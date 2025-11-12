Sindicaliştii BNS protestează azi în Piața Victoriei. Care sunt revendicările lor
Digi24.ro, 12 noiembrie 2025 08:20
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează miercuri în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale care alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii şi posturi în sectorul bugetar, dar şi reducerea evaziunii fiscale.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
08:50
Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video” # Digi24.ro
După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de soldați. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că tot mai mulți tineri fug în Europa pentru a evita să ajungă pe front, în timp ce Rusia continuă atacurile „ca într-un joc pe calculator”.
08:50
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins de camere. Fiul lor de trei ani a fost martor la crimă # Digi24.ro
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis soția în fața unei biserici a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum fiul de trei ani al celor doi este martor la crimă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
08:50
Cea mai cunoscută gimnastă din lume împlinește astăzi 64 de ani. Nadia Comăneci a postat pe Facebook un film în care cântă și dansează de ziua ei. Își urează „La mulți ani!”, dansează și fredonează cântecul său preferat: „Trandafir de la Moldova”, interpretat de Loredana Groza.
Acum 30 minute
08:40
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat # Digi24.ro
Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 noiembrie
08:30
„Trump este temporar”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, virulentul oponent al președintelui SUA # Digi24.ro
În absenţa lui Donald Trump la COP30 din Brazilia, principalul său adversar democrat, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a atras atenţia marţi cu o apărare fără echivoc a acţiunilor climatice, în aşteptarea anului 2028, scrie News.ro.
Acum o oră
08:20
Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează miercuri în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale care alimentează inflaţia. În plus, ei cer creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii şi posturi în sectorul bugetar, dar şi reducerea evaziunii fiscale.
08:00
Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat. Trump se bucură de „o victorie foarte mare” # Digi24.ro
Paralizia bugetară în SUA a luat sfârşit, după 40 de zile de blocaj şi neplata salariilor funcţionarilor publici, care au avut consecinţe grave atât pentru traficul aerian, cât şi în domeniul social. Preşedintele american a declarat marţi că sfârşitul iminent al paraliziei bugetare din Statele Unite reprezintă o „victorie foarte mare” pentru republicani, în timp ce democraţii sunt din ce în ce mai furioşi pe senatorii din tabăra lor care au votat pentru a pune capăt „shutdown-ului”, scrie AFP, preluată de News.ro.
Acum 2 ore
07:50
Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii coaliţiei de guvernare. La discuții vor participa şi reprezentanţii magistraţilor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.
07:30
Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative # Digi24.ro
Ploi torenţiale şi furtuni cu grindină au lovit în ultimele 24 de ore insulele greceşti din nord-estul Mării Egee, provocând inundaţii extinse şi pagube majore locuinţelor, magazinelor şi culturilor agricole, au anunţat marţi autorităţile locale, informează Xinhua, preluată de Agerpres.
07:10
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va prezenta noua strategie de apărare a țării # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, miercuri, o conferinţă de presă, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor digi24.ro, șeful statului va prezenta detalii despre noua strategie de apărare a țării. Ulterior, Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor, pe tema pensiilor magistraţilor, la ora 16.00.
07:10
Preț-record la carburanți, după a patra scumpire într-o singură lună. Motorina a sărit de pragul psihologic de 8 lei/litru. Ce urmează # Digi24.ro
Carburanții s-au scumpit din nou, pentru a patra oară de la început de noiembrie. La benzinăriile mai scumpe, motorina a sărit de pragul de 8 lei. În ultima lună, prețul litrului de motorină a urcat cu 44 de bani. Vestea și mai proastă este că această scumpire vine cu un efect de domino asupra tuturor prețurilor, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai exact, toate produsele s-ar putea scumpi din cauza costurilor cu transportul. Nici la vecini situația nu este mai roz, întrucât scumpiri se înregistrează și în Ungaria sau Bulgaria.
07:10
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia respectă doar forța” # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel a avertizat că NATO trebuie să răspundă cu fermitate la incursiunile avioanelor sau dronelor rusești, afirmând că Moscova consideră reținerea ca pe o slăbiciune, nu ca pe o forță.
07:10
„Nu mai cumpărăm, că n-avem cu ce”. Românii strâng cureaua din cauza scumpirilor: cheltuie mai puțin. Ce taie de pe listă # Digi24.ro
Românii au început să reducă masiv cheltuielile, iar efectele se văd în magazine, arată un raport Eurostat. În septembrie, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 2,1% față de anul trecut, semn că populația cumpără mai puțin. România se numără printre țările cu cele mai mari declinuri din Uniunea Europeană. „Unii renunță la fumat, alții trec la mărci mai puțin prestigioase de alimente”, spune profesorul de economie, Radu Nechita. De altfel, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 4,5%, cea mai abruptă scădere din Uniunea Europeană, după Estonia.
