacă o adoptă sau nu, la un an de la izbucnirea scandalului care i-a avut în centru pe lideri ai PSD # HotNews.ro
Legea Nordis, depusă după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis și de zborurile cu această companie ale unor importanți politicieni PSD, intră miercuri la vot în Camera Deputaților.…
07:00
VIDEO Când va fi deschis tronsonul din Autostrada Moldovei care va permite șoferilor să circule neîntrerupt pe autostradă până la Focșani / Două scenarii pentru restul autostrăzii în 2025 # HotNews.ro
Un tronson din autostrada A7 va fi gata la final de lună, conform informațiilor HotNews, iar odată cu deschiderea traficului șoferii vor putea circula neîntrerupt pe 145 de kilometri din autostrada „Moldovei”, până la Focșani.…
Acum 8 ore
01:20
VIDEO Forțele ruse au năvălit în stil „Mad Max” în Pokrovsk. Imagini cu scena desprinsă din celebrul film post-apocaliptic # HotNews.ro
Moscova a anunțat că forțele sale au avansat marți mai adânc în interiorul orașelor Pokrovsk și Kupiansk din estul Ucrainei, o înregistrare video arătând soldați ruși care intră în Pokrovsk pe motociclete sau care merg…
01:00
Acum 12 ore
00:20
Dominic Fritz, președintele USR și primarul municipiului Timișoara, a anunțat marți că, în această săptămână, are programat interviul pentru dobândirea cetățeniei române, dar el susține că nu i-a dezvăluit nici mamei sale ziua în care…
00:00
VIDEO Diamantul „Mellon Blue”, vândut cu peste 25 de milioane de dolari. Un expert invocă „tensiunile geopolitice și economia chineză slăbită” # HotNews.ro
Un diamant de 9,51 de carate, de un albastru intens, care fusese deținut de colecționara americană de artă Bunny Mellon, a fost vândut cu 25,6 milioane de dolari în cadrul unei licitații desfășurate marți la…
11 noiembrie 2025
23:40
Cu ieșirea guvernului american din „shutdown” la orizont, Trump revendică „o mare victorie” în fața democraților # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a revendicat o victorie a republicanilor în fața democraților pe tema celei mai îndelungate paralizii bugetare din istoria guvernului american, marți, în cadrul unui discurs susținut la o ceremonie anuală în…
23:20
Peste 15.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului CSM în cazul Oanei Gheorghiu: „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” # HotNews.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care…
23:10
Tudor Chirilă intervine în disputa dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu: „E important să nu uitați asta niciuna dintre voi” # HotNews.ro
După mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu despre „incompatibilitatea de roluri” în care se află cealaltă cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, artistul Tudor Chirilă a reacționat. Un cunoscut susținător, de lungă durată,…
22:50
Armata ucraineană a anunțat marți că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, după lupte intense cu forțele ruse, transmite dpa, conform Agerpres. La nord-est de orașul Huliaipole se dau în…
22:30
Liderul USR spune că Oana Gheorghiu „este un atu” pentru Guvern: „O supra-majoritate a românilor este în spatele acestei reforme de pensii speciale” # HotNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a apărat-o pe Oana Gheorghiu, marți, la Digi24, și a spus că plângerea formulată de Consiliul Superior al Magistraturii împotriva vicepremierului „este o escaladare inutilă a acestui conflict, poate și o…
22:10
Cristian Tudor Popescu critici pentru Oana Gheorghiu pe tema pensiilor magistraților: „Procedeu manipulator” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a criticat-o, marți seară, pe vicepremierul Oana Gheorghiu pentru argumentul folosit de aceasta cu privire la pensiile speciale și a comentat inlusiv disputa publică între cele două cofondatoare ale…
22:00
Ministrul Dezvoltării explică sistemul convenit de coaliție pentru reducerile din administrație. „La central ne așteptăm la un impact financiar mai ridicat decât la local” # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți la Digi24 că în coaliție s-a ajuns la un acord „cu privire la întreg pachetul pe administrație”, fiind convenite inclusiv formulele care vor fi aplicate pentru reducerea cheltuielilor…
21:40
Președintele Nicușor Dan a trimis, marți, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, transmite…
21:20
Serghei Lavrov ironizează Marea Britanie, după acuzațiile rusești de complot privind Baza Mihail Kogălniceanu. „Acel imperiu nu mai există” # HotNews.ro
Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru presa rusă că Marea Britanie vrea să compenseze „puterea militară mai degrabă slabă” prin a încerca să dezbine și să cucerească, transmite TASS.…