07:10
Rata natalității în scădere adâncește criza economică: „Forța de muncă se reduce, iar presiunea pe pensii crește” # Digi24.ro
Rata de fertilitate din România este de 1,63 copii per femeie, potrivit datelor CIA publicate în The World Factbook și analizate de Visual Capitalist. Țara noastră ocupă locul 16 în rândul statelor occidentale, sub pragul de înlocuire a generațiilor, de 2,1 copii per femeie. Contactat de redacția Digi24.ro, lectorul universitar Costin Ciora, de la Academia de Studii Economice din București, a explicat că scăderea natalității nu este doar o chestiune demografică, ci una economică, cu efecte directe asupra pieței muncii, a investițiilor și a sistemului de pensii.
07:10
Orele de liniște la bloc în 2025: Ce intervale prevede legea și ce amenzi riscă locatarii gălăgioși # Digi24.ro
Conform Poliției Române, locatarii trebuie să păstreze liniștea între orele 22:00 și 8:00, dar și în intervalul de odihnă de la 13:00 la 14:00. Nerespectarea acestor perioade, în cazuri repetate, poate atrage sancțiuni contravenționale de până la 6.000 de lei.
07:10
Planul lui Xi Jinping pentru exportul metalelor rare în SUA. Cum va împiedica armata americană să obțină materiile prime (WSJ) # Digi24.ro
Guvernul chinez dezvoltă un mecanism pentru exportul metalelor rare către Statele Unite, dar care să împiedice în același timp materiile prime să ajungă în mâinile companiilor americane din domeniul apărării, au declarat surse familiarizate cu acest plan pentru The Wall Street Journal.
07:10
La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet # Digi24.ro
Permisul de conducere poate fi reținut în cazul săvârșirii unor abateri rutiere grave, precum depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h, ignorarea semnalului roșu al semaforului sau conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. De asemenea, măsura poate fi aplicată și atunci când un șofer acumulează 15 puncte de penalizare.
07:10
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face concesii Parlamentului și încearcă să nu înfurie țările membre # Digi24.ro
Concesiile Comisiei Europene au evitat un conflict între co-legislatorii UE, însă Parlamentul European pregătește deja noi cereri, scrie Politico.
07:10
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile înving titanul”, cu care China vrea să câștige cursa AI contra SUA # Digi24.ro
Cursa tot mai strânsă dintre SUA și China în domeniul inteligenței artificiale a început să fie comparată cu Războiul Rece și marile întreceri științifice și tehnologice declanșate de rivalitatea dintre cele două superputeri de la acea vreme. Consecințele acestei noi competiții vor fi cel puțin la fel de importante și vor duce la o transformare a industriei, societății și geopoliticii, potrivit unei analize Wall Street Journal.
07:10
Cum a stârnit jaful de la Luvru o avalanșă de știri false pe internet: Pașapoarte rusești, farse cu bijuterii și „detectivi” inventați # Digi24.ro
După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, un val de conspirații și informații false s-a răspândit masiv pe rețelele sociale: pașapoarte rusești găsite la fața locului, bijuterii puse la vânzare pe un site din Rusia și chiar un „detectiv” surprins în fotografii. În realitate, toate aceste povești s-au dovedit a fi false, scrie Euronews.
07:10
Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenit de la cometa interstelară 3I/ATLAS. „Nu este vorba despre extratereștri” # Digi24.ro
Astronomii de la radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud au detectat primele unde radio provenite de la cometa interstelară 3I/ATLAS. Deși acest lucru pare suspect, ca și cum ar fi vorba despre o activitate extraterestră, reprezintă de fapt o dovadă suplimentară a originii sale absolut naturale, anunță Live Science.
07:10
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă după incursiunea masivă a dronelor rusești în Polonia, în septembrie # Digi24.ro
Aparatul de dezinformare al Rusiei a fost activat rapid după incursiunea în masă a dronelor în Polonia, în septembrie, a afirmat Google Threat Intelligence Group (GTIG), potrivit TVPWorld.
07:10
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei copii. Economist: „E o măsură 90% populistă” # Digi24.ro
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind șomajul și ocuparea forței de muncă, care include prime pentru tinerii aflați la primul loc de muncă și subvenții pentru angajatorii care încadrează mame cu cel puțin trei copii. Economistul Dragoș Cabat a explicat, într-o analiză pentru Digi24.ro, că măsurile pot aduce un ușor efect pozitiv pe termen scurt, dar sunt, în proporție covârșitoare, populiste și fără impact real asupra pieței muncii.
Acum 6 ore
03:40
Dominic Fritz, despre o posibilă schimbare de atitudine a PSD după Congres: „Va fi atrăgător să joace și rolul opoziției” # Digi24.ro
Întrebat dacă a simțit o schimbare de atitudine la PSD, după organizarea Congresului, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, în direct la Digi24, că pentru social-democrați va fi în continuare „foarte atrăgător” să joace și rolul opoziției, și rolul guvernării.