21:20
ULTIMA ORĂ Ministrul Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil # HotNews.ro
Ministerul Energiei lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie…
21:10
Politicienii, giganții petrolieri și activiștii climatici sunt atenți la fiecare cuvânt al său. Administrația Trump l-a criticat dur. Cum a ajuns un economist să fie cunoscut în toată lumea? The New York Times spune povestea…
20:50
Carmen Uscatu denunță presiuni și îi cere Oanei Gheorghiu să protejeze asociația fondată împreună. „O situație fără precedent în România” # HotNews.ro
„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul Romaniei”,…
20:40
Negocieri privind noul mecanism UE pentru redistribuirea migranților. Statele din prima linie, ajutate cu relocări efective sau sprijin financiar # HotNews.ro
Comisia Europeană a declarat, marți, că Italia, Spania, Grecia și Cipru ar trebui să primească ajutor în redistribuirea a cel puțin 30.000 de solicitanți de azil pentru a reduce din presiunea provocată de migranția neregulată,…
20:20
Finanțări IMM de zeci de milioane EUR, eliminate din calendarul Programului Regional București-Ilfov # HotNews.ro
Un așteptat program de digitalizare a firmelor din București și județul Ilfov a fost diminuat cu 10 milioane EUR, iar alte trei linii de finanțare, în valoare totală de 24,5 milioane EUR, au fost anulate,…
20:10
Plângerea penală care o vizează pe Oana Gheorghiu a fost trimisă Parchetului, anunță numărul 2 din CSM: „S-a trecut o linie roșie” / Sandu indică „procentul rezonabil” pentru pensiile magistraților # HotNews.ro
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a anunțat marți seară că plângerea penală care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la Parchetul General, susținând că demersul reprezintă „un exercițiu democratic”. „A fost…
20:00
Pe care dintre proiectele lui Nicușor Dan susține Daniel Băluță că vrea să le continue dacă va fi primarul Capitalei. „Orașul a devenit mult prea îngust și aglomerat” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat marți la Antena 1 că „un obiectiv foarte important” pentru el în cazul în care va câștiga scrutinul din 7 decembrie „este acela de…
Acum 24 ore
19:30
ANCOM, îndrumări înaintea campaniei electorale: „Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conținut care ar putea încălca legislația” # HotNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei, pentru președinția Consiliului Județean Buzău și pentru primării din alte 12 localități vor avea loc în 7 decembrie, iar campania electorală va începe în 22 noiembrie. În acest context, Autoritatea Națională…
19:30
Kelemen Hunor: „Nu știu dacă se va rupe coaliția după alegerile din București, dar vor fi urmări. Să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, întrebat dacă actuala coaliție s-ar putea rupe după alegerile din Capitală, având în vedere că PNL, PSD și USR au candidați proprii, că nu știe dacă se va ajunge…
19:10
Registrul Auto Român, avertisment pentru șoferii care vor să cumpere o mașină second hand # HotNews.ro
Registrul Auto Român (RAR) recomandă cumpărarea unei mașini doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului. RAR a anunțat marți că a demarat o acțiune de informare și control la nivel național,…
19:00
Tensiuni în AfD din cauza călătoriei unor membri în Rusia. Mesajul transmis de liderul partidului german de extremă dreapta # HotNews.ro
Alice Weidel, copreședintă a Alternativei pentru Germania (AfD), i-a criticat pe colegii de partid care au fost de acord să călătorească în Rusia, în contextul acuzațiilor de spionaj și apropiere de Kremlin cu care se…
18:50
Administrația Trump încearcă să elimine dintr-o rezoluție ONU pasajele care condamnă ocupația rusă și reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei # HotNews.ro
Administrația Trump încearcă să elimine dintr-o rezoluție ONU pasajele care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă ocupația rusă din Crimeea și alte regiuni, au declarat a două persoane familiarizate cu discuțiile interne de la…
18:40
Cine este tânărul care a câștigat marele premiu la loto de aproape 10 milioane de euro. „Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile se pot întâmpla” # HotNews.ro
Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminică, în valoare de peste 9,66 milioane de euro, și-a ridicat câștigul și nu a dorit să-și facă publică identitatea, a anunțat marți Loteria Română.…
18:30
Fost mare fotbalist român, la un parc fotovoltaic preluat de un colos energetic al Chinei. Parcul a intrat în probe # HotNews.ro
Dezvoltatorul Grup Blauer București a finalizat lucrările de construire la proiectul său de parc fotovoltaic, de peste 130 MW, unitatea de generare de energie regenerabilă solară intrând în probe de producție, relevă date analizate de…
18:30
Guvernul Lituaniei, îndemnat de ministrul de externe să respingă propunerea Belarusului: „Lukașenko nu stabilește regulile” # HotNews.ro
Șeful diplomației lituaniene a declarat marți că el ar refuza discuțiile cu Belarus despre o posibilă redeschidere a frontierei, după ce omologul său de la Minsk a primit ordin să redeschidă negocierile din partea președintelui…
18:20
La doar 6 luni după ce a devenit cancelar, popularitatea lui Merz s-a prăbușit / Una din pietrele de temelie ale economiei germane, în stare de „alertă roșie” # HotNews.ro
La șase luni de la preluarea mandatului, cancelarul german Friedrich Merz se chinuie să-și îndeplinească promisiunile de a revigora cea mai mare economie europeană și de a combate extrema dreaptă, însă doar o cincime dintre…
18:10
Fondatorul Google Brain spune că ștacheta nu a fost niciodată atât de jos pentru programatori, dar că absolvenții se angajează tot mai greu # HotNews.ro
„Ștacheta de intrare în programare este acum mai jos decât oricând”, afirmă Andrew Ng, renumitul profesor de la Universitatea Stanford care a fondat proiectul Google Brain. „Oamenii care programează – fie că sunt directori, specialiști…
18:10
Aplicația de pe telefon prin care pot fi cumpărate bilete pentru transportul în comun în 22 de orașe din țară mai funcționează doar în București. Ce spune compania # HotNews.ro
Serviciile aplicației 24Pay, cu care de pe telefonul mobil se pot cumpăra bilete și abonamente pentru transportul în comun în 22 de orașe din țară, mai funcționează normal doar în București, iar problema durează de…
18:10
Reprezentanții pacienților critică modificarea criteriilor pentru încadrarea în grad de handicap: „Ne-au vindecat din pix!” # HotNews.ro
Noile criterii medico-psihosociale pentru încadrarea în grad de handicap, aprobate la începutul lunii noiembrie, sunt criticate de ONG-urile care apără drepturile pacienților cu dizabilități. „Mii de oameni cu boli cronice sau dizabilități se tem că…
18:00
Ciprian Ciucu îi dă o replică Ancăi Alexandrescu și reclamă „nivelul de manipulare la care s-a ajuns”. „Într-un mod absolut pervers, sistemul își creează anti-sistem” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a criticat-o marți la B1 TV pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, și a spus că fosta realizatoare TV de la Realitatea Plus își creștea audiența „pe…
18:00
Lecția despre performanță. La Sibiu s-a deschis un nou sezon plin de emoție, forță și demnitate: baschet în scaun rulant # HotNews.ro
La Sibiu, în Sala Transilvania, în perioada 7-9 noiembrie, șapte echipe din întreaga țară au revărsat pe parchet o demonstrație a depășirii limitelor, o lecție de putere și reziliență. Campionatului Național de Baschet în Scaun…
17:40
Controale ANAF 2026: „Încercăm să vizităm cât mai puțin contribuabilul onest”, afirmă șeful Fiscului. Ce spune despre rambursările de TVA # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica (foto), spune că, începând cu anul 2026, pe partea de inspecții fiscale, Fiscul va transparentiza procesul controlului și va prezenta zonele de risc identificate, măsurile luate și rezultatele pe care le…
17:40
Gabriel Liiceanu, editorial despre ce putem face în ultima luptă, de care depinde dacă „dispărem ca popor”. „Cum de i-a răbdat și-i rabdă Pământul pe toți acești îmbuibați?” # HotNews.ro
Trăim timpuri în care bugetul dezechilibrat al țării ne arată că suferim de „îndatorare publică în formă continuată”, din cauza alegerilor făcute de mulți politicieni, nu pentru popor, ci pentru ei înșiși, scrie Gabriel Liiceanu…
17:40
SuperLiga: Kyros Vassaras susține că Dinamo a primit incorect penalty-ul din meciul cu FK Csikszereda # HotNews.ro
Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, susține, într-o analiză publicată pe site-ul oficial al FRF, că echipa Dinamo a primit incorect penalty-ul din care a deschis scorul în partida cu FK Csikszereda Miercurea…
17:30
Venezuela anunță o „desfășurare masivă” pentru a contracara prezența militară a SUA din regiune # HotNews.ro
Caracasul a anunțat, marți, ceea ce a descris drept o desfășurare militară majoră la nivel național cu scopul de a contracara prezența navală americană din largul coastelor venezuelene, transmite AFP. Washingtonul a lansat o campanie…
17:30
2.352 de ani de închisoare, ceruți de procuratura turcă pentru primarul Istanbulului, principalul rival politic al lui Erdogan # HotNews.ro
Un procuror turc a cerut marți o pedeapsă cu închisoarea de la 828 până la 2.352 de ani pentru Ekrem Imamoglu, primarul din opoziție al Istanbulului, aflat în închisoare, pentru că edilul ar fi condus…