Acum 8 ore
01:00
Campania electorală pe net: Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conţinut care ar putea încălca legislaţia # Digi24.ro
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori.
Acum 12 ore
00:00
Procurorii italieni anchetează un „turism cu lunetişti” în Bosnia: Plăteau pentru a împuşca locuitori din Sarajevo pentru amuzament # Digi24.ro
Grupuri de cetăţeni italieni şi de alte naţionalităţi, aşa-numiţi „turişti lunetişti”, sunt acuzaţi că au participat la masacrul locuitorilor din Sarajevo în timpul războiului din Bosnia. Ei ar fi plătit sume mari de bani soldaţilor lui Radovan Karadžić, fostul comandant al sârbilor bosniaci, ca să îi transporte pe dealurile din jurul oraşului asediat, astfel încât să poată trage asupra populaţiei pentru propria plăcere, ca într-un joc video, relatează The Guardian.
11 noiembrie 2025
23:40
Viktor Orban spune că summitul Trump-Putin de la Budapesta va avea loc, „dar nu când vrem noi”. De ce stagnează „discuțiile de pace” # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán crede că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși încă nu poate spune când.
23:30
Bugetul guvernului Meloni scoate oamenii în stradă. Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale în următoarele săptămâni # Digi24.ro
Italia se va confrunta cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată luna trecută, când ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters.
23:30
Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit marți seară, la Digi24, despre un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) care ziua îl controlează, iar noaptea îl înjură pe Facebook. Edilul Timișoarei spune ca l-a reclamat pe acesta la instituția la care lucrează, însă nu s-a întâmplat nimic, pentru că „asta este ce vedem peste tot, în instituțiile statului. Sunt folosite ca o pârghie politică”. În continuare, angajatul ISC este trimis în control la primăria păstorită de Fritz. „Nu explic eu cum funcționează statul român. Este evident că există rețele clientelare”, a subliniat președintele USR.
22:50
Rusia îl acuză pe jurnalistul Hristo Grozev de implicare în „complotul ucraineano-britanic” de deturnare către România a unui MiG-31 # Digi24.ro
Moscova a anunțat marți că a descoperit o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR) și a „manipulatorilor britanici” ai acesteia, care aveau ca scop deturnarea unui avion de vânătoare rus MiG-31, în care ar fi fost implicat jurnalistul bulgar de investigație Hristo Grozev, cunoscut drept „Sherlock Holmes al vremurilor noastre”. Potrivit unei declarații a Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), ofițeri ai serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru presupusul complot, „oferindu-le o sumă de trei milioane de dolari americani” în schimbul furtului avionului. „Serviciul de informații a planificat apoi să trimită avionul, înarmat cu o rachetă Kinzhal, către cea mai mare bază aeriană NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană”, a afirmat FSB, conform Meduza.
22:40
Portavionul USS Gerald R Ford se apropie de Venezuela. „Cea mai mare prezență militară americană în regiune de la invazia Panama, 1989” # Digi24.ro
Marina SUA a anunțat că USS Gerald R Ford, considerat cel mai nou și mai mare portavion din lume, a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sud al SUA, care acoperă America Latină și Caraibe, informează The Guardian.
22:20
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un singur vot la CCR pentru a trece această reformă” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți, în Jurnalul de Seară de la Digi24, că vede o dorință a tuturor partidelor din coaliție de a rezolva problema pensiilor magistraților, iar întâlnirea de miercuri cu președintele Nicușor Dan este o formulă de mediere a conflictului dintre sistemul de justiție și Guvern. Liderul USR a mai spus că a renunțat la ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților pentru că, cel puțin deocamdată, pare că există o șansă de a trece această reformă. „A fost un vot cinci versus patru, adică tot ce trebuie este un singur vot în la CCR pentru a trece această reformă”, a explicat Fritz.
22:20
România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale Lukoil, anunță Bogdan Ivan: Nu voi solicita prelungirea termenului # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. În plus, ministrul a precizat că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.
22:00
Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals # Digi24.ro
Marea Britanie încearcă să compenseze „puterea sa militară slabă” prin încercări de a diviza şi domina, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, comentând într-o discuţie cu presa rusă dezvăluirile serviciului rus de securitate, FSB, făcute ceva mai devreme, în legătură cu un presupus complot britanico-ucrainean ce ar fi presupus deturnarea unui avion rusesc MiG-31 către baza de la Mihail Kogălniceanu, pentru a declanşa o eventuală ripostă a NATO asupra Moscovei.
21:50
Dominic Fritz: Ne-am înțeles mai ușor în coaliție pentru că s-a găsit un compromis. Ce măsuri măsuri anunță la primăria Timișoarei # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre măsurile de reformă luate în coaliție cu privire la reducerea cheltuielilor administrațiilor locale. Acesta a afirmat că lucrurile au mers mai ușor în ședința coaliției de azi pentru că s-a găsit un crompromis, „și o altă abordare”, care poate să nu ducă neapărat la concedieri, ci doar la reducerea salariilor. În ceea ce privește situația de la Timișoara, Dominic Fritz a spus că el va concedia câteva zeci de colegi, „din păcate”, pentru că cetățenii „merită o administrație mai suplă”.
21:50
Dominic Fritz: Oana Gheorghiu e un atu pentru Guvern. În spatele ei se află românii care doresc reformarea pensiilor speciale # Digi24.ro
Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat la Digi24 că prezența Oanei Gheorghiu în Guvernul României este un atu și că în spatele unei exprimări care denotă dezamăgire și furie se află o majoritate a românilor care vor reforma pensiilor speciale.
21:40
Dominic Fritz, despre o posibilă schimbare de atitudine a PSD după Congres: „Va fi atrăgător să joace și rolul opoziției” # Digi24.ro
Întrebat dacă a simțit o schimbare de atitudine la PSD, după organizarea Congresului, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, în direct la Digi24, că pentru social-democrați va fi în continuare „foarte atrăgător” să joace și rolul opoziției, și rolul guvernării.
21:20
Ministrul Dezvoltării, detalii despre reforma administrativă convenită în Coaliție: ce instituții scapă de reduceri și care e impactul # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a anunțat, în direct la Digi24, că s-a agreat un acord în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026. Astfel, dacă la nivel local se va aplica o reducere de personal cu 30% pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), în ceea ce privește instituțiile centrale, liderii Coaliției vizează o reducere de cheltuieli de personal cu 10% la nivelul ordonatorilor de credite. În cadrul Coaliției de guvernare s-a stabilit însă și o serie de excepții de la această regulă: bugetele pentru personalul școlilor, spitalelor, grădinițelor sau creșelor ar urma să nu fie vizate de reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul.
21:10
A avut loc cea mai puternică erupție solară din 2025, care a dus la perturbări radio pe Pământ. Risc de furtună geomagnetică severă # Digi24.ro
Soarele a erupt într-un mod spectaculos în dimineața zilei de 11 noiembrie, declanșând o explozie solară majoră de clasa X5.1, cea mai puternică din 2025 de până acum și cea mai intensă din octombrie 2024, potrivit Space.com.
20:50
Carmen Uscatu acuză presiuni și speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață # Digi24.ro
Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este incompatibilă cu rolul său din ONG și face apel la colega sa de asociație să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației”.
20:50
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite s-ar putea încheia în câteva ore. Un acord a fost încheiat în Senat, dar trebuie parafat și de Camera Reprezentanților. Votul ar putea să aibă loc chiar miercuri.
20:40
Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate” # Digi24.ro
Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este incompatibilă cu rolul său din ONG și face apel la colega sa de asociație să „aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației”.
20:30
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe # Digi24.ro
Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite unele informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la loviturile letale americane despre care consideră că ar putea încălca dreptul internaţional, transmite marţi dpa.
20:20
Scrisoare deschisă către magistrați: Principiul independenţei nu implică interdicţia de a discuta despre justiție. Cine sunt semnatarii # Digi24.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor.
20:20
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta # Digi24.ro
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare „fără să spună nimic”, este „gata” să discute cu Washingtonul despre declaraţiile preşedintelui american, a afirmat marţi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un moment în care tensiunile dintre cele două puteri nucleare sunt în creştere, relatează AFP şi TASS.
20:20
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt alte noastre” # Digi24.ro
Deținuții din închisorile din Belarus au primit ordin să producă provizii pentru Armata rusă, de la echipament de camuflaj la sicrie și flori de plastic pentru mormintele soldaților, a dezvăluit un raport Novaya Gazeta, citat de The Times.
20:00
Corupție la nivel înalt în Ucraina, în domeniul energiei: șapte persoane puse sub acuzare # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au formulat marţi acuzaţii împotriva a şapte persoane, într-o anchetă privind un presupus sistem ilegal de comisioane cu încasări estimate de 100 de milioane de dolari şi implicând înalţi oficiali din domeniul energiei, caz care a provocat furia publică şi a atras atenţia asupra luptei Kievului împotriva corupţiei, relatează Reuters.
20:00
Tesla a pierdut doi manageri de top în doar o zi. Unul dintre ei este șeful de program din spatele celei mai de succes mașini electrice a companiei. Plecările ridică însă semne de întrebare cu privire la stabilitatea conducerii Tesla, pe măsură ce producătorul auto se orientează către inteligența artificială și roboți.
Acum 24 ore
19:50
Nicușor Dan atacă la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre. Argumentele președintelui # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.